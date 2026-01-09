Υποκλοπές: Η Krikel, τα εικονικά τιμολόγια και ο λογιστής που ουδέποτε κλήθηκε να καταθέσει στην έρευνα

Η δίκη για τις υποκλοπές αρχίζει και πάλι στο μονομελές πλημμελειοδικείο Αθηνών έπειτα από τις εορταστικές διακοπές. Η διαδικασία αναμένεται με εξαιρετικό ενδιαφέρον καθώς στην τελευταία συνεδρίαση του 2025 το δικαστήριο αποφάσισε να ζητήσει πλήρη στοιχεία από την Εθνική Τράπεζα αναφορικά με την κίνηση της προπληρωμένης κάρτας από την οποία έχει αποδειχθεί ότι πληρώθηκαν μολυσμένα με predator sms που είχαν στόχο πολιτικούς όπως ο Αντώνης Σαμαράς, ο Γιώργος Γεραπετρίτης κ.α

Υπενθυμίζεται ότι κάτοχος της κάρτας εμφανίζεται ο κρεοπώλης Αιμίλιος Κοσμίδης ο οποίος στην κατάθεσή του έπεσε σε σωρεία αντιφάσεων σε σημείο τέτοιο που ο πρόεδρος του δικαστηρίου του επισήμανε πως μπορεί να βρεθεί άνετα στη θέση του κατηγορούμενου.

Οι έλεγχοι

Στις συνεδριάσεις που προηγήθηκαν ακούστηκαν και αποκαλύφθηκαν σημαντικά πράγματα για τις υποκλοπές και το πως λειτουργούσε το σύστημα των παρακολουθήσεων. Ένα βασικό στοιχείο άξιο αναφοράς είναι ότι επί της ουσίας ουδέποτε έγινε ουσιαστικός έλεγχος είτε στην ΕΥΠ είτε στις εμπλεκόμενες εταιρείες (την Krikel του Λαβράνου ή την Intellexa του Ντίλιαν). Οι έλεγχοι ήταν μάλλον προσχηματικοί και σε αρκετές περιπτώσεις οι ελεγχόμενοι ήξεραν από πριν πότε και πως θα ελεγχθούν, γεγονός που τους έδινε τη δυνατότητα να λειτουργήσουν ανάλογα και να προετοιμαστούν κατάλληλα.

Κατά συνέπεια η σπουδή μαρτύρων που βρέθηκαν το προηγούμενο διάστημα ενώπιον του δικαστηρίου και επιχείρησαν να πείσουν πως η έρευνα για τις υποκλοπές έγινε με απόλυτη συνέπεια και όπως όριζε ο νόμος, μάλλον δεν τα κατάφεραν. Χαρακτηριστικό παράδειγμα η κατάθεση της διοικήτριας της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας, Αλεξάνδρας Ρογκάκου η οποία παραδέχθηκε πως η έρευνα της Αρχής στην ΕΥΠ έγινε μέσω…. επιστολών και χωρίς τη φυσική παρουσία των επιθεωρητών.

Απουσία του εκπροσώπου

Αλλά δεν είναι μόνο εκεί το πρόβλημα. Σε ερώτημα του δικαστηρίου για το αν έγινε έλεγχος στην εταιρεία Krikel του Γιάννη Λαβράνου, η διοικήτρια ανέφερε τα ονόματα των επιθεωρητών και κάποιων δικηγόρων που υποτίθεται ότι εκπροσωπούσαν την εταιρεία. Είναι σημαντικό το γεγονός ωστόσο, ότι από τη συνάντηση αυτή έλειπε ο νόμιμος εκπρόσωπος της Krikel εκείνη την περίοδο και διαχειριστής της, Σταμάτης Τρίμπαλης.

Τον αναζήτησαν οι επιθεωρητές; Έχουν καταγράψει στο πόρισμά τους την απουσία του; Πώς δέχθηκαν να ελέγξουν την εταιρεία από τη στιγμή που δεν ήταν παρών ο για τον νόμο διαχειριστής της; Η πτυχή αυτή της υπόθεσης δεν είναι αμελητέα από τη στιγμή που όπως αποδείχθηκε στη συνέχεια, ο ίδιος ο Σταμάτης Τρίμπαλης ομολόγησε πως ήταν εγκάθετος στην εταιρεία από τον Λαβράνο και πως ο επιχειρηματίας ήταν ο πραγματικός ιδιοκτήτης της Krikel.

Ο λογιστής

Μιλώντας πάντως για την Krikel έχει ενδιαφέρον κι άλλο ένα στοιχείο. Το γεγονός ότι κατά την περίοδο διερεύνησης της υπόθεσης από τη Δικαιοσύνη και ειδικά από τον αντιεισαγγελέα του Άρειου Πάγου Αχιλλέα Ζήση, δεν κλήθηκε να καταθέσει ο λογιστής της Krikel που είχε την ευθύνη ελέγχου και δημοσιοποίησης των οικονομικών της εταιρείας.

Προφανώς κι εδώ η υπόθεση έχει μεγάλη σημασία, καθώς αξίζει να υπενθυμίσουμε ότι η Krikel πέραν της εμπλοκής της με το Predator την ΕΥΠ κλπ. ελέγχεται και ως αποδέκτρια εταιρεία εικονικών τιμολογίων αξίας κάποιων εκατομμυρίων ευρώ. Μάλιστα, τα τιμολόγια που εκδόθηκαν στην Krikel από την εταιρεία Ιονία Τεχνική έχει αποδειχθεί πως ήταν εικονικά.

Η απόδειξη προήλθε από τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδας τα οποία προσκομίστηκαν (κατόπιν εορτής δυστυχώς) στην εξεταστική επιτροπή της Βουλής που είχε αναλάβει τη διερεύνηση της υπόθεσης. Η Τράπεζα της Ελλάδος ελέγχοντας τις τραπεζικές κινήσεις της Krikel στις τράπεζες Optima και Alpha Bank είχε διαπιστώσει ότι σε αυτές δεν περιλαμβάνονταν οι οικονομικές συναλλαγές της εταιρείας με την Ιονία Τεχνική. Κατά συνέπεια οι συναλλαγές αυτές, για τις οποίες η Krikel είχε εισπράξει επιστροφή ΦΠΑ άνω του 1 εκατ. ευρώ, ήταν εικονικές.

«Καθαρίζει κάθε εκκρεμότητα»

Θα περίμενε λοιπόν κανείς ότι μετά απ’ όλα αυτά η Δικαιοσύνη θα καλούσε για εξέταση τον λογιστή της Krikel. Μιλάμε για την εταιρεία Private Wealth Φοροτεχνικές Υπηρεσίες που έχει έδρα στο Κολωνάκι και την εκπροσωπεί ο κ. Παναγιώτης Καραλής. Ο κ. Καραλής έχει βρεθεί στο επίκεντρο της επικαιρότητας πριν από κάποια χρόνια σε δημοσιεύματα αναφορικά με το σκάνδαλο των υποβρυχίων.

Σε κάθε περίπτωση όμως ήταν ο άνθρωπος που υπέγραφε τις οικονομικές καταστάσεις της Krikel κατά την επίμαχη περίοδο των εικονικών τιμολογίων και παρ΄όλα αυτά ουδέποτε κλήθηκε να καταθέσει. Ωστόσο ο ρόλος του στην υπόθεση, σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες του in ήταν σημαντικός.

Αφενός ήταν παρών όταν η Krikel ελέγχθηκε από κλιμάκιο του 3ου Ελεγκτικού Κέντρου Αττικής για την υπόθεση των εικονικών τιμολογίων, αφετέρου για στενούς συνεργάτες του Λαβράνου ήταν ο άνθρωπος που μπορούσε να «καθαρίσει κάθε φορολογική εκκρεμότητα». Όπως έχει αποδειχθεί από τη δημοσιογραφική έρευνα για ένα μεγάλο διάστημα ο Γιάννης Λαβράνος κατάφερνε είτε να ξεπερνά κάθε φορολογικό έλεγχο με αστεία πρόστιμα είτε να τους αποφεύγει εντελώς.

Το αν σε αυτό συνετέλεσε ή όχι η παρουσία του λογιστή της εταιρείας είναι κάτι που χρήζει διερεύνησης. Σε κάθε περίπτωση η μαρτυρία του θα είχε ενδιαφέρον καθώς θα έπρεπε να δώσει εξηγήσεις για τα οικονομικά αποτελέσματα της εταιρείας, για τα εικονικά τιμολόγια αλλά και για τους φορολογικούς ελέγχους που έγιναν στην Krikel τα προηγούμενα χρόνια και δεν είχαν βρει τίποτα, παρά το γεγονός ότι τα τιμολόγια υπήρχαν.

Κυρίως θα έπρεπε να δώσει απαντήσεις για το εάν υπήρξε συνεχόμενη κάλυψη στον Γιάννη Λαβράνο, από ποιους και σε ποιες υπηρεσίες της φορολογικής διοίκησης. Ο κ. Ζήσης δεν έκρινε σκόπιμο να το πράξει…