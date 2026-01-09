newspaper
Παρασκευή 09 Ιανουαρίου 2026
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

Σημαντική είδηση:
09.01.2026 | 10:54
Θρίλερ στο Ηράκλειο: Πτώμα γυναίκας σε προχωρημένη σήψη εντοπίστηκε σε εγκαταλελειμμένο κτίριο
# ΒΕΝΕΖΟΥΕΛΑ
# ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ
# ΑΓΡΟΤΕΣ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Υποκλοπές: Η Krikel, τα εικονικά τιμολόγια και ο λογιστής που ουδέποτε κλήθηκε να καταθέσει στην έρευνα
Πολιτική 09 Ιανουαρίου 2026 | 09:23

Υποκλοπές: Η Krikel, τα εικονικά τιμολόγια και ο λογιστής που ουδέποτε κλήθηκε να καταθέσει στην έρευνα

Η δίκη για τις υποκλοπές αρχίζει και πάλι και το in καταγράφει άλλο ένα σημαντικό κενό στην έρευνα της δικαιοσύνης, Παρά το γεγονός ότι η Krikel του Γιάννη Λαβράνου ήταν μπλεγμένη σε εικονικά τιμολόγια εκατ. ευρώ ο λογιστής της ουδέποτε κατέθεσε στις αρχές.

Δημήτρης Τερζής
ΡεπορτάζΔημήτρης Τερζής
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Μακροζωία: Πόσο θα ζήσεις; Μάθε σε 10 δευτερόλεπτα!

Μακροζωία: Πόσο θα ζήσεις; Μάθε σε 10 δευτερόλεπτα!

Spotlight

Η δίκη για τις υποκλοπές αρχίζει και πάλι στο μονομελές πλημμελειοδικείο Αθηνών έπειτα από τις εορταστικές διακοπές. Η διαδικασία αναμένεται με εξαιρετικό ενδιαφέρον καθώς στην τελευταία συνεδρίαση του 2025 το δικαστήριο αποφάσισε να ζητήσει πλήρη στοιχεία από την Εθνική Τράπεζα αναφορικά με την κίνηση της προπληρωμένης κάρτας από την οποία έχει αποδειχθεί ότι πληρώθηκαν μολυσμένα με predator sms που είχαν στόχο πολιτικούς όπως ο Αντώνης Σαμαράς, ο Γιώργος Γεραπετρίτης κ.α

Υπενθυμίζεται ότι κάτοχος της κάρτας εμφανίζεται ο κρεοπώλης Αιμίλιος Κοσμίδης ο οποίος στην κατάθεσή του έπεσε σε σωρεία αντιφάσεων σε σημείο τέτοιο που ο πρόεδρος του δικαστηρίου του επισήμανε πως μπορεί να βρεθεί άνετα στη θέση του κατηγορούμενου.

Οι έλεγχοι

Στις συνεδριάσεις που προηγήθηκαν ακούστηκαν και αποκαλύφθηκαν σημαντικά πράγματα για τις υποκλοπές και το πως λειτουργούσε το σύστημα των παρακολουθήσεων. Ένα βασικό στοιχείο άξιο αναφοράς είναι ότι επί της ουσίας ουδέποτε έγινε ουσιαστικός έλεγχος είτε στην ΕΥΠ είτε στις εμπλεκόμενες εταιρείες (την Krikel του Λαβράνου ή την Intellexa του Ντίλιαν). Οι έλεγχοι ήταν μάλλον προσχηματικοί και σε αρκετές περιπτώσεις οι ελεγχόμενοι ήξεραν από πριν πότε και πως θα ελεγχθούν, γεγονός που τους έδινε τη δυνατότητα να λειτουργήσουν ανάλογα και να προετοιμαστούν κατάλληλα.

Κατά συνέπεια η σπουδή μαρτύρων που βρέθηκαν το προηγούμενο διάστημα ενώπιον του δικαστηρίου και επιχείρησαν να πείσουν πως η έρευνα για τις υποκλοπές έγινε με απόλυτη συνέπεια και όπως όριζε ο νόμος, μάλλον δεν τα κατάφεραν. Χαρακτηριστικό παράδειγμα η κατάθεση της διοικήτριας της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας, Αλεξάνδρας Ρογκάκου η οποία παραδέχθηκε πως η έρευνα της Αρχής στην ΕΥΠ έγινε μέσω…. επιστολών και χωρίς τη φυσική παρουσία των επιθεωρητών.

