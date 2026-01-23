Νέα Αριστερά: Το σκάνδαλο των υποκλοπών τώρα αρχίζει – Μύδροι κατά της κυβέρνησης μετά την αποκάλυψη του in
Μετά το αποκαλυπτικό ρεπορτάζ του in που έφερε στο φως ποιοι βουλευτές της ΝΔ εκφώνησαν τις στημένες ερωτήσεις στην εξεταστική επιτροπή για τις υποκλοπές, η Νέα Αριστερά απαιτεί την απόδοση ευθυνών
- Πέθανε ο δημοσιογράφος Σπύρος Καρατζαφέρης
- Αποχώρησαν από το μπλόκο της Νίκαιας οι αγρότες - «Θα συνεχίσουμε τον αγώνα και με άλλες μορφές»
- «Και ναι και όχι» από Μητσοτάκη στο «Συμβούλιο Ειρήνης» του Τραμπ - Τι είπε στη συνέντευξη στο Euronews
- Τραγικό: 586 άνθρωποι πέθαναν σε τροχαία από το 2015 - 2025 στην Κρήτη
Αναταράξεις φέρνει στο πολιτικό σκηνικό το ρεπορτάζ του Πάνου Τσίκαλα στο in που αποκαλύπτει τις «στημένες» ερωτήσεις στον Σταμάτη Τρίμπαλη και ποιοι βουλευτές της ΝΔ της απηύθυναν στην εξεταστική για τις υποκλοπές.
Η Νέα Αριστερά σε ανακοίνωσή της επισημαίνει ότι το σκάνδαλο των υποκλοπών τώρα αρχίζει και ζητά την απόδοση πολιτικών και ποινικών ευθυνών.
Η ανακοίνωση της Νέας Αριστεράς
Το αποκαλυπτικό ρεπορτάζ του in.gr επιβεβαιώνει με αδιαμφισβήτητο τρόπο αυτό που η Νέα Αριστερά κατήγγειλε από την πρώτη στιγμή: η Εξεταστική Επιτροπή για το σκάνδαλο των υποκλοπών δεν λειτούργησε για να αποκαλυφθεί η αλήθεια, αλλά αντιθέτως λειτούργησε για να θαφτεί.
Ο Σταμάτης Τρίμπαλης, πρώην εκπρόσωπος της Krinkel, κατέθεσε ενόρκως στο δικαστήριο ότι οι ερωτήσεις που δέχθηκε από βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας στην Εξεταστική ήταν προσυνεννοημένες και του είχαν δοθεί εκ των προτέρων από πρόσωπα που συνδέονται με τον βασικό κατηγορούμενο της υπόθεσης, Γιάννη Λαβράνο.
Κατέθεσε επίσης ότι:
• είπε εν γνώσει του ψέματα στην Εξεταστική,
• του υπαγορεύτηκαν απαντήσεις,
• του ζητήθηκε να εμπλέξει πρόσωπα που δεν είχε συναντήσει ποτέ,
• και ότι μετά την κατάθεσή του ενημερώθηκε πως «πήγε πολύ καλά».
Την ίδια στιγμή, κανένας βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας δεν ρώτησε για τους πραγματικούς πρωταγωνιστές του σκανδάλου: ούτε για τον Λαβράνο, ούτε για τον Μπίτζιο, ούτε για το Predator.
Ακόμα να απαντήσει η ΝΔ
Να υπενθυμίσουμε ότι για τη συγκεκριμένη υπόθεση στις 25 Νοεμβρίου πρώτος ο Πρόεδρος της Νέας Αριστεράς έκανε διάβημα προς τον Πρόεδρο της Βουλής, Νικήτα Κακλαμάνη, ζητώντας να καταθέσει στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας ο Σταμάτης Τρίμπαλης. Ο Πρόεδρος της Νέας Αριστεράς επεσήμανε πως «είναι σαφές ότι τα όσα κατέθεσε ο εν λόγω μάρτυρας χρήζουν τουλάχιστον άμεσης διερεύνησης καθόσον προκύπτει μείζον ζήτημα θεσμικής τάξης και λειτουργίας της συνταγματικά κατοχυρωμένης (άρθρ. 68 παρ. 2 Συντάγματος) εξεταστικής αρμοδιότητας της Βουλής».
Πρόκειται για θεσμικό εκτροχιασμό πρωτοφανούς βαρύτητας. Όταν μάρτυρας δηλώνει ότι του δόθηκαν εκ των προτέρων οι ερωτήσεις της Βουλής, δεν μιλάμε απλώς για πολιτικό σκάνδαλο. Μιλάμε για ευθεία προσβολή της κοινοβουλευτικής δημοκρατίας.
Και το πιο περίεργο είναι ότι δύο μήνες μετά τη συγκεκριμένη κατάθεση στο δικαστήριο, κανένα στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας δεν έχει απαντήσει και δεν έχει δώσει καμία απολύτως εξήγηση.
Η Νέα Αριστερά απαιτεί να αποδοθούν πολιτικές και ποινικές ευθύνες χωρίς εξαιρέσεις. Γιατί το σκάνδαλο των υποκλοπών δεν τελείωσε. Τώρα αρχίζει.
- «Η γη της ελιάς»: Τι θα δούμε στα νέα συγκλονιστικά επεισόδια στο MEGA
- Ευρώπη: Αναζητούν επιλογές που «θα έκαναν τον Τραμπ ευτυχισμένο χωρίς να πουλήσουν τη Γροιλανδία»
- Unfair του Μάχατς στον Τσιτσιπά: Τον κορόιδεψε για τον τραυματισμό του (vid)
- Σχεδιασμός νέου οδικού άξονα στην Ρόδο
- Αγρότες: Αποχώρησαν από το μπλόκο της Νίκαιας – «Θα συνεχίσουμε τον αγώνα και με άλλες μορφές»
- Μια νύχτα μόνο: Έρχονται ανατροπές και δυσάρεστες εκπλήξεις
- Πιερ Μπουρντιέ: Το δεξί και το αριστερό χέρι του Κράτους
- Η αποστολή του Ολυμπιακού για το παιχνίδι με τον Βόλο (pic)
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις