Ανδρουλάκης: Πάμε στη ΔΕΘ με ένα συνολικό πρόγραμμα βελτίωσης της ζωής των πολιτών

«Το χρέος μας στη ΔΕΘ είναι να παρουσιάσουμε ένα πρόγραμμα που μπορεί να βελτιώσει τη ζωή του ελληνικού λαού» έθεσε ως κεντρικό πολιτικό πρόταγμα ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ -Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης, στη διάρκεια συνέντευξής του σε τηλεοπτικό σταθμό.

Ο ίδιος εξαπέλυσε πυρά κατά της κυβέρνησης και δήλωσε ότι για να υπάρξει πολιτική αλλαγή το ΠΑΣΟΚ θα πρέπει να είναι πρώτο κόμμα στις εκλογές ενώ εξήγησε ότι το πρόγραμμα που θα παρουσιάσει θα έχει δεσμεύσεις για τα «λίγα» ώστε να μπορούν να υλοποιηθούν για να γίνει η Ελλάδα μία κανονική ευρωπαϊκή χώρα.

Ο κ. Ανδρουλάκης εξαπέλυσε πυρά στην κυβέρνηση και στα ζητήματα της οικονομικής πολιτικής, της φορολογίας αλλά και στα ζητήματα του κράτους δικαίου.

Ο Νίκος Ανδρουλάκης ανέφερε ακόμα ότι η φιλοσοφία του ΠΑΣΟΚ είναι «η κάθε κοινωνική ομάδα να λάβει μία πρόταση, όχι ένα αντίδωρο»

«Εάν θέλουμε η χώρα να αλλάξει σελίδα, να έχουμε πολιτική αλλαγή, πρέπει το ΠΑΣΟΚ να είναι πρώτο κόμμα στις εκλογές, αλλιώς θα μείνει η Νέα Δημοκρατία. Το ΠΑΣΟΚ πρέπει να είναι έστω και με μια ψήφο πρώτο στις εκλογές, να πάρει την εντολή, να έχουμε μια άλλη κυβέρνηση με δέσμευση αυτά τα λίγα – γιατί προσωπικά δεν προτείνω δισεκατομμύρια ευρώ, όπως κάποιοι στο παρελθόν – λίγα και συγκεκριμένα, να γίνουν πράξη, να βελτιωθούν οι θεσμοί, να βελτιωθεί η δημοκρατία. Κάθε Έλληνας που θέλει να παράξει, να μην μπαίνει το κράτος εμπόδιο, να έχουμε δίκαιο φορολογικό σύστημα και η χώρα μας να πάει σε μια καλύτερη κατεύθυνση. Μια κανονική ευρωπαϊκή χώρα», είπε ο κ. Ανδρουλάκης στο OPEN.

Προτάσεις, όχι αντίδωρα

«Κάθε μέρα παρουσιάζουμε τα πεπραγμένα της κυβέρνησης του κ. Μητσοτάκη. Χθες μιλήσαμε για Οικονομία και Ανάπτυξη, μέχρι την Παρασκευή θα έχουμε όλον τον καμβά. Από τη “Μαύρη Βίβλο” της εξαετούς διακυβέρνησης, θα πάμε στην πολιτική λύση που θα παρουσιάσουμε το μεθεπόμενο Σαββατοκύριακο παραδοσιακά από το βήμα της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης» πρόσθεσε ο Νίκος Ανδρουλάκης.

Κάνοντας επισκόπηση της εξαετούς διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας, υπογράμμισε ότι «ήρθε το 2019 με προτάγματα να επουλώσει το κράτος-δικαίου που είχε τραυματιστεί με Τσίπρα-Καμμένο, να αντιμετωπίσει θέματα ανισοτήτων, να δημιουργήσει ανάπτυξη- η λέξη ‘’ανάπτυξη’’ ήταν εμβληματική στο πρόγραμμα του κ. Μητσοτάκη – και μόνο αυτά δεν είδαμε. Ενώ έχουν πέσει δισεκατομμύρια ευρωπαϊκοί πόροι και του Ταμείου Ανάκαμψης και άλλων ταμείων, αντί η χώρα να πηγαίνει μπροστά, η χώρα είναι ή στάσιμη ή παρακμάζει σε συγκεκριμένους τομείς».