Απουσία του εκπροσώπου

Αλλά δεν είναι μόνο εκεί το πρόβλημα. Σε ερώτημα του δικαστηρίου για το αν έγινε έλεγχος στην εταιρεία Krikel του Γιάννη Λαβράνου, η διοικήτρια ανέφερε τα ονόματα των επιθεωρητών και κάποιων δικηγόρων που υποτίθεται ότι εκπροσωπούσαν την εταιρεία. Είναι σημαντικό το γεγονός ωστόσο, ότι από τη συνάντηση αυτή έλειπε ο νόμιμος εκπρόσωπος της Krikel εκείνη την περίοδο και διαχειριστής της, Σταμάτης Τρίμπαλης.

Τον αναζήτησαν οι επιθεωρητές; Έχουν καταγράψει στο πόρισμά τους την απουσία του; Πώς δέχθηκαν να ελέγξουν την εταιρεία από τη στιγμή που δεν ήταν παρών ο για τον νόμο διαχειριστής της; Η πτυχή αυτή της υπόθεσης δεν είναι αμελητέα από τη στιγμή που όπως αποδείχθηκε στη συνέχεια, ο ίδιος ο Σταμάτης Τρίμπαλης ομολόγησε πως ήταν εγκάθετος στην εταιρεία από τον Λαβράνο και πως ο επιχειρηματίας ήταν ο πραγματικός ιδιοκτήτης της Krikel.

Ο λογιστής

Μιλώντας πάντως για την Krikel έχει ενδιαφέρον κι άλλο ένα στοιχείο. Το γεγονός ότι κατά την περίοδο διερεύνησης της υπόθεσης από τη Δικαιοσύνη και ειδικά από τον αντιεισαγγελέα του Άρειου Πάγου Αχιλλέα Ζήση, δεν κλήθηκε να καταθέσει ο λογιστής της Krikel που είχε την ευθύνη ελέγχου και δημοσιοποίησης των οικονομικών της εταιρείας.

Προφανώς κι εδώ η υπόθεση έχει μεγάλη σημασία, καθώς αξίζει να υπενθυμίσουμε ότι η Krikel πέραν της εμπλοκής της με το Predator την ΕΥΠ κλπ. ελέγχεται και ως αποδέκτρια εταιρεία εικονικών τιμολογίων αξίας κάποιων εκατομμυρίων ευρώ. Μάλιστα, τα τιμολόγια που εκδόθηκαν στην Krikel από την εταιρεία Ιονία Τεχνική έχει αποδειχθεί πως ήταν εικονικά.

Η απόδειξη προήλθε από τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδας τα οποία προσκομίστηκαν (κατόπιν εορτής δυστυχώς) στην εξεταστική επιτροπή της Βουλής που είχε αναλάβει τη διερεύνηση της υπόθεσης. Η Τράπεζα της Ελλάδος ελέγχοντας τις τραπεζικές κινήσεις της Krikel στις τράπεζες Optima και Alpha Bank είχε διαπιστώσει ότι σε αυτές δεν περιλαμβάνονταν οι οικονομικές συναλλαγές της εταιρείας με την Ιονία Τεχνική. Κατά συνέπεια οι συναλλαγές αυτές, για τις οποίες η Krikel είχε εισπράξει επιστροφή ΦΠΑ άνω του 1 εκατ. ευρώ, ήταν εικονικές.

«Καθαρίζει κάθε εκκρεμότητα»

Θα περίμενε λοιπόν κανείς ότι μετά απ’ όλα αυτά η Δικαιοσύνη θα καλούσε για εξέταση τον λογιστή της Krikel. Μιλάμε για την εταιρεία Private Wealth Φοροτεχνικές Υπηρεσίες που έχει έδρα στο Κολωνάκι και την εκπροσωπεί ο κ. Παναγιώτης Καραλής. Ο κ. Καραλής έχει βρεθεί στο επίκεντρο της επικαιρότητας πριν από κάποια χρόνια σε δημοσιεύματα αναφορικά με το σκάνδαλο των υποβρυχίων.

Σε κάθε περίπτωση όμως ήταν ο άνθρωπος που υπέγραφε τις οικονομικές καταστάσεις της Krikel κατά την επίμαχη περίοδο των εικονικών τιμολογίων και παρ΄όλα αυτά ουδέποτε κλήθηκε να καταθέσει. Ωστόσο ο ρόλος του στην υπόθεση, σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες του in ήταν σημαντικός.

