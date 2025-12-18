newspaper
Δίκη για υποκλοπές: «Σύστημα ελέγχου υπουργών και της κυβερνητικής μηχανής το Predator», κατέθεσε ο Τέλλογλου
Ελλάδα 18 Δεκεμβρίου 2025 | 19:51

Δίκη για υποκλοπές: «Σύστημα ελέγχου υπουργών και της κυβερνητικής μηχανής το Predator», κατέθεσε ο Τέλλογλου

Ο δημοσιογράφος Τάσος Τέλλογλου επισήμανε ότι υλικό από τις υποκλοπές κατέληγε στον κατηγορούμενο Γιάννη Λαβράνο και αστυνομικοί της ΕΥΠ «έκαναν τους ταχύδρομους» - «Δεν θα έκανε καλά τη δουλειά του ο Δημητριάδης αν δεν ήταν εν γνώσει του», είπε

Πάνος Τσίκαλας
ΡεπορτάζΠάνος Τσίκαλας
Ακρόαση άρθρου
A
A
Spotlight

Ως «ένα σύστημα ελέγχου της κυβερνητικής μηχανής» όπου «ελέγχονταν οι υπουργοί και όχι μόνο» χαρακτήρισε τις παρακολουθήσεις με το παράνομο λογισμικό του Predator ο δημοσιογράφος του Inside Story και του ΑΝΤ1 Τάσος Τέλλογλου, κατά την κατάθεσή του στην 23η δικάσιμο της δίκης για τις υποκλοπές που διεξάγεται στην Ευελπίδων.

Παράλληλα, όσον αφορά τις σχέσεις μεταξύ του πρώην γενικού γραμματέα του πρωθυπουργού, Γρηγόρη Δημητριάδη και των επιχειρηματιών Γιάννη Λαβράνου και Φέλιξ Μπίτζιου, που αναφέρθηκε στη χθεσινή κατάθεσή του και ο Νικόλας Λεοντόπουλος, τόνισε πως «ο Μπίτζιος ήξερε τον Λαβράνο από το 2018 και μέσω του Λαβράνου ήξερε τον Δημητριάδη, που ήταν στο γραφείο του πρωθυπουργού».

«Δεν θα έκανε καλά τη δουλειά του ο Δημητριάδης αν δεν ήταν εν γνώσει του»

Ερωτηθείς από τον εισαγγελέα αν και κατά πόσον έφτασαν cd με υλικό παρακολουθήσεων στον Γρηγόρη Δημητριάδη (σχετική αναφορά είχε κάνει για το Μέγαρο Μαξίμου, ο Κώστας Βαξεβάνης στην κατάθεσή του), υποστήριξε πως «η Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών και η Διεύθυνση Διαχείρισης και Ανάλυσης Πληροφοριών το πρωί της επόμενης μέρας ενημερώνει την πολιτική ηγεσία» για τα ευρήματά τους. Πρόσθεσε πως αντίστοιχα και ο τότε διοικητής της ΕΥΠ, Παναγιώτης Κοντολέων, «τα γνώριζε όλα αυτά».

Επανερχόμενος αργότερα, έπειτα από ερώτηση του συνηγόρου υποστήριξης της κατηγορίας, Χρήστου Κακλαμάνη, σχετικά με το αν είχε γνώση ο κ. Δημητριάδης, τόνισε πως «δεν θα έκανε τη δουλειά του αν δεν ήταν εν γνώσει του, ο Δημητριάδης είναι πολύ ικανός».

«Αστυνόμοι της ΕΥΠ πήγαιναν υλικό από τις παρακολουθήσεις στην Krikel»

Ο κ. Τέλλογλου, ωστόσο, τόνισε ότι υλικό από τις παρακολουθήσεις κατέληγε στον Γιάννη Λαβράνο, χωρίς να γνωρίζει πώς το χρησιμοποιούσε ο κατηγορούμενος, καθώς, όπως είπε, «δεν είδα από τον ίδιο υλικό ή κάτι που να σχετίζεται». Στο ίδιο πλαίσιο επισήμανε ακόμη ότι αντίγραφα από τις υποκλοπές πήγαιναν από την ΕΥΠ στα γραφεία της Krikel, με «κάποιους αστυνόμους να κάνουν τους ταχυδρόμους».

«Είδα υλικό που είχε φτάσει στα τερματικά των θυμάτων. Και είδα υλικό μέσω μιας εφαρμογής, όπου ο χειριστής του συστήματος, αλληλογραφούσε με το θύμα του στην εφαρμογή. Επειδή όμως δεν έχω εξουσιοδότηση να πω ποιος ή ποια είναι δεν μπορώ να πω όνομα», συμπλήρωσε, λέγοντας ότι «η επιλογή των στόχων ήταν ελληνική».

Ο κ. Τέλλογλου αναφέρθηκε στην αρχή της κατάθεσής του στα παραποιημένα μολυσμένα domains που παγίδευαν τα θύματα με το Predator, που του κίνησαν το ενδιαφέρον, μαζί με τη συνάδελφό του δημοσιογράφο στο Inside Story Ελίζα Τριανταφύλλου, για την υπόθεση.

«Υπήρχαν 310 domains, εκ των οποίων τα 42 είχαν κατάληξη gr. Το ποσοστό της Ελλάδος στον παγκόσμιο ιστό είναι πολύ λιγότερο. Έβγαζε μάτι στην Ελλάδα. Αυτό ήταν το στοιχείο που μας οδήγησε αρχικώς», τόνισε.

«Ο Μπίτζιος είχε την ικανότητα να κάνει το άσπρο μαύρο»

Όσον αφορά τον κατηγορούμενο Φέλιξ Μπίτζιο, ο κ. Τέλλογλου αναφέρθηκε σε συνάντηση που είχαν πραγματοποιήσει στο πλαίσιο του ρεπορτάζ για την υπόθεση Libra, υπογραμμίζοντας ότι εντυπωσιάστηκε από την ικανότητά του «να κάνει το άσπρο μαύρο».

Ερωτηθείς για τον Έλληνα έμπορο όπλων Σταύρο Κομνόπουλο ο κ. Τέλλογλου ανέφερε πως «είναι ένας άνθρωπος που έχει παράδοση στην αγορά συστημάτων από το Ισραήλ και έχει καλό όνομα εκεί. Συνδέεται με την οικογένειά Νετανιάχου, είναι άνθρωπος μετρημένος. Είχε μια δυνατότητα να κάνει δουλειές, πόσα ήξερε από αυτά που συνέβησαν δεν ξέρω. Πρέπει να τον πλησίαζε ο Αβνί και να είχε εικόνα για τις δοκιμές πριν το 2020. Οι εταιρείες όταν δείχνουν το προϊόν μπαίνουν και σου δείχνουν για δύο λεπτά».

Για τον Ροτέμ Φαρκάς, που είναι στους νέους δέκα κληθέντες μάρτυρες από το δικαστήριο, ο μάρτυρας απέδωσε τον ρόλο αυτού που έγραφε τον κώδικα

Οι εξαγωγές του Predator στο Σουδάν

Τέλος, ο μάρτυρας έκανε εκτενή αναφορά στην εξαγωγή του Predator στο Σουδάν, χώρα που μαστίζεται από εμφύλια σύρραξη από το 2023. Σημειώνεται ότι η Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες (UNHCR) έχει λάβει «πολυάριθμες ανησυχητικές αναφορές» για εγκλήματα και βία, με «συνοπτικές εκτελέσεις πολιτών που προσπαθούσαν να διαφύγουν, εθνοτικών κινήτρων εκτελέσεις» και «εκτεταμένη σεξουαλική βία κατά γυναικών και κοριτσιών από ένοπλες ομάδες».

Χαρακτήρισε «εμβληματική» την εξαγωγή στο Σουδάν, λέγοντας πως αυτό που εξήχθη ήταν μέρος του Predator, ένας αποσπαστής δεδομένων από συστήματα Wifi.

«Ήταν αυτό που χρησιμοποιούσε η Wispear (εταιρεία που συνδέετε ο Ταλ Ντίλιαν) στη Λάρνακα. Ποιος είναι ο αγοραστής; Φαίνεται μια εταιρεία στην Ελβετία, η Toru», είπε. Ωστόσο, πρόσθεσε, ο τελικός αποδέκτης ήταν η Μιλίτσια. Σημειώνεται ότι η κυρίαρχη παραστρατιωτική οργάνωση στο Σουδάν είναι οι Δυνάμεις Ταχείας Υποστήριξης Rapid Support Forces (RSF).

