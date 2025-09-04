newspaper
Πέμπτη 04 Σεπτεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

Σημαντική είδηση:
04.09.2025 | 09:55
Τραγωδία στη Θεσσαλονίκη: 80χρονος άνδρας έπεσε από μπαλκόνι
Σημαντική είδηση:
04.09.2025 | 08:50
Προχωρούν σε 48ωρη απεργία οι οδηγοί ταξί
# ΓΑΛΛΙΑ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΦΩΤΙΕΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΤΕΜΠΗ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
# VITA
89η ΔΕΘ: Μητροπολιτικό πάρκο και αναπλάσεις ύψους 100 εκατ. ευρώ – Η Θεσσαλονίκη αλλάζει πρόσωπο
Οικονομικές Ειδήσεις 04 Σεπτεμβρίου 2025 | 09:13

89η ΔΕΘ: Μητροπολιτικό πάρκο και αναπλάσεις ύψους 100 εκατ. ευρώ – Η Θεσσαλονίκη αλλάζει πρόσωπο

Στον σχεδιασμό έχουν μπει κι άλλες παρεμβάσεις που υπόσχονται να αναγεννήσουν τη Θεσσαλονίκη - Οι εργασίες της 89ης ΔΕΘ θα φιλοξενηθούν για δύο εβδομάδες

Μάχη Τράτσα
ΡεπορτάζΜάχη Τράτσα
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Υγιεινά αλλά χορταστικά γεύματα με λίγες θερμίδες για το γραφείο

Υγιεινά αλλά χορταστικά γεύματα με λίγες θερμίδες για το γραφείο

Spotlight

Έργα 101,6 εκατ. ευρώ φιλοδοξούν να αλλάξουν το πρόσωπο της Θεσσαλονίκης, της πόλης που από το Σάββατο και για δύο εβδομάδες θα φιλοξενήσει τις εργασίες της 89ης ΔΕΘ (Διεθνής Έκθεσης Θεσσαλονίκης).

Η καρδιά των έργων «χτυπά» στο πρώην στρατόπεδο Παύλου Μελά, όπου δημιουργείται ένα μητροπολιτικό πάρκο

Πέρα από το φιλόδοξο σχέδιο ανάπλασης της ΔΕΘ που μονοπωλεί τα φώτα της δημοσιότητας και πιθανώς θα ξεκαθαρίσει το Σαββατοκύριακο από τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη ή από τους αρμόδιους υπουργούς, στον σχεδιασμό έχουν μπει κι άλλες παρεμβάσεις που υπόσχονται να αναγεννήσουν τη συμπρωτεύουσα.

Από το Μητροπολιτικό Πάρκο Παύλου Μελά έως την ανάπλαση της πλατείας και του άξονα της Αριστοτέλους, σειρά έργων αναμένεται να μεταμορφώσουν τη «μητρόπολη» της Μακεδονίας.

Μεγάλο «στοίχημα» το πάρκο Παύλου Μελά

Η καρδιά των έργων «χτυπά» στο πρώην στρατόπεδο Παύλου Μελά, όπου με επενδύσεις 44,3 εκατ. ευρώ δημιουργείται ένα μητροπολιτικό πάρκο το οποίο θα αποδοθεί σε κοινή χρήση αφού ολοκληρωθούν τέσσερα έργα. Σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες για την περιβαλλοντική αναβάθμιση του χώρου, προϋπολογισμού 12,7 εκατ. ευρώ (ΕΣΠΑ) ώστε να δημιουργηθεί ένας χώρος πρασίνου με βασικές υποδομές. Το έργο περιλαμβάνει εργασίες αποκατάστασης της ασφάλειας των διατηρητέων κτιρίων, χάραξη διαδρομών, κατασκευή τριών αναψυκτηρίων – παρασκευαστηρίων, διαμόρφωση χώρων αθλητικών δραστηριοτήτων κλπ.

