Ο Έντερσον μπήκε στο… πάνθεον της Premier League – Το απίστευτο στατιστικό κόντρα στη Νιούκαστλ

Η Μάντσεστερ Σίτι επικράτησε με το εντυπωσιακό 4-0 στο «Etihad» κόντρα στη Νιούκαστλ και έκανε σημαντικό βήμα για την τετράδα, με τον Έντερσον να γράφει ιστορία.

Ο Βραζιλιάνος γκολκίπερ έκανε μια απίθανη ασίστ στο πρώτο γκολ των πολιτών στον Μαρμούς, ο οποίος βγήκε τετ α τετ και δεν έκανε λάθος και μόλις στο 19ο λεπτό άνοιξε το σκορ για την ομάδα του Πεπ Γκουαρντιόλα.

Συγκεκριμένα, ο Έντερσον βγήκε από την περιοχή με την μπάλα στα πόδια και έδωσε μια εντυπωσιακή πάσα στον Μαρμούς. Ο Αιγύπτιος ξεπέρασε τον αμυντικό των «καρακαξών», Φάμπιαν Σαρ, και σημείωσε το πρώτο του γκολ για τη Μάντσεστερ Σίτι.

Με αυτή την καθοριστική ασίστ, ο Έντερσον μπήκε απευθείας στην ιστορία της Premier League. Ήταν η έκτη ασίστ του στην πρώτη κατηγορία της Αγγλίας πλέον αποτελεί τον κορυφαίο πασέρ από τη θέση «1». Το προηγούμενο ρεκόρ ανήκε στον Πολ Ρόμπινσον, με πέντε ασίστ, τον οποίο και ξεπέρασε με την μπαλιά στον Μαρμούς στην αναμέτρηση με τη Νιούκαστλ.

Ederson on 🔝

No goalkeeper has more assists in Premier League history than the @ManCity ‘keeper 👏 pic.twitter.com/sdmNfd676Z

— Premier League (@premierleague) February 15, 2025