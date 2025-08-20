Μάντζος: Η κρίση αξιοπρεπούς διαβίωσης στην Ελλάδα απαιτεί δομικές μεταρρυθμίσεις, όχι επιδοματικές πολιτικές εξάρτησης

Την ανάγκη «να μιλήσουμε για δομικές μεταρρυθμίσεις και σταθερά μέτρα πραγματικής ανακούφισης των πολιτών, όχι απλώς επιδόματα μίας χρήσεως που να βαθαίνουν την εξάρτηση από την εκάστοτε κυβέρνηση», υπογράμμισε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ, Δημήτρης Μάντζος, ενόψει της ΔΕΘ.

Αναφερόμενος στην πρόσφατη αποστροφή του υπουργού Επικρατείας Άκη Σκέρτσου, που έκανε λόγο για «πεισματάρικα δεδομένα», σημείωσε χαρακτηριστικά: «Πράγματι, είναι πεισματάρικα τα δεδομένα. Ένας στους δύο Έλληνες δεν κατάφερε ή δυσκολεύτηκε να πάει διακοπές το φετινό καλοκαίρι, η χαμηλή αγοραστική μας δύναμη σε σχέση με τους υπόλοιπους πολίτες της ΕΕ είναι δεδομένη, καθώς παίζουμε ντέρμπι… βυθού με τη Βουλγαρία».

«Και μόνο ότι η κυβέρνηση Μητσοτάκη αισθάνεται την ανάγκη να πηγαίνει πίσω στα χρόνια της μεγάλης κρίσης των μνημονίων για να δείξει κάποια πρόοδο με τα δικά της πεπραγμένα, αποδεικνύει ότι τα πράγματα είναι πολύ δύσκολα για την ελληνική οικονομία», πρόσθεσε.

«Ναι στο να πιάνουμε τη φοροδιαφυγή και τη φοροαποφυγή, αλλά όχι με οριζόντια τεκμήρια»

Ο Δημήτρης Μάντζος, μιλώντας στην τηλεόραση της ΕΡΤ, έκανε λόγο για «κρίση αξιοπρεπούς διαβίωσης» που αντιμετωπίζουν οι Έλληνες πολίτες. Επανέλαβε, δε, την πρόταση του ΠΑΣΟΚ για τιμαριθμοποίηση της φορολογικής κλίμακας, καθώς «αν οι όποιες αυξήσεις δεν ακολουθούν τις αυξήσεις του πληθωρισμού στα βασικά αγαθά και τις βασικές υπηρεσίες, ποτέ δεν θα είναι αρκετές», όπως είπε, ενώ αναφέρθηκε στην ανάγκη κατάργησης των αντισυνταγματικών τεκμηρίων, σημειώνοντας: «Ναι στο να πιάνουμε τη φοροδιαφυγή και τη φοροαποφυγή, αλλά όχι με οριζόντια τεκμήρια».

Σημείωσε, επίσης, ότι η αντιμετώπιση της ακρίβειας και της αισχροκέρδειας πρέπει να γίνει «με θαρραλέα μέτρα ρύθμισης της αγοράς, με μια νέα Αρχή Καταναλωτή και με πραγματικό έλεγχο και εποπτεία της αγοράς και από την Επιτροπή Ανταγωνισμού και από τη ΔΙΜΕΑ, ώστε να σπάσουμε τα ολιγοπώλια και τον κύκλο της αισχροκέρδειας. Η Αρχή Καταναλωτή δεν προκαλεί δημοσιονομικό κόστος και δεν καταλαβαίνουμε γιατί η κυβέρνηση Μητσοτάκη δεν την υλοποιεί».

«Προκλητικό να βλέπουμε τον πρωθυπουργό να παιανίζει για το ΕΣΥ»

Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ έκανε ιδιαίτερη μνεία στην ανάγκη ενίσχυσης του κοινωνικού κράτους, επισημαίνοντας πως «όταν είμαστε στην κορυφή πια της Ευρώπης στις ιδιωτικές δαπάνες υγείας, είναι προκλητικό να βλέπουμε τον πρωθυπουργό πριν από δύο ημέρες να παιανίζει για το Εθνικό Σύστημα Υγείας, να οικειοποιείται τις θετικές κριτικές που απέσπασαν πράγματι οι γιατροί και νοσηλευτές μας και να κλείνει τα μάτια στην κατάσταση που επικρατεί στον εξοπλισμό, στις αναμονές, στα επείγοντα, στις μονάδες εντατικής θεραπείας, στην κτιριολογική κατάσταση των δημοσίων νοσοκομείων».

«Χρειάζεται ένα άλλο μείγμα οικονομικής και αναπτυξιακής πολιτικής, με όρους κοινωνικής δικαιοσύνης. Ναι, να παράγεται πλούτος. Ναι, να υπάρχει δημοσιονομική συνέπεια και πειθαρχία. Αλλά τα πλεονεκτήματα αυτά πρέπει να διανέμονται δίκαια στους συμπολίτες μας», σημείωσε χαρακτηριστικά.

«Η Ελλάδα οφείλει να αξιώνει την εφαρμογή του διεθνιύς δικαίου παντού»

Ως προς τις εξελίξεις στην Ουκρανία, ο Δημήτρης Μάντζος επανέλαβε την εκτίμηση ότι «η ειρήνη θα έρθει μέσα από την εκεχειρία και με τερματισμό των εχθροπραξιών, ώστε να υπάρξουν πραγματικές ειρηνευτικές διαβουλεύσεις» και τόνισε πως «η Ελλάδα από θέση αρχής οφείλει να στέκεται υπέρ της εδαφικής ακεραιότητας, της ανεξαρτησίας και της εθνικής κυριαρχίας κάθε χώρας. Διότι αυτές είναι όχι μόνο κατακτήσεις του διεθνούς δικαίου και της διεθνούς κοινότητας, αλλά και εγγυήσεις για τη χώρα μας».

«Πενήντα ένα χρόνια μετά την κυπριακή τραγωδία και την κατοχή, είναι πολύ επικίνδυνο να αλλάζουν τα σύνορα στον χάρτη της Ευρώπης και του κόσμου με τη βία, με το δίκαιο του ισχυρού. Το διεθνές δίκαιο είναι για τη χώρα μας οδηγός και πρέπει η Ελλάδα να το εγγυάται και να αξιώνει την εφαρμογή του και στην Ουκρανία και στη Γάζα και οπουδήποτε σημειώνονται κατάφωρες παραβιάσεις του», τόνισε καταληκτικά.