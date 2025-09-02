newspaper
02.09.2025 | 10:04
Ακινητοποιήθηκε ο προαστιακός στην Πάτρα λόγω φωτιάς κοντά στις γραμμές
Ανδρουλάκης: Πάμε στη ΔΕΘ με ένα συνολικό πρόγραμμα βελτίωσης της ζωής των πολιτών
Πολιτική Γραμματεία 02 Σεπτεμβρίου 2025 | 10:53

Ανδρουλάκης: Πάμε στη ΔΕΘ με ένα συνολικό πρόγραμμα βελτίωσης της ζωής των πολιτών

Ο Νίκος Ανδρουλάκης δήλωσε ότι αν θέλουμε αλλαγή πολιτικής σελίδας στη χώρα τότε το ΠΑΣΟΚ πρέπει να είναι πρώτο κόμμα έστω και με μία ψήφο διαφορά

«Το χρέος μας στη ΔΕΘ είναι να παρουσιάσουμε ένα πρόγραμμα που μπορεί να βελτιώσει τη ζωή του ελληνικού λαού» έθεσε ως κεντρικό πολιτικό πρόταγμα ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ -Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης, στη διάρκεια συνέντευξής του σε τηλεοπτικό σταθμό.

Ο ίδιος εξαπέλυσε πυρά κατά της κυβέρνησης και δήλωσε ότι για να υπάρξει πολιτική αλλαγή το ΠΑΣΟΚ θα πρέπει να είναι πρώτο κόμμα στις εκλογές ενώ εξήγησε ότι το πρόγραμμα που θα παρουσιάσει θα έχει δεσμεύσεις για τα «λίγα» ώστε να μπορούν να υλοποιηθούν για να γίνει η Ελλάδα μία κανονική ευρωπαϊκή χώρα.

Ο κ. Ανδρουλάκης εξαπέλυσε πυρά στην κυβέρνηση και στα ζητήματα της οικονομικής πολιτικής, της φορολογίας αλλά και στα ζητήματα του κράτους δικαίου.

Ο Νίκος Ανδρουλάκης ανέφερε ακόμα ότι η φιλοσοφία του ΠΑΣΟΚ είναι «η κάθε κοινωνική ομάδα να λάβει μία πρόταση, όχι ένα αντίδωρο»

«Εάν θέλουμε η χώρα να αλλάξει σελίδα, να έχουμε πολιτική αλλαγή, πρέπει το ΠΑΣΟΚ να είναι πρώτο κόμμα στις εκλογές, αλλιώς θα μείνει η Νέα Δημοκρατία. Το ΠΑΣΟΚ πρέπει να είναι έστω και με μια ψήφο πρώτο στις εκλογές, να πάρει την εντολή, να έχουμε μια άλλη κυβέρνηση με δέσμευση αυτά τα λίγα – γιατί προσωπικά δεν προτείνω δισεκατομμύρια ευρώ, όπως κάποιοι στο παρελθόν – λίγα και συγκεκριμένα, να γίνουν πράξη, να βελτιωθούν οι θεσμοί, να βελτιωθεί η δημοκρατία. Κάθε Έλληνας που θέλει να παράξει, να μην μπαίνει το κράτος εμπόδιο, να έχουμε δίκαιο φορολογικό σύστημα και η χώρα μας να πάει σε μια καλύτερη κατεύθυνση. Μια κανονική ευρωπαϊκή χώρα», είπε ο κ. Ανδρουλάκης στο OPEN.

Προτάσεις, όχι αντίδωρα

«Κάθε μέρα παρουσιάζουμε τα πεπραγμένα της κυβέρνησης του κ. Μητσοτάκη. Χθες μιλήσαμε για Οικονομία και Ανάπτυξη, μέχρι την Παρασκευή θα έχουμε όλον τον καμβά. Από τη “Μαύρη Βίβλο” της εξαετούς διακυβέρνησης, θα πάμε στην πολιτική λύση που θα παρουσιάσουμε το μεθεπόμενο Σαββατοκύριακο παραδοσιακά από το βήμα της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης» πρόσθεσε ο Νίκος Ανδρουλάκης.

