Δίκη υποκλοπών: Το σχέδιο Μητσοτάκη για την ΕΥΠ και η κατάθεση της υπαλλήλου της Υπηρεσίας

Είχε ιδιαίτερο ενδιαφέρον η κατάθεση της πρώην υπαλλήλου της ΕΥΠ στη δίκη για το σκάνδαλο των υποκλοπών η οποία συνεχίστηκε χθες. Υπενθυμίζεται ότι στο εδώλιο των κατηγορουμένων κάθονται οι ιδιοκτήτες και νόμιμοι εκπρόσωποι της Intellexa (εταιρείας που διακινούσε το λογισμικό παρακολούθησης Predator) Ταλ Ντίλιαν και Σάρα Αλεξάνδρα Χάμου και οι Έλληνες επιχειρηματίες Γιάννης Λαβράνος και Φέλιξ Μπίτζιος.

Το σχέδιο Μητσοτάκη

Η κατάθεση είχε ενδιαφέρον γιατί αναδείχθηκε γι’ άλλη μια φορά το σχέδιο που είχε εξ αρχής ο Κυριάκος Μητσοτάκης από το 2019 όταν και ανέλαβε την εξουσία στη χώρα: να εργαλειοποιήσει προς όφελός τους την Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών, στελεχώνοντάς την με αποκλειστικά άτομα που ήταν πιστά στο Μαξίμου. Προφανώς το εν λόγω σχέδιο γνώριζε και ο πρωθυπουργικός ανιψιός, Γρηγόρης Δημητριάδης, καθώς με δική του υπογραφή -όπως κατέθεσε χθες η μάρτυρας- άρχισε το ξήλωμα των «ανεπιθύμητων» στην ΕΥΠ.

Εδώ αξίζει να σημειωθεί ότι ορισμένοι υπάλληλοι που απομακρύνθηκαν λίγο πριν τα Χριστούγεννα του 2021 δικαιώθηκαν εν συνεχεία δικαστικά και έχουν στα χέρια τους απόφαση να επιστρέψουν στη θέση που κατείχαν στην ΕΥΠ, ωστόσο η διοίκηση της Υπηρεσίας δείχνει γι’ άλλη μια φορά πόσο υπολογίζει τις αποφάσεις της Δικαιοσύνης στην Ελλάδα.

Αποφάσισε να τους στείλει σε άλλες υπηρεσίες και δη της ΕΛ.ΑΣ. με το πρόσχημα ότι η υποδιεύθυνση στην οποία υπηρετούσαν έχει καταργηθεί και πως οι υπηρεσιακές ανάγκες της Αστυνομίας είναι μεγαλύτερες. Η ειρωνεία είναι ότι η συγκεκριμένη υποδιεύθυνση είχε συσταθεί το καλοκαίρι του 2021 και λειτούργησε ως «ψυγείο» για περισσότερα από 100 άτομα που δεν ήταν αρεστά στη διοίκηση του κ. Κοντολέοντος.

Στόχοι παρακολούθησης

Εύλογα το σχέδιο «αντικατάστασης» είχε γίνει αντιληπτό από τους υπαλλήλους. Εν μία νυκτί Παρασκευής λίγο πριν τα Χριστούγεννα του 2021, χωρίς διαβούλευση, χωρίς ειδοποίηση και με μια τροπολογία που ήρθε σ’ ένα άσχετο νομοσχέδιο περισσότερα από 100 στελέχη της Υπηρεσίας που υπηρετούσαν σε διάφορους τομείς στην επικράτεια μετατάχθηκαν σε θέσεις πολιτικού προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας.

«Ξαναζούμε την περίοδο 1990-93 όταν ο πατέρας Μητσοτάκης ξήλωνε 300 άτομα από την ΕΥΠ και τα έστελνε γραμματείς στα δικαστήρια προκειμένου να φτιάξει μια υπηρεσία εντελώς υποτελή στον ίδιο», έλεγε τότε έμπειρο στέλεχος της Υπηρεσίας.

Αξίζει να σημειωθεί ότι κάποιοι εκ των θιγόμενων υπαλλήλων κατέθεσαν μηνύσεις με αποδέκτη τον Κυριάκο Μητσοτάκη, καθώς σύμφωνα με τη νομοθεσία είναι ο πολιτικός προϊστάμενος της ΕΥΠ. Το γεγονός ότι τόλμησαν να κινηθούν εναντίον του πρωθυπουργού, τους μετέτρεψε σε στόχους παρακολούθησης από το Predator.

