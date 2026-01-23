newspaper
Παρασκευή 23 Ιανουαρίου 2026
Νέα Αριστερά: Το σκάνδαλο των υποκλοπών τώρα αρχίζει – Μύδροι κατά της κυβέρνησης μετά την αποκάλυψη του in
Πολιτική Γραμματεία 23 Ιανουαρίου 2026, 13:30

Νέα Αριστερά: Το σκάνδαλο των υποκλοπών τώρα αρχίζει – Μύδροι κατά της κυβέρνησης μετά την αποκάλυψη του in

Μετά το αποκαλυπτικό ρεπορτάζ του in που έφερε στο φως ποιοι βουλευτές της ΝΔ εκφώνησαν τις στημένες ερωτήσεις στην εξεταστική επιτροπή για τις υποκλοπές, η Νέα Αριστερά απαιτεί την απόδοση ευθυνών

Σύνταξη
Spotlight

Αναταράξεις φέρνει στο πολιτικό σκηνικό το ρεπορτάζ του Πάνου Τσίκαλα στο in που αποκαλύπτει τις «στημένες» ερωτήσεις στον Σταμάτη Τρίμπαλη και ποιοι βουλευτές της ΝΔ της απηύθυναν στην εξεταστική για τις υποκλοπές.

Η Νέα Αριστερά σε ανακοίνωσή της επισημαίνει ότι το σκάνδαλο των υποκλοπών τώρα αρχίζει και ζητά την απόδοση πολιτικών και ποινικών ευθυνών.

Η ανακοίνωση της Νέας Αριστεράς

Το αποκαλυπτικό ρεπορτάζ του in.gr επιβεβαιώνει με αδιαμφισβήτητο τρόπο αυτό που η Νέα Αριστερά κατήγγειλε από την πρώτη στιγμή: η Εξεταστική Επιτροπή για το σκάνδαλο των υποκλοπών δεν λειτούργησε για να αποκαλυφθεί η αλήθεια, αλλά αντιθέτως λειτούργησε για να θαφτεί.

Ο Σταμάτης Τρίμπαλης, πρώην εκπρόσωπος της Krinkel, κατέθεσε ενόρκως στο δικαστήριο ότι οι ερωτήσεις που δέχθηκε από βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας στην Εξεταστική ήταν προσυνεννοημένες και του είχαν δοθεί εκ των προτέρων από πρόσωπα που συνδέονται με τον βασικό κατηγορούμενο της υπόθεσης, Γιάννη Λαβράνο.

Κατέθεσε επίσης ότι:
• είπε εν γνώσει του ψέματα στην Εξεταστική,
• του υπαγορεύτηκαν απαντήσεις,
• του ζητήθηκε να εμπλέξει πρόσωπα που δεν είχε συναντήσει ποτέ,
• και ότι μετά την κατάθεσή του ενημερώθηκε πως «πήγε πολύ καλά».

Την ίδια στιγμή, κανένας βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας δεν ρώτησε για τους πραγματικούς πρωταγωνιστές του σκανδάλου: ούτε για τον Λαβράνο, ούτε για τον Μπίτζιο, ούτε για το Predator.

Ακόμα να απαντήσει η ΝΔ

Να υπενθυμίσουμε ότι για τη συγκεκριμένη υπόθεση στις 25 Νοεμβρίου πρώτος ο Πρόεδρος της Νέας Αριστεράς έκανε διάβημα προς τον Πρόεδρο της Βουλής, Νικήτα Κακλαμάνη, ζητώντας να καταθέσει στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας ο Σταμάτης Τρίμπαλης. Ο Πρόεδρος της Νέας Αριστεράς επεσήμανε πως «είναι σαφές ότι τα όσα κατέθεσε ο εν λόγω μάρτυρας χρήζουν τουλάχιστον άμεσης διερεύνησης καθόσον προκύπτει μείζον ζήτημα θεσμικής τάξης και λειτουργίας της συνταγματικά κατοχυρωμένης (άρθρ. 68 παρ. 2 Συντάγματος) εξεταστικής αρμοδιότητας της Βουλής».

Πρόκειται για θεσμικό εκτροχιασμό πρωτοφανούς βαρύτητας. Όταν μάρτυρας δηλώνει ότι του δόθηκαν εκ των προτέρων οι ερωτήσεις της Βουλής, δεν μιλάμε απλώς για πολιτικό σκάνδαλο. Μιλάμε για ευθεία προσβολή της κοινοβουλευτικής δημοκρατίας.

