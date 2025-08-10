newspaper
10.08.2025 | 17:40
Φωτιά σε IX σε τούνελ της Αθηνών-Κορίνθου
10.08.2025 | 17:01
Φωτιά στην Τήνο – Στη μάχη εναέρια μέσα
ΠΑΣΟΚ: Πέντε προτάσεις Ανδρουλάκη «για την επαναφορά της εμπιστοσύνης των πολιτών στους θεσμούς»
Πολιτική Γραμματεία 10 Αυγούστου 2025 | 16:21

ΠΑΣΟΚ: Πέντε προτάσεις Ανδρουλάκη «για την επαναφορά της εμπιστοσύνης των πολιτών στους θεσμούς»

Ο Νίκος Ανδρουλάκης τονίζει ότι το ΠΑΣΟΚ έχει καταθέσει στη Βουλή τις περισσότερες από αυτές τις «δομικές μεταρρυθμίσεις», που «συνιστούν παρεμβάσεις, που ενισχύουν τη Δημοκρατία και την αποτελεσματικότητα του κράτους»

Σύνταξη
Spotlight

«Η χώρα βιώνει μια βαθιά θεσμική παρακμή που φέρει φαρδιά-πλατιά την υπογραφή του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη», τονίζει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής Νίκος Ανδρουλάκης.

Παράλληλα, ο κ. Ανδρουλάκης καταθέτει πέντε προτάσεις για την επαναφορά της εμπιστοσύνης των πολιτών στους θεσμούς, όπως σημειώνει.

Στο άρθρο του στην εφημερίδα «Καθημερινή» υπό τον τίτλο: «Η κυβέρνηση Μητσοτάκη διέβη τον Ρουβίκωνα της θεσμικής αυθαιρεσίας», ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής ασκεί έντονη κριτική στον πρωθυπουργό, έναν πολιτικό -όπως σχολιάζει- «που το 2019 φόρεσε το προσωπείο του μεταρρυθμιστή και ευαγγελίστηκε επιστροφή στην ‘κανονικότητα’ έπειτα από την τραυματική περίοδο διακυβέρνησης των ΣΥΡΙΖΑ/ΑΝΕΛ…».

Τονίζει πως «η επιστροφή στην ‘κανονικότητα’, όμως, αποδείχτηκε μεθοδευμένη εξαπάτηση. Το επιτελικό κράτος λειτούργησε σαν Δούρειος Ίππος για να εδραιωθούν οι καθεστωτικές πρακτικές του πρωθυπουργού».

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ επισημαίνει ότι «συνέχισε να χρησιμοποιεί το κράτος ως λάφυρο, ως εργαλείο πελατειακής διαχείρισης και αδιαφανούς εξουσίας με επίκεντρο το Μέγαρο Μαξίμου και με σκοπό τον πλήρη έλεγχο των χρηματοδοτικών πηγών της οικονομίας, τη χειραγώγηση των θεσμικών αντίβαρων αλλά και μέρους των μέσων ενημέρωσης».

Ο κ. Ανδρουλάκης υπογραμμίζει ότι ο λαός ανέμενε ένα ριζικά διαφορετικό υπόδειγμα διακυβέρνησης «έπειτα από μια χαμένη δεκαετία για τη χώρα και τις νεότερες γενιές λόγω της σοβαρής οικονομικής περιπέτειας που βιώσαμε». «Την ώρα που ο πολίτης στενάζει από την ακρίβεια, τις αυξήσεις στα ενοίκια, το ρεύμα, το σούπερ μάρκετ, κάποιοι αρεστοί της κυβέρνησης Μητσοτάκη φρόντισαν να διατηρούν μόνιμο και ανοιχτό λογαριασμό με το δημόσιο ταμείο», σχολιάζει. Σημειώνει ότι «το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ είναι η κορυφή του παγόβουνου: Από την ενίσχυση των ολιγοπωλίων και την προνομιακή διανομή δισεκατομμυρίων ευρώ του Ταμείου Ανάκαμψης έως το ρεκόρ μετακλητών υπαλλήλων και το όργιο απευθείας αναθέσεων».

Κατηγορεί την κυβέρνηση ότι επιπλέον προχώρησε «και στη συστηματική αποδυνάμωση των θεσμικών αντιβάρων αλλά και την απαξίωση της ανεξαρτησίας της Δικαιοσύνης», ότι ο πρωθυπουργός «αγνόησε αποφάσεις δικαστηρίων, όπως αυτή του ΣτΕ για το σκάνδαλο των υποκλοπών, ενώ σε πολλές περιπτώσεις χρησιμοποίησε την κοινοβουλευτική πλειοψηφία για να εμποδίσει την έρευνα της Δικαιοσύνης σε ώριμες δικογραφίες που αφορούσαν υπουργούς του». Μιλά για «ευτελισμό» της λειτουργίας της Βουλής με όσα έγιναν την προηγούμενη εβδομάδα.

Οι πέντε προτάσεις του Ανδρουλάκη για την επαναφορά της εμπιστοσύνης στους θεσμούς

Ο κ. Ανδρουλάκης υπογραμμίζει ότι «ο πρωθυπουργός ξέχασε τι κατήγγειλε πριν από το 2019 και, σήμερα, συμπεριφέρεται σαν να υπάρχουν μόνο εχθροί ή πειθήνιοι υπηρέτες του Μαξίμου». Στον αντίποδα σημειώνει ότι το ΠΑΣΟΚ που αγωνίζεται να γίνει «αξιόπιστη κυβερνητική δύναμη προόδου», είναι αποφασισμένο να υλοποιήσει «ρηξικέλευθες προτάσεις, ώστε να επανέλθει η εμπιστοσύνη των πολιτών στους θεσμούς:

1. Με αλλαγή στον τρόπο επιλογής της ηγεσίας της Δικαιοσύνης, για να πάψει να αποτελεί μονοκομματική επιλογή.

2. Με τροποποίηση του νόμου περί ευθύνης υπουργών για να σταματήσουν τα φαινόμενα ασυλίας και ατιμωρησίας.

3. Με την απαγόρευση ανάληψης δημοσίων αξιωμάτων για τέσσερα χρόνια μετά την αφυπηρέτηση των δικαστών, ώστε να προστατευθεί η ανεξαρτησία της δικαστικής εξουσίας.

4. Με συνεκτικό πλαίσιο για να μπει τέλος στη λεηλασία του δημοσίου χρήματος: Θεσπίζοντας πλαφόν 5% στην αξία των απευθείας αναθέσεων επί του συνόλου των πιστώσεων της αναθέτουσας αρχής. Παράλληλα με την κατάργηση σχετικών αναφορών που περιορίζουν την εφαρμογή του πλαφόν – κόφτη σε συγκεκριμένα μόνο είδη απευθείας αναθέσεων και με μείωση του ανώτατου ποσού απευθείας αναθέσεων στις 20.000 ευρώ (πλέον ΦΠΑ). Το 2024 -σύμφωνα με επίσημα στοιχεία- το 76,7% των συμβάσεων υπογράφηκαν με απευθείας ανάθεση. Στην Ελλάδα το 55% των διαγωνισμών καταλήγουν σε μόνο μία προσφορά, όταν στην ΕΕ είναι 32%.

5. Με ένα στιβαρό θεσμικό πλαίσιο για την καταπολέμηση του μαύρου πολιτικού χρήματος. Η υπόθεση της χρηματοδότησης της Ομάδας Αλήθειας από ιδιώτες είναι αποκαλυπτική».

Τονίζει ότι το ΠΑΣΟΚ έχει καταθέσει στη Βουλή τις περισσότερες από αυτές τις «δομικές μεταρρυθμίσεις», που «συνιστούν παρεμβάσεις, που ενισχύουν τη Δημοκρατία και την αποτελεσματικότητα του κράτους», όμως η ΝΔ έχει αρνηθεί τη νομοθέτηση τους.

Καταληκτικά ο κ. Ανδρουλάκης υποστηρίζει ότι «η αξιοπιστία της κυβέρνησης είναι στο ναδίρ και τελευταία της προσπάθεια είναι να παρασύρει μαζί της όλον τον πολιτικό κόσμο βυθίζοντας τον στην αναξιοπιστία με απρόβλεπτες συνέπειες για τη σταθερότητα και την προοπτική της χώρας». Υπογραμμίζει μεταξύ άλλων ότι «το ΠΑΣΟΚ μέχρι την ημέρα των εθνικών εκλογών θα δώσει τον αγώνα για την πολιτική αλλαγή, γιατί ο λαός απαιτεί αλλαγή πλεύσης και όχι τη διαιώνιση της αδιαφάνειας και της παρακμής».

