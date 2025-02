Όταν έχεις τα… νεύρα σου και ξοδεύεις 180 εκατ. λίρες σε «ψώνια Γενάρη» – Το τερμάτισε η Μάντσεστερ Σίτι

Μπορεί η Σίτι του Πεπ Γκουαρντιόλα να «γυρίσει» τη χρονιά; Θα φανεί στη σκηνή. Ομάδες αυτού του επιπέδου είναι ικανές για όλα και τέλος πάντων στο ποδόσφαιρο «ποτέ δεν λες ποτέ». Ακόμη και αν την Κυριακή μέτρησες… πέντε από την Άρσεναλ που επιτέλους έβγαλε το άχτι της.

Το μόνο σίγουρο είναι ότι οι πρωταθλητές δεν έχουν σκοπό να το παρατήσουν. Με αποδείξεις μιας και έπειτα από τις Κουσάνοφ, Ρέις και Μαρμούς στο ρόστερ, την τελευταία μέρα των μεταγραφών του χειμώνα για το 2025 στην Αγγλία, η Σίτι κατάφερε να πάρει και τον Νίκο Γκονζάλες από την Πόρτο.

Τέσσερις μεταγραφές πρώτης γραμμής. Και ένας «συμπαθητικός» λογαριασμός μόλις 180 εκατ λίρες, όταν οι άλλες 19 ομάδες της Premier League ξόδεψαν όλες μαζί τον Γενάρη 177 εκατομμύρια λίρες! Φυσικά (πάντα) υπάρχουν και χειρότερα: Η Τσέλσι για παράδειγμα, Γενάρη του 2023 είπε να αδειάσει από τα ταμεία της μόλις 275 εκατομμύρια λίρες θέλοντας να γυρίσει το «χαρτί» της σεζόν.

H Σίτι είναι 5η στο πρωτάθλημα (41β), έχοντας δύο λιγότερους βαθμούς από την Τσέλσι και έξι από την καταπληκτική Φόρεστ που βρίσκεται στο Νο3 της κατάταξης. Την επόμενη εβδομάδα «ανοίγει» η αυλαία της «μάχης» με τη Ρεάλ Μαδρίτης για μια θέση στους «16» του Champions League, μέσα από ένα ζευγάρι που το καλοκαίρι οι περισσότεροι το ένιωθαν… τελικό. Και υπάρχει βεβαίως και το κύπελλο όπου η ομάδα του Πεπ το Σάββατο αντιμετωπίζει εκτός έδρας την Λέιτον Όριεν.

Τρεις ουσιαστικοί στόχοι στο τραπέζι λοιπόν: Και όταν το χρήμα σαν τον βήχα δεν κρύβεται; Τα υπόλοιπα φαντάζουν λεπτομέρειες.

Top 5 – Most expensive transfers in this January transfer window 💰🤑 pic.twitter.com/x7ngo6P3zb

— Score 90 (@Score90_) February 3, 2025