Κάνοντας επισκόπηση της εξαετούς διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας, υπογράμμισε ότι «ήρθε το 2019 με προτάγματα να επουλώσει το κράτος-δικαίου που είχε τραυματιστεί με Τσίπρα-Καμμένο, να αντιμετωπίσει θέματα ανισοτήτων, να δημιουργήσει ανάπτυξη- η λέξη ‘’ανάπτυξη’’ ήταν εμβληματική στο πρόγραμμα του κ. Μητσοτάκη – και μόνο αυτά δεν είδαμε. Ενώ έχουν πέσει δισεκατομμύρια ευρωπαϊκοί πόροι και του Ταμείου Ανάκαμψης και άλλων ταμείων, αντί η χώρα να πηγαίνει μπροστά, η χώρα είναι ή στάσιμη ή παρακμάζει σε συγκεκριμένους τομείς».

Ο Νίκος Ανδρουλάκης ανέφερε ακόμα ότι η φιλοσοφία του ΠΑΣΟΚ είναι «η κάθε κοινωνική ομάδα να λάβει μία πρόταση, όχι ένα αντίδωρο».

«Δηλαδή για παράδειγμα, οι μικρομεσαίοι θέλουν τις 120 δόσεις. Οι 120 δόσεις είναι μια λύση που αφορά χιλιάδες επιχειρήσεις, χιλιάδες νοικοκυριά, ώστε να μπορούν βιώσιμα να αποπληρώνουν το χρέος τους».

Ο 13ος και ο 14ος μισθός και τα μεταβαλλόμενα στοιχεία της κυβέρνησης

Ο κ. Ανδρουλάκης κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι κάθε μέρα εμφανίζει διαφορετικό δημοσιονομικό κόστος για τον 13ο μισθό και αποκάλυψε ότι «πριν 4 μήνες ήρθε ο αρμόδιος υπουργός με τον διευθυντή του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους στη Βουλή και είπαν ότι το δημοσιονομικό κόστος είναι 1,275 δισ. από τα οποία τα 500 εκ. θα τα πάρει πίσω το κράτος μέσω φόρων και εισφορών.

Όταν τον Φλεβάρη διέρρευσαν ότι συζητούν να επαναφέρουν τον 13ο και 14ο μισθό, δεν το ήξεραν αυτό; Θα το ήξεραν. Άρα, όχι μόνο έλεγαν ψέματα αλλά βγήκε με αμέριστη αλαζονεία ο κ. Πιερρακάκης και είπε στους δημοσίους υπαλλήλους: “Ακόμα και να τα είχα, 13ο μισθό δεν παίρνατε”. Πάμε τώρα στην ουσία. Έκαναν ερώτημα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή; Εδώ έχουμε ένα υπερπλεόνασμα που θέλουν να το χρησιμοποιήσουν καθαρά με δημοσκοπικούς όρους».

«Γιατί εμείς πρέπει να μπούμε στο παιχνίδι της Νέας Δημοκρατίας, που τη μία λέει ότι θα δώσει 1,5 δισ., την άλλη 1,7, την άλλη 2,5 δισ. Εμείς εδώ εκφράζουμε μια ολική πολιτική που θα αλλάξει την ανάπτυξη, θα αλλάξει το κοινωνικό κράτος, θα αλλάξει τις λειτουργίες των θεσμών, θα αλλάξει τη δημόσια διοίκηση και η χώρα μας θα πάει σε καλύτερες ημέρες. Μια άλλη πολιτική δίνει και άλλες ευελιξίες στη δημόσια πολιτική» τόνισε.

Φορολογία

Αναφερόμενος στα θέματα φορολογίας, ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ ξεκαθάρισε ότι «θεωρούμε ότι πρέπει να υπάρχουν περισσότερες κλίμακες, να υπάρχει τιμαριθμοποίηση για να μπορεί ο κόσμος να δει την αγοραστική του δύναμη να αυξάνει, και όχι η ακρίβεια να “τρώει” το εισόδημά του».