Εργασιακά – Ασφαλιστικά
Διακοπές: Πως στηρίζουν την ανάπτυξη και «σβήνουν» το εργασιακό burnout

Διακοπές: Πως στηρίζουν την ανάπτυξη και «σβήνουν» το εργασιακό burnout

Τρόφιμα – ποτά
Εστίαση: Δουλειές υπάρχουν, εργαζόμενοι όχι – Τι αποκαλύπτει ο Γενικός Διεθυντής της ΕΠ.Ο.ΕΣ

Εστίαση: Δουλειές υπάρχουν, εργαζόμενοι όχι – Τι αποκαλύπτει ο Γενικός Διεθυντής της ΕΠ.Ο.ΕΣ

Stream newspaper
Η Αθήνα χαιρετίζει τις συμφωνίες Αρμενίας και Αζερμπαϊτζάν – Εξαίρει τον ρόλο των ΗΠΑ
ΥΠΕΞ 10.08.25

Η Αθήνα χαιρετίζει τις συμφωνίες Αρμενίας και Αζερμπαϊτζάν – Εξαίρει τον ρόλο των ΗΠΑ

«Η Ελλάδα χαιρετίζει τις ανακοινωθείσες συμφωνίες μεταξύ Αρμενίας και Αζερμπαϊτζάν ως σημαντικό βήμα προς τον τερματισμό δεκαετιών συγκρούσεων στον Νότιο Καύκασο» επισήμανε το υπουργείο Εξωτερικών

Σύνταξη
Γάζα: Ελλάδα, Βρετανία, Γαλλία, Σλοβενία, Δανία καταδικάζουν τα σχέδια Νετανιάχου
Η δήλωση 10.08.25

Γάζα: Ελλάδα, Βρετανία, Γαλλία, Σλοβενία, Δανία καταδικάζουν τα σχέδια Νετανιάχου

Οι πέντε ευρωπαϊκές χώρες-μέλη του ΣΑ, μεταξύ των οποίων η Ελλάδα, καταδικάζουν τα σχέδια του Ισραήλ να επεκτείνει τις στρατιωτικές επιχειρήσεις στη Γάζα. Μιλούν για παραβίαση του διεθνούς δικαίου.

Σύνταξη
Βολές Χρηστίδη για τα εργασιακά: Πώς μπορείς να πανηγυρίζεις με τη χώρα προτελευταία στην αγοραστική δύναμη;
Εργασιακά 10.08.25

Βολές Χρηστίδη για τα εργασιακά: Πώς μπορείς να πανηγυρίζεις με τη χώρα προτελευταία στην αγοραστική δύναμη;

«Η πραγματικότητα που ζει η κοινωνία και όχι οι πίνακες excel του Μαξίμου, είναι σκληρή και επίπονη», υπογράμμισε ο υπεύθυνος ΚΤΕ Εργασίας του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ Παύλος Χρηστίδης

Σύνταξη
Χαρίτσης: Η φούσκα του τουρισμού έχει ραγίσει και θα σκάσει ηχηρά – Βλέπουμε τα όριά του
Κριτική στο μοντέλο 10.08.25

Χαρίτσης: Η φούσκα του τουρισμού έχει ραγίσει και θα σκάσει ηχηρά – Βλέπουμε τα όριά του

«Τιμές και αισθητική που απευθύνονται μόνο σε μια κλειστή κάστα νεόπλουτων. Περιβαλλοντική υποβάθμιση. Λιμάνια μποτιλιαρισμένα. Εργοδοτική αυθαιρεσία», τόνισε για το μοντέλο τουρισμού της χώρας ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς Αλέξης Χαρίτσης

Σύνταξη
Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ: Η έρευνα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας και μια κυβέρνηση που φοβάται
Πολιτική 10.08.25

Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ: Η έρευνα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας και μια κυβέρνηση που φοβάται

Αν και Αύγουστος η έρευνα των Ευρωπαίων Εισαγγελέων για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ συνεχίζεται με αμείωτους ρυθμούς. Το δημοσίευμα του in προκάλεσε μια παραίτηση και πονοκέφαλο στο Μαξίμου. Ο ρόλος-κλειδί στη ΔΕΘ.