Και το πιο περίεργο είναι ότι δύο μήνες μετά τη συγκεκριμένη κατάθεση στο δικαστήριο, κανένα στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας δεν έχει απαντήσει και δεν έχει δώσει καμία απολύτως εξήγηση.

Η Νέα Αριστερά απαιτεί να αποδοθούν πολιτικές και ποινικές ευθύνες χωρίς εξαιρέσεις. Γιατί το σκάνδαλο των υποκλοπών δεν τελείωσε. Τώρα αρχίζει.

Φυσικό αέριο
LNG: Ρεκόρ εισαγωγών από Ευρώπη, επιδότηση στον Κάθετο Άξονα ζητά ο Εξάρχου

LNG: Ρεκόρ εισαγωγών από Ευρώπη, επιδότηση στον Κάθετο Άξονα ζητά ο Εξάρχου

Μητσοτάκης: «Και ναι και όχι» για το «Συμβούλιο Ειρήνης» του Τραμπ για τη Γάζα – Συνέντευξη στο Euronews
Πολιτική Γραμματεία 23.01.26

«Και ναι και όχι» από Μητσοτάκη στο «Συμβούλιο Ειρήνης» του Τραμπ - Τι είπε στη συνέντευξη στο Euronews

Μεσοβέζικη στάση φαίνεται να κρατά ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφορικά με την ένταση ανάμεσε σε ΕΕ και Τραμπ - Τι είπε για τη Σύνοδο Κορυφής στις Βρυξέλλες

Σύνταξη
«Ακαδημαϊκές Ομιλίες» – Νέο βιβλίο του Προκόπη Παυλόπουλου για Κράτος Δικαίου και λειτουργία της Δημοκρατίας
Από την Ακαδημία Αθηνών 23.01.26

«Ακαδημαϊκές Ομιλίες» - Νέο βιβλίο του Προκόπη Παυλόπουλου για Κράτος Δικαίου και λειτουργία της Δημοκρατίας

Το νέο βιβλίο του πρώην Προέδρου της Δημοκρατίας, Προκόπη Παυλόπουλου, υπό τον τίτλο «Ακαδημαϊκές Ομιλίες» εστιάζει σε σειρά θεσμικών και πολιτειακών ζητημάτων αλλά και στη χρήση της AI στη Δικαιοσύνη

Σύνταξη
Ο Μητσοτάκης δεν πήγε στο Νταβός, τον «έσωσαν» οι άριστοι του επιτελικού κράτους που έχουν φροντίσει και μια κακοκαιρία γίνεται τραγωδία
in Confidential 23.01.26

Ο Μητσοτάκης δεν πήγε στο Νταβός, τον «έσωσαν» οι άριστοι του επιτελικού κράτους που έχουν φροντίσει και μια κακοκαιρία γίνεται τραγωδία

Ευτυχώς που δεν πήγε ο πρωθυπουργός στο Νταβός γιατί μπορεί να είχαμε ντράβαλα με τον Τραμπ, καθώς εσχάτως ο Κυριάκος δεν σηκώνει μύγα στο σπαθί του. Ο κακός χαμός με την κακοκαιρία, αλλά ήχησε το 112...

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Δουδωνής: Σκληρή κριτική στην κυβέρνηση – «Έχετε εκμεταλλευτεί προς όφελός σας κάθε παθογένεια του κράτους»
Πολιτική Γραμματεία 23.01.26

Δουδωνής: Σκληρή κριτική στην κυβέρνηση – «Έχετε εκμεταλλευτεί προς όφελός σας κάθε παθογένεια του κράτους»

Λάβρος κατά της κυβέρνησης ο Παναγιώτης Δουδωνής του ΠΑΣΟΚ κατά τη συζήτηση νομοσχεδίου - «κουρελού», όπως το χαρακτήρισε, του υπουργείου Εσωτερικών. «Είστε μια διεφθαρμένη κυβέρνηση, που έχετε εκμεταλλευτεί όλες τις χρόνιες παθογένειες του κράτους για τη δημιουργία ενός προσωπικού συστήματος εξουσίας» τόνισε.