Αφενός ήταν παρών όταν η Krikel ελέγχθηκε από κλιμάκιο του 3ου Ελεγκτικού Κέντρου Αττικής για την υπόθεση των εικονικών τιμολογίων, αφετέρου για στενούς συνεργάτες του Λαβράνου ήταν ο άνθρωπος που μπορούσε να «καθαρίσει κάθε φορολογική εκκρεμότητα». Όπως έχει αποδειχθεί από τη δημοσιογραφική έρευνα για ένα μεγάλο διάστημα ο Γιάννης Λαβράνος κατάφερνε είτε να ξεπερνά κάθε φορολογικό έλεγχο με αστεία πρόστιμα είτε να τους αποφεύγει εντελώς.

Το αν σε αυτό συνετέλεσε ή όχι η παρουσία του λογιστή της εταιρείας είναι κάτι που χρήζει διερεύνησης. Σε κάθε περίπτωση η μαρτυρία του θα είχε ενδιαφέρον καθώς θα έπρεπε να δώσει εξηγήσεις για τα οικονομικά αποτελέσματα της εταιρείας, για τα εικονικά τιμολόγια αλλά και για τους φορολογικούς ελέγχους που έγιναν στην Krikel τα προηγούμενα χρόνια και δεν είχαν βρει τίποτα, παρά το γεγονός ότι τα τιμολόγια υπήρχαν.

Κυρίως θα έπρεπε να δώσει απαντήσεις για το εάν υπήρξε συνεχόμενη κάλυψη στον Γιάννη Λαβράνο, από ποιους και σε ποιες υπηρεσίες της φορολογικής διοίκησης. Ο κ. Ζήσης δεν έκρινε σκόπιμο να το πράξει…

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Business
Μασούτης: Έπεσαν οι υπογραφές για το deal με τον Κρητικό

Μασούτης: Έπεσαν οι υπογραφές για το deal με τον Κρητικό

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Μακροζωία: Πόσο θα ζήσεις; Μάθε σε 10 δευτερόλεπτα!

Μακροζωία: Πόσο θα ζήσεις; Μάθε σε 10 δευτερόλεπτα!

Φυσικό αέριο
Φυσικό αέριο: Γκάζι στη ζήτηση και τις εξαγωγές για το 2026 – 2035

Φυσικό αέριο: Γκάζι στη ζήτηση και τις εξαγωγές για το 2026 – 2035

inWellness
inTown
Πόσες επιτυχίες του David Bowie χωράνε σε ένα βράδυ;
inTickets 09.01.26

Πόσες επιτυχίες του David Bowie χωράνε σε ένα βράδυ;

Στις 17 Ιανουαρίου, το stage του Black Temple υποδέχεται μια σειρά από ελληνικές μπάντες, που θα ερμηνεύσουν μερικές από τις μεγαλύτερες επιτυχίες του David Bowie - ενώ τα decks θα αναλάβει ο Δημήτρης Παπασπυρόπουλος.

Σύνταξη
Ήμερη – Η Ανατομία μιας Πτώσης: Μία από τις πιο δυνατές και σκοτεινές νουβέλες του Ντοστογιέφσκι στο Θησείον
inTickets 08.01.26

Ήμερη – Η Ανατομία μιας Πτώσης: Μία από τις πιο δυνατές και σκοτεινές νουβέλες του Ντοστογιέφσκι στο Θησείον

Η παράσταση Ήμερη – Η Ανατομία μιας Πτώσης, εμπνευσμένη από το έργο, τη ζωή και τη φιλοσοφία του κορυφαίου Ρώσου συγγραφέα, επιχειρεί μια σύγχρονη, εσωτερική ανάγνωση πάνω στην έννοια της πτώσης — σωματικής, ηθικής και υπαρξιακής.

Σύνταξη
inTickets 07.01.26

«ΤΑΠ ΑΟΥΤ»: Θα φτάσει τα όριά του, θα τα ξεπεράσει και θα συνεχίσει να παλεύει – Ένας καθηλωτικός μονόλογος στο Μικρό Γκλόρια

Ο καθηλωτικός μονόλογος του Ανδρέα Φλουράκη «ΤΑΠ ΑΟΥΤ» ανεβαίνει στο ανανεωμένο Μικρό Γκλόρια. Το κείμενο ζωντανεύει στη σκηνή με τον Τάσο Κορκό στην ερμηνεία, ενώ τη σκηνοθετική επιμέλεια υπογράφει ο Θανάσης Ισιδώρου.