Δημήτρης Τερζής
Δημήτρης Τερζής
ΣΥΡΙΖΑ για τις φωτιές στην Αλβανία: Κυβερνητική αδράνεια παρά τις απεγνωσμένες εκκλήσεις ομογενών για βοήθεια
Μεγάλες πυρκαγιές 09.08.25

ΣΥΡΙΖΑ για τις φωτιές στην Αλβανία: Κυβερνητική αδράνεια παρά τις απεγνωσμένες εκκλήσεις ομογενών για βοήθεια

Ο ΣΥΡΙΖΑ καλεί την κυβέρνηση να ενεργοποιηθεί για να προσφέρει βοήθεια στους Έλληνες ομογενείς στην Αλβανία, όπου μαίνονται επί τέσσερις ημέρες πυρκαγιές.

Σύνταξη
Ισραήλ: Το Υπουργείο Εξωτερικών προτρέπει τους Ισραηλινούς στην Ελλάδα να είναι προσεκτικοί την «Ημέρα Δράσης»
Διπλωματία 09.08.25

Ισραήλ: Το Υπουργείο Εξωτερικών προτρέπει τους Ισραηλινούς στην Ελλάδα να είναι προσεκτικοί την «Ημέρα Δράσης»

Το υπουργείο Εξωτερικών του Ισραήλ, εν όψει της «Ημέρας Δράσης» υπέρ των Παλαιστινίων, εξέδωσε ανακοίνωση με την οποία καλεί τους Ισραηλινούς τουρίστες στην Ελλάδα να είναι «προσεκτικοί».

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ: Για ακόμη μια φορά, οι πολίτες πληρώνουν την απουσία πρόληψης στις πυρκαγιές Κερατέας και Ηλείας
Βολές στην κυβέρνηση 09.08.25

ΠΑΣΟΚ: Για ακόμη μια φορά, οι πολίτες πληρώνουν την απουσία πρόληψης στις πυρκαγιές Κερατέας και Ηλείας

«Οι τραγικές εικόνες από την Κερατέα και την Ηλεία, δείχνουν για ακόμη μια φορά πως η φωτιά στην Ελλάδα αντιμετωπίζεται μόνο όταν φτάσει στην αυλή μας» υπογραμμίζει το ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ

Σύνταξη
Θυμήθηκε τη Γάζα ο Μητσοτάκης – Ανθρωπιστική βοήθεια, κουβέντα όμως για τη στήριξη στον Νετανιάχου
Πολύ λίγα, πολύ αργά 09.08.25

Θυμήθηκε τη Γάζα ο Μητσοτάκης – Ανθρωπιστική βοήθεια, κουβέντα όμως για τη στήριξη στον Νετανιάχου

Για τις ρίψεις 8,5 τόνων ειδών διατροφής από ελληνικά αεροσκάφη επαίρεται ο Μητσοτάκης, αποφεύγοντας για άλλη μια φορά να πάρει ξεκάθαρη θέση και να άρει τη στήριξη στον Νετανιάχου.

Σύνταξη
Νέα Αριστερά: «Ανθρωποθυσία στους χώρους δουλειάς – «Επτά θύματα στις πρώτες μέρες του Αυγούστου»
Πυρά στην κυβέρνηση 09.08.25

«Ανθρωποθυσία στους χώρους δουλειάς» - Νέα Αριστερά για τα απανωτά εργατικά δυστυχήματα

«Η τραγική αύξηση των εργατικών δυστυχημάτων στη χώρα αποτελεί όνειδος και δείχνει την διάλυση των εργασιακών δικαιωμάτων και την απαξίωση της ανθρώπινης ζωής» τονίζει η Νέα Αριστερά

Σύνταξη
ΣΥΡΙΖΑ – Φωτιές: Η θωράκιση της χώρας χρειάζεται πολλά περισσότερα από δηλώσεις του πρωθυπουργού και βιντεάκια
Πολιτική Γραμματεία 09.08.25