«Δηλαδή για παράδειγμα, οι μικρομεσαίοι θέλουν τις 120 δόσεις. Οι 120 δόσεις είναι μια λύση που αφορά χιλιάδες επιχειρήσεις, χιλιάδες νοικοκυριά, ώστε να μπορούν βιώσιμα να αποπληρώνουν το χρέος τους».

Ο 13ος και ο 14ος μισθός και τα μεταβαλλόμενα στοιχεία της κυβέρνησης

Ο κ. Ανδρουλάκης κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι κάθε μέρα εμφανίζει διαφορετικό δημοσιονομικό κόστος για τον 13ο μισθό και αποκάλυψε ότι «πριν 4 μήνες ήρθε ο αρμόδιος υπουργός με τον διευθυντή του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους στη Βουλή και είπαν ότι το δημοσιονομικό κόστος είναι 1,275 δισ. από τα οποία τα 500 εκ. θα τα πάρει πίσω το κράτος μέσω φόρων και εισφορών.

Όταν τον Φλεβάρη διέρρευσαν ότι συζητούν να επαναφέρουν τον 13ο και 14ο μισθό, δεν το ήξεραν αυτό; Θα το ήξεραν. Άρα, όχι μόνο έλεγαν ψέματα αλλά βγήκε με αμέριστη αλαζονεία ο κ. Πιερρακάκης και είπε στους δημοσίους υπαλλήλους: “Ακόμα και να τα είχα, 13ο μισθό δεν παίρνατε”. Πάμε τώρα στην ουσία. Έκαναν ερώτημα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή; Εδώ έχουμε ένα υπερπλεόνασμα που θέλουν να το χρησιμοποιήσουν καθαρά με δημοσκοπικούς όρους».

«Γιατί εμείς πρέπει να μπούμε στο παιχνίδι της Νέας Δημοκρατίας, που τη μία λέει ότι θα δώσει 1,5 δισ., την άλλη 1,7, την άλλη 2,5 δισ. Εμείς εδώ εκφράζουμε μια ολική πολιτική που θα αλλάξει την ανάπτυξη, θα αλλάξει το κοινωνικό κράτος, θα αλλάξει τις λειτουργίες των θεσμών, θα αλλάξει τη δημόσια διοίκηση και η χώρα μας θα πάει σε καλύτερες ημέρες. Μια άλλη πολιτική δίνει και άλλες ευελιξίες στη δημόσια πολιτική» τόνισε.

Φορολογία

Αναφερόμενος στα θέματα φορολογίας, ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ ξεκαθάρισε ότι «θεωρούμε ότι πρέπει να υπάρχουν περισσότερες κλίμακες, να υπάρχει τιμαριθμοποίηση για να μπορεί ο κόσμος να δει την αγοραστική του δύναμη να αυξάνει, και όχι η ακρίβεια να “τρώει” το εισόδημά του».

Ειδικά για το δυσθεώρητο κόστος διαβίωσης, ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ στάθηκε στις αυξήσεις στα τιμολόγια του ηλεκτρικού ρεύματος: «Η μέση οικογένεια στην Ελλάδα πλήρωσε 52% παραπάνω ενέργεια, ενώ ο μέσος όρος στην Ευρώπη είναι 32%. Νέοι με μονογονεϊκές οικογένειες και ζευγάρια είδαν 63% αύξηση στην Ελλάδα στα χρόνια της Νέας Δημοκρατίας, την ώρα που είναι 30% στην Ευρώπη. Μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις έχουν αύξηση στην Ελλάδα 65%, ενώ στην Ευρώπη ο μέσος όρος είναι στο 51%. Ή Νέα Δημοκρατία χαρακτηρίζει “εξωχώριο” το πρόβλημα της αύξησης του κόστους ενέργειας, αλλά έγινε ενδημικό».

ΟΠΕΚΕΠΕ και σόου της κυβέρνησης

Ως προς την εξεταστική επιτροπή για το σκάνδαλο στον ΟΠΕΚΕΠΕ που θα ανοίξει τις λειτουργίες του εντός Σεπτεμβρίου εκτίμησε ότι «αν κάνουν ό,τι κάνουν κάθε φορά -να μην καλούν κρίσιμους μάρτυρες, όπως έκαναν σε υποκλοπές και Τέμπη-θα είναι πάλι ένα σόου της Νέας Δημοκρατίας όπως ήταν και σε προηγούμενα σκάνδαλα του κ. Μητσοτάκη».

