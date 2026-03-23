Η ανοιχτή επιστολή του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης προς όλους τους Δημόσιους Αξιωματούχους, που υπήρξαν στόχοι των υποκλοπών και του Predator αποτελεί μία πρόσκληση που απευθύνει ο Νίκος Ανδρουλάκης, που λειτουργεί, όπως υπογραμμίζουν από τη Χαριλάου Τρικούπη, ταυτόχρονα ως πολιτική «πρόκληση», με δεδομένο ότι «κανείς δεν μπορεί να κρύβεται από το δημοκρατικό του καθήκον απέναντι στην αλήθεια».

Η συγκεκριμένη αναφορά του αρχηγού του Κινήματος στη σχετική επιστολή δεν ήταν τυχαία. Μετά τις νέες εξελίξεις, αυτό το οποίο επισημαίνουν από το ΠΑΣΟΚ είναι ότι «κανείς πλέον δεν μπορεί να σφυρίζει αδιάφορα». Πόσο μάλλον όταν πρόκειται για υπουργούς, βουλευτές, στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων ή πρόσωπα που κατείχαν ευρύτερα κάποιο δημόσιο αξίωμα.

Ζήτημα Εθνικής Ασφάλειας

Κατ’ αρχάς, από τη Χαριλάου Τρικούπη επιμένουν ότι προκύπτει μείζον ζήτημα Εθνικής Ασφάλειας. Επιπλέον, σύμφωνα με πληροφορίες, η αναφορά του κ. Ανδρουλάκη στις ιδιότητες των 30 προσώπων, που προσκαλεί με την επιστολή του να πάρουν θέση, δεν ήταν τυχαία.

Άλλωστε, στα 30 συγκεκριμένα πρόσωπα συμπεριλαμβάνονται ένας πρώην πρωθυπουργός, υπουργοί, νυν και πρώην βουλευτές, γενικοί γραμματείς υπουργείων, εκπρόσωποι της τοπικής αυτοδιοίκησης, στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων και της Δικαιοσύνης. Πρόκειται για πρόσωπα, τα οποία κατά τη χρονική περίοδο της παρακολούθησής τους, είχαν καίριους θεσμικούς και διοικητικούς ρόλους.

Μεταξύ άλλων, ο κ. Ανδρουλάκης σημείωσε στην επιστολή του ότι «κανείς δεν μπορεί να κρύβεται από το δημοκρατικό του καθήκον απέναντι στην αλήθεια». Στο ίδιο μήκος κύματος, με αιχμηρό ύφος, συμπλήρωσε ότι «η σιωπή είναι ανοχή και, εν τέλει, συνενοχή. Και εκθέτει ανεπανόρθωτα όσους ορκίστηκαν να υπηρετούν την πατρίδα και το γενικό συμφέρον του λαού μας και ειδικά από δημόσια αξιώματα στην Κυβέρνηση, στη Βουλή, στη Δικαιοσύνη, στις Ένοπλες Δυνάμεις».

Η στρατηγική πίεσης του ΠΑΣΟΚ

Σύμφωνα με κύκλους της Χαριλάου Τρικούπη, η επιστολή του Νίκου Ανδρουλάκη είναι τμήμα μίας ευρύτερης στρατηγικής για τη διαχείριση της υπόθεσης των παράνομων παρακολουθήσεων. Στην πράξη, ο Νίκος Ανδρουλάκης αναμένοντας και τις εξελίξεις στο ευρωπαϊκό δικαστήριο ανθρωπίνων δικαιωμάτων, προωθεί πρωτοβουλίες που θα του δώσουν τον πρώτο λόγο στις πολιτικές εξελίξεις γύρω από το σκάνδαλο, φέρνοντας τη Νέα Δημοκρατία και το Μέγαρο Μαξίμου προ των ευθυνών τους.

