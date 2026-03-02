«Μέχρι να φτάσουμε στο σημείο να βγει αυτή η απόφαση του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου για τις υποκλοπές είχαμε βιώσει τη συγχρονισμένη αδυναμία ή ηθελημένη αδυναμία των περισσότερων θεσμών που ενεπλάκησαν να κάνουν τη δουλειά τους», ανέφερε στο Mega ο δικηγόρος θυμάτων των παρακολουθήσεων με Predator, Ζαχαρίας Κεσσές και πρόσθεσε:

«Αναφέρομαι είτε στην Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής που διέρρευσε τις ερωτήσεις στους κατηγορούμενους, είτε μιλάμε στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας που έκανε ένα επιφανειακό πόρισμα, είτε μιλάμε σε στελέχη της Ελληνικής Αστυνομίας που είχαν ειδοποιήσει για τους δήθεν επιτόπιους αιφνίδιους ελέγχους, είτε μιλάμε για την ΑΔΑΕ η οποία εμποδίστηκε από το να κάνει τη δουλειά της».

«Η δική μας η λογική είναι ότι η Δημοκρατία κινδυνεύει κυρίως όχι από αξιόποινες πράξεις, αλλά από την ατροφία των θεσμών».

Σχέσεις με κυβερνητικά στελέχη

Ο κ. Κεσσές αναφέρθηκε ακόμα στις σχέσεις κυβερνητικών στελεχών με τους ιδιώτες που καταδικάστηκαν για τις υποκλοπές με το Predator:

«Το 80% του υπουργικού συμβουλίου, τα πρωτοκλασάτα στελέχη, έχει πιστοποιηθεί ότι υπήρχαν 87 πρόσωπα, έχουν ενημερωθεί με συστημένη επιστολή από την Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, ότι έχουν παγιδευτεί. Ή έχει γίνει απόπειρα να παγιδευτούν.

Από αυτά τα άτομα, απ’ τα 87, στη δίκη εμφανίστηκαν οι εννιά. Όλοι οι υπόλοιποι μάλλον ήταν απασχολημένοι στα υπουργικά συμβούλια. Αυτό είναι κάτι το οποίο δεν διέλαθε της προσοχής του Αρείου Πάγου.

Μόνο τυφλός δεν θα μπορούσε να δει ότι εδώ έχουμε τουλάχιστον το αδίκημα της απόπειρας κατασκοπείας, όταν παραδείγματος χάρη παγιδεύεις και μετατρέπεις σε κοριό το κινητό τηλέφωνο του υπουργού Εθνικής Άμυνας, του υπουργού Εξωτερικών.

Υπήρχαν τρεις εισαγγελείς οι οποίοι κάνανε μια εξαιρετικά πρωτοποριακή έρευνα, εισαγγελείς πρωτοδικών, και λίγο πριν καλέσουν ως ύποπτους συγκεκριμένα πρόσωπα, τους αφαιρέθηκε η δικογραφία με παρέμβαση της κυρίας Αδειλίνη, ανατέθηκε στον Άρειο Πάγο, αναβαθμίστηκε δια της εξαφανίσεως η υπόθεση και φτάσαμε στο σημείο να εκδοθεί ένα πόρισμα που να παραπέμψει στο Μονομελές για κάποια πλημμελήματα μόνο τέσσερις ιδιώτες.

Κουμπαριές μεταξύ ελεγκτή και ελεγχόμενου

Είναι τέτοιος ο όγκος των στοιχείων, που το Μονομελές Πλημμελειοδικείο καταδίκασε σε ποινές 126 ετών και 8 μηνών, τον καθένα. Όχι από κάποια εμμονή ή από κάποια αυστηρότητα. Το δικαστήριο ήταν εξαιρετικά μετριοπαθές. Δεκάδες έγγραφα αποδεικνύουν ότι αυτοί οι τέσσερις ιδιώτες συλειτουργούσαν το παράνομο κατασκοπευτικό λογισμικό με στελέχη των ελληνικών μυστικών υπηρεσιών. Είναι δεδομένο, της ΕΥΠ, είναι ξεκάθαρο».

«Ο ένας από τους βασικούς κατηγορούμενους είναι κουμπάρος με τουλάχιστον τρεις υπουργούς. Και μάλιστα ο βασικός κατηγορούμενος, ένας από τους βασικούς κατηγορούμενους που πήρε ποινή 126 ετών, έκανε κουμπαριά με τον άνθρωπο ο οποίος τον επόπτευε την εποχή εκείνη την περίοδο. Δηλαδή ο ελεγχόμενος, ενώ ελέγχεται, κάνει κουμπαριά με τον επικεφαλής του ελεγκτή. Ο ελεγκτής έκανε κουμπαριά με τον ελεγχόμενο κατά τη διάρκεια του ελέγχου», υπογράμμισε συμπληρωματικά.