Επίσης, έχουν ξεκινήσει έργα ύψους 6,9 εκατ. ευρώ (ΕΣΠΑ και πρόγραμμα «Α.Τρίτσης) που θα δώσουν νέα ζωή στο κτίριο στρατωνισμού του πρώην στρατοπέδου με συντήρηση – αποκατάσταση του κτιρίου Α2 για τη δημιουργία Μουσείου και Εκθεσιακού Χώρου Εθνικής Αντίστασης, νέου Δημαρχείου, αίθουσας συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου και μικρού κυλικείου.

Το κτίριο στρατωνισμού Α3 μεταμορφώνεται και θα στεγάσει μουσείο ευρημάτων του Μητροπολιτικού Σιδηροδρόμου Θεσσαλονίκης που θα φιλοξενεί 2.000 αντικείμενα από τις ανασκαφές του Μετρό κοντά στον σταθμό της Αγίας Σοφίας. Το έργο των 14 εκατ. ευρώ (κονδύλια του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας-ΤΑΑ) βρίσκεται σε εξέλιξη.

Όσο για το Μουσείο Προσφυγικού Ελληνισμού το οποίο θα «φωτίσει» τις μνήμες του ξεριζωμού, έχει ενταχθεί στο ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας (ΕΣΠΑ) με προϋπολογισμό 7,7 εκατ. ευρώ. Περιλαμβάνει την αποκατάσταση των κτιρίων Β4 και Δ του Μητροπολιτικού Πάρκου ώστε να είναι λειτουργικά για τη στέγαση του μουσείου καθώς και τη δημιουργία εκθεσιακών χώρων και υποστηρικτικών χρήσεων.

Άλλα τρία εκατ. ευρώ (μέσω ιδιωτικής δωρεάς) θα διατεθούν για τη δημιουργία περιαστικού δάσους αναψυχής εμβαδού περίπου 3.000 στρεμμάτων με ήπιες κατασκευές όπως ξύλινο κιόσκι, παγκάκια, ξύλινους πάγκους κλπ.. Μετά την έγκριση της μελέτης αναδάσωσης, έχουν ολοκληρωθεί εργασίες περίφραξης, όπως και οι δρόμοι πρόσβασης και φυτεύσεις. Παράλληλα, έχουν ξεκινήσει πρόδρομες εργασίες για τη δημιουργία δασο-βοτανικού κήπου. Το έργο έχει ορίζοντα ολοκλήρωσης τον Απρίλιο του 2027.

Άλλες αναπλάσεις στο κέντρο της πόλης

Σε διαγωνιστική διαδικασία βρίσκεται το έργο ανάπλασης της Πλατείας Ελευθερίας για τη μετατροπή της σε Πάρκο Μνήμης των θυμάτων του Ολοκαυτώματος ένα έργο 9 εκατ. ευρώ με πόρους του Πράσινου Ταμείου ωστόσο υπάρχουν σοβαρές καθυστερήσεις λόγω δικαστικών προσφυγών.

Όσο για την ανάπλαση – πεζοδρόμηση της Αγίας Σοφίας (β΄φάση από την οδό Τσιμισκή έως τη Λεωφόρο Νίκης) ένα έργο 4 εκατ. ευρώ, αναμένεται η υπογραφή της σύμβασης προκειμένου να υλοποιηθεί εντός 16 μηνών.

Είκοσι εκατ. ευρώ έχουν διασφαλιστεί και για την ανάπλαση της πλατείας και του άξονα της Αριστοτέλους. Αυτήν την περίοδο προετοιμάζονται τα τεύχη δημοπράτησης με τον διαγωνισμό να αναμένεται να βγει στον αέρα προς τα τέλη φθινοπώρου με στόχο να έχει ολοκληρωθεί σε μια διετία.

Ακόμη έχουν ολοκληρωθεί οι προμελέτες για τις αναπλάσεις των πλατειών Διοικητηρίου και Δημοκρατίας με τους διαγωνισμούς να προσδιορίζονται για το 2026. Όσο για το deck της παλιάς παραλίας βρίσκεται σε στάδιο περιβαλλοντικής αδειοδότησης ενώ γίνεται η προετοιμασία της διαγωνιστικής διαδικασίας για τον φωτισμό σημαντικών μνημείων Unesco της Θεσσαλονίκης.