ΣΥΡΙΖΑ – Φωτιές: Η θωράκιση της χώρας χρειάζεται πολλά περισσότερα από δηλώσεις του πρωθυπουργού και βιντεάκια

Ο αρμόδιος τομεάρχης του ΣΥΡΙΖΑ, κάνει λόγο για σοβαρές ελλείψεις στην Πυροσβεστική και για ελάχιστα έως ανύπαρκτα τα έργα στον τομέα της πρόληψης

Σύνταξη
Όταν η παγκόσμια Ακροδεξιά αγκάλιασε το κράτος του Ισραήλ
Πολιτική 09.08.25

Όταν η παγκόσμια Ακροδεξιά αγκάλιασε το κράτος του Ισραήλ

Η μεταστροφή της παγκόσμιας Ακροδεξιάς υπέρ του Ισραήλ μετράει ήδη κάποια χρόνια. Οι λόγοι για τους οποίους οι πολιτικοί απόγονοι των Ναζί και των φασιστών έπαψαν να ασχολούνται με τους «κακούς» Εβραίους και πλέον βρίσκονται στο πλευρό τους.

Δημήτρης Τερζής
Δημήτρης Τερζής
Κατατέθηκε στη Βουλή το νομοσχέδιο για το μεταναστευτικό – Σκληρές ρυθμίσεις στα όρια της νομιμότητας
Καταστολή 08.08.25

Κατατέθηκε στη Βουλή το νομοσχέδιο για το μεταναστευτικό – Σκληρές ρυθμίσεις στα όρια της νομιμότητας

Επιβεβαιώθηκε ο σκληρός δρόμος της καταστολής αντί της δικαιοσύνης και της ποινικοποίησης αντί της ένταξης που επέλεξε η κυβέρνηση για τη μετανάστευση

Σύνταξη
Μαρκογιαννάκη: Η κυβέρνηση έχει πιει το αμίλητο νερό για τη Σεμερτζίδου – Είναι σε αποδρομή
Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ 08.08.25

Μαρκογιαννάκη: Η κυβέρνηση έχει πιει το αμίλητο νερό για τη Σεμερτζίδου – Είναι σε αποδρομή

«Θα σπάσουμε το μοτίβο της ατιμωρησίας, της διαφθοράς και της μεθόδευσης», ανέφερε η αναπληρώτρια εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ - Κινήματος Αλλαγής, Όλγα Μαρκογιαννάκη

Σύνταξη
Μαμουλάκης: Όσο ο πολίτης κυνηγιέται για 500 ευρώ στην εφορία, η ΝΔ χρωστάει 541 εκατ. ευρώ
ΣΥΡΙΖΑ 08.08.25

Μαμουλάκης: Όσο ο πολίτης κυνηγιέται για 500 ευρώ στην εφορία, η ΝΔ χρωστάει 541 εκατ. ευρώ

«τα χρέη της εκτοξεύτηκαν στα 541 εκατ. ευρώ. Από αυτά, τα 531 εκατ. είναι στις τράπεζες», αναφέρει για τη Νέα Δημοκρατία ο τομεάρχης Οικονομικών και Ανάπτυξης του ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ, Χάρης Μαμουλάκης

Σύνταξη
Η εκεχειρία της Άκα – Εκεί όπου όλοι έπαψαν να πολεμούν για να φάνε και να προσευχηθούν μαζί για την ειρήνη
Οκινάουα 10.08.25

Η εκεχειρία της Άκα – Εκεί όπου όλοι έπαψαν να πολεμούν για να φάνε και να προσευχηθούν μαζί για την ειρήνη

Στην Άκα του 1945 Αμερικανοί και Ιάπωνες στρατιώτες κατέβασαν τα όπλα για να προσευχηθούν όλοι μαζί για έναν και μόνο σκοπό: την ειρήνη.