Ειδικά για το δυσθεώρητο κόστος διαβίωσης, ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ στάθηκε στις αυξήσεις στα τιμολόγια του ηλεκτρικού ρεύματος: «Η μέση οικογένεια στην Ελλάδα πλήρωσε 52% παραπάνω ενέργεια, ενώ ο μέσος όρος στην Ευρώπη είναι 32%. Νέοι με μονογονεϊκές οικογένειες και ζευγάρια είδαν 63% αύξηση στην Ελλάδα στα χρόνια της Νέας Δημοκρατίας, την ώρα που είναι 30% στην Ευρώπη. Μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις έχουν αύξηση στην Ελλάδα 65%, ενώ στην Ευρώπη ο μέσος όρος είναι στο 51%. Ή Νέα Δημοκρατία χαρακτηρίζει “εξωχώριο” το πρόβλημα της αύξησης του κόστους ενέργειας, αλλά έγινε ενδημικό».

ΟΠΕΚΕΠΕ και σόου της κυβέρνησης

Ως προς την εξεταστική επιτροπή για το σκάνδαλο στον ΟΠΕΚΕΠΕ που θα ανοίξει τις λειτουργίες του εντός Σεπτεμβρίου εκτίμησε ότι «αν κάνουν ό,τι κάνουν κάθε φορά -να μην καλούν κρίσιμους μάρτυρες, όπως έκαναν σε υποκλοπές και Τέμπη-θα είναι πάλι ένα σόου της Νέας Δημοκρατίας όπως ήταν και σε προηγούμενα σκάνδαλα του κ. Μητσοτάκη».

Ο κ. Ανδρουλάκης έθεσε ως κεντρικό πολιτικό διακύβευμα: «Αν το μέλλον μας είναι η επόμενη κυβέρνηση να είναι ένα σύστημα εξουσίας όπως το μάθαμε τα τελευταία 10 χρόνια με την κουλτούρα που λειτούργησε το σύστημα εξουσίας του κ. Τσίπρα ή του κ. Μητσοτάκη, τότε ζήτω που καήκαμε. Και τα δύο αυτά συστήματα απέδειξαν ένα πράγμα: Δεν έχουν κανέναν ηθικό φραγμό.

Στον βωμό του να κατακτήσουν και να διατηρήσουν την εξουσία, είναι ικανοί για όλα. Αν θέλουμε, λοιπόν, να έχουμε ένα καλύτερο μέλλον, τότε πρέπει η επόμενη κυβέρνηση να έχει πολιτικό ήθος, άλλη νοοτροπία σεβασμού των θεσμών. Ξέρετε, ο σεβασμός των θεσμών δεν είναι κάτι ουδέτερο, είναι ο σεβασμός στον πολίτη, είναι σεβασμός στη δημοκρατία, είναι σεβασμός στα ανθρώπινα δικαιώματα.

Όταν, λοιπόν, 10 χρόνια τώρα βλέπουμε παιχνίδια με τη δικαιοσύνη, ατιμωρησία, επιθέσεις στις ανεξάρτητες αρχές και μια οικονομία που δεν πηγαίνει μπροστά -όπως συμβαίνει σε πολλές χώρες της Ευρώπης που και αυτές πέρασαν δύσκολα αλλά κάνουν βήματα μπροστά με διαφάνεια. Ποια διαφάνεια. Εδώ μιλάμε για κλειστά συστήματα εξουσίας που δεν θέλουν να λογοδοτούν».

«Με έχετε δει να μιλώ τοξικά; Να τάζω λαγούς με πετραχήλια; Έγινα πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ με σπρώξιμο της ολιγαρχίας; Με διόρισε κανείς αρχηγό; Ό,τι έχω κάνει, το έχω κάνει με τις δυνατότητές μου, με τον αγώνα μου στο προσκήνιο, χωρίς παρασκήνιο. Δείτε τη μέχρι σήμερα πορεία μου και εμπιστευτείτε με. Ούτε σας κορόιδεψα, ούτε έχω παίξει διεφθαρμένα παιχνίδια.

Συγκεκριμένα πράγματα λέω και θεωρώ ότι η χώρα μας με πολιτικό ήθος και σοβαρότητα μπορεί να γίνει μια κανονική ευρωπαϊκή χώρα» κατέληξε επ’ αυτού ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ.