Θωράκιση του πράσινου μέσω του Antinero

Για το περιαστικό δάσος Σέιχ Σου έχουν ολοκληρωθεί οι φυτεύσεις 42.000 πλατυφύλλων. Ακόμη έχουν προβλεφθεί μέσω του προγράμματος Antinero (ΤΑΑ), το οποίο σχεδιάστηκε από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ), έργα αντιπυρικής προστασίας ύψους 4,87 εκατ. ευρώ σε δημόσιες δασικές εκτάσεις, αρμοδιότητας των Δασαρχείων Θεσσαλονίκης, Λαγκαδά και Σταυρού. Έως σήμερα έχει ολοκληρωθεί η συντήρηση του Δασικού Οδικού Δικτύου σε ποσοστό 70%.

Μέσω του ίδιου προγράμματος διατέθηκαν 4,65 εκατ. ευρώ για τη δημιουργία μικτών αντιπυρικών ζωνών σε οικισμούς και δρόμους. Οι εργασίες ολοκληρώθηκαν και το έργο βρίσκεται στο στάδιο της συντήρησης. Άλλα 3,24 εκατ. ευρώ θα διατεθούν για τη δημιουργία μικτών αντιπυρικών ζωνών σε οικισμούς και δρόμους των περιφερειακών ενοτήτων Χαλκιδικής και Θεσσαλονίκης. Το έργο βρίσκεται σε φάση ελέγχου και επανυποβολής της μελέτης.

Για υλοτομικές εργασίες και δασοκομικές παρεμβάσεις -για λόγους αντιπυρικής προστασίας- σε ξερά και προσβεβλημένα δέντρα έχουν υπογραφεί συμβάσεις ύψους 6,2 εκατ. ευρώ καθώς και άλλες για συντήρηση και επέκταση του υφιστάμενου δικτύου αντιπυρικής προστασίας, ύψους 4,87 εκατ. ευρώ.

Πηγή: ΟΤ

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
World
UBS: Τα τρία σενάρια για τη Γαλλία ενόψει της ψήφου εμπιστοσύνης 

UBS: Τα τρία σενάρια για τη Γαλλία ενόψει της ψήφου εμπιστοσύνης 

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Υγιεινά αλλά χορταστικά γεύματα με λίγες θερμίδες για το γραφείο

Υγιεινά αλλά χορταστικά γεύματα με λίγες θερμίδες για το γραφείο

Φυσικό αέριο
Υδρογονάνθρακες: Παιχνίδι για δύο (;) η Κρήτη και η Πελοπόννησος

Υδρογονάνθρακες: Παιχνίδι για δύο (;) η Κρήτη και η Πελοπόννησος

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Γαλλία: Κορύφωση της αβεβαιότητας βλέπει η UBS εν όψει της κρίσιμης ψήφου εμπιστοσύνης
Επενδυτικές τακτικές 04.09.25

Κορύφωση της αβεβαιότητας βλέπει η UBS εν όψει της κρίσιμης ψήφου εμπιστοσύνης στη Γαλλία - Τρία σενάρια

Η UBS προτείνει μια σειρά από επενδυτικές τακτικές για να προετοιμαστούν οι επενδυτές - Τα τρία σενάρια για το πολιτικό μέλλον στη Γαλλία, που ενδέχεται να προκύψουν μετά την ψήφο εμπιστοσύνης

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Αλεξάνδρα Τόμπρα
H διαφθορά σκοτώνει… την υγιή επιχειρηματικότητα – Το 97% των ελληνικών επιχειρήσεων τη θεωρεί (δια)δεδομένη
Έκθεση Κομισιόν 04.09.25

H διαφθορά σκοτώνει… την υγιή επιχειρηματικότητα – Το 97% των ελληνικών επιχειρήσεων τη θεωρεί (δια)δεδομένη

Το 70% των ελληνικών επιχειρήσεων θεωρεί ότι η διαφθορά είναι πρόβλημα για την επιχειρηματική δραστηριότητα - διπλάσιο ποσοστό από τον μέσο όρο της ΕΕ.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Χρυσή λίρα: Στα 810 ευρώ εκτοξεύτηκε η τιμή της
Οικονομικές Ειδήσεις 04.09.25

