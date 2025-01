«Πανευτυχής» ο Πεπ Γκουαρντιόλα για την πρόκριση της Μάντσεστερ Σίτι (pics)

Η Μάντσεστερ Σίτι διανύει την πιο δύσκολη περίοδό της από τότε που ανέβηκε στην ελίτ του παγκόσμιο ποδοσφαίρου, ωστόσο παρά τα προβλήματα κατάφερε να εξασφαλίσει την πρόκρισή της στη φάση των πλέι οφ του Champions League μετά τη νίκη της επί της Κλαμπ Μπριζ.

Ο Πεπ Γκουαρντιόλα έχει περάσει άσχημα όλο αυτό το διάστημα με τα νεύρα του να μην είναι σε καλή κατάσταση, με αποκορύφωμα τις εικόνες που είχε σημάδια στο πρόσωπό του, αλλά και πιο πρόσφατα όταν φώναζε και ταυτόχρονα αγκάλιαζε τον τερματοφύλακα της ομάδας, Στέφαν Ορτέγκα.

Ωστόσο, η εικόνα του μετά τη μεγάλη νίκη επί των Βέλγων ήταν εντελώς διαφορετική αφού έδειχνε ανακουφισμένος και εμφανώς χαρούμενος, πανηγυρίζοντας την πρόκριση μαζί με τους παίκτες του αγκαλιάζοντάς τους.

Pep was all smiles after Man City made it to the playoff round 🤗 pic.twitter.com/lZIoIf1KAp

— B/R Football (@brfootball) January 29, 2025