Σύνταξη
Stream newspaper
Δένδιας: Δεν θα κάνουμε τις Ένοπλες Δυνάμεις ΔΕΚΟ του ’80 γιατί πλησιάζουν εκλογές
Πολιτική 09.01.26

Δένδιας: Δεν θα κάνουμε τις Ένοπλες Δυνάμεις ΔΕΚΟ του ’80 γιατί πλησιάζουν εκλογές

Ο Δένδιας απάντησε στην κριτική ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ, στην Ολομέλεια της Βουλής, λέγοντας ότι το νομοσχέδιο του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας εφαρμόζει νόμους του ΠΑΣΟΚ.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Μέγαρο Μαξίμου: Τι επιδιώκει από τη συνάντηση της Τρίτης με τους αγρότες
Πολιτική Γραμματεία 09.01.26

Μέγαρο Μαξίμου: Τι επιδιώκει από τη συνάντηση της Τρίτης με τους αγρότες

Τα «μαστίγια» και τα «καρότα» του Μαξίμου. Στην κυβέρνηση μιλούν για διάλογο, αλλά επιμένουν να αποκλείουν περαιτέρω δημοσιονομικά μέτρα. Ποια θέματα αφήνουν ανοιχτά ως παράθυρο εκτόνωσης της κρίσης, ενόψει της συνάντησης του πρωθυπουργού με τους εκπροσώπους των αγροτών.

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
Μαζεύουν την πρωθυπουργική δήλωση για Βενεζουέλα λέγοντας βλακείες και τους αγρότες από τους δρόμους με σικέ υποσχετικές και αστυνόμους
in Confidential 09.01.26

Μαζεύουν την πρωθυπουργική δήλωση για Βενεζουέλα λέγοντας βλακείες και τους αγρότες από τους δρόμους με σικέ υποσχετικές και αστυνόμους

Η κυβέρνηση πάει να μαζέψει την εντελώς άκυρη δήλωση του πρωθυπουργού για τη Βενεζουέλα αντιλαμβανόμενοι πόσο επιζήμια ήταν μέρες μετά. Τι επικρατεί στους αγρότες λίγο πριν κατέβουν στην Αθήνα και επισκεφτούν το Μαξίμου

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Εξηγήσεις με εντάσεις Δένδια – Καιρίδη στη Βουλή μετά τη καταιγίδα: «Εγώ δεν είμαι Μπογδάνος, τι είσαι παιδαγωγός» – «Δεν έχεις καταλάβει τι έγινε…»
Με... εντάσεις 08.01.26

Εξηγήσεις Δένδια - Καιρίδη στη Βουλή μετά τη καταιγίδα: «Εγώ δεν είμαι Μπογδάνος, τι είσαι παιδαγωγός» - «Δεν έχεις καταλάβει τι έγινε…»

Έντονο διάλογο είχαν στο καφενείο της Βουλής οι κ. Δένδιας και Καιρίδης, μετά τα όσα συνέβησαν στην Ολομέλεια.

Σύνταξη
Άγριος καυγάς Καιρίδη – Κωνσταντοπούλου στη Βουλή και καρφιά Δένδια στον συνάδελφό του: «Άσε μας κουκλίτσα μου»
Επικαιρότητα 08.01.26

Άγριος καυγάς Καιρίδη – Κωνσταντοπούλου στη Βουλή και καρφιά Δένδια στον συνάδελφό του: «Άσε μας κουκλίτσα μου»

Πρωταγωνιστές στην σύγκρουση ήταν η Ζωή Κωνσταντοπούλου και ο κοινοβουλευιτκός εκπρόσωπος της ΝΔ, Δημήτρης Καιρίδης, με τον υπουργό Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδια να παρεμβαίνει.

Σύνταξη
Κατεπείγουσα επιστολή της ΕΟ του ΚΚΕ «για την επικίνδυνη κατάσταση στις αερομεταφορές και την ασφάλεια των πτήσεων»
Πολιτική Γραμματεία 08.01.26

Κατεπείγουσα επιστολή της ΕΟ του ΚΚΕ «για την επικίνδυνη κατάσταση στις αερομεταφορές και την ασφάλεια των πτήσεων»

Οι ευρωβουλευτές του ΚΚΕ, που έχουν θέσει ήδη δύο φορές το θέμα στην Κομισιόν, επανέρχονται με παρέμβαση στον αρμόδιο επίτροπο, Απόστολο Τζιτζικώστα

Σύνταξη
Τσουκαλάς: Ακραίες δυνάμεις περιβάλουν τον Μητσοτάκη, λείπει μόνο ο Καρατζαφέρης – Σύμπνοια ΝΔ και Ελλ. Λύσης
ΠΑΣΟΚ 08.01.26

Τσουκαλάς: Ακραίες δυνάμεις περιβάλουν τον Μητσοτάκη, λείπει μόνο ο Καρατζαφέρης – Σύμπνοια ΝΔ και Ελλ. Λύσης

Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ, Κώστας Τσουκαλάς, εκτόξευσε πυρά κατά του πρωθυπουργού, τονίζοντας πως «η κυβέρνηση Μητσοτάκη με την πολιτική της έχει εκτοξεύσει τις ανισότητες»

Σύνταξη
Ανδρουλάκης: Δώστε λύσεις στα προβλήματα που δημιουργήσατε στους αγρότες με το ριφιφί στον ΟΠΕΚΕΠΕ – Το διεθνές δίκαιο δεν εφαρμόζεται επιλεκτικά
Βουλή 08.01.26

Ανδρουλάκης: Δώστε λύσεις στα προβλήματα που δημιουργήσατε στους αγρότες με το ριφιφί στον ΟΠΕΚΕΠΕ – Το διεθνές δίκαιο δεν εφαρμόζεται επιλεκτικά

«Πυρά» κατά της κυβέρνησης εξαπέλυσε ο Νίκος Ανδρουλάκης, μιλώντας για το νομοσχέδιο του ΥΠΕΘΑ, αλλά και για τη στάση Μητσοτάκη στο αγροτικό, λέγοντας ότι ο πρωθυπουργός «επενδύει στο χαρτί της πόλωσης»

Σύνταξη
Κουτσούμπας εναντίον κυβέρνησης για αγρότες, Βενεζουέλα και ν/σ για τις Ένοπλες Δυνάμεις
Πολιτική 08.01.26

Κουτσούμπας εναντίον κυβέρνησης για αγρότες, Βενεζουέλα και ν/σ για τις Ένοπλες Δυνάμεις

Δριμύα κριτική στην κυβέρνηση για την δήλωση Μητσοτάκη στη Βενεζουέλα άσκησε ο ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας, στην ολομέλεια της Βουλής, κατά τη συζήτηση του ν/σ για τις Ένοπλες Δυνάμεις.

Σύνταξη
Πυρά από την Αντιπολίτευση για αγρότες, Βενεζουέλα και ένοπλες δυνάμεις
Επικαιρότητα 08.01.26 Upd: 23:16

Πυρά από την Αντιπολίτευση για αγρότες, Βενεζουέλα και ένοπλες δυνάμεις

Δριμεία επίθεση εφ' όλης της ύλης εξαπέλυσε η Αντιπολίτευση στην κυβέρνηση κατά τη συζήτηση του νομοσχεδίου του ΥΠΕΘΑ «Χάρτης Μετάβασης των Ενόπλων Δυνάμεων στη Νέα Εποχή» στην Ολομέλεια της Βουλής.

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ: Στην Εισαγγελία κατέθεσε η Ευαγγελία Λιακούλη όλα τα κρίσιμα ερωτήματα για την ευλογιά των αιγοπροβάτων
Πολιτική Γραμματεία 08.01.26

Στην Εισαγγελία κατέθεσε η Λιακούλη του ΠΑΣΟΚ όλα τα κρίσιμα ερωτήματα για την ευλογιά των αιγοπροβάτων

Η τομεάρχης Δικαιοσύνης του ΠΑΣΟΚ κλήθηκε σχετικά από την Εισαγγελία Λάρισας, σε συνέχεια των καταγγελιών που υπέβαλε για διαχείριση της ζωονόσου εκ μέρους του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης 

Σύνταξη
Βουλή: Απορρίφθηκε η ένσταση αντισυνταγματικότητας για το βαθμολόγιο των υπαξιωματικών του στρατού
Πολιτική 08.01.26

Βουλή: Απορρίφθηκε η ένσταση αντισυνταγματικότητας για το βαθμολόγιο των υπαξιωματικών του στρατού

Απέρριψε η Ολομέλεια της Βουλής την ένσταση αντισυνταγματικότητας που κατέθεσαν το ΠΑΣΟΚ και ο ΣΥΡΙΖΑ επί του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας για τις Ένοπλες Δυνάμεις

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Παναγιώτης Τζαννετάτος
Χαρίτσης: Δεν μπορεί οι προσωπικές επιδιώξεις του Μητσοτάκη να στρέφονται σε βάρος των εθνικών συμφερόντων
Βουλή 08.01.26

Χαρίτσης: Δεν μπορεί οι προσωπικές επιδιώξεις του Μητσοτάκη να στρέφονται σε βάρος των εθνικών συμφερόντων

«Δεν μπορεί να δίνει επιχειρήματα σε λογικές αναθεωρητικές που ειδικά για εμάς, για την Ελλάδα, είναι εξαιρετικά επικίνδυνες», επισήμανε ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς, Αλέξης Χαρίτσης

Σύνταξη
Υπαναχώρηση Δένδια: «Το Διεθνές Δίκαιο είναι διαχρονικά κύριο συστατικό της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής»
Πολιτική Γραμματεία 08.01.26

Υπαναχώρηση Δένδια: «Το Διεθνές Δίκαιο είναι διαχρονικά κύριο συστατικό της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής»

Μιλώντας στην Βουλή, ο Νίκος Δένδιας έδωσε εξηγήσεις τόσο για τον ίδιο όσο και για τον πρωθυπουργό, επαναφέροντας στην κυβερνητική επιχειρηματολογία την αξία του διεθνούς δικαίου

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Παναγιώτης Τζαννετάτος
Το νομοσχέδιο για τις Ένοπλες Δυνάμεις και οι σφοδρές αντιδράσεις των Υπαξιωματικών
Πολιτική 08.01.26

Το νομοσχέδιο για τις Ένοπλες Δυνάμεις και οι σφοδρές αντιδράσεις των Υπαξιωματικών

Τι λένε οι Υπαξιωματικοί για το νομοσχέδιο για τις Ένοπλες Δυνάμεις, πού θίγονται και γιατί αντιδρούν, τι θεραπεύει το νομοσχέδιο σύμφωνα με τους υποστηρικτές του.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Παπαναστάσης: Το ν/σ του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας «λαιμητόμος» και «ταφόπλακα» για τις Ένοππλες Δυνάμεις
Πολιτική Γραμματεία 08.01.26

Παπαναστάσης: Το ν/σ του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας «λαιμητόμος» και «ταφόπλακα» για τις Ένοππλες Δυνάμεις

Ο βουλευτής του ΚΚΕ, Νίκος Παπαναστάσης σημείωσε στην Ολομέλεια της Βουλής, ότι το ν/σ του ΥΠΕΘΑ στοχεύει στην προσαρμογή στους ιμπεριαλιστικούς σχεδιασμούς.

Σύνταξη
Παύλος Μαρινάκης προς αγρότες: «Ότι δώσαμε δώσαμε» – Νέες απειλές για καταστολή
Πολιτική 08.01.26

Παύλος Μαρινάκης προς αγρότες: «Ότι δώσαμε δώσαμε» – Νέες απειλές για καταστολή

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος στη διάρκεια της ενημέρωσης των πολιτικών συντακτών άφησε κάτι παραπάνω από ανοιχτό το ενδεχόμενο να υπάρξει επέμβαση της Αστυνομίας εάν χρειαστεί

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Δένδιας: Δεν θα κάνουμε τις Ένοπλες Δυνάμεις ΔΕΚΟ του ’80 γιατί πλησιάζουν εκλογές
Πολιτική 09.01.26

Δένδιας: Δεν θα κάνουμε τις Ένοπλες Δυνάμεις ΔΕΚΟ του ’80 γιατί πλησιάζουν εκλογές

Ο Δένδιας απάντησε στην κριτική ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ, στην Ολομέλεια της Βουλής, λέγοντας ότι το νομοσχέδιο του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας εφαρμόζει νόμους του ΠΑΣΟΚ.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Πλήρωμα της NASA επιστρέφει επειγόντως από τον ISS λόγω «σοβαρού ιατρικού προβλήματος»
Συναγερμός 09.01.26

Πλήρωμα της NASA επιστρέφει επειγόντως από τον ISS λόγω «σοβαρού ιατρικού προβλήματος»

Λόγω του ιατρικού απορρήτου, το όνομα του αστροναύτη και η φύση του προβλήματος δεν διευκρινίστηκαν. Είναι η πρώτη φορά που η NASA ανακοινώνει εσπευσμένη επιστροφή.

Σύνταξη
Γιατί δεν προχωράει η μεταγραφή του Μήτογλου στη Σαμπντόρια
Ποδόσφαιρο 09.01.26

Γιατί δεν προχωράει η μεταγραφή του Μήτογλου στη Σαμπντόρια

Η αποχή του Σίμου Μήτογλου από τις αγωνιστικές υποχρεώσεις για περίπου επτά μήνες αποτέλεσαν τελικά ανασταλτικό παράγοντα για τη Σαμπντόρια, η οποία δεν κινείται εν τέλει για την απόκτησή του από την ΑΕΚ

Σύνταξη
Λυμπερόπουλος: «Συσσωρευμένα και προαναγγελθέντα τα προβλήματα» που οδηγούν σε νέες απεργίες τα ταξί
ΣΑΤΑ 09.01.26