Χρυσή λίρα όπως... ένας μισθός

Η χρυσή λίρα ακολουθεί το ξέφρενο ράλι του χρυσού ως ένα παραδοσιακό ασφαλές επενδυτικό καταφύγιο

Ανδρομάχη Παύλου
Ανδρομάχη Παύλου
Χρυσάφι πληρώνουν το κρέας οι καταναλωτές
Οικονομικές Ειδήσεις 04.09.25

Χρυσάφι πληρώνουν το κρέας οι καταναλωτές

Η μείωση παραγωγής στην Ευρώπη και την Ελλάδα λόγω κόστους και ευλογιάς των προβάτων, σε συνδυασμό με συνεχώς αυξανόμενη ζήτηση για μοσχάρι, έχουν εκτινάξει τις τιμές για τον έλληνα καταναλωτή έως 50% σε έναν χρόνο

Δήμητρα Σκούφου
Αύξηση 12 έως 55 ευρώ σε 670.000 συνταξιούχους
Οικονομικές Ειδήσεις 04.09.25

Αύξηση 12 έως 55 ευρώ σε 670.000 συνταξιούχους

Η άμεση επίπτωση από την κατάργηση της προσωπικής διαφοράς θα εμφανιστεί το 2026 και θα αφορά όσους έχουν συνταξιοδοτηθεί πριν από το 2016

Ηλίας Γεωργάκης
Καίνε οι τιμές του καφέ – Να καταργηθεί ο Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης ζητά από τον Μητσοτάκη η Ένωση του κλάδου
«Καταργείστε τον ΕΦΚ» 03.09.25

Καίνε οι τιμές του καφέ – Να καταργηθεί ο Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης ζητά από τον Μητσοτάκη η Ένωση του κλάδου

Η Ελληνική Ένωση Καφέ τονίζει ότι ΕΦΚ, δεν επιβαρύνει μόνο τις επιχειρήσεις αλλά και κάθε πολίτη που βλέπει την τιμή του καφέ να εκτοξεύεται.

Σύνταξη
Τεκμαρτό εισόδημα: Επαγγελματίες το αμφισβήτησαν και κατέληξαν με… έξτρα φόρους
Οικονομικές Ειδήσεις 03.09.25

Επαγγελματίες αμφισβήτησαν το τεκμαρτό εισόδημα και... φορολογήθηκαν παραπάνω

Η προσφυγή στη Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών όχι μόνο δεν δικαίωσε επαγγελματίες που αμφισβήτησαν το τεκμαρτό εισόδημα, αλλά κατέληξαν να πληρώσουν υψηλότερο φόρο

Βασίλης Τσεκούρας
Τι αλλάζει στις διαθήκες από 1ης Νοεμβρίου
Οικονομία 03.09.25

Τι αλλάζει στις διαθήκες από 1ης Νοεμβρίου

Οι δημοσιεύσεις περνούν στους συμβολαιογράφους με ανάρτηση σε ηλεκτρονική πλατφόρμα, μειώνοντας τις καθυστερήσεις που σήμερα φτάνουν ακόμη και τον έναν χρόνο μέσω των πρωτοδικείων

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
Τέσσερις κρίσιμες επιλογές πριν από τη συνταξιοδότηση
Οικονομία 03.09.25

Τέσσερις κρίσιμες επιλογές πριν από τη συνταξιοδότηση

Το 2026 θεωρείται έτος - ορόσημο για την αποχώρηση από την εργασία, με αυξημένες αιτήσεις ήδη από το 2025. Οι ασφαλισμένοι καλούνται να σταθμίσουν παράγοντες όπως χρόνος, πλασματικά έτη, κρατήσεις και μειωμένη σύνταξη, ώστε να μεγιστοποιήσουν τα οφέλη και να αποφύγουν μόνιμες απώλειες

Ηλίας Γεωργάκης
inStream - Ροή Ειδήσεων
Ο κατηγορούμενος της επίθεσης στην παρέλαση τίτλου της Λίβερπουλ αρνείται ότι έπεσε με το αυτοκίνητο στο πλήθος!
Ποδόσφαιρο 04.09.25

Ο κατηγορούμενος της επίθεσης στην παρέλαση τίτλου της Λίβερπουλ αρνείται ότι έπεσε με το αυτοκίνητο στο πλήθος!

Ο Πολ Ντόιλ, κατηγορούμενος της επίθεσης με το αυτοκίνητο στην παρέλαση τίτλου εμφανίστηκε σήμερα στο δικαστήριο του Λίβερπουλ και δήλωσε αθώος για τις κατηγορίες.

Σύνταξη
Πατήσια: Τι λέει στο in η θεία της γυναίκας που εντοπίστηκε νεκρή με το νεογνό της
Στα Πατήσια 04.09.25

«Δεν ισχύει τίποτα από όσα λέγονται» - Τι λέει στο in η θεία της γυναίκας που εντοπίστηκε νεκρή με το νεογνό της

Η άτυχη γυναίκα εντοπίστηκε νεκρή έχοντας μόλις γεννήσει μέσα στο διαμέρισμά της στα Πατήσια μπροστά στα ανήλικα παιδιά της

Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Ζητούμενο η κοινωνική συνοχή
Στο επίκεντρο 04.09.25

Ζητούμενο η κοινωνική συνοχή

Δεν μπορούμε να κάνουμε βήματα προς τα πίσω στον τομέα της συνοχής, προειδοποιεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών στο Σανταντέρ.

Χρήστος Ράπτης
Χρήστος Ράπτης
Μια μουσική ιστορία προς πώληση: Ο Μόρισεϊ βγάζει στο «σφυρί» τα δικαιώματά του στους Smiths
Στα άκρα 04.09.25

Μια μουσική ιστορία προς πώληση: Ο Μόρισεϊ βγάζει στο «σφυρί» τα δικαιώματά του στους Smiths

Η φωνή των Smiths Μόρισεϊ, σε ανάρτησή του, έκανε γνωστό ότι πουλάει τα δικαιώματα που έχει στο βρετανικό συγκρότημα, καθώς βαρέθηκε τη σύγκριση και τις συγκρούσεις με τον Τζόνι Μαρ.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Γαλλία: Κορύφωση της αβεβαιότητας βλέπει η UBS εν όψει της κρίσιμης ψήφου εμπιστοσύνης
Επενδυτικές τακτικές 04.09.25

Κορύφωση της αβεβαιότητας βλέπει η UBS εν όψει της κρίσιμης ψήφου εμπιστοσύνης στη Γαλλία - Τρία σενάρια

Η UBS προτείνει μια σειρά από επενδυτικές τακτικές για να προετοιμαστούν οι επενδυτές - Τα τρία σενάρια για το πολιτικό μέλλον στη Γαλλία, που ενδέχεται να προκύψουν μετά την ψήφο εμπιστοσύνης

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Αλεξάνδρα Τόμπρα
Λισαβόνα: Ηλικίας 140 ετών το ιστορικό τελεφερίκ – Πώς συνέβη η τραγωδία και το μυστήριο με τη συντήρηση
Στους 17 οι νεκροί 04.09.25

Ηλικίας 140 ετών το ιστορικό τελεφερίκ - Πώς συνέβη η τραγωδία και το μυστήριο με τη συντήρηση

Η Λισαβόνα θρηνεί μετά τον θάνατο τουλάχιστον 17 ανθρώπων όταν ένα βαγόνι τελεφερίκ εκτροχιάστηκε και έπεσε στο δρόμο - Η γραμμή του τελεφερίκ Γκλόρια άνοιξε το 1885.