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Το «καυτό» δεκαήμερο: Πως ο Λανουά «ακτινογράφησε» τους διαιτητές στα σεμινάρια
Ποδόσφαιρο 10.08.25

Το «καυτό» δεκαήμερο: Πως ο Λανουά «ακτινογράφησε» τους διαιτητές στα σεμινάρια

Οι Λανουά, Βαλέρι, Αλόνσο κρατούσαν σημειώσεις για την φυσική κατάσταση των διαιτητών, έβγαλαν συμπεράσματα για το επίπεδο των αγγλικών τους και για την γνώση των κανονισμών

Βάιος Μπαλάφας
Φωτιά στην Κερατέα: Σύσκεψη τη Δευτέρα του υφυπουργού Κλιματικής Κρίσης με τους δημάρχους Λαυρεωτικής και Σαρωνικού
Επικαιρότητα 10.08.25

Φωτιά στην Κερατέα: Σύσκεψη τη Δευτέρα του υφυπουργού Κλιματικής Κρίσης με τους δημάρχους Λαυρεωτικής και Σαρωνικού

Σύσκεψη θα πραγματοποιηθεί αύριο, Δευτέρα, ανάμεσα στον υφυπουργό Κλιματικής Κρίσης Κώστα Κατσαφάδο και τους δημάρχους Λαυρεωτικής και Σαρωνικού

Σύνταξη
Αργία του Δεκαπενταύγουστου: Πώς αμείβεται για τους εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα
Τι ισχύει 10.08.25

Αργία του Δεκαπενταύγουστου: Πώς αμείβεται για τους εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα

Ο Δεκαπενταύγουστος ανήκει στις υποχρεωτικές αργίες - Απαγορεύεται η εργασία των μισθωτών και η λειτουργία των επιχειρήσεων - Εξαιρούνται όσες λειτουργούν νόμιμα τις Κυριακές και τις αργίες

Σύνταξη
Σκάνδαλο σε δημόσιο νοσοκομείο – Γιατροί συνταγογραφούσαν παράνομα αντιδιαβητικό φάρμακο και το μεταπουλούσαν
Ελλάδα 10.08.25

Σκάνδαλο σε δημόσιο νοσοκομείο – Γιατροί συνταγογραφούσαν παράνομα αντιδιαβητικό φάρμακο και το μεταπουλούσαν

Εξιχνιάστηκε υπόθεση όπου ειδικευόμενοι γιατροί συνταγογραφούσαν εν αγνοία των ασθενών φάρμακα κατά του διαβήτη, με στόχο την μεταπώλησή τους

Σύνταξη
Οικογένεια στο Σίδνεϊ αρνείται προσφορές 60 εκατ. δολαρίων για το ακίνητό της
InShorts 10.08.25

Οικογένεια στο Σίδνεϊ αρνείται προσφορές 60 εκατ. δολαρίων για το ακίνητό της

Εναέρια φωτογραφία δείχνει πώς η περιοχή γύρω από το σπίτι – που κάποτε ήταν καταπράσινα χωράφια στις παρυφές της πόλης – έχει πλέον καλυφθεί πλήρως από την οικιστική ανάπτυξη.

Σύνταξη
Βαλκάνιοι επενδυτές αναζητούν ακίνητα στη Βόρεια Ελλάδα – Απλησίαστες οι τιμές για τους ντόπιους στη Χαλκιδική
Βούλγαροι επενδυτές 10.08.25

Mπίζνες από τα Βαλκάνια στη Βόρεια Ελλάδα - Ανάρπαστα τα ακίνητα σε Χαλκιδική και στα παράλια της Καβάλας

Ακίνητα σε περιοχές - φιλέτα στη Βόρεια Ελλάδα γίνονται ανάρπαστα από ξένους επενδυτές, με έντονο ενδιαφέρον από Βουλγαρία, Ρουμανία και άλλες γειτονικές χώρες. Εκπρόσωποι της αγοράς μιλάνε στο in.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Τζάκι Τσαν: «Ήμουν τεμπέλης, άτακτος – γι’ αυτό ο πατέρας μου με έστειλε σε σχολή πολεμικών τεχνών»
«Δεν διάβαζα» 10.08.25

Τζάκι Τσαν: «Ήμουν τεμπέλης, άτακτος – γι’ αυτό ο πατέρας μου με έστειλε σε σχολή πολεμικών τεχνών»

«Μπορούσα να κλωτσάω τον δάσκαλο, να χτυπάω κάποιον άλλον – ό,τι ήθελα», αστειεύτηκε ο Τζάκι Τσαν κατά την διάρκεια σεμιναρίου στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Λοκάρνο στην Ελβετία.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