«Συσσωρευμένα και προαναγγελθέντα τα προβλήματα» - Λυμπερόπουλος για τις 48ωρες απεργίες των ταξί

«Το συνδικάτο των ταξί είχε προειδοποιήσει για την απαξίωση της δημόσιας μεταφοράς προς όφελος μεγάλων εταιρικών σχημάτων και επενδυτών και τα αποτελέσματα βγαίνουν τώρα», λέει ο Λυμπερόπουλος

Σύνταξη
Μέγαρο Μαξίμου: Τι επιδιώκει από τη συνάντηση της Τρίτης με τους αγρότες
Πολιτική Γραμματεία 09.01.26

Μέγαρο Μαξίμου: Τι επιδιώκει από τη συνάντηση της Τρίτης με τους αγρότες

Τα «μαστίγια» και τα «καρότα» του Μαξίμου. Στην κυβέρνηση μιλούν για διάλογο, αλλά επιμένουν να αποκλείουν περαιτέρω δημοσιονομικά μέτρα. Ποια θέματα αφήνουν ανοιχτά ως παράθυρο εκτόνωσης της κρίσης, ενόψει της συνάντησης του πρωθυπουργού με τους εκπροσώπους των αγροτών.

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
IRIS: Πάνω από 3 εκατ. ευρώ αγορές σε φυσικά καταστήματα στον πρώτο μήνα υποχρεωτικής εφαρμογής
Η διαδικασία 09.01.26

Πάνω από 3 εκατ. ευρώ αγορές με IRIS σε φυσικά καταστήματα στον πρώτο μήνα υποχρεωτικής εφαρμογής

Οι επιχειρήσεις από 1ης Δεκεμβρίου 2025 είναι υποχρεωμένες να αποδέχονται συναλλαγές με IRIS - Η διαδικασία - Από την ερχόμενη εβδομάδα ο διπλασιασμός του ορίου μεταφοράς χρημάτων

Σύνταξη
Ιράν: Συνεχίζονται οι αντικυβερνητικές διαδηλώσεις ενάντια στην ακρίβεια – Σκληρή καταστολή, αύξηση των νεκρών
Δείτε βίντεο 09.01.26

Ιράν: Συνεχίζονται οι αντικυβερνητικές διαδηλώσεις ενάντια στην ακρίβεια - Σκληρή καταστολή, αύξηση των νεκρών

Οι αρχές του Ιράν αντιμετώπισαν με σκληρή καταστολή τους διαδηλωτές που κινητοποιήθηκαν για 12η συνεχόμενη ημέρα - Μπλακ άουτ στο ίντερνετ - Στις φλόγες κυβερνητικά κτίρια

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Η DC «ψωνίζει» από τη Marvel για να πατήσει στην κορυφή: Ο σταρ των Avengers που θέλουν στο sequel του Batman
Culture Live 09.01.26

Η DC «ψωνίζει» από τη Marvel για να πατήσει στην κορυφή: Ο σταρ των Avengers που θέλουν στο sequel του Batman

Ο goth Batman του Ρόμπερτ Πάτινσον ήταν μια από τις κινηματογραφικές εκπλήξεις του 2022. Και με το sequel να βρίσκεται στα σκαριά, η DC τα δίνει όλα για σπάσει την κυριαρχία της Marvel.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Τι ισχύει με τον Γιαμπουσέλε στους Νικς: Οι «ματιές» για ανταλλαγή, ο Παναθηναϊκός και η trade deadline
Euroleague 09.01.26

Τι ισχύει με τον Γιαμπουσέλε στους Νικς: Οι «ματιές» για ανταλλαγή, ο Παναθηναϊκός και η trade deadline

Ο Γκέρσον Γιαμπουσέλε είναι ένας παίκτης που ακούγεται όλο και πιο έντονα για τη Euroleague, διότι δεν παίζει καθόλου στους Νικς και ο Παναθηναϊκός ψάχνεται για το μεγάλο «μπαμ» – Ποια είναι τα δεδομένα στην περίπτωση του Γάλλου.

Σύνταξη
Πάτρα: Απολογούνται οι τέσσερις που κατηγορούνται για τον ξυλοδαρμό μέχρι θανάτου του 30χρονου Κώστα
Ελλάδα 09.01.26

Απολογούνται οι τέσσερις που κατηγορούνται για τον ξυλοδαρμό μέχρι θανάτου του 30χρονου στην Πάτρα

Κατά περίπτωση τους ασκήθηκαν διώξεις για ανθρωποκτονία κατά συναυτουργία, πρόκληση επικίνδυνων σωματικών βλαβών κατά συναυτουργία και συμμετοχή σε ανθρωποκτονία κατά συναυτουργία.

