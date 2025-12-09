Δίκη υποκλοπών: Καταθέτει ο Χρήστος Ράμμος, μάρτυρας – κλειδί για το σκάνδαλο των υποκλοπών
Ενώπιον του μονομελούς πλημμελειοδικείου Αθηνών καταθέτει σήμερα ο πρώην επικεφαλής της ΑΔΑΕ, Χρήστος Ράμμος. Το in παρακολουθεί τη δίκη.
Με τη δίκη για το σκάνδαλο των υποκλοπών να βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη η κατάθεση του Χρήστου Ράμμου, πρώην επικεφαλής της ΑΔΑΕ, είναι εξόχως σημαντική καθώς ο ρόλος του ήταν κρίσιμος στη διαλεύκανση της υπόθεσης.
Ο κ. Ράμμος στοχοποιήθηκε ευθέως από την κυβέρνηση Μητσοτάκη όταν ζήτησε να πάει στη Βουλή και να ενημερώσει θεσμικά την Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας για τα ευρήματα της έρευνας της ανεξάρτητης Αρχής της οποίας προέδρευε. Ήταν επίσης ο άνθρωπος που εντελώς άκομψα επιχείρησε να παρεμποδίσει την έρευνά του ο πρώην εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, Ισίδωρος Ντογιάκος με την περίφημη γνωμοδότηση που είχε εκδώσει και με την οποία επιχειρούσε να φιμώσει και να ελέγξει μια ανεξάρτητη Αρχή όπως είναι η Αρχή Διασφάλισης του Απόρρητου των Επικοινωνιών.
Διαβάστε όσα συμβαίνουν στο δικαστήριο:
