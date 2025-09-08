Μάντζος: Το πακέτο Μητσοτάκη δεν συνιστά «φορολογική μεταρρύθμιση» – Το ΠΑΣΟΚ δεν βλέπει τη ΔΕΘ ως «μεγάλο παζάρι»

Τις εξαγγελίες του Κυριάκου Μητσοτάκη από τη ΔΕΘ σχολίασε δηκτικά ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ, Δημήτρης Μάντζος, τονίζοντας ότι «έξι και πλέον χρόνια διακυβέρνησης Νέας Δημοκρατίας, είναι πάμπολλες οι αιματηρές και οδυνηρές θυσίες των πολιτών, που έχουν παραμείνει απροστάτευτοι απέναντι στην ακρίβεια και στην υπεραπόδοση της έμμεσης φορολογίας η οποία οδήγησε στα υπερπλεονάσματα, και τώρα δεν βλέπουν να τους επιστρέφεται το κοινωνικό μέρισμα που διαφημίζει η κυβέρνηση αλλά ένα μόνο μικρό μέρος».

Έσπευσε, δε, να διευκρινίσει ότι το πακέτο παρεμβάσεων που ανακοινώθηκε δεν συνιστά «φορολογική μεταρρύθμιση», όπως διατείνεται η κυβέρνηση, καθώς δεν περιέχει βαθιές διαρθρωτικές τομές, «όπως η τιμαριθμοποίηση της φορολογικής κλίμακας».

Ο κ. Μάντζος εκτίμησε, παράλληλα, πως ένα μέρος των μέτρων του πρωθυπουργού «συνιστούν μία σιωπηρή παραδοχή ότι η αντιπολίτευση δεν είχε και τόσο άδικο όταν ζητούσε επί μήνες και χρόνια τη στήριξη των μισθωτών, των συνταξιούχων και των οικογενειών με παιδιά, σε μια πιο δίκαιη φορολογική κατεύθυνση. Έχω υπάρξει μάρτυρας και ακροατής πολλών δηλώσεων λ.χ. του κυβερνητικού εκπροσώπου να ελέγχει το ΠΑΣΟΚ για δημαγωγία, για φορολογικό λαϊκισμό. Μας έλεγαν σχεδόν επικίνδυνους κάθε φορά που ζητούσαμε κάτι», σημείωσε χαρακτητιστικά.

«Το ΠΑΣΟΚ είναι αντίθετο με τη φιλοσοφία της πελατειακής λογικής»

Αυτό που διαφοροποιεί το ΠΑΣΟΚ από τη Νέα Δημοκρατία είναι η προτεραιοποίηση, υπογράμμισε, εξηγώντας πως «είμαστε μια χώρα με φαύλη αναλογία έμμεσων-άμεσων φόρων, αλλά η κυβέρνηση έδινε φοροαπαλλαγές σε μερίσματα εταιρειών, σε μεγάλες γονικές παροχές, ακόμα και σε μεγάλες ιδιοκτησίες. Όταν ξεκινάς τις φοροελαφρύνσεις από τα ψηλά, θα αργήσεις να πας στα χαμηλά και αυτό έχει κοινωνικό κόστος».

Προσέθεσε ότι, με αυτό τον τρόπο, «δημιουργείς κοινωνική δυσαρέσκεια, αφήνεις τους πολίτες να στενάζουν υπό την ακρίβεια, ενώ επιτρέπεις τα ολιγοπώλια και τις κλειστές αθέμιτες πρακτικές να έχουν καταληστεύσει την αγορά, με αποτέλεσμα οι αδύναμοι και η μεσαία τάξη να περιμένουν τόσα χρόνια, με το χέρι απλωμένο, κάποιο επίδομα».

Για να υπογραμμίσει πως «αυτή είναι η φιλοσοφία της κυβέρνησης Μητσοτάκη. Απέναντι σε αυτή τη φιλοσοφία της πελατειακής λογικής, της πατρωνίας, της φιλευσπλαχνίας και όχι του κοινωνικού κράτους, είμαστε εντελώς αντίθετοι. Και αυτό θα αναδείξει ο Νίκος Ανδρουλάκης το Σάββατο, αλλά και όλοι μας, τις επόμενες πολλές εβδομάδες και μήνες μέχρι στις εκλογές, αρθρώνοντας ένα εναλλακτικό, συνεκτικό, κυβερνητικό πρόγραμμα».

«Εμείς δεν βλέπουμε τη ΔΕΘ ως το μεγάλο παζάρι»

Ξεκαθάρισε ότι οι προτάσεις του ΠΑΣΟΚ «θα είναι συγκεκριμένες, όπως πάντα», χαρακτηρίζοντας «υποχρέωση του Κινήματος να αρθρώσει έναν αντιπολιτευτικό λόγο τεκμηριωμένο, ρεαλιστικό και εφαρμόσιμο».

«Δεν ήμασταν ποτέ των μαγικών λύσεων, αλλά των πραγματικών λύσεων», σημείωσε, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Εμείς δεν βλέπουμε τη ΔΕΘ ως το μεγάλο παζάρι, αλλά με διάθεση ρεαλιστικής ανατροπής των κακώς κειμένων ως σήμερα, θα έρθουμε και θα προτείνουμε συνολικά το πώς σκεφτόμαστε το παραγωγικό μοντέλο της χώρας, για το οποίο δεν ακούσαμε μια κουβέντα από τον πρωθυπουργό, ενώ η όποια ανάπτυξη σήμερα στηρίζεται σχεδόν κατά το ήμισυ στο real estate και στον τουρισμό».

«Θα μιλήσουμε για το πώς σκεφτόμαστε να λειτουργεί ένα κράτος σύγχρονο και ωφέλιμο, με την τοπική αυτοδιοίκηση στο πλάι του. Δεν ακούσαμε τίποτα για τους δήμους, ούτε για τα ζητήματα γραφειοκρατίας. Θα μιλήσουμε για το πώς σκεφτόμαστε μια φορολογική διοίκηση η οποία θα λειτουργεί ως πτυχή της κοινωνικής δικαιοσύνης», προσέθεσε.

Για ποιες συναινέσεις μιλά ο Μητσοτάκης;

Ερωτηθείς για το κάλεσμα συναινέσεων που απηύθυνε στην αντιπολίτευση ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο Δημήτρης Μάντζος ανέφερε ως παράδειγμα το εκπαιδευτικό σύστημα της χώρας: «Ακούσαμε τον πρωθυπουργό να αναφέρεται στο ζήτημα του εθνικού απολυτηρίου και να αρνείται – γιατί δεν μπορεί να είναι αμέλεια – να πει ότι το συγκεκριμένο ζήτημα πρώτο το ΠΑΣΟΚ, όχι απλώς το πρότεινε στην Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων, αλλά προκάλεσε μάλιστα τις αναγκαίες συναινέσεις ώστε να υπάρξει διάλογος. Γιατί δεν έχει λοιπόν ούτε καν το θάρρος να πει ότι αυτό προέρχεται από την αξιωματική αντιπολίτευση του ΠΑΣΟΚ;».

«Γιατί ο κ. πρωθυπουργός ένιωσε την ανάγκη να διαφημίσει ως μεγάλη μεταρρύθμιση την ανωτατοποίηση ιδιωτικών κολλεγίων, λέγοντας ότι ήρθε το Χάρβαρντ και το Γέιλ σε σύμπραξη με δημόσια πανεπιστήμια, όταν είναι γνωστό ότι τα δημόσια πανεπιστήμια συμπράττουν με κορυφαία πανεπιστήμια του εξωτερικού εδώ και χρόνια κι αυτό δεν σχετίζεται καθόλου με τον Νόμο Πιερρακάκη;», σημείωσε χαρακτηριστικά.

«Δεν υπάρχουν εισαγωγικά – Έχουμε σκάνδαλο στον ΟΠΕΚΕΠΕ»

Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ δεν παρέλειψε να αναφερθεί και στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, ψέγοντας τον πρωθυπουργό για το ότι έβαλε τη λέξη «σκάνδαλα» εντός πολλών εισαγωγικών, όπως είπε.

«Δεν υπάρχουν εισαγωγικά. Έχουμε σκάνδαλο! Κι άκουσα τον πρωθυπουργό να λέει ότι καλωσορίζει τον έλεγχο στις υποθέσεις διαφθοράς, ότι δεν έχει να φοβηθεί τίποτα και ότι εμπιστεύεται τη Δικαιοσύνη. Ε, πώς καλωσορίζει ένας πρωθυπουργός τον έλεγχο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, όταν οργανώνει μία θεσμική εκτροπή, για να καταψηφίσει επί της ουσίας για δεύτερη φορά δικογραφία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας;», αναρωτήθηκε.

«Όλα αυτά είναι πολλές ψηφίδες ενός μωσαϊκού. Το μωσαϊκό είναι η έλλειψη συνέπειας, αξιοπιστίας και ηθικής. Αυτό είναι το βασικό ζητούμενο, στο οποίο ο Νίκος Ανδρουλάκης και το ΠΑΣΟΚ καλούνται να αρθούν στο ύψος της περίστασης και να αντιλέξουν με ένα θετικό και δημιουργικό λόγο, που το Σάββατο το βράδυ θα ακουστεί στο Βελλίδειο», σημείωσε καταληκτικά ο Δημήτρης Μάντζος, μιλώντας στον ΣΚΑΪ 100,3.