Καταθέσεις-φωτιά στις δίκη για τις υποκλοπές: Δέχθηκα επτά μολυσμένα μηνύματα

Στο δικαστικό προσκήνιο και μάλιστα σε δύο διαφορετικά επίπεδα- τόσο στην Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας όσο και στο ποινικό ακροατήριο στην Ευελπίδων- επανήλθε χθες η υπόθεση των τηλεφωνικών υποκλοπών, που όπως έχουν επισημάνει επανειλημμένως έγκριτοι νομικοί και Καθηγητές Συνταγματικού Δικαίου αφορά μείζονα προστατευόμενα αγαθά και συνδέεται ευθέως με τον πυρήνα της λειτουργίας του κράτους δικαίου.

Συγκεκριμένα ενώπιον της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας συζητήθηκε χθες η προσφυγή του δημοσιογράφου Θανάση Κουκάκη να πληροφορηθεί τους λόγους για τους οποίους διατάχθηκε η άρση του τηλεφωνικού του απορρήτου.

Η υπόθεση των τηλεφωνικών υποκλοπών

Κατά την ακροαματική συζήτηση στο Ανώτατο Ακυρωτικό Δικαστήριο με πρόεδρο τον Μιχάλη Πικραμένο, η εισηγήτρια σύμβουλος Επικρατείας Μαρλένα Τριπολιτσίωτη, ανέφερε ότι η ΕΥΠ σε απάντηση σχετικού αιτήματος του ΣτΕ επισήμανε ότι οι αιτήσεις της ΕΥΠ δυνάμει των οποίων εκδόθηκαν το έτος 2020 τρεις εισαγγελικές διατάξεις άρσης του απορρήτου που αφορούσαν τον εν λόγω δημοσιογράφο, «δεν ανευρέθηκαν στις σχετικές έρευνες που ακολούθησαν από την τρέχουσα διοίκηση».

Kατα τη διάρκεια της συζήτησης έγινε ιδιαίτερη αναφορά στην απόφαση που έχει εκδόσει το ΣτΕ σχετικά με την παρακολούθηση του προέδρου του ΠΑΣΟΚ Νίκου Ανδρουλάκη σύμφωνα με την οποία είχε κριθεί ότι: «Η πλήρης απαγόρευση της δυνατότητας ενημέρωσης των θιγομένων για την επιβολή σε βάρους τους του μέτρου άρσης του απορρήτου των επικοινωνιών, μετά τη λήξη του μέτρου, ακόμη και όταν δεν υφίσταται πλέον διακινδύνευση των σκοπών εθνικής ασφάλειας, αποτελεί υπέρμετρο περιορισμό του απαραβίαστου της επικοινωνίας, ο οποίος αντίκειται στο άρθρο 19 παρ. 1 του Συντάγματος, καθώς και στις διατάξεις της οδηγίας 2002/58/ΕΚ, του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της ΕΣΔΑ για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και της ιδιωτικής ζωής».

Το δικαστήριο επιφυλάχθηκε να εκδώσει την απόφασή του, ενώ την ίδια ώρα ιδιαίτερο ενδιαφέρον είχε η χθεσινή ποινική διαδικασία για την υπόθεση των τηλεφωνικών παρακολουθήσεων που συνεχίστηκε στο Μονομελές Πλημμελειοδικείο της Αθήνας.

Τι είπε πρώην στέλεχος της ΕΥΠ

Στο βήμα του μάρτυρα βρέθηκε ένα ακόμα πρώην στέλεχος της ΕΥΠ, που ήταν θύμα παρακολούθησης τόσο από την ίδια την ΕΥΠ, όσο και μέσω του predator.

Η μάρτυρας, η οποία είχε υπηρετήσει σε νευραλγικές θέσεις κατέθεσε ότι είχε τεθεί υπό παρακολούθηση από την Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών και στη συνέχεια δέχθηκε επτά μολυσμένα μηνύματα στο κινητό της τηλέφωνο τα οποία αντιλήφθηκε ότι ήταν ύποπτα και δεν πάτησε τους συνδέσμους που παρέπεμπαν.

Για πρώτη φορά μάλιστα ακούστηκε στο δικαστήριο ότι το τελευταίο μήνυμα που έλαβε η μάρτυρας ήταν σε κρυοτογραφημένη εφαρμογή του κινητού της, γεγονός που δείχνει, όπως είπε, την αναβάθμιση της προσπάθειας να τεθεί υπό παρακολούθηση.

Τα επίμαχα μηνύματα η μάρτυρας τα συνδέει με νομικές ενέργειες που είχε κάνει σε βάρος συγκεκριμένων προσώπων της ΕΥΠ για προσωπικούς και επαγγελματικούς λόγους.

Ωστόσο, στην κατάθεση της δεν έβαλε απέναντι της όλη την ΕΥΠ, αλλά συγκεκριμένα πρόσωπα,τα οποία δεν θέλησε να κατονομάσει αναμένοντας από τη δικαιοσύνη να εντοπίσει τον ρόλο τους σε μια υπόθεση που αγγίζει τη λειτουργία συνταγματικών προστατευόμενων αγαθών και τη λειτουργία του κράτους δικαίου.

Η δίκη συνεχίζεται τη Δευτέρα με την εξέταση του δημοσιογράφου Θανάση Κουκάκη ο οποίος έχει δηλώσει παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας.