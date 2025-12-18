Ως «ένα σύστημα ελέγχου της κυβερνητικής μηχανής» όπου «ελέγχονταν οι υπουργοί και όχι μόνο» χαρακτήρισε τις παρακολουθήσεις με το παράνομο λογισμικό του Predator ο δημοσιογράφος του Inside Story και του ΑΝΤ1 Τάσος Τέλλογλου, κατά την κατάθεσή του στην 23η δικάσιμο της δίκης για τις υποκλοπές που διεξάγεται στην Ευελπίδων.

Παράλληλα, όσον αφορά τις σχέσεις μεταξύ του πρώην γενικού γραμματέα του πρωθυπουργού, Γρηγόρη Δημητριάδη και των επιχειρηματιών Γιάννη Λαβράνου και Φέλιξ Μπίτζιου, που αναφέρθηκε στη χθεσινή κατάθεσή του και ο Νικόλας Λεοντόπουλος, τόνισε πως «ο Μπίτζιος ήξερε τον Λαβράνο από το 2018 και μέσω του Λαβράνου ήξερε τον Δημητριάδη, που ήταν στο γραφείο του πρωθυπουργού».

«Δεν θα έκανε καλά τη δουλειά του ο Δημητριάδης αν δεν ήταν εν γνώσει του»

Ερωτηθείς από τον εισαγγελέα αν και κατά πόσον έφτασαν cd με υλικό παρακολουθήσεων στον Γρηγόρη Δημητριάδη (σχετική αναφορά είχε κάνει για το Μέγαρο Μαξίμου, ο Κώστας Βαξεβάνης στην κατάθεσή του), υποστήριξε πως «η Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών και η Διεύθυνση Διαχείρισης και Ανάλυσης Πληροφοριών το πρωί της επόμενης μέρας ενημερώνει την πολιτική ηγεσία» για τα ευρήματά τους. Πρόσθεσε πως αντίστοιχα και ο τότε διοικητής της ΕΥΠ, Παναγιώτης Κοντολέων, «τα γνώριζε όλα αυτά».

Επανερχόμενος αργότερα, έπειτα από ερώτηση του συνηγόρου υποστήριξης της κατηγορίας, Χρήστου Κακλαμάνη, σχετικά με το αν είχε γνώση ο κ. Δημητριάδης, τόνισε πως «δεν θα έκανε τη δουλειά του αν δεν ήταν εν γνώσει του, ο Δημητριάδης είναι πολύ ικανός».

«Αστυνόμοι της ΕΥΠ πήγαιναν υλικό από τις παρακολουθήσεις στην Krikel»

Ο κ. Τέλλογλου, ωστόσο, τόνισε ότι υλικό από τις παρακολουθήσεις κατέληγε στον Γιάννη Λαβράνο, χωρίς να γνωρίζει πώς το χρησιμοποιούσε ο κατηγορούμενος, καθώς, όπως είπε, «δεν είδα από τον ίδιο υλικό ή κάτι που να σχετίζεται». Στο ίδιο πλαίσιο επισήμανε ακόμη ότι αντίγραφα από τις υποκλοπές πήγαιναν από την ΕΥΠ στα γραφεία της Krikel, με «κάποιους αστυνόμους να κάνουν τους ταχυδρόμους».

«Είδα υλικό που είχε φτάσει στα τερματικά των θυμάτων. Και είδα υλικό μέσω μιας εφαρμογής, όπου ο χειριστής του συστήματος, αλληλογραφούσε με το θύμα του στην εφαρμογή. Επειδή όμως δεν έχω εξουσιοδότηση να πω ποιος ή ποια είναι δεν μπορώ να πω όνομα», συμπλήρωσε, λέγοντας ότι «η επιλογή των στόχων ήταν ελληνική».

Ο κ. Τέλλογλου αναφέρθηκε στην αρχή της κατάθεσής του στα παραποιημένα μολυσμένα domains που παγίδευαν τα θύματα με το Predator, που του κίνησαν το ενδιαφέρον, μαζί με τη συνάδελφό του δημοσιογράφο στο Inside Story Ελίζα Τριανταφύλλου, για την υπόθεση.

«Υπήρχαν 310 domains, εκ των οποίων τα 42 είχαν κατάληξη gr. Το ποσοστό της Ελλάδος στον παγκόσμιο ιστό είναι πολύ λιγότερο. Έβγαζε μάτι στην Ελλάδα. Αυτό ήταν το στοιχείο που μας οδήγησε αρχικώς», τόνισε.

«Ο Μπίτζιος είχε την ικανότητα να κάνει το άσπρο μαύρο»

Όσον αφορά τον κατηγορούμενο Φέλιξ Μπίτζιο, ο κ. Τέλλογλου αναφέρθηκε σε συνάντηση που είχαν πραγματοποιήσει στο πλαίσιο του ρεπορτάζ για την υπόθεση Libra, υπογραμμίζοντας ότι εντυπωσιάστηκε από την ικανότητά του «να κάνει το άσπρο μαύρο».

Ερωτηθείς για τον Έλληνα έμπορο όπλων Σταύρο Κομνόπουλο ο κ. Τέλλογλου ανέφερε πως «είναι ένας άνθρωπος που έχει παράδοση στην αγορά συστημάτων από το Ισραήλ και έχει καλό όνομα εκεί. Συνδέεται με την οικογένειά Νετανιάχου, είναι άνθρωπος μετρημένος. Είχε μια δυνατότητα να κάνει δουλειές, πόσα ήξερε από αυτά που συνέβησαν δεν ξέρω. Πρέπει να τον πλησίαζε ο Αβνί και να είχε εικόνα για τις δοκιμές πριν το 2020. Οι εταιρείες όταν δείχνουν το προϊόν μπαίνουν και σου δείχνουν για δύο λεπτά».

Για τον Ροτέμ Φαρκάς, που είναι στους νέους δέκα κληθέντες μάρτυρες από το δικαστήριο, ο μάρτυρας απέδωσε τον ρόλο αυτού που έγραφε τον κώδικα

Οι εξαγωγές του Predator στο Σουδάν

Τέλος, ο μάρτυρας έκανε εκτενή αναφορά στην εξαγωγή του Predator στο Σουδάν, χώρα που μαστίζεται από εμφύλια σύρραξη από το 2023. Σημειώνεται ότι η Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες (UNHCR) έχει λάβει «πολυάριθμες ανησυχητικές αναφορές» για εγκλήματα και βία, με «συνοπτικές εκτελέσεις πολιτών που προσπαθούσαν να διαφύγουν, εθνοτικών κινήτρων εκτελέσεις» και «εκτεταμένη σεξουαλική βία κατά γυναικών και κοριτσιών από ένοπλες ομάδες».

Χαρακτήρισε «εμβληματική» την εξαγωγή στο Σουδάν, λέγοντας πως αυτό που εξήχθη ήταν μέρος του Predator, ένας αποσπαστής δεδομένων από συστήματα Wifi.

«Ήταν αυτό που χρησιμοποιούσε η Wispear (εταιρεία που συνδέετε ο Ταλ Ντίλιαν) στη Λάρνακα. Ποιος είναι ο αγοραστής; Φαίνεται μια εταιρεία στην Ελβετία, η Toru», είπε. Ωστόσο, πρόσθεσε, ο τελικός αποδέκτης ήταν η Μιλίτσια. Σημειώνεται ότι η κυρίαρχη παραστρατιωτική οργάνωση στο Σουδάν είναι οι Δυνάμεις Ταχείας Υποστήριξης Rapid Support Forces (RSF).

«Ποιος το πλήρωνε; Το Σουδάν; Οι πληροφορίες μας έλεγαν ότι πλήρωναν τα ΗΑΕ», κατέληξε.

Υπενθυμίζεται ότι το δικαστήριο στη σημερινή δικάσιμο διέταξε τη βίαιη προσαγωγή των Σωτήρη Ντάλλα και Ευαγγελίας Κατσούδα για τις 9 Ιανουαρίου. Η δίκη συνεχίζεται αύριο, Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου, στις 09:00.