Ελέγχους σε επτά συμβάσεις των εταιρειών Krikel, Intellexa με το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και την ΕΥΠ πραγματοποίησε η Εθνική Αρχή Διαφάνειας (ΕΑΔ) επιχειρώντας μέσω των παραστατικών, του φυσικού αντικειμένου και των τεχνικών προδιαγραφών να εντοπίσει αν κρύβεται το… Predator σε αυτές, ανέφερε η διοικήτρια της Εθνικής Αρχής, Αλεξάνδρα Ρογκάκου, στην κατάθεσή της στην 24η δικάσιμο της δικής για τις υποκλοπές, τελευταίας για το 2025, που διεξάγεται στο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Αθηνών, στην Ευελπίδων.

Όπως τόνισε η κ. Ρογκάκου, που εκείνη την περίοδο ήταν αναπληρώτρια διοικήτρια της ΕΑΔ (εκτελώντας χρέη διοικητή λόγω της παραίτησης του Άγγελου Μπίνη, που εξίσου έχει κληθεί για κατάθεση στη δίκη για τις υποκλοπές), η Εθνική Αρχή Διαφάνειας όρισε, μετά από δημοσίευμα του Inside Story για τις παράνομες παρακολουθήσεις, τριμελή επιτροπή ελέγχου των εταιρειών, αποτελούμενη από δύο επιθεωρητές και έναν εμπειρογνώμονα.

Βασίστηκαν στην έρευνα της εισαγγελέως εφετών για τον έλεγχο στην ΕΥΠ

Η επιτροπή ελέγχου είχε ως δικαιοδοσία τον διοικητικό έλεγχο τόσο στην ΕΛ.ΑΣ. όσο και την ΕΥΠ, ανέφερε η κ. Ρογκάκου. Ωστόσο, στην περίπτωση της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών, βασίστηκαν στην έρευνα της εποπτεύουσας εισαγγελέα εφετών, όπου τους απέστειλε τα στοιχεία των ερευνών της. Παράλληλα, γνωστοποίησε ότι πήραν στοιχεία φορολογικά στοιχεία για τις εμπλεκόμενες εταιρείες από την ΑΑΔΕ.

Ακολούθως ο πρόεδρος της έδρας ρώτησε κατά πόσον αυτή η πρακτική θα απέφερε αποτέλεσμα, καθώς δεν αποτελούσαν στοιχεία έρευνας της ΕΑΔ αλλά της εισαγγελέως εφετών. Η μάρτυρας απήντησε πως «τα στοιχεία διασταυρώθηκαν από την πλευρά των εταιρειών».

Στη συνέχεια, ο πρόεδρος της έδρας ρώτησε τη διοικήτρια περισσότερα στοιχεία σχετικά με τον έλεγχο που πραγματοποίησαν και το πώς θα εντόπιζαν το Predator, με τον ίδιο να διερωτάται αν «σε μια απόρρητη σύμβαση θα διαφαινόταν το αντικείμενο της σύμβασης, το τίμημα, τα κονδύλια».

Πρόεδρος: Γνωρίζετε αν το Predator είναι νόμιμο;

Ρογκάκου: Γνωρίζουμε ότι δεν είναι νόμιμο.

Πρόεδρος: Θα μπορούσε να έχει τιμολόγιο;

Ρογκάκου: Όχι δεν θα μπορούσε.

Πρόεδρος: Άρα τι ψάχνεται;

Ρογκάκου: Αν υπήρξε σύμβαση δημόσια με ένα παράνομο λογισμικό.

Πρόεδρος: Ξέρετε αν σε μια απόρρητη σύμβαση θα διαφαινόταν το αντικείμενο της σύμβασης, το τίμημα, τα κονδύλια;

Ρογκάκου: Δεν το γνωρίζω.

«Δεν προέκυψε συσχετισμός με το Predator»

Η διοικήτρια της ΕΑΔ ερωτηθείσα από την έδρα κατά πόσον θα έπρεπε να ερευνηθεί αν υποκρύπτεται το παράνομο λογισμικό στις συμβάσεις, επισήμανε, εκ νέου, ότι από τους ελέγχους δεν διαπιστώθηκε κάτι τέτοιο. «Εμείς ψάχναμε αν υπήρχε δημόσια σύμβαση με ένα παράνομο λογισμικό. Αυτό δεν προέκυψε από τα στοιχεία μας», υποστήριξε.

Πρόεδρος: Με τον έλεγχο που κάνατε, λέτε ότι δεν υπάρχει σύμβαση του λογισμικού μεταξύ αυτών των εταιρειών. Είστε ασφαλής να το πείτε αυτό;

Ρογκάκου: Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρασχέθηκαν στους επιθεωρητές.

Πρόεδρος: Μπορείτε να μας πείτε αν υπήρξε σύμβαση προμήθειας αυτού του υλικού;

Ρογκάκου: Εμείς μιλάμε με τα πορίσματά μας. Οι επιθεωρητές έχουν βάλει την υπογραφή τους. Αυτό που λέμε είναι ότι είχαν συναφθεί επτά συμβάσεις με την Krikel με το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και δεν προέκυψε συσχετισμός με το Predator.

«Δεν θα περιγραφόταν το λογισμικό αφού ήταν παράνομο»

Ακολούθως, ο πρόεδρος της έδρας επέμεινε για την έρευνα της ΕΑΔ, ρωτώντας σχετικά με τα φυσικά πρόσωπα και αν αυτά ελέγχθηκαν.

Πρόεδρος: Σας προβλημάτισε η απευθείας ανάθεση;

Ρογκάκου: Δεν μπορώ να το απαντήσω αυτό, είναι θέμα των επιθεωρητών. Δεν μπήκαν στη διαδικασία ελέγχου της σύναψης της σύμβασης.

Πρόεδρος: Δεν έπρεπε να γίνει;

Ρογκάκου: Δεν κρίθηκε γιατί το αντικείμενο καλύφθηκε.

Πρόεδρος: Δεν έπρεπε να τις ερευνήσετε;

Ρογκάκου: Ελέγξαμε αν αυτές οι συμβάσεις είχαν φυσικό αντικείμενο σχετικά με το Predator.

Πρόεδρος: Είδατε TETRA και είπατε ότι είστε καλυμμένοι… Εσείς ερευνήσετε αν υλοποιήθηκε η σύμβαση;

Ρογκάκου: Το αντικείμενο της έρευνας ήταν πολύ οριοθετημένο.

Πρόεδρος: Δεν θα έπρεπε να ερευνήσετε αν υποκρύπτεται το λογισμικό;

Ρογκάκου: Είδαμε τις τεχνικές προδιαγραφές.

Πρόεδρος: Δεν θα περιγραφόταν το λογισμικό αφού ήταν παράνομο… Μπήκατε στον κόπο να δείτε τα φυσικά πρόσωπα πίσω από τις εταιρείες; Δώσατε μια εντολή έρευνας, δεν είναι βασικό στοιχείο τα πρόσωπα;

Ρογκάκου: Οι επιθεωρητές αναζήτησαν επαφή με τους εκπροσώπους εταιρείας και έκαναν τις συναντήσεις που έπρεπε, με φοροτεχνικούς, λογιστές, νομικούς εκπροσώπους.

Πρόεδρος: Είχατε παρεμπόδιση στους ελέγχους; Ρογκάκου: Όχι δεν μου είπαν κάτι οι επιθεωρητές, ούτε εγώ έβαλα εμπόδιο απέναντί τους. Πρόεδρος: Ούτε από την κυβέρνηση; Ρογκάκου: Ούτε.

Επίσης, ο εισαγγελέας ρώτησε την κ. Ρογκάκου, για τους ελέγχους στις απόρρητες συμβάσεις, με την ίδια να τονίζει ότι «ελέγξαμε το αντικείμενο που υπήρχε πάνω στην εντολή».

Σίφορντ: Ο τρόπος μόλυνσης με Predator του θύματος διπλής παρακολούθησης

Ακόμη, στη δίκη κατέθεσε το θύμα διπλής παρακολούθησης, τόσο μέσω ΕΥΠ όσο και μέσω Predator, Άρτεμις Σίφορντ, που την επίμαχη περίοδο διέμενε σε ΗΠΑ και Ελλάδα, δουλεύοντας εξ’ αποστάσεως σε τμήμα της Meta, σε αντικείμενο που αφορούσε σε κανόνες πολιτικής χρηστών.

Περιέγραψε τον τρόπο που έπεσε θύμα του Predator, μέσω μολυσμένου μηνύματος για τον εμβολιασμό. «Είχα κλείσει ραντεβού όπως όλοι μας μέσω από το gov. Έπαιρνες επιβεβαίωση με email και με sms. Μετά από λίγες ώρες μου ήρθε και άλλο sms. Πάτησα τον σύνδεσμο και έπειτα έμαθα ότι είχε Predator. Και μετά από λίγες ώρες μου ήρθε και άλλο sms. Το πρώτο ήταν κανονικό, το δεύτερο μολυσμένο, το τρίτο κανονικό», επισήμανε.

Τόνισε πως σοκαρίστηκε όταν έμαθε, μέσω του Τύπου, ότι έπεσε θύμα παρακολούθησης, επισημαίνοντας πως έσπευσε στο εργαστήριο Citizen Lab για να επιβεβαιώσει αν είναι πραγματικό θύμα, κάτι που επιβεβαιώθηκε αργότερα.

Συνεχίζοντας σχετικά με την παρακολούθησή της και τον τρόπο που παγιδεύτηκε, επισήμανε πως «το Citizen Lab μου ζήτησε να στείλω το system report του κινητού. Έστειλα το αρχείο, έψαξαν να βρουν στοιχεία μόλυνσης, παραβίασης. Ξέρουν τις τακτικές του λογισμικού… Υπάρχει ένα παιχνίδι γάτας – ποντικιού για να βρουν ιδιότυπους τρόπους. Είχε παραβιαστεί το κινητό μου. Βρήκαν το μήνυμα με εμβόλιο το παραποιημένο. Και από εκεί βρήκαν τον τρόπο παραβίασης. Είναι πέρα από κάθε αμφισβήτηση».

Παράλληλα, τόνισε πως δεν γνωρίζει για ποιον λόγο παρακολουθήθηκε, τονίζοντας «μακάρι να μάθω».

Υπενθυμίζεται ότι στη σημερινή δικάσιμο κατέθεσε και ο Αιμίλιος Κοσμίδης, με το δικαστήριο να ζητά την πλήρη κίνηση της κάρτας που είχε εκδοθεί στο όνομά του. Η συγκεκριμένη κίνηση αναμένεται να φωτίσει πτυχή της υπόθεσης των παράνομων παρακολουθήσεων με το Predator.