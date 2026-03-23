Υποκλοπές: Σκληραίνει τη γραμμή ο Ανδρουλάκης – Οι επόμενες κινήσεις μετά την επιστολή σε όσους «σιωπούν»
Πολιτική Γραμματεία 23 Μαρτίου 2026, 10:15

Με φόντο την καταδικαστική απόφαση για τους τέσσερις της υπόθεσης του Predator, τη «βόμβα» Ντίλιαν, αλλά και τη «στροφή» της κοινής γνώμης για το σκάνδαλο των υποκλοπών, ο Ν.Ανδρουλάκης στέλνει μήνυμα με την επιστολή του προς τους στόχους των υποκλοπών.

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Η ανοιχτή επιστολή του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης προς όλους τους Δημόσιους Αξιωματούχους, που υπήρξαν στόχοι των υποκλοπών και του Predator αποτελεί μία πρόσκληση που απευθύνει ο Νίκος Ανδρουλάκης, που λειτουργεί, όπως υπογραμμίζουν από τη Χαριλάου Τρικούπη, ταυτόχρονα ως πολιτική «πρόκληση», με δεδομένο ότι «κανείς δεν μπορεί να κρύβεται από το δημοκρατικό του καθήκον απέναντι στην αλήθεια».

Η συγκεκριμένη αναφορά του αρχηγού του Κινήματος στη σχετική επιστολή δεν ήταν τυχαία. Μετά τις νέες εξελίξεις, αυτό το οποίο επισημαίνουν από το ΠΑΣΟΚ είναι ότι «κανείς πλέον δεν μπορεί να σφυρίζει αδιάφορα». Πόσο μάλλον όταν πρόκειται για υπουργούς, βουλευτές, στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων ή πρόσωπα που κατείχαν ευρύτερα κάποιο δημόσιο αξίωμα.

Ζήτημα Εθνικής Ασφάλειας

Κατ’ αρχάς, από τη Χαριλάου Τρικούπη επιμένουν ότι προκύπτει μείζον ζήτημα Εθνικής Ασφάλειας. Επιπλέον, σύμφωνα με πληροφορίες, η αναφορά του κ. Ανδρουλάκη στις ιδιότητες των 30 προσώπων, που προσκαλεί με την επιστολή του να πάρουν θέση, δεν ήταν τυχαία.

Άλλωστε, στα 30 συγκεκριμένα πρόσωπα συμπεριλαμβάνονται ένας πρώην πρωθυπουργός, υπουργοί, νυν και πρώην βουλευτές, γενικοί γραμματείς υπουργείων, εκπρόσωποι της τοπικής αυτοδιοίκησης, στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων και της Δικαιοσύνης. Πρόκειται για πρόσωπα, τα οποία κατά τη χρονική περίοδο της παρακολούθησής τους, είχαν καίριους θεσμικούς και διοικητικούς ρόλους.

Μεταξύ άλλων, ο κ. Ανδρουλάκης σημείωσε στην επιστολή του ότι «κανείς δεν μπορεί να κρύβεται από το δημοκρατικό του καθήκον απέναντι στην αλήθεια». Στο ίδιο μήκος κύματος, με αιχμηρό ύφος, συμπλήρωσε ότι «η σιωπή είναι ανοχή και, εν τέλει, συνενοχή. Και εκθέτει ανεπανόρθωτα όσους ορκίστηκαν να υπηρετούν την πατρίδα και το γενικό συμφέρον του λαού μας και ειδικά από δημόσια αξιώματα στην Κυβέρνηση, στη Βουλή, στη Δικαιοσύνη, στις Ένοπλες Δυνάμεις».

Η στρατηγική πίεσης του ΠΑΣΟΚ

Σύμφωνα με κύκλους της Χαριλάου Τρικούπη, η επιστολή του Νίκου Ανδρουλάκη είναι τμήμα μίας ευρύτερης στρατηγικής για τη διαχείριση της υπόθεσης των παράνομων παρακολουθήσεων. Στην πράξη, ο Νίκος Ανδρουλάκης αναμένοντας και τις εξελίξεις στο ευρωπαϊκό δικαστήριο ανθρωπίνων δικαιωμάτων, προωθεί πρωτοβουλίες που θα του δώσουν τον πρώτο λόγο στις πολιτικές εξελίξεις γύρω από το σκάνδαλο, φέρνοντας τη Νέα Δημοκρατία και το Μέγαρο Μαξίμου προ των ευθυνών τους.

Υπενθυμίζεται ότι επίκειται η συζήτηση-σύγκρουση στη Βουλή για το Κράτος Δικαίου αμέσως μετά το συνέδριο του ΠΑΣΟΚ. Μετά την καθαρογραφή της απόφασης του Πλημμελειοδικείου και με δεδομένες τις αποκαλύψεις που έγιναν εντός της δικαστικής αίθουσας (στημένες ερωτήσεις στην προηγούμενη εξεταστική επιτροπή, συνδέσεις και σχέσεις των καταδικασθέντων με το κράτος και κυβερνητικά στελέχη κ.λπ.) αναμένεται η πρόταση του κόμματος, που θα επεξεργαστεί η νομική «ομάδα κρούσης» του ΠΑΣΟΚ, για νέα εξεταστική επιτροπή.

Σημειωτέον ότι την Παρασκευή, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ έστειλε επιστολή στις ηγεσίες του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Αριστεράς προκειμένου να συμμετάσχουν σε θεματικό τραπέζι διαλόγου στο επικείμενο συνέδριο του κόμματος με θέμα «Σύνταγμα και θεσμοί».

Πρόκειται για μία κίνηση με διττό στόχο, όπως ανέφεραν πηγές του κόμματος. Από τη μία πλευρά, ο επικεφαλής του Κινήματος φαίνεται πως επιδιώκει να διατηρήσει ανοιχτούς τους διαύλους επικοινωνίας με τους αρχηγούς των κομμάτων της Αριστεράς. Από την άλλη, σύμφωνα με εκτιμήσεις, στόχος είναι η μέγιστη δυνατή συσπείρωση των προοδευτικών πολιτικών δυνάμεων γύρω από τα ζητήματα των θεσμών και της λειτουργίας του κράτους δικαίου.

Η επίκληση της απόφασης του Αρείου Πάγου από την κυβέρνηση

Ήταν Ιούλιος του 2024 όταν ο Άδωνις Γεωργιάδης είχε καλέσει από τα υπουργικά έδρανα της Βουλής τους εκπροσώπους της αντιπολίτευσης να ζητήσουν συγγνώμη από τον παραιτηθέντα, πρώην Γενικό γραμματέα του Πρωθυπουργού, Γρηγόρη Δημητριάδη για την υπόθεση των υποκλοπών. Τότε, είχε επικαλεστεί την απόφαση του Αρείου Πάγου, η οποία μεταξύ άλλων ανέφερε το εξής: «Συνάγεται αναντίλεκτα ότι δεν υπήρξε καμία απολύτως εμπλοκή με το κατασκοπευτικό λογισμικό Predator ή οποιοδήποτε άλλο παρόμοιο λογισμικό κρατικής υπηρεσίας και δη της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών (ΕΥΠ), της Αντιτρομοκρατικής (Δ.Α.Ε.Ε.Β.) και γενικότερα της ΕΛΑΣ (Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη) ή οποιουδήποτε κρατικού λειτουργού». Αυτή την απόφαση επικαλούνται και σήμερα τα κυβερνητικά στελέχη, αποφεύγοντας να δώσουν συγκεκριμένες απαντήσεις για τη μη προσφυγή τους στη δικαιοσύνη, ενώ γνωρίζουν ότι παρακολουθούνταν.

Από τη Χαριλάου Τρικούπη, υποστηρίζουν ότι τα κυβερνητικά στελέχη δεν μπορούν πλέον να «κρύβονται» πίσω από τη συγκεκριμένη απόφαση, δεδομένων των εξελίξεων και των αποκαλύψεων γύρω από την υπόθεση. Μάλιστα, στελέχη του Κινήματος σχολιάζουν με καυστικό τρόπο το γεγονός ότι υπουργοί της κυβέρνησης εμφανίζονται ως σχολιαστές των γεγονότων τη στιγμή που έχουν βρεθεί και οι ίδιοι στο μάτι του «κυκλώνα».

Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με τα ευρήματα της Metron Analysis, το 81% ζητά να ανοίξει ξανά η έρευνα για τα πολιτικά πρόσωπα όσον αφορά την υπόθεση των υποκλοπών. Από τους ερωτηθέντες, μόλις το 14% δηλώνει ότι καλώς έχει κλείσει με απόφαση της Βουλής.

Μητσοτάκης: Αυτά είναι τα 4 νέα μέτρα στήριξης

Επιθέσεις σε όλο το Ιράν και αναφορές για νεκρούς αμάχους

Επιδότηση στο diesel κίνησης, fuel pass και παρεμβάσεις στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια ανακοίνωσε ο Μητσοτάκης – Τα 4 μέτρα
Πολιτική 23.03.26

Υπό την κοινωνική και πολιτική πίεση για την κυβερνητική αδράνεια ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανακοίνωσε τέσσερα μέτρα για την αντιμετώπιση της έκρηξης του ενεργειακού κόστους με δίμηνη ισχύ (Απρίλιος - Μάιος). Τα μέτρα θα εξειδικευτούν από τον αρμόδιο υπουργό Κυριάκο Πιερρακάκη.

ΚΚΕ: Ο κ. Μητσοτάκης εμφανίζεται προκλητικά ως «παρατηρητής» του πολέμου
Πολιτική 22.03.26

«Καμία "ασφάλεια" και "σταθερότητα" δεν εξασφαλίζουν οι αμερικανοΝΑΤΟϊκές βάσεις που βρίσκονται, με ευθύνη όλων των κυβερνήσεων, στο ελληνικό έδαφος και που αποτελούν ορμητήρια ιμπεριαλιστικών πολέμων κι επεμβάσεων» αναφέρει το ΚΚΕ

ΣΥΡΙΖΑ: Η ζημιά στην οικονομία μεγαλώνει και η κυβέρνηση απουσιάζει
Πολιτική 22.03.26

«Αντί ο κ.Μητσοτάκης να θριαμβολογεί για τις… ιδιωτικές επενδύσεις που θα προσελκύσει η χώρα, θα έπρεπε ήδη να έχει πάρει μέτρα για πραγματικό έλεγχο της αισχροκέρδειας στα καύσιμα, με επιβολή πλαφόν στην πηγή, δηλαδή στα διυλιστήρια, και με μείωση των άδικων έμμεσων φόρων όπως ο ΕΦΚ» τονίσει ο ΣΥΡΙΖΑ

Τσουκαλάς: Ο Μητσοτάκης παραμένει άβουλος παρατηρητής των οικονομικών επιπτώσεων του πολέμου
Πολιτική 22.03.26

«Οι τιμές των καυσίμων έχουν εκτοξευτεί πάνω από τα 2 ευρώ και η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας εμφανίζεται απρόθυμη να προχωρήσει στη μείωση του ΕΦΚ και του ΦΠΑ όσο διαρκεί η κρίση» αναφέρει η Κώστας Τσουκαλάς με φόντο την κυριακάτικη ανάρτηση Μητσοτάκη

Μητσοτάκης: Η ΕΕ να είναι έτοιμη σε περίπτωση επίθεσης σε ευρωπαϊκό έδαφος – Ρίχνει το… μπαλάκι στην Ευρώπη για την ενεργειακή κρίση
Πολιτική 22.03.26

Την ώρα που η κυβέρνηση εμφανίζεται ως απλώς παρατηρητής απέναντι στο τσουνάμι ακρίβειας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρεται γενικόλογα ότι απαιτούνται στοχευμένες εθνικές παρεμβάσεις και ζητά από την Ευρώπη να προσφέρει προσωρινή και στοχευμένη στήριξη σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις

«Η σιωπή είναι συνενοχή» – Ανοιχτή επιστολή Ανδρουλάκη σε υπουργούς και δημόσιους αξιωματούχους που υπήρξαν στόχοι των υποκλοπών και του Predator
Πολιτική Γραμματεία 22.03.26

«Θέλει αρετή και τόλμη η υπεράσπιση της Δημοκρατίας και των θεσμών της» αναφέρει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης στην ανοιχτή επιστολή του που απευθύνεται σε υπουργούς, βουλευτές και στελέχη Ενόπλων Δυνάμεων. Στους αποδέκτες της επιστολής είναι και οι κ.κ Αντώνης Σαμαράς, Μάκης Βορίδης και Άδωνις Γεωργιάδης.

Φάμελλος: «Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι έτοιμος για έκτακτες εκλογές» – Ισχνή καταγραφή για το κείμενο Πολάκη
Πολιτική Γραμματεία 21.03.26

Με μεγάλη πλειοψηφία πέρασε από την Κεντρική Επιτροπή η εισήγηση του προέδρου, καταψηφίστηκε το κείμενο με τις 35 υπογραφές της ομάδας Πολάκη.

Σωτήρης Μπολάκης
Δουδωνής: Η κυβέρνηση συνεχίζει την προκλητική αδιαφορία απέναντι στον κτηνοτροφικό κόσμο της Λέσβου
Επικαιρότητα 21.03.26

«Δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτό. Δεν μπορεί η κυβέρνηση να αγνοεί τη Λέσβο και τον κτηνοτροφικό κόσμο. Δεν μπορεί να τους αφήνει στο έλεος της κατάστασης».

Σακελλαρίδης: Πόσο ακόμα η κυβέρνηση Μητσοτάκη θα συνεχίσει να συμπεριφέρεται ως τοποτηρητής του Τραμπ και του Νετανιάχου;
Επικαιρότητα 21.03.26

Όπως καταγγέλλει ο Γαβριήλ Σακελλαρίδης μέλη της νεολαίας της Νέας Αριστεράς τέθηκαν υπό κράτηση από την Αστυνομία κατά τη διάρκεια αντιπολεμικής – αντιιμπεριαλιστικής παρέμβασης στο Αμερικανικό προξενείο

ΟΠΕΚΕΠΕ: Πώς ο Βάρρας δείχνει Βορίδη και Neuropublic ως υπεύθυνους για την καρατόμησή του από τον Οργανισμό
Πολιτική 21.03.26

Με εμπιστευτικό έγγραφο προς τον τότε υπουργό Μάκη Βορίδη ο πρώην διοικητής του ΟΠΕΚΕΠΕ είχε βρει τον τρόπο να τερματιστεί η «τεχνική λύση». Αυτό. σύμφωνα με τον ίδιο οδήγησε στην καρατόμησή του από τη διοίκηση του Οργανισμού.

Δημήτρης Τερζής
Θεσσαλονίκη: Αντιπολεμική – αντιιμπεριαλιστική παρέμβαση της Νέας Αριστεράς στο Αμερικανικό προξενείο
Επικαιρότητα 21.03.26

«Να κλείσουν εδώ και τώρα όλες οι βάσεις των ΗΠΑ-ΝΑΤΟ. Από την Αλεξανδρούπολη έως και την Σούδα, να μην λειτουργούν ως ορμητήρια πολέμου εδάφη της ελληνικής επικράτειας» αναφέρεται σε ανακοίνωση της Νέας Αριστεράς

ΚΚΕ: Η φετινή Παγκόσμια Ημέρα Δασών βρίσκει τη χώρα με 480.000 στρέμματα καμένων δασικών εκτάσεων μόνο το 2025
Επικαιρότητα 21.03.26

«Η φετινή Παγκόσμια Ημέρα Δασών βρίσκει τη χώρα μας με 480.000 στρέμματα καμένων δασών και δασικών εκτάσεων μόνο το 2025, που έρχονται να προστεθούν στα 2,5 εκατομμύρια που κάηκαν το 2024 και το 2023» επισημαίνει σε ανακοίνωσή του, το ΚΚΕ.

Νέα Υόρκη: Συγκλονιστικό ηχητικό από τη σύγκρουση με τους δύο νεκρούς – «Τα έκανα θάλασσα»
Κόσμος 23.03.26

Η σύγκρουση του αεροσκάφους με όχημα εδάφους σε αεροδρόμιο στη Νέα Υόρκη είχε ως αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους ο πιλότος και ο συγκυβερνήτης του αεροσκάφους

Εκκληση κρατούμενου σε φυλακή Ιράν: «Στάρμερ βγες μπροστά και αμφισβήτησε τις κατηγορίες»
Κόσμος 23.03.26

Ο Κρεγκ Φόρμαν και η σύζυγός του Λίντσεϊ καταδικάστηκαν τον Φεβρουάριο σε δεκαετή ποινή φυλάκισης αφότου το Ιράν τους κατηγόρησε ότι κατασκόπευαν για λογαριασμό της Βρετανίας και του Ισραήλ. Το ζευγάρι έχει επανειλημμένως αρνηθεί τις κατηγορίες.