Σύνταξη
Αλ. Χαρίτσης: Μήνυμα με πολλούς αποδέκτες – Το Λαϊκό Μέτωπο γραμμή αναμόρφωσης του πολιτικού σκηνικού
Συνέδριο Νέας Αριστεράς 22.01.26

Μήνυμα με πολλούς αποδέκτες από Χαρίτση - Το Λαϊκό Μέτωπο γραμμή αναμόρφωσης του πολιτικού σκηνικού

Αυλαία για τις εργασίες του Διαρκούς Προγραμματικού Συνεδρίου της Νέας Αριστεράς. Μηνύματα στην εσωκομματική πλειοψηφία αλλά και στην Αμαλίας, έστειλε ο Αλέξης Χαρίτσης.

Σύνταξη
Να συμβιβάσει τα ασυμβίβαστα επιχειρεί ο Μητσοτάκης – Παράθυρο για συμμετοχή στο «Συμβούλιο Ειρήνης» για τη Γάζα
Ολόκληρη η δήλωση 22.01.26

Να συμβιβάσει τα ασυμβίβαστα επιχειρεί ο Μητσοτάκης – Παράθυρο για συμμετοχή στο «Συμβούλιο Ειρήνης» για τη Γάζα

«Το συμβούλιο ειρήνης, έτσι όπως τουλάχιστον έχει παρουσιαστεί από τις Ηνωμένες Πολιτείες εκφεύγει κατά πολύ της απόφασης 2803 του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών», είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης

Σύνταξη
Ανδρουλάκης: Οι Ευρωπαίοι ηγέτες να στηρίξουν το σχέδιο για τη στρατηγική αυτονομία της ΕΕ
Πολιτική Γραμματεία 22.01.26

Ανδρουλάκης: Οι Ευρωπαίοι ηγέτες να στηρίξουν το σχέδιο για τη στρατηγική αυτονομία της ΕΕ

«Αν δεν καταφέρουμε να ενώσουμε τους φόβους μας, δεν θα ενώσουμε ποτέ τις ελπίδες μας», δήλωσε ο Νίκος Ανδρουλάκης στην προσύνοδο των Σοσιαλιστών ηγετών

Σύνταξη
Δένδιας για ενδεχόμενη κούρσα διαδοχής στη ΝΔ: Δεν θα αρνηθώ να υπηρετήσω την πατρίδα μου αν αυτό απαιτηθεί
Διπλωματία 22.01.26

Δένδιας για ενδεχόμενη κούρσα διαδοχής στη ΝΔ: Δεν θα αρνηθώ να υπηρετήσω την πατρίδα μου αν αυτό απαιτηθεί

Ο Δένδιας έστειλε σαφές μήνυμα στην Τουρκία, ότι η Ελλάδα ούτε διεκδικεί, ούτε θέλει να αναθεωρήσει, ούτε έχει εκπέμψει απειλή πολέμου καθ' οιονδήποτε - Τι απαντά στους επικριτές του εντός ΝΔ.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
ΠΑΣΟΚ: Σοβαρές αιχμές Ανδρουλάκη για ΝΔ και επίθεση στη δεξιά – Τι λέει για συγκυβέρνηση και συνέδριο
Πολιτική Γραμματεία 22.01.26

ΠΑΣΟΚ: Σοβαρές αιχμές Ανδρουλάκη για ΝΔ και επίθεση στη δεξιά – Τι λέει για συγκυβέρνηση και συνέδριο

Συνεχίζει να απορρίπτει τη συμπόρευση με τη δεξιά ο Νίκος Ανδρουλάκης, υπενθυμίζοντας τον υπέρμετρο «πόλεμο» που έχει δεχθεί και τις ανοιχτές νομικές εκκρεμότητες με φόντο τις υποκλοπές

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Φάμελλος από Γλυφάδα: Σοβαρότατες οι ευθύνες της κυβέρνησης που δεν επενδύει στην πρόληψη
Πολιτική Γραμματεία 22.01.26

Φάμελλος από Γλυφάδα: Σοβαρότατες οι ευθύνες της κυβέρνησης που δεν επενδύει στην πρόληψη

«Η κυβέρνηση καθυστέρησε τέσσερα χρόνια την εφαρμογή της ευρωπαϊκής οδηγίας για το σχέδιο διαχείρισης κινδύνου πλημμύρας, κάτι που έπρεπε να ολοκληρωθεί το 2021», δήλωσε ο Σωκράτης Φάμελλος

Σύνταξη
ΚΚΕ για κακοκαιρία: Ο λαός να μην συμβιβαστεί με το ότι όλα αυτά είναι μοιραίο να συμβαίνουν «εξαιτίας της κλιματικής κρίσης»
Επικαιρότητα 22.01.26