Υπενθυμίζεται ότι επίκειται η συζήτηση-σύγκρουση στη Βουλή για το Κράτος Δικαίου αμέσως μετά το συνέδριο του ΠΑΣΟΚ. Μετά την καθαρογραφή της απόφασης του Πλημμελειοδικείου και με δεδομένες τις αποκαλύψεις που έγιναν εντός της δικαστικής αίθουσας (στημένες ερωτήσεις στην προηγούμενη εξεταστική επιτροπή, συνδέσεις και σχέσεις των καταδικασθέντων με το κράτος και κυβερνητικά στελέχη κ.λπ.) αναμένεται η πρόταση του κόμματος, που θα επεξεργαστεί η νομική «ομάδα κρούσης» του ΠΑΣΟΚ, για νέα εξεταστική επιτροπή.

Σημειωτέον ότι την Παρασκευή, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ έστειλε επιστολή στις ηγεσίες του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Αριστεράς προκειμένου να συμμετάσχουν σε θεματικό τραπέζι διαλόγου στο επικείμενο συνέδριο του κόμματος με θέμα «Σύνταγμα και θεσμοί».

Πρόκειται για μία κίνηση με διττό στόχο, όπως ανέφεραν πηγές του κόμματος. Από τη μία πλευρά, ο επικεφαλής του Κινήματος φαίνεται πως επιδιώκει να διατηρήσει ανοιχτούς τους διαύλους επικοινωνίας με τους αρχηγούς των κομμάτων της Αριστεράς. Από την άλλη, σύμφωνα με εκτιμήσεις, στόχος είναι η μέγιστη δυνατή συσπείρωση των προοδευτικών πολιτικών δυνάμεων γύρω από τα ζητήματα των θεσμών και της λειτουργίας του κράτους δικαίου.

Η επίκληση της απόφασης του Αρείου Πάγου από την κυβέρνηση

Ήταν Ιούλιος του 2024 όταν ο Άδωνις Γεωργιάδης είχε καλέσει από τα υπουργικά έδρανα της Βουλής τους εκπροσώπους της αντιπολίτευσης να ζητήσουν συγγνώμη από τον παραιτηθέντα, πρώην Γενικό γραμματέα του Πρωθυπουργού, Γρηγόρη Δημητριάδη για την υπόθεση των υποκλοπών. Τότε, είχε επικαλεστεί την απόφαση του Αρείου Πάγου, η οποία μεταξύ άλλων ανέφερε το εξής: «Συνάγεται αναντίλεκτα ότι δεν υπήρξε καμία απολύτως εμπλοκή με το κατασκοπευτικό λογισμικό Predator ή οποιοδήποτε άλλο παρόμοιο λογισμικό κρατικής υπηρεσίας και δη της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών (ΕΥΠ), της Αντιτρομοκρατικής (Δ.Α.Ε.Ε.Β.) και γενικότερα της ΕΛΑΣ (Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη) ή οποιουδήποτε κρατικού λειτουργού». Αυτή την απόφαση επικαλούνται και σήμερα τα κυβερνητικά στελέχη, αποφεύγοντας να δώσουν συγκεκριμένες απαντήσεις για τη μη προσφυγή τους στη δικαιοσύνη, ενώ γνωρίζουν ότι παρακολουθούνταν.

Από τη Χαριλάου Τρικούπη, υποστηρίζουν ότι τα κυβερνητικά στελέχη δεν μπορούν πλέον να «κρύβονται» πίσω από τη συγκεκριμένη απόφαση, δεδομένων των εξελίξεων και των αποκαλύψεων γύρω από την υπόθεση. Μάλιστα, στελέχη του Κινήματος σχολιάζουν με καυστικό τρόπο το γεγονός ότι υπουργοί της κυβέρνησης εμφανίζονται ως σχολιαστές των γεγονότων τη στιγμή που έχουν βρεθεί και οι ίδιοι στο μάτι του «κυκλώνα».

Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με τα ευρήματα της Metron Analysis, το 81% ζητά να ανοίξει ξανά η έρευνα για τα πολιτικά πρόσωπα όσον αφορά την υπόθεση των υποκλοπών. Από τους ερωτηθέντες, μόλις το 14% δηλώνει ότι καλώς έχει κλείσει με απόφαση της Βουλής.