«Ήταν 23/11/21 όταν έλαβα ένα μήνυμα που έλεγε «Κοριτσάκι μου θυμάσαι;»», κατέθεσε χθες η μάρτυρας στη δίκη των υποκλοπών. Και συμπλήρωσε: «Είχε ένα link. Εγώ εκείνη την ώρα ήμουν στο γραφείο του δικηγόρου μου για να φτιάξουμε το υπόμνημα για την αναφορά που είχαμε καταθέσει και επρόκειτο να κατονομάσουμε σε αυτό τον ίδιο τον Πρωθυπουργό… Μου φαινόταν περίεργο το μήνυμα αλλά τότε δεν μπορούσε να πιστέψω ότι έλαβα μήνυμα με κακόβουλο λογισμικό μέχρι που ενημερώθηκαν από την Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων».

Κοινό κέντρο υποκλοπών

Είναι μια απ’ τις πιο προφανείς περιπτώσεις που καταδεικνύουν την ύπαρξη ενός κοινού κέντρου παρακολούθησης (ΕΥΠ και Predator) και την οποία ουδέποτε «είδε» ο εισαγγελέας κ. Ζήσης που έτρεξε την έρευνα του σκανδάλου των υποκλοπών.

Ας δούμε κάποιες αποφάσεις που έλαβε η διοίκηση της ΕΥΠ υπό τον κ. Κοντολέοντα και που ήταν ενδεικτικές για όσα επρόκειτο ν΄’ ακολουθήσουν.

Μετά την τοποθέτηση του νέου διοικητή και προφανώς εν γνώση του κ. Μητσοτάκη, έλαβε χώρα το «ξήλωμα» της διεύθυνσης ηλεκτρονικών πληροφοριών της Υπηρεσίας τον Ιούλιο του 2020 και τη μεταφορά της στο υπουργείο Εθνικής Αμυνας. Η εν λόγω κίνηση δεν είχε κανένα νόημα, καθώς έτσι κι αλλιώς οι όποιες πληροφορίες αφορούσαν τις Ενοπλες Δυνάμεις μεταφέρονταν από τη συγκεκριμένη διεύθυνση προς αυτές χωρίς να υπάρχει λόγος να μεταφερθεί ολόκληρη η υπηρεσία.

Συν τοις άλλοις, αυτή η μεταφορά προκάλεσε και τη συλλήβδην μετάταξη του προέδρου και μελών του σωματείου εργαζομένων της Υπηρεσίας, όπως επίσης και των εκπροσώπων εργαζομένων στο υπηρεσιακό συμβούλιο της ΕΥΠ.

Εν συνεχεία αποφασίστηκε η ίδρυση του ΚΕΤΥΑΚ, της νέας αυτοτελούς υπηρεσίας μέσα στην ήδη αυτοτελή ΕΥΠ, το νομικό πλαίσιο του οποίου εμπόδιζε κάθε είδους κοινοβουλευτικό έλεγχο, με αποτέλεσμα όλες οι διαδικασίες που το διέπουν να γίνονται σε καθεστώς πλήρους αδιαφάνειας.

Οι μη αρεστοί, «κόβονταν»

Η επόμενη ενέργεια ήταν η δημιουργία μιας υποδιεύθυνσης-ψυγείου, το καλοκαίρι του 2021 στην οποία τοποθετήθηκαν οι μη αρεστοί. Την ίδια ώρα προάγονταν σε καίριες θέσεις άτομα που συνοδεύονταν από πολλά ερωτηματικά σχετικά με προσόντα τους.

Το κερασάκι στην τούρτα όταν το Προεδρικό Διάταγμα που αφορούσε σε ανακατατάξεις στην Υπηρεσία και σε νέες προσλήψεις, παρακάμπτοντας επί της ουσίας τον έλεγχο του ΑΣΕΠ. Το εν λόγω διάταγμα προέβλεπε ότι για τους μελλοντικούς διαγωνισμούς στελέχωσης με νέο προσωπικό, η αποκλειστική ευθύνη θα ήταν της διοίκησης της Υπηρεσίας και μόνο. Εννοείται πως οποιαδήποτε ένσταση για τα αποτελέσματα από τους άμεσα ενδιαφερόμενους θα πήγαινε στον κάλαθο των αχρήστων.