Εύη Δαλίπη
Εύη Δαλίπη
Ηράκλειο: Ξήλωσαν κουφώματα σχολείου που είχε φτιάξει ο Σύλλογος Γονέων – Τι λένε δήμος και εργολάβος
Στο Ηράκλειο 04.09.25

Ξήλωσαν κουφώματα σχολείου που είχε φτιάξει ο Σύλλογος Γονέων - Αλληλοκατηγορούνται δήμος και εργολάβος

Για σαφή εντολή της δημοτικής αρχής στο Ηράκλειο να ξηλωθούν τα κουφώματα κάνει λόγο ο εργολάβος - «Είπαμε να μην πειραχτούν» απαντάει ο δήμος - Γιαπί το σχολείο όσο οι ευθύνες γίνονται μπαλάκι

Σύνταξη
Ολυμπιακός: Ποιος είναι ο Νίκος Οκεκουόγεν που συμμετέχει στην προετοιμασία – Τα Τρίκαλα, το Draft και οι… Αντετοκούνμπο (vids)
Euroleague 04.09.25

Ποιος είναι ο Νίκος Οκεκουόγεν που συμμετέχει στην προετοιμασία του Ολυμπιακού - Τα Τρίκαλα, το Draft και οι... Αντετοκούνμπο (vids)

Ο Ολυμπιακός έχει ξεκινήσει την προετοιμασία του για τη νέα σεζόν με απουσίες για αυτό τον λόγο εκτός από τον Καλίφα Κουμάτζε έχει... επιστρατεύσει και δεύτερο σέντερ – Ποιος είναι ο 28χρονος, Νίκος Οκεκουόγεν…

Γιώργος Πανταζόγλου
Γιώργος Πανταζόγλου
Έφεση Τραμπ στο Ανώτατο Δικαστήριο για τους δασμούς – Πώς ο εμπορικός πόλεμος «τραυματίζει» τις ΗΠΑ
Κόσμος 04.09.25

Έφεση Τραμπ στο Ανώτατο Δικαστήριο για τους δασμούς – Πώς ο εμπορικός πόλεμος «τραυματίζει» τις ΗΠΑ

Έφεση έκανε το βράδυ της Τετάρτης στο Ανώτατο Δικαστήριο ο Ντόναλντ Τραμπ σχετικά με την απόφαση που έκρινε παράνομη την εφαρμογή εκτεταμένων δασμών σε παγκόσμιο επίπεδο

Βασιλική Δρίβα
Βασιλική Δρίβα
ΠΑΣΟΚ: Η «μαύρη βίβλος» της ΝΔ για την Πολιτική Προστασία – «Η κυβέρνηση Μητσοτάκη απέτυχε»
Συνέντευξη Τύπου 04.09.25 Upd: 13:12

ΠΑΣΟΚ: Η «μαύρη βίβλος» της ΝΔ για την Πολιτική Προστασία – «Η κυβέρνηση Μητσοτάκη απέτυχε»

Το ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ παρουσιάζει τη «μαύρη βίβλο» της ΝΔ για την Πολιτική Προστασία και εκτοξεύει πυρά για τη διαχείριση των φυσικών φαινομένων από την κυβέρνηση

Πάνος Τσίκαλας
Πάνος Τσίκαλας
Αυστραλία: Παππούς πήρε λάθος παιδί από βρεφονηπιακό σταθμό – «Τα παιδιά κοιμούνταν και ήταν σκοτεινά»
Στην Αυστραλία 04.09.25

Παππούς πήρε λάθος παιδί από βρεφονηπιακό σταθμό - «Τα παιδιά κοιμούνταν και ήταν σκοτεινά»

«Δεν μπορώ να εξηγήσω το συναίσθημα» λέει η μητέρα του ενός έτους αγοριού που δεν το βρήκε στον βρεφονηπιακό σταθμό του Σίδνεϊ στην Αυστραλία όταν πήγε να το παραλάβει

Σύνταξη
Πιο γρήγορος και από τη σκιά του: Ο Τζέιμς Γκαν ανακοίνωσε το sequel του Σούπερμαν
Μπαμ μπαμ 04.09.25

Πιο γρήγορος και από τη σκιά του: Ο Τζέιμς Γκαν ανακοίνωσε το sequel του Σούπερμαν