ΚΚΕ για κακοκαιρία: Ο λαός να μην συμβιβαστεί με το ότι όλα αυτά είναι μοιραίο να συμβαίνουν «εξαιτίας της κλιματικής κρίσης»

«Ειδικά οι καταστροφές στο παραλιακό μέτωπο, στην περιβόητη Αθηναϊκή Ριβιέρα', και τα νότια προάστια της Αττικής είναι απολύτως ενδεικτικές των προτεραιοτήτων του αστικού κράτους», λέει το ΚΚΕ για την κακοκαιρία

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ: Η κακοκαιρία δεν είναι «έκπληξη», έκπληξη είναι που η πρόληψη μένει πίσω
«Διαχείριση εντυπώσεων» 22.01.26

ΠΑΣΟΚ: Η κακοκαιρία δεν είναι «έκπληξη», έκπληξη είναι που η πρόληψη μένει πίσω

«Όταν το 112 μετατρέπεται σε υποκατάστατο έργων, συντήρησης και θεσμικού συντονισμού, τότε λειτουργεί ως άλλοθι», σημειώνουν οι αρμόδιοι τομεάρχες του ΠΑΣΟΚ

Σύνταξη
Εξεταστική – ΟΠΕΚΕΠΕ: Κατάθεση για 13 χρόνια πριν – «Καμία σχέση με τη συντονισμένη απάτη που βλέπουμε σήμερα»
ΠΑΣΟΚ 22.01.26

«Καμία σχέση με τη συντονισμένη απάτη που βλέπουμε σήμερα» - Κατάθεση στην εξεταστική του ΟΠΕΚΕΠΕ για 13 χρόνια πριν

Κατά την κατάθεση του ο πρώην πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ, Γρηγόρης Αποστολάκος, δεν είχε τη γνώση να απαντήσει σε αρκετά κρίσιμα ερωτήματα, καθώς ήταν πρόεδρος 13 χρόνια πριν

Σύνταξη
Σχεδιασμός νέου οδικού άξονα στην Ρόδο
Οδικές υποδομές 23.01.26

Σχεδιασμός νέου οδικού άξονα στην Ρόδο

Συνεργασία Δήμου Ρόδου και Περιφέρειας Ν. Αιγαίου για την κοινή χάραξη και υλοποίηση νέου οδικού άξονα σύνδεσης της Λεωφόρου Καλλιθέας με την Εθνική Οδό Ρόδου-Λίνδου.

Σύνταξη
Νέα επαγγελματική «σφαλιάρα» για την Νίκολα Πελτζ με φόντο τον πόλεμο των Μπέκαμ – Είναι ενοχλητικό, δεν βλέπεται
Φαπ 23.01.26

Νέα επαγγελματική «σφαλιάρα» για την Νίκολα Πελτζ με φόντο τον πόλεμο των Μπέκαμ – Είναι ενοχλητικό, δεν βλέπεται

Την ώρα που πολλοί την κατηγορούν ως υπεύθυνη για τον πόλεμο στην οικογένεια Μπέκαμ, η Νίκολα Πελτζ βλέπει και τους κριτικούς να «θάβουν» το τελευταίο της επαγγελματικό εγχείρημα.

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ σε κυβέρνηση μετά την αποκάλυψη του in για τις «στημένες» ερωτήσεις στην εξεταστική για υποκλοπές – «Πόση ακόμη δυσωδία…»
Πολιτική Γραμματεία 23.01.26

Πυρά ΠΑΣΟΚ σε κυβέρνηση μετά την αποκάλυψη του in για τις «στημένες» ερωτήσεις στην εξεταστική για υποκλοπές - «Πόση ακόμη δυσωδία...»

«Πόσο ακόμη θα κρύβονται η κυβέρνηση και οι βουλευτές που αναφέρονται στο δημοσίευμα του in;» αναφέρει η ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ

Σύνταξη
Αγροτικά μπλόκα: το ρήγμα θα παραμείνει
Ανοιχτή πλήγη 23.01.26

Αγροτικά μπλόκα: το ρήγμα θα παραμείνει

Μπορεί να ολοκληρώθηκαν οι κινητοποιήσεις και τα αγροτικά μπλόκα, όμως κάθε άλλο παρά ξεμπέρδεψε η κυβέρνηση με το αγροτικό ζήτημα

Παναγιώτης Σωτήρης
Παναγιώτης Σωτήρης
Πώς η αντιεμβολιαστική στάση των ΗΠΑ απειλεί να βλάψει όλο τον πλανήτη
Στο έλεος των ψεκασμένων 23.01.26

Πώς η αντιεμβολιαστική στάση των ΗΠΑ απειλεί να βλάψει όλο τον πλανήτη

Το διαζύγιο του υπουργού Υγείας από την επιστήμη επηρεάζει τα προγράμματα ανάπτυξης νέων εμβολίων και απειλεί να φέρει θανάτους που θα μπορούσαν να προληφθούν.

Βαγγέλης Πρατικάκης
Βαγγέλης Πρατικάκης
Υπόθεση Κολωνού: Αναβολή για τη δίκη σε δεύτερο βαθμό για τον βιασμό της 12χρονης
Ελλάδα 23.01.26

Υπόθεση Κολωνού: Αναβολή για τη δίκη σε δεύτερο βαθμό για τον βιασμό της 12χρονης

Η εκδίκαση της υπόθεσης σε δεύτερο βαθμό είχε προσδιοριστεί για σήμερα ,αλλά τελικά λόγω κωλύματος στο πρόσωπο συνηγόρων υπεράσπισης δεν ξεκίνησε η δευτεροβάθμια δίκη και οι δικαστές έκριναν δεκτό το αίτημα αναβολής

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
Νοσοκομείο Παίδων: Διασωληνώθηκε 3χρονος που εισήχθη με γρίπη – Στη ΜΕΘ σε καλύτερη κατάσταση 6χρονος
Συναγερμός 23.01.26

Διασωληνώθηκε 3χρονος που εισήχθη στο Παίδων με γρίπη - Στη ΜΕΘ σε καλύτερη κατάσταση 6χρονος

Η γρίπη έχει επηρεάσει εκατοντάδες παιδιά στη χώρα μας, προκαλώντας βαριές νοσηλείες, καθώς τα κρούσματα αυξάνονται ραγδαία το τελευταίο διάστημα, επισημαίνει ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννάκος

Σύνταξη
Άρχισαν τα «όργανα» στο Μουντιάλ: Η Γερμανία σκέφτεται σοβαρά το μποϋκοτάζ λόγω Γροιλανδίας – Στον… χορό και η υπόλοιπη Ευρώπη
Ποδόσφαιρο 23.01.26

Άρχισαν τα «όργανα» στο Μουντιάλ: Η Γερμανία σκέφτεται σοβαρά το μποϋκοτάζ λόγω Γροιλανδίας – Στον… χορό και η υπόλοιπη Ευρώπη

Η Γερμανία σκέφτεται να αποσύρει τη συμμετοχή της από το επικείμενο Μουντιάλ λόγω των συνεχιζόμενων απειλών ΗΠΑ και Τραμπ για τη Γροιλανδία και η... μπάλα μπορεί να πάρει και άλλες χώρες.

Άκης Στρατόπουλος
Άκης Στρατόπουλος
Οι «Δεσμώτες επιστρέφουν» προστατευμένοι από μουσειακό κέλυφος, στην Εσπλανάδα του Φαλήρου
Culture Live 23.01.26

Οι «Δεσμώτες επιστρέφουν» προστατευμένοι από μουσειακό κέλυφος, στην Εσπλανάδα του Φαλήρου

Το σημαντικό εύρημα των “Δεσμωτών” του Φαλήρου, αφορά στην ομαδική ταφή ανδρών, η οποία εντοπίστηκε τον Μάρτιο του 2016, στο πλαίσιο του έργου ανέγερσης του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.

Σύνταξη
Ουκρανία: Καθ΄οδόν για το Άμπου Ντάμπι αντιπροσωπίες του Κιέβου, της Μόσχας και των ΗΠΑ – «Αγκάθι» το εδαφικό
Πρώτη τριμερής 23.01.26 Upd: 13:02

Καθ΄οδόν για το Άμπου Ντάμπι εκπρόσωποι του Κιέβου, της Μόσχας και των ΗΠΑ - Παραμένει το αγκάθι του εδαφικού

Για πρώτη φορά από την έναρξη των διαπραγματεύσεων θα υπάρξει συνάντηση και των τριών αντιπροσωπειών για τον πόλεμο στην Ουκρανία - Οι συζητήσεις θα διαρκέσουν τουλάχιστον δύο ημέρες

Σύνταξη