«Ποιος το πλήρωνε; Το Σουδάν; Οι πληροφορίες μας έλεγαν ότι πλήρωναν τα ΗΑΕ», κατέληξε.

Υπενθυμίζεται ότι το δικαστήριο στη σημερινή δικάσιμο διέταξε τη βίαιη προσαγωγή των Σωτήρη Ντάλλα και Ευαγγελίας Κατσούδα για τις 9 Ιανουαρίου. Η δίκη συνεχίζεται αύριο, Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου, στις 09:00.

Business
Citi: Στα 14,8 δισ. ευρώ η αποτίμηση του σχήματος Allwyn–ΟΠΑΠ

Citi: Στα 14,8 δισ. ευρώ η αποτίμηση του σχήματος Allwyn–ΟΠΑΠ

Xρηματιστήριο Αθηνών
Χρηματιστήριο Αθηνών: Στις 2.100 μονάδες και πάλι η αγορά, άλλαξαν χέρια 52 πακέτα

Χρηματιστήριο Αθηνών: Στις 2.100 μονάδες και πάλι η αγορά, άλλαξαν χέρια 52 πακέτα

inWellness
inTown
Νίκος Ξυλούρης: Η ζωή, το έργο και το ήθος του «ζωντανεύουν» μέσα από την παράσταση Ο Αρχάγγελος της Κρήτης
Culture Live 18.12.25

Νίκος Ξυλούρης: Η ζωή, το έργο και το ήθος του «ζωντανεύουν» μέσα από την παράσταση Ο Αρχάγγελος της Κρήτης

Για πρώτη φορά, η ζωή του Νίκου Ξυλούρη ανεβαίνει στο θεατρικό σανίδι από τη Stages Network και τα Αθηναϊκά Θέατρα, με το έργο Ο Αρχάγγελος της Κρήτης. Έως τις 31 Ιανουαρίου στο θέατρο ΗΒΗ.

Σύνταξη
inTickets 17.12.25

«Ήταν έρωτες κεραυνοβόλοι»: Η Βιολέτα Ίκαρη για τα τραγούδια, τις συνεργασίες και την επιστροφή της στον Σταυρό του Νότου

Μια από τις πιο ωραίες φωνές της γενιάς της, η Βιολέτα Ίκαρη επιστρέφει στη δισκογραφία με το EP Σύννεφα Μπαλόνια, αλλά και στον Σταυρό του Νότου στις 26 Δεκεμβρίου.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Κλιμάκωση των κινητοποιήσεων αποφάσισαν οι αγρότες
Ελλάδα 18.12.25 Upd: 17:07

Κλιμάκωση των κινητοποιήσεων αποφάσισαν οι αγρότες - Σκληραίνουν τη στάση τους απέναντι στην κυβέρνηση

Οι αγρότες δεν πάνε σε διάλογο με τον πρωθυπουργό και κλιμακώνουν. Μαζική η δυσαρέσκεια και η οργή για το φιάσκο με τον ΕΛΓΑ. Διευκόλυνση στους πολίτες για απρόσκοπτες μετακινήσεις στις γιορτές και άνοιγμα διοδίων. Τι αποφασίστηκε στις Σέρρες.

Σύνταξη
Ηράκλειο: Ξεκινάει η δίκη του εμπρησμού σε καφετέρια – Οι δράστριες κόντεψαν να καούν ζωντανές
Στην Κρήτη 18.12.25

Ξεκινάει η δίκη του εμπρησμού σε καφετέρια στο Ηράκλειο - Οι δράστριες κόντεψαν να καούν ζωντανές (βίντεο)

Ο εμπρησμός στην καφετέρια στο Ηράκλειο Κρήτης είχε καταγραφεί από κάμερες ασφαλείας - Η ανώνυμη καταγγελία που δείχνει τον ιδιοκτήτη και τη σύντροφό του πίσω από τη φωτιά που μπήκε στην επιχείρηση

Σύνταξη
Η Ουκρανία, τα «παγωμένα» ρωσικά κεφάλαια και το Βέλγιο ως νέο «μαύρο πρόβατο» στη διχασμένη ΕΕ
Μύλος 18.12.25