Δεν υπάρχουν «ήρεμα νερά» με την Τουρκία

Τέλος, αναφέρθηκε στις ελληνοτουρκικές σχέσεις σημειώνοντας για την επένδυση της ηλεκτρικής διασύνδεσης που δεν σημειώνει πρόοδο: «Η Τουρκία τι λέει; “Ελάτε στον πάγκο του χασάπη, να πάρετε άδεια για να ασκήσετε τα κυριαρχικά σας δικαιώματα”. Άρα, δεν υπάρχουν “ήρεμα νερά”

. Το αφήγημα περί “ήρεμων νερών” στο οποίο επένδυσε ο κ. Μητσοτάκης με όρους καθαρής επικοινωνίας, ωφέλησε την Τουρκία, που πήγαινε στην Ευρώπη και έλεγε “βάλτε με στα ευρωπαϊκά εξοπλιστικά σχέδια, αφού η Ελλάδα δεν έχει πρόβλημα και έχουμε “ήρεμα νερά”» συμπληρώνοντας ότι η Τουρκία μεθοδικά έχει ρίξει γέφυρες στη Λιβύη, στην Αίγυπτο και στη Συρία.

Παρέμβαση στη συζήτηση της έκθεσης για τη «στρατιωτική κινητικότητα» στα πλαίσια της Επιτροπής Ασφάλειας και Άμυνας(SEDE) του Ευρωκοινοβουλίου πραγματοποίησε ο ευρωβουλευτής του ΚΚΕ, Κώστας Παπαδάκης

Μιλένα Αποστολάκη, Γιώργος Νικητιάδης, Παύλος Χρηστίδης, Φραγκίσκος Παρασύρης, Ιωάννης Τσίμαρης αναφέρονται στη «μαύρη βίβλο» της ΝΔ στις «κοινωνικές ανισότητες»

Το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ στοιχειώνει την κυβέρνηση και κατά συνέπεια την παρουσία Μητσοτάκη στη ΔΕΘ. Οι πληροφορίες του in μιλούν για περισσότερους από 10 βουλευτές που εμπλέκονται στη δεύτερη δικογραφία, με αποκαλυπτικούς διαλόγους και ονόματα έκπληξη.

Σε ανακοίνωσή του ο ΣΥΡΙΖΑ θέτει σειρά ερωτημάτων για την τροπολογία που πέρασε η κυβέρνηση και εξασφαλίζει το ακαταδίωκτο για την προσωρινή διοίκηση του ΟΠΕΚΕΠΕ

Τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ προβάλλουν τα σημεία αποτυχίας της κυβερνητικής πολιτικής και επιδιώκουν να... στρώσουν χαλί για το κυβερνητικό σχέδιο που θα ανακοινώσει ο Νίκος Ανδρουλάκης στη ΔΕΘ

Με συνεχείς παρεμβάσεις προετοιμάζει την ομιλία του στη Θεσσαλονίκη, το Μαξίμου ψάχνει ανάμεσα σε πολλές γραμμές πως θα τον αντιμετωπίσει στη ΔΕΘ, ο ΣΥΡΙΖΑ σταθερά στο πλευρό του Τσίπρα

Ο Σωκράτης Φάμελλος μίλησε για την ανάγκη «η κυβέρνηση να φύγει το συντομότερο», για το πακέτο του πρωθυπουργού στη ΔΕΘ και τις πολιτικές πρωτοβουλίες του Αλέξη Τσίπρα.

O υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης δήλωσε πως είναι βάσιμο το ενδεχόμενο να υπάρξει μια συνάντηση των δύο ηγετών από 22 έως 26 Σεπτεμβρίου.

Πρύτανης σε ένα από τα ιδιωτικά πανεπιστήμια που έλαβαν άδειας λειτουργίας αναλαμβάνει ο πρώην γενικός γραμματέας του υπουργείου Παιδείας Οδυσσέας Ζώρας έχοντας την απόλυτη κάλυψη της κυβέρνησης που εκτιμά πως δεν τίθεται «ηθικό ζήτημα».

Νέα τροφή στα σενάρια για επάνοδο του Γρηγόρη Δημητριάδη σε επίσημο κυβερνητικό ή κομματικό ρόλο, δίνει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Από την αποπομπή για το σκάνδαλο των υποκλοπών στο γεύμα θείου - ανιψιού το 2023 και στην εμφάνιση του τελευταίου στην εκδήλωση της διαβόητης «Ομάδας Αλήθειας».

