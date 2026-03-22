«Η σιωπή είναι συνενοχή» – Ανοιχτή επιστολή Ανδρουλάκη σε υπουργούς και δημόσιους αξιωματούχους που υπήρξαν στόχοι των υποκλοπών και του Predator
Πολιτική Γραμματεία 22 Μαρτίου 2026, 09:10

«Η σιωπή είναι συνενοχή» – Ανοιχτή επιστολή Ανδρουλάκη σε υπουργούς και δημόσιους αξιωματούχους που υπήρξαν στόχοι των υποκλοπών και του Predator

«Θέλει αρετή και τόλμη η υπεράσπιση της Δημοκρατίας και των θεσμών της» αναφέρει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης στην ανοιχτή επιστολή του που απευθύνεται σε υπουργούς, βουλευτές και στελέχη Ενόπλων Δυνάμεων. Στους αποδέκτες της επιστολής είναι και οι κ.κ Αντώνης Σαμαράς, Μάκης Βορίδης και Άδωνις Γεωργιάδης.

Ανοιχτή επιστολή προς όλους τους Δημόσιους Αξιωματούχους, που υπήρξαν στόχοι των υποκλοπών και του Predator απηύθυνε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης.

Όπως αναφέρει, με αυτή την ανοιχτή επιστολή – δημοκρατική πρόσκληση απευθύνομαι σε όλους τους Δημόσιους Αξιωματούχους, που υπήρξαν στόχοι των υποκλοπών και του κατασκοπευτικού λογισμικού Predator.

Όπως αναφέρει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ «κανείς δεν μπορεί να κρύβεται από το δημοκρατικό του καθήκον απέναντι στην αλήθεια» προσθέτοντας ότι «η σιωπή είναι ανοχή και, εν τέλει, συνενοχή. Και εκθέτει ανεπανόρθωτα όσους ορκίστηκαν να υπηρετούν την πατρίδα και το γενικό συμφέρον του λαού μας και ειδικά από δημόσια αξιώματα στην Κυβέρνηση, στη Βουλή, στη Δικαιοσύνη, στις Ένοπλες Δυνάμεις».

Ο κ. Ανδρουλάκης αναφέρεται και στην πρόσφατη απόφαση του Δικαστηρίου το οποίο επέβαλε αυστηρές ποινές σε τέσσερα πρόσωπα για σειρά αδικημάτων ενώ – όπως λέει – διαβίβασε τα πρακτικά της δίκης στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών προκειμένου να διερευνηθεί το ενδεχόμενο τέλεσης και άλλων αξιόποινων πράξεων, μεταξύ των οποίων και της κατασκοπείας, από επιπλέον εμπλεκόμενους.

Ιδιαίτερη μνεία γίνεται και για την δήλωση στο MEGA του Ταλ Ντίλιαν, ιδιοκτήτη της εταιρείας Intellexa και εν αποστρατεία αξιωματικός ενόπλων δυνάμεων τρίτης χώρας, ο οποίος δήλωσε ότι η εταιρεία του προμήθευε το λογισμικό Predator αποκλειστικά σε κυβερνήσεις και δημόσιες αρχές επιβολής του