Η Ουκρανία, τα «παγωμένα» ρωσικά κεφάλαια και το Βέλγιο ως νέο «μαύρο πρόβατο» στη διχασμένη ΕΕ

Με τις ΗΠΑ πια απέναντι στη σύμμαχο Ευρώπη και με τον πόλεμο στην Ουκρανία σε σημείο καμπής, η ΕΕ διχάζεται (και) για τη χρήση δεσμευμένων ρωσικών κεφαλαίων προς στήριξη του εμπόλεμου Κιέβου

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
Δημοσκόπηση: Στο πλευρό των αγροτών η κοινωνία – Ακρίβεια και διαφθορά συρρικνώνουν την επιρροή της ΝΔ
Καθολική δυσαρέσκεια 18.12.25

Δημοσκόπηση: Στο πλευρό των αγροτών η κοινωνία – Ακρίβεια και διαφθορά συρρικνώνουν την επιρροή της ΝΔ

Η δημοσκόπηση της Metron Analysis για το MEGA δείχνει ότι η απήχηση της Νέας Δημοκρατίας υποχωρεί ακόμη περισσότερο υπό το βάρος της ακρίβειας και της διαφθοράς, την ώρα που η κοινωνία στηρίζει και τα αιτήματα και τα μέσα πάλης των αγροτών

Παναγιώτης Σωτήρης
Παναγιώτης Σωτήρης
Κλειώ Ζωλοσταθιάδη: Το εννιάχρονο ταλέντο που έγραψε ιστορία στο βόλεϊ
Άλλα Αθλήματα 18.12.25

Η 9χρονη Κλειώ που έγραψε ιστορία στο γυναικείο βόλεϊ

Σπάνια στιγμή, όχι μόνο για το βόλεϊ, αλλά γενικότερα για τον αθλητισμό, καθώς η μόλις 9 ετών Κλειώ Ζωλοσταθιάδη, έγινε η μικρότερη σε ηλικία αθλήτρια που αγωνίστηκε ποτέ σε εθνικό πρωτάθλημα γυναικών.

Σύνταξη
Πέθανε ο βραβευμένος με Πούλιτζερ δημοσιογράφος Πίτερ Αρνέτ – Κάλυψε τους πολέμους του Βιετνάμ και του Κόλπου
Πρώτη γραμμή 18.12.25

Πέθανε ο βραβευμένος με Πούλιτζερ δημοσιογράφος Πίτερ Αρνέτ – Κάλυψε τους πολέμους του Βιετνάμ και του Κόλπου

Ο Πίτερ Αρνετ, ο οποίος κέρδισε το βραβείο Πούλιτζερ του 1966 για την κάλυψη του πολέμου του Βιετνάμ, απεβίωσε σε ηλικία 91 ετών.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Η ομάδα των επιτυχιών ξανάσμιξε: Η προετοιμασία της Σάκκαρη στο Ντουμπάι και οι στόχοι για τη νέα σεζόν (vids)
Άλλα Αθλήματα 18.12.25

Η ομάδα των επιτυχιών ξανάσμιξε: Η προετοιμασία της Σάκκαρη στο Ντουμπάι και οι στόχοι για τη νέα σεζόν (vids)

Η Μαρία Σάκκαρη δουλεύει ενόψει της νέας αγωνιστικής σεζόν, έχοντας στο πλευρό της τους Τόμι Χιλ, Γιώργο Παναγιωτόπουλο και Γιάννη Στεργίου – Την ομάδα με την οποία έφτασε στο Νο.3 της παγκόσμιας κατάταξης.

Σάββας Λιαμίρας
Σάββας Λιαμίρας
«Ισχυρή η στήριξη της Λίβερπουλ στον Σλοτ και στην υπόθεση Σαλάχ»
Ποδόσφαιρο 18.12.25

«Ισχυρή η στήριξη της Λίβερπουλ στον Σλοτ και στην υπόθεση Σαλάχ»

Ο Ιταλός δημοσιογράφος Φαμπρίτσιο Ρομάνο έριξε φως στο τούνελ της διαμάχης του προπονητή της Λίβερπουλ Αρνε Σλοτ με τον σταρ της ομάδας Μοχάμεντ Σαλάχ, τονίζοντας ότι τον εμπιστεύονται

Βάιος Μπαλάφας
Αμήχανη αντίδραση στο υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης μετά την «πόρτα» στον διάλογο των αγροτών
Η πρώτη αντίδραση 18.12.25

Αμήχανη αντίδραση στο υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης μετά την «πόρτα» στον διάλογο των αγροτών

Οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι αποφάσισαν να μην πάνε σε διάλογο με τον πρωθυπουργό και να κλιμακώσουν τον αγώνα τους. Αμηχανία στο υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και προσπάθεια να βρεθεί το αφήγημα της επόμενης ημέρας.