Για ανακριβή στοιχεία στη «Μαύρη Βίβλο» του ΠΑΣΟΚ για την ανάπτυξη μιλά η Νέα Δημοκρατία. Ραντεβού για τη «Μαύρη Βίβλο» στην ακρίβεια δίνει η Χαριλάου Τρικούπη.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, σε κάθε ευκαιρία που του δίνεται, εξαπολύει επιθέσεις στον πρώην πρωθυπουργό. Η παρουσία του Αλέξη Τσίπρα στη Θεσσαλονίκη και το «άγχος» του Μαξίμου.

Ο συνεργάτης του πρωθυπουργού Γιώργος Μυλωνάκης επί της ουσίας παραδέχθηκε ότι υπήρξε ενημερωτικό σημείωμα για την κατάσταση στον ΟΠΕΚΕΠΕ που έλαβε στο Μαξίμου. Απέφυγε να απαντήσει για το περιεχόμενό του, αλλά και για την «αποκάλυψη» του Χρ.Μπουκώρου ότι ενημερώθηκε ότι περιλαμβάνεται σε έρευνα 16 μήνες πριν φτάσει η δικογραφία στη Βουλή.

Παρέμβαση στη συζήτηση της έκθεσης για τη «στρατιωτική κινητικότητα» στα πλαίσια της Επιτροπής Ασφάλειας και Άμυνας(SEDE) του Ευρωκοινοβουλίου πραγματοποίησε ο ευρωβουλευτής του ΚΚΕ, Κώστας Παπαδάκης

Περίπου 130.000 αλλοδαποί φοιτητές και οι οικογένειές τους θα λάβουν ένα μήνυμα που θα τους ενημερώνει ότι πρέπει να αποχωρήσουν από τη Βρετανία μόλις λήξει η βίζα τους

Ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη ενημέρωσε τους δημοσιογράφους για τις ενέργειες της αστυνομίας αναφορικά με το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ

Ήταν το ανερχόμενο αστέρι στα χρόνια κυριαρχίας του Μοχάμεντ Άλι. Δοκίμασε στον κινηματογράφο και την οινοποιία, μέχρι και σε ριάλιτι. Ο Τζόι Μπάγκνερ «έφυγε» από τη ζωή την 1η Σεπτεμβρίου σε ηλικία 75 ετών.

Μιλένα Αποστολάκη, Γιώργος Νικητιάδης, Παύλος Χρηστίδης, Φραγκίσκος Παρασύρης, Ιωάννης Τσίμαρης αναφέρονται στη «μαύρη βίβλο» της ΝΔ στις «κοινωνικές ανισότητες»

Το Ισραήλ έχει σκοτώσει τουλάχιστον 40 Παλαιστίνιους από την αυγή της Τρίτης στη Γάζα - Άλλοι 13 θάνατοι από πείνα στον πολύπαθο παλαιστιακό θύλακα

Στις 14:00 αναμένονται επίσημες ανακοινώσεις της ΕΛ.ΑΣ για την εγκληματική οργάνωση στην Κρήτη- Σε δύο ομάδες, την Πέμπτη και την Παρασκευή θα απολογηθούν στον ανακριτή οι συλληφθέντες

Ο Ντουέιν Τζόνσον λαμβάνει και απολαμβάνει 15λεπτo χειροκροτήματα στο Φεστιβάλ της Βενετίας δημιουργώντας την τέλεια συνθήκη για τα επερχόμενα Όσκαρ.

Το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ στοιχειώνει την κυβέρνηση και κατά συνέπεια την παρουσία Μητσοτάκη στη ΔΕΘ. Οι πληροφορίες του in μιλούν για περισσότερους από 10 βουλευτές που εμπλέκονται στη δεύτερη δικογραφία, με αποκαλυπτικούς διαλόγους και ονόματα έκπληξη.

Μετά τη σύνοδο κορυφής του Οργανισμού Συνεργασίας της Σανγκάης, η Κίνα υποδέχεται μια σειρά από ηγέτες του κόσμου στο Πεκίνο για την παρέλαση για τα 80 χρόνια από το τέλος του Β' Παγκοσμίου Πολέμου

Από τον Ζίγιες στον Ινσίνιε και στον Έρικσεν, η «δεξαμενή» των ελεύθερων είναι γεμάτη μεγάλα ονόματα που ψάχνουν τον επόμενο σταθμό στην καριέρα τους.

