Απόφαση βόμβα: Καλούνται νέοι μάρτυρες – «Ανοίγει» η υπόθεση των υποκλοπών
Τα συγκεκριμένα πρόσωπα φέρονται να έχουν διαδραματίσει κομβικό ρόλο στην υπόθεση των υποκλοπών και να είχαν σχέση με τις ελεγχόμενες εταιρείες Krikel και Ιntellexa.
Το δικαστήριο αποφάσισε την κλήση δέκα νέων μαρτύρων, που στην πλειοψηφία τους είναι πρόσωπα τα οποία φέρονται να έχουν διαδραματίσει κομβικό ρόλο και να είχαν σχέση με τις ελεγχόμενες εταιρείες Krikel και Ιntellexa.
Για τις 17 Δεκεμβρίου κλήθηκαν οι Ροτέν Φαρκάς, Εινάτ Σεμάνα, Μερόμ Χαρπάζ, Ξυπτεράς Δημήτρης, Δημήτρης Μπόλιαρης, ενώ για τις 18 Δεκεμβρίου οι Σωτήρης Ντάλας, Νίκος Λιόλιος, Ελένη Μηλιά και Αιμίλιος Κοσμίδης.
Οι περισσότεροι εξ αυτών σχετίζονται με την Intellexa, ενώ ο τελευταίος, ο κ. Κοσμίδης, είναι γνωστός ως ο κρεοπώλης όπου αποστολή μολυσμένων SMS έγινε σε προπληρωμένη κάρτα που είχε εκδοθεί από την Εθνική Τράπεζα στο όνομά του.
Οι κ.κ. Nτάλας και Λιόλιος είναι στενοί συνεργάτες του Λαβράνου στην Κρίκελ και στις λοιπές εταιρείες του με τα πλαστά τιμολόγια (Electrum Technologies, Fullspan κλπ.).
Η Εϊνάτ Σεμάνα είχε εμφανιστεί με τη Σάρα Αλεξάνδρα Χάμου (σύζυγο του Ταλ Ντίλιαν) στον λογιστή Ηλία Κυριακίδη και του είχαν πει ότι επιθυμούν να ανοίξουν εταιρείες στην Ελλάδα. Έτσι άνοιξε η Intellexa. Τις εν λόγω κυρίες είχε συστήσει στον Κυριακίδη ο κατηγορούμενος Φέλιξ Μπίτζιος. Αυτά κατέθεσε ο Κυριακίδης την προηγούμενη εβδομάδα όταν ρωτήθηκε. Ο Κυριακίδης ήταν ο λογιστής της Intellexa.