Σύνταξη
Φόνος στο Μονακό – Ποιός δολοφόνησε τον δισεκατομμυριούχο τραπεζίτη Έντμοντ Σάφρα; Ο νοσοκόμος, η Ρωσική μαφία και η «μαύρη χήρα»
Ντοκιμαντέρ 18.12.25

Φόνος στο Μονακό – Ποιός δολοφόνησε τον δισεκατομμυριούχο τραπεζίτη Έντμοντ Σάφρα; Ο νοσοκόμος, η Ρωσική μαφία και η «μαύρη χήρα»

Τον Δεκέμβριο του 1999, μια πυρκαγιά σε ένα υπερπολυτελές ρετιρέ στο Μόντε Κάρλο έκοψε το νήμα της ζωής του μεγιστάνα τραπεζίτη Έντμοντ Σάφρα. Σήμερα ένα νέο ντοκιμαντέρ στο Netflix φέρνει στο φως ένα μυστήριο που θα στοιχειώνει την αυτοκρατορία του χρήματος για πάντα

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
«Στο Παρά Πέντε»: Γιατί η σειρά του Γιώργου Καπουτζίδη γράφει τηλεοπτική ιστορία 20 χρόνια μετά την πρεμιέρα της
Η μεγάλη επιστροφή 18.12.25

«Στο Παρά Πέντε»: Γιατί η σειρά του Γιώργου Καπουτζίδη γράφει τηλεοπτική ιστορία 20 χρόνια μετά την πρεμιέρα της

Η θρυλική παρέα του Παρά Πέντε, που αγαπήθηκε όσο λίγες στην ελληνική τηλεόραση, δίνει ραντεβού για ένα μοναδικό χριστουγεννιάτικο πάρτι. Οι νέες σκηνές, οι άγνωστες ιστορίες και η συγκίνηση των πρωταγωνιστών.

Σύνταξη
Φάμελλος σε Μητσοτάκη: Ώρα να φεύγετε το συντομότερο δυνατόν για να
ΟΠΕΚΕΠΕ 18.12.25

Φάμελλος σε Μητσοτάκη: Ώρα να φεύγετε το συντομότερο δυνατόν για να ανασάνει η πατρίδα μας

«Μένουμε χωρίς νέα παιδιά στην ύπαιθρο, χωρίς νέες δημιουργικές παραγωγικές αγροτικές επιχειρήσεις. Την ευθύνη την έχει ο κ. Μητσοτάκης - Από τον ευτελισμό και τη γελοιοποίηση δεν γυρίζετε πίσω», είπε ο Σωκράτης Φάμελλος

Σύνταξη
Άρης: Ευχάριστα νέα για Μόντσου
Ποδόσφαιρο 18.12.25

Άρης: Ευχάριστα νέα για Μόντσου

Ο Ισπανός μέσος τέθηκε στη διάθεση του προπονητής του για το σαββατιάτικο εκτός έδρας παιχνίδι με τον Αστέρα Τρίπολης, καθώς ξεπέρασε τις ενοχλήσεις που τον ταλαιπωρούσαν.

Σύνταξη
Στη δημοσιότητα τα αίτια θανάτου του Ρομπ Ράινερ και της Μισέλ Σίνγκερ Ράινερ
«Πολλαπλά τραύματα» 18.12.25

Στη δημοσιότητα τα αίτια θανάτου του Ρομπ Ράινερ και της Μισέλ Σίνγκερ Ράινερ

Τα επίσημα πορίσματα της Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας της Κομητείας του Λος Άντζελες καταγράφουν ως ανθρωποκτονία τον θάνατο του σκηνοθέτη Ρομπ Ράινερ και της συζύγου του, μετά από πολλαπλά τραύματα με αιχμηρό αντικείμενο

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