Ο κ. Ανδρουλάκης έθεσε ως κεντρικό πολιτικό διακύβευμα: «Αν το μέλλον μας είναι η επόμενη κυβέρνηση να είναι ένα σύστημα εξουσίας όπως το μάθαμε τα τελευταία 10 χρόνια με την κουλτούρα που λειτούργησε το σύστημα εξουσίας του κ. Τσίπρα ή του κ. Μητσοτάκη, τότε ζήτω που καήκαμε. Και τα δύο αυτά συστήματα απέδειξαν ένα πράγμα: Δεν έχουν κανέναν ηθικό φραγμό.

Στον βωμό του να κατακτήσουν και να διατηρήσουν την εξουσία, είναι ικανοί για όλα. Αν θέλουμε, λοιπόν, να έχουμε ένα καλύτερο μέλλον, τότε πρέπει η επόμενη κυβέρνηση να έχει πολιτικό ήθος, άλλη νοοτροπία σεβασμού των θεσμών. Ξέρετε, ο σεβασμός των θεσμών δεν είναι κάτι ουδέτερο, είναι ο σεβασμός στον πολίτη, είναι σεβασμός στη δημοκρατία, είναι σεβασμός στα ανθρώπινα δικαιώματα.

Όταν, λοιπόν, 10 χρόνια τώρα βλέπουμε παιχνίδια με τη δικαιοσύνη, ατιμωρησία, επιθέσεις στις ανεξάρτητες αρχές και μια οικονομία που δεν πηγαίνει μπροστά -όπως συμβαίνει σε πολλές χώρες της Ευρώπης που και αυτές πέρασαν δύσκολα αλλά κάνουν βήματα μπροστά με διαφάνεια. Ποια διαφάνεια. Εδώ μιλάμε για κλειστά συστήματα εξουσίας που δεν θέλουν να λογοδοτούν».

«Με έχετε δει να μιλώ τοξικά; Να τάζω λαγούς με πετραχήλια; Έγινα πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ με σπρώξιμο της ολιγαρχίας; Με διόρισε κανείς αρχηγό; Ό,τι έχω κάνει, το έχω κάνει με τις δυνατότητές μου, με τον αγώνα μου στο προσκήνιο, χωρίς παρασκήνιο. Δείτε τη μέχρι σήμερα πορεία μου και εμπιστευτείτε με. Ούτε σας κορόιδεψα, ούτε έχω παίξει διεφθαρμένα παιχνίδια.

Συγκεκριμένα πράγματα λέω και θεωρώ ότι η χώρα μας με πολιτικό ήθος και σοβαρότητα μπορεί να γίνει μια κανονική ευρωπαϊκή χώρα» κατέληξε επ’ αυτού ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ.

Δεν υπάρχουν «ήρεμα νερά» με την Τουρκία

Τέλος, αναφέρθηκε στις ελληνοτουρκικές σχέσεις σημειώνοντας για την επένδυση της ηλεκτρικής διασύνδεσης που δεν σημειώνει πρόοδο: «Η Τουρκία τι λέει; “Ελάτε στον πάγκο του χασάπη, να πάρετε άδεια για να ασκήσετε τα κυριαρχικά σας δικαιώματα”. Άρα, δεν υπάρχουν “ήρεμα νερά”

. Το αφήγημα περί “ήρεμων νερών” στο οποίο επένδυσε ο κ. Μητσοτάκης με όρους καθαρής επικοινωνίας, ωφέλησε την Τουρκία, που πήγαινε στην Ευρώπη και έλεγε “βάλτε με στα ευρωπαϊκά εξοπλιστικά σχέδια, αφού η Ελλάδα δεν έχει πρόβλημα και έχουμε “ήρεμα νερά”» συμπληρώνοντας ότι η Τουρκία μεθοδικά έχει ρίξει γέφυρες στη Λιβύη, στην Αίγυπτο και στη Συρία.