Σύνταξη
Ρωσία: Χτύπησε την Ουκρανία με πύραυλο Ορέσνικ – «Απάντηση για την επίθεση στο σπίτι του Πούτιν»
Τέσσερις νεκροί 09.01.26

Η Ρωσία παραδέχτηκε ότι χτύπησε με πύραυλο Ορέσνικ την Ουκρανία - «Απάντηση για την επίθεση στο σπίτι του Πούτιν»

Η Ρωσία χρησιμοποίησε ξανά τον βαλιστικό υπερηχητικό πύραυλο μέσου βεληνεκούς ο οποίος μπορεί να φέρει πυρηνικές κεφαλές - Στόχευσε την πρωτεύουσα και τη δυτικότερη πόλη της Ουκρανίας

Σύνταξη
Αγρότες: Διάλογος με Μητσοτάκη αλλά χωρίς ορίζοντα πρόσθετων μέτρων – Το Σάββατο αποφασίζουν για τις κόκκινες γραμμές
Την Τρίτη η συνάντηση 09.01.26

Διάλογος αγροτών - Μητσοτάκη αλλά χωρίς ορίζοντα πρόσθετων μέτρων - Το Σάββατο αποφασίζουν για τις κόκκινες γραμμές

Μετά τις απειλές της κυβέρνησης για καταστολή των κινητοποιήσεων, ήρθε η νέα πρόσκληση σε διάλογο - Οι αγρότες αποφασίζουν το Σάββατο το πλαίσιο της συνάντησης με Μητσοτάκη

Σύνταξη
Πατήσια: Στο νοσοκομείο μαθήτρια που τραυματίστηκε στο κεφάλι όταν έπεσε πάνω της πινακίδα φαρμακείου
Στα Πατήσια 09.01.26

Στο νοσοκομείο μαθήτρια που τραυματίστηκε στο κεφάλι όταν έπεσε πάνω της πινακίδα φαρμακείου

Τη στιγμή του ατυχήματος έπνεαν ισχυροί άνεμοι και μέσα σε δευτερόλεπτα ο στύλος με την πινακίδα του φαρμακείου έπεσε και χτύπησε τη 15χρονη μαθήτρια στο κεφάλι

Σύνταξη
Πώς η Ευρώπη μπορεί να βρει τη δύναμή της το 2026 απέναντι στον Τραμπ
Κόσμος 09.01.26

Πώς η Ευρώπη μπορεί να βρει τη δύναμή της το 2026 απέναντι στον Τραμπ

Το γεγονός ότι ο Ντόναλντ Τραμπ περιγράφει την ΕΕ ως μια «αποσυντιθέμενη» ομάδα χωρών με «αδύναμους» ηγέτες καθιστά σαφές ότι η Ευρώπη πρέπει να ενισχύσει τη θέση της και να πάψει να παρακολουθεί «παγωμένη» την αμερικανική επιθετικότητα

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
O ατίθασος 32χρονος Βρετανός που ράβει σχεδιαστές μόδας και χρηματιστές της NY μοιάζει με ήρωα ταινίας του Γκάι Ρίτσι
Πατρόν 09.01.26

O ατίθασος 32χρονος Βρετανός που ράβει σχεδιαστές μόδας και χρηματιστές της NY μοιάζει με ήρωα ταινίας του Γκάι Ρίτσι

Σε ηλικία μόλις 32 ετών, ο Ralph Fitzgerald, ένας ατίθασος Βρετανός με την εμφάνιση ενός χαρακτήρα του Γκάι Ρίτσι, έχει γίνει ο ράφτης των κινηματογραφικών αστέρων, των στελεχών του χρηματοοικονομικού τομέα και του σχεδιαστή μόδας, Marc Jacobs.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Θησαυρός κάτω από τον πάγο – Γιατί ο Τραμπ θα δυσκολευτεί να φτάσει τον ορυκτό πλούτο της Γροιλανδίας
Περιβάλλον 09.01.26

Θησαυρός κάτω από τον πάγο – Γιατί ο Τραμπ θα δυσκολευτεί να φτάσει τον ορυκτό πλούτο της Γροιλανδίας

Τα σχέδια Τραμπ δείχνουν να αγνοούν τους κινδύνους που εγκυμονεί η γεωλογική αστάθεια της Γροιλανδίας καθώς η κλιματική αλλαγή λιώνει τον πάγο.

Βαγγέλης Πρατικάκης
Βαγγέλης Πρατικάκης
Must Read
Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Παρασκευή 09 Ιανουαρίου 2026
Απόρρητο