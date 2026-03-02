newspaper
Δευτέρα 02 Μαρτίου 2026
Υποκλοπές: Αδυναμία των θεσμών να κάνουν την δουλειά τους – Τι λέει ο δικηγόρος των θυμάτων των παρακολουθήσεων
02 Μαρτίου 2026, 10:58

Υποκλοπές: Αδυναμία των θεσμών να κάνουν την δουλειά τους – Τι λέει ο δικηγόρος των θυμάτων των παρακολουθήσεων

«Οι υποκλοπές με Predator γινόταν σε συνεργασία των ιδιωτών με στελέχη των ελληνικών μυστικών υπηρεσιών» - Για τις σχέσεις κυβερνητικών στελεχών με τους καταδικασμένους ιδιώτες μιλά ο Ζαχαρίας Κεσσές

«Μέχρι να φτάσουμε στο σημείο να βγει αυτή η απόφαση του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου για τις υποκλοπές είχαμε βιώσει τη συγχρονισμένη αδυναμία ή ηθελημένη αδυναμία των περισσότερων θεσμών που ενεπλάκησαν να κάνουν τη δουλειά τους», ανέφερε στο Mega ο δικηγόρος θυμάτων των παρακολουθήσεων με Predator, Ζαχαρίας Κεσσές και πρόσθεσε:

«Αναφέρομαι είτε στην Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής που διέρρευσε τις ερωτήσεις στους κατηγορούμενους, είτε μιλάμε στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας που έκανε ένα επιφανειακό πόρισμα, είτε μιλάμε σε στελέχη της Ελληνικής Αστυνομίας που είχαν ειδοποιήσει για τους δήθεν επιτόπιους αιφνίδιους ελέγχους, είτε μιλάμε για την ΑΔΑΕ η οποία εμποδίστηκε από το να κάνει τη δουλειά της».

«Η δική μας η λογική είναι ότι η Δημοκρατία κινδυνεύει κυρίως όχι από αξιόποινες πράξεις, αλλά από την ατροφία των θεσμών».

Σχέσεις με κυβερνητικά στελέχη

Ο κ. Κεσσές αναφέρθηκε ακόμα στις σχέσεις κυβερνητικών στελεχών με τους ιδιώτες που καταδικάστηκαν για τις υποκλοπές με το Predator:

«Το 80% του υπουργικού συμβουλίου, τα πρωτοκλασάτα στελέχη, έχει πιστοποιηθεί ότι υπήρχαν 87 πρόσωπα, έχουν ενημερωθεί με συστημένη επιστολή από την Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, ότι έχουν παγιδευτεί. Ή έχει γίνει απόπειρα να παγιδευτούν.

Από αυτά τα άτομα, απ’ τα 87, στη δίκη εμφανίστηκαν οι εννιά. Όλοι οι υπόλοιποι μάλλον ήταν απασχολημένοι στα υπουργικά συμβούλια. Αυτό είναι κάτι το οποίο δεν διέλαθε της προσοχής του Αρείου Πάγου.

Μόνο τυφλός δεν θα μπορούσε να δει ότι εδώ έχουμε τουλάχιστον το αδίκημα της απόπειρας κατασκοπείας, όταν παραδείγματος χάρη παγιδεύεις και μετατρέπεις σε κοριό το κινητό τηλέφωνο του υπουργού Εθνικής Άμυνας, του υπουργού Εξωτερικών.

Υπήρχαν τρεις εισαγγελείς οι οποίοι κάνανε μια εξαιρετικά πρωτοποριακή έρευνα, εισαγγελείς πρωτοδικών, και λίγο πριν καλέσουν ως ύποπτους συγκεκριμένα πρόσωπα, τους αφαιρέθηκε η δικογραφία με παρέμβαση της κυρίας Αδειλίνη, ανατέθηκε στον Άρειο Πάγο, αναβαθμίστηκε δια της εξαφανίσεως η υπόθεση και φτάσαμε στο σημείο να εκδοθεί ένα πόρισμα που να παραπέμψει στο Μονομελές για κάποια πλημμελήματα μόνο τέσσερις ιδιώτες.

Κουμπαριές μεταξύ ελεγκτή και ελεγχόμενου

Είναι τέτοιος ο όγκος των στοιχείων, που το Μονομελές Πλημμελειοδικείο καταδίκασε σε ποινές 126 ετών και 8 μηνών, τον καθένα. Όχι από κάποια εμμονή ή από κάποια αυστηρότητα. Το δικαστήριο ήταν εξαιρετικά μετριοπαθές. Δεκάδες έγγραφα αποδεικνύουν ότι αυτοί οι τέσσερις ιδιώτες συλειτουργούσαν το παράνομο κατασκοπευτικό λογισμικό με στελέχη των ελληνικών μυστικών υπηρεσιών. Είναι δεδομένο, της ΕΥΠ, είναι ξεκάθαρο».

«Ο ένας από τους βασικούς κατηγορούμενους είναι κουμπάρος με τουλάχιστον τρεις υπουργούς. Και μάλιστα ο βασικός κατηγορούμενος, ένας από τους βασικούς κατηγορούμενους που πήρε ποινή 126 ετών, έκανε κουμπαριά με τον άνθρωπο ο οποίος τον επόπτευε την εποχή εκείνη την περίοδο. Δηλαδή ο ελεγχόμενος, ενώ ελέγχεται, κάνει κουμπαριά με τον επικεφαλής του ελεγκτή. Ο ελεγκτής έκανε κουμπαριά με τον ελεγχόμενο κατά τη διάρκεια του ελέγχου», υπογράμμισε συμπληρωματικά.

Ποιοι γιορτάζουν σήμερα 2 Μαρτίου
02.03.26

Ποιοι γιορτάζουν σήμερα 2 Μαρτίου

Δείτε ποιοι γιορτάζουν σήμερα 2 Μαρτίου για να ξέρετε σε ποιους να ευχηθείτε χρόνια πολλά - Ποιους Αγίους τιμά η Εκκλησία, η ιστορία του βίου τους.

Σύνταξη
Σύλλογος συγγενών θυμάτων Τεμπών: Σας ευχαριστούμε που κρατάτε τα όνειρα των 57 αγγέλων μας ζωντανά
02.03.26

Σύλλογος συγγενών θυμάτων Τεμπών: Σας ευχαριστούμε που κρατάτε τα όνειρα των 57 αγγέλων μας ζωντανά

«Σας ευχαριστούμε. Γιατί με τη δική σας συγκλονιστική παρουσία, αποδείξατε πως τίποτε δεν ξεχάστηκε και κανένας δεν λησμονήθηκε» αναφέρει ο Σύλλογος συγγενών θυμάτων Τεμπών

Σύνταξη
Τέμπη, τρία χρόνια μετά: Πόσο ασφαλή (δεν) είναι τα τρένα μας;
02.03.26

Τέμπη, τρία χρόνια μετά - Πόσο ασφαλή (δεν) είναι τα τρένα μας;

Μειωμένη κίνηση, αυξημένοι χρόνοι και ελλιπείς υποδομές χαρακτηρίζουν την κατάσταση σήμερα, τρία χρόνια μετά την τραγωδία στα Τέμπη, τροφοδοτώντας τη δυσπιστία του επιβατικού κοινού

Κώστας Ντελέζος
Σκιάθος: Βραβεύτηκε ο καπετάνιος που έδωσε μάχη με τα κύματα για τη διακομιδή άρρωστου παιδιού
01.03.26

Βραβεύτηκε ο καπετάνιος που έδωσε μάχη με τα κύματα για τη διακομιδή άρρωστου παιδιού

«Όταν βλέπεις το παιδάκι ή ανθρώπους που έχουν διακομιστεί και περπατούν δίπλα σου, αυτή είναι η πληρωμή ότι μπορείς και προσφέρεις κάτι και σώζεται ένας άνθρωπος. Μικρή είναι η ζωή και πρέπει να βοηθάμε όσο μπορούμε», λέει.

Σύνταξη
Σκάνδαλο: Ανοίγει το «Κουτί της Πανδώρας» μετά την καταδίκη των τεσσάρων για τις υποκλοπές
01.03.26

Ανοίγει το «Κουτί της Πανδώρας» μετά την καταδίκη των τεσσάρων για τις υποκλοπές

Γιατί το σκάνδαλο των υποκλοπών είναι το μεγαλύτερο της μεταπολίτευσης. Τα «σκοτεινά» σημεία στην έρευνα και ο πολιτικός «σεισμός». Η «βόμβα» Κουκάκη για την κατάθεση του Ταλ Ντίλιαν.

Σύνταξη
Αεροδρόμιο «Ελ. Βενιζέλος»: Ο αδερφός της Μαρίας Λαδά ξεσπά στο in για τον άδικο θάνατο της ΑμεΑ αδερφής του
01.03.26

Αεροδρόμιο «Ελ. Βενιζέλος»: Ο αδερφός της Μαρίας Λαδά ξεσπά στο in για τον άδικο θάνατο της ΑμεΑ αδερφής του

Στο in και η πρόεδρος του Συλλόγου ΑμεΑ και φίλη της θανούσης: «Έγινε λάθος στο χειριστήριο - το ασθενοφόρο του αεροδρομίου δεν μας μετέφερε εκτός - το ΕΚΑΒ έκανε δύο ώρες να έρθει να μας πάρει - ήταν μία μαχήτρια της ζωής!»

Γεωργία Κακή
Γεωργία Κακή
SAG Awards 2026: Η κυριαρχία του Sinners, η επέλαση της Τζέσι Μπάκλεϊ, η αποθέωση της Κάθριν Ο' Χάρα και η συγκίνηση του Χάρισον Φορντ
02.03.26

SAG Awards 2026: Η κυριαρχία του Sinners, η επέλαση της Τζέσι Μπάκλεϊ, η αποθέωση της Κάθριν Ο’ Χάρα και η συγκίνηση του Χάρισον Φορντ

Το βράδυ της Κυριακής ο κόσμος του θεάματος πραγματοποίησε τον τελευταίο του μεγάλο σταθμό πριν τα Όσκαρ, με την τελετή των SAG Awards 2026 και έβαλε φωτιά στη «μάχη» για το χρυσό αγαλματάκι στις 15 Μαρτίου

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Κουβέιτ: Συνετρίβησαν αμερικανικά αεροσκάφη – Καπνός υψώνεται στην περιοχή που βρίσκεται η πρεσβεία των ΗΠΑ
02.03.26

Πολλά αμερικανικά αεροσκάφη συνετρίβησαν στο Κουβέιτ- Καπνός υψώνεται στην περιοχή που βρίσκεται η πρεσβεία των ΗΠΑ

Το Ιράν συνεχίζει να επιτίθεται σε αμερικανικές βάσεις στα κράτη της περιοχής - Αμερικανικά αεροσκάφη συνετρίβησαν στο Κουβέιτ - «Σώοι οι πιλότοι»

Σύνταξη
Χριστοδουλίδης μετά την πρόσκρουση drone στη βάση στο Ακρωτήρι: Δεν θα αποτελέσουμε μέρος στρατιωτικής επιχείρησης
02.03.26

Χριστοδουλίδης μετά την πρόσκρουση drone στη βάση στο Ακρωτήρι: Δεν θα αποτελέσουμε μέρος στρατιωτικής επιχείρησης

Σε μήνυμά του, ο Νίκος Χριστοδουλίδη διαμήνυσε πως η Κυπριακή Δημοκρατία δεν προτίθεται να αποτελέσει μέρος οποιασδήποτε στρατιωτικής επιχείρησης. Ξεκαθάρισε μάλιστα σημειώνοντας ότι «παραμένουμε προσηλωμένοι στον ανθρωπιστικό ρόλο τον οποίο υπηρετήσαμε όλο αυτό το διάστημα»

Σύνταξη