Νίκος Δήμου: Ο πραγματικός ήρωας είναι τραγική μορφή
Το απάνθρωπο χρέος 23.03.26

Όσο άμετρο είναι να υπερβάλλουμε και να μεγαλοποιούμε, άλλο τόσο είναι να εξευτελίζουμε και να ισοπεδώνουμε

Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Τσαγκαράκης: Νέες καταγγελίες για τον γκαλερίστα – «Είδα τα κοσμήματα μου να πωλούνται σε άλλη τιμή»
Ελλάδα 23.03.26

Στον Γιώργο Τσαγκαράκη έχει ασκηθεί ποινική δίωξη μετά το επίμαχο βίντεο που ο ίδιος είχε ανεβάσει στα κοινωνικά του δίκτυα, στο οποίο δημοπρατούσε Ευαγγέλιο που χρονολογείται από το 1745

«Θα έπρεπε να ντρέπεσαι για τον εαυτό σου» – Ο Τσιτσιπάς νευρίασε με τον διαιτητή στην ήττα στο Miami Open (vid)
Άλλα Αθλήματα 23.03.26

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς τα έβαλε με τον διαιτητή κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης του στο Miami Open απέναντι στον Αρτούρ Φις, όπου ηττήθηκε με 2-0 σετ.

Μπορεί το βούρτσισμα των δοντιών να σώσει από τον καρκίνο του μαστού;
Υγεία 23.03.26

Εντοπίστηκε βακτήριο που εμπλέκεται στην ουλίτιδα το οποίο συμβάλλει στην εμφάνιση του καρκίνου του μαστού αλλά και στην ταχύτερη ανάπτυξη των όγκων και εξάπλωσή τους, ιδίως στα άτομα με γενετική προδιάθεση.

Θεοδώρα Ν. Τσώλη
Πολιτική 23.03.26

Υπό την κοινωνική και πολιτική πίεση για την κυβερνητική αδράνεια ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανακοίνωσε τέσσερα μέτρα για την αντιμετώπιση της έκρηξης του ενεργειακού κόστους με δίμηνη ισχύ (Απρίλιος - Μάιος). Τα μέτρα θα εξειδικευτούν από τον αρμόδιο υπουργό Κυριάκο Πιερρακάκη.

Τέμπη: Σε τεταμένο κλίμα η έναρξη της δίκης – Οργή για τις συνθήκες στην αίθουσα
Ελλάδα 23.03.26

Ντροπή, φώναζαν από το ακροατήριο συγγενείς θυμάτων που τρία χρόνια μετά την τραγωδία έφτασαν στο δικαστήριο και βρέθηκαν αντιμέτωποι με αυτές τις πρωτόγνωρες συνθήκες.

Μίνα Μουστάκα
Η Γιουβέντους αποκτά πλήρη έλεγχο του J Hotel
Ποδόσφαιρο 23.03.26

Επένδυση 23 εκατ. ευρώ για την ενοποίηση διαχείρισης και ιδιοκτησίας – Το πλάνο της διοίκησης της Γιουβέντους για αύξηση εσόδων χωρίς επίπτωση στο αγωνιστικό budget

Γιώργος Μαζιάς
Η επόμενη μέρα του Ντέβον Χολ: Η πρόταση των 2.500.000 ευρώ ετησίως και το ενδιαφέρον της Euroleague
Euroleague 23.03.26

Ο Ντέβον Χολ κοιτάζει ήδη την επόμενη μέρα, που θα τον βρει μακριά από τη Φενέρμπαχτσε, φέρεται να έχει στα χέρια του πρόταση με πάνω από 2.500.000 ευρώ, ενώ το όνομα του γράφεται και για τον Ολυμπιακό

Γιώργος Πανταζόγλου
Το «χτύπημα» στην Ευρώπη, το ξέσπασμα του Μυλωνά, οι ανακατατάξεις του FTSE Russell, το delivery του Στάσση…

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

