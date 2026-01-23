Αναταράξεις φέρνει στο πολιτικό σκηνικό το ρεπορτάζ του Πάνου Τσίκαλα στο in που αποκαλύπτει τις «στημένες» ερωτήσεις στον Σταμάτη Τρίμπαλη και ποιοι βουλευτές της ΝΔ της απηύθυναν στην εξεταστική για τις υποκλοπές.

Η Νέα Αριστερά σε ανακοίνωσή της επισημαίνει ότι το σκάνδαλο των υποκλοπών τώρα αρχίζει και ζητά την απόδοση πολιτικών και ποινικών ευθυνών.

Η ανακοίνωση της Νέας Αριστεράς

Το αποκαλυπτικό ρεπορτάζ του in.gr επιβεβαιώνει με αδιαμφισβήτητο τρόπο αυτό που η Νέα Αριστερά κατήγγειλε από την πρώτη στιγμή: η Εξεταστική Επιτροπή για το σκάνδαλο των υποκλοπών δεν λειτούργησε για να αποκαλυφθεί η αλήθεια, αλλά αντιθέτως λειτούργησε για να θαφτεί.

Ο Σταμάτης Τρίμπαλης, πρώην εκπρόσωπος της Krinkel, κατέθεσε ενόρκως στο δικαστήριο ότι οι ερωτήσεις που δέχθηκε από βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας στην Εξεταστική ήταν προσυνεννοημένες και του είχαν δοθεί εκ των προτέρων από πρόσωπα που συνδέονται με τον βασικό κατηγορούμενο της υπόθεσης, Γιάννη Λαβράνο.

Κατέθεσε επίσης ότι:

• είπε εν γνώσει του ψέματα στην Εξεταστική,

• του υπαγορεύτηκαν απαντήσεις,

• του ζητήθηκε να εμπλέξει πρόσωπα που δεν είχε συναντήσει ποτέ,

• και ότι μετά την κατάθεσή του ενημερώθηκε πως «πήγε πολύ καλά».

Την ίδια στιγμή, κανένας βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας δεν ρώτησε για τους πραγματικούς πρωταγωνιστές του σκανδάλου: ούτε για τον Λαβράνο, ούτε για τον Μπίτζιο, ούτε για το Predator.

Ακόμα να απαντήσει η ΝΔ

Να υπενθυμίσουμε ότι για τη συγκεκριμένη υπόθεση στις 25 Νοεμβρίου πρώτος ο Πρόεδρος της Νέας Αριστεράς έκανε διάβημα προς τον Πρόεδρο της Βουλής, Νικήτα Κακλαμάνη, ζητώντας να καταθέσει στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας ο Σταμάτης Τρίμπαλης. Ο Πρόεδρος της Νέας Αριστεράς επεσήμανε πως «είναι σαφές ότι τα όσα κατέθεσε ο εν λόγω μάρτυρας χρήζουν τουλάχιστον άμεσης διερεύνησης καθόσον προκύπτει μείζον ζήτημα θεσμικής τάξης και λειτουργίας της συνταγματικά κατοχυρωμένης (άρθρ. 68 παρ. 2 Συντάγματος) εξεταστικής αρμοδιότητας της Βουλής».

Πρόκειται για θεσμικό εκτροχιασμό πρωτοφανούς βαρύτητας. Όταν μάρτυρας δηλώνει ότι του δόθηκαν εκ των προτέρων οι ερωτήσεις της Βουλής, δεν μιλάμε απλώς για πολιτικό σκάνδαλο. Μιλάμε για ευθεία προσβολή της κοινοβουλευτικής δημοκρατίας.

Και το πιο περίεργο είναι ότι δύο μήνες μετά τη συγκεκριμένη κατάθεση στο δικαστήριο, κανένα στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας δεν έχει απαντήσει και δεν έχει δώσει καμία απολύτως εξήγηση.

Η Νέα Αριστερά απαιτεί να αποδοθούν πολιτικές και ποινικές ευθύνες χωρίς εξαιρέσεις. Γιατί το σκάνδαλο των υποκλοπών δεν τελείωσε. Τώρα αρχίζει.