Ο δημιουργός και νέο «αφεντικό» των DC Studios Τζέιμς Γκαν δεν μπορεί να περιμένει για τη συνέχεια του Σούπερμαν. Αυτή είναι η ημερομηνία που θα κυκλοφορήσει το sequel.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Προκλητικός Γεωργιάδης: Ακυρώνει επίσκεψη στο αστυνομοκρατούμενο νοσοκομείο Δράμας, συκοφαντώντας εργαζόμενους
Ένταση 04.09.25

Προκλητικός Γεωργιάδης: Ακυρώνει επίσκεψη στο αστυνομοκρατούμενο νοσοκομείο Δράμας, συκοφαντώντας εργαζόμενους

Οι δυνάμεις της αστυνομίας που είχαν μεταβεί στο νοσοκομείο, ενόψει της επίσκεψης του υπουργού επιχείρησαν να εμποδίσουν διαδηλωτές να φτάσουν στην πύλη - Σε μαύρη προπαγάνδα κατέφυγε ο Γεωργιάδης

Σύνταξη
Θρακικό Πέλαγος: «Οι Τούρκοι έλεγαν ‘βουλιάξτε τους’» – Τι καταγγέλλουν οι Έλληνες ψαράδες
Θρακικό Πέλαγος 04.09.25

«Οι Τούρκοι έλεγαν 'βουλιάξτε τους'» - Τι καταγγέλλουν οι Έλληνες ψαράδες για το επεισόδιο

«Άρχισαν να μας κυνηγάνε να μας εμβολίσουν, μέχρι τουφεκιές μας 'ρίξαν'», λένε οι Έλληνες ψαράδες που βρέθηκαν στο επεισόδιο στο Θρακικό Πέλαγος

Ιωάννα Κουμπαρέλη
Ιωάννα Κουμπαρέλη
Must Read
Σήμανε μεγαλύτερη διόρθωση στο ΧΑ, έδωσε στίγμα η Aegean, το timing των Ελλήνων τραπεζιτών, ψάχνουν μετοχές ΕΧΑΕ τα funds, στόχευσε ο Μητσοτάκης, «βράζουν» οι αγρότες

Σήμανε μεγαλύτερη διόρθωση στο ΧΑ, έδωσε στίγμα η Aegean, το timing των Ελλήνων τραπεζιτών, ψάχνουν μετοχές ΕΧΑΕ τα funds, στόχευσε ο Μητσοτάκης, «βράζουν» οι αγρότες

ΑΑΔΕ: Αυτόματα με λίγα κλικ οι αλλαγές ΚΑΔ για επιχειρήσεις και επαγγελματίες

ΑΑΔΕ: Αυτόματα με λίγα κλικ οι αλλαγές ΚΑΔ για επιχειρήσεις και επαγγελματίες

82ο φεστιβάλ Βενετίας: Ο (αυτονόητος) κίνδυνος της πυρηνικής απειλής

82ο φεστιβάλ Βενετίας: Ο (αυτονόητος) κίνδυνος της πυρηνικής απειλής

Πρωτεία στην περιβαλλοντική ρύπανση για τις ελληνικές πόλεις

Πρωτεία στην περιβαλλοντική ρύπανση για τις ελληνικές πόλεις

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Keanu Reeves: Ο τραγικός έρωτας με τη Jennifer Syme και η σημαδεμένη ζωή ενός αντι-σταρ

Keanu Reeves: Ο τραγικός έρωτας με τη Jennifer Syme και η σημαδεμένη ζωή ενός αντι-σταρ

Digital sunset: Η βραδινή ιεροτελεστία για βαθύ, ξεκούραστο ύπνο

Digital sunset: Η βραδινή ιεροτελεστία για βαθύ, ξεκούραστο ύπνο

Νήπιο: Δείχνει με το δάχτυλο τα πάντα; Σας έχουμε υπέροχα νέα!

Νήπιο: Δείχνει με το δάχτυλο τα πάντα; Σας έχουμε υπέροχα νέα!

Ντοκουμέντα & διάλογοι για τη μαφία της Κρήτης

Ντοκουμέντα & διάλογοι για τη μαφία της Κρήτης

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Πέμπτη 04 Σεπτεμβρίου 2025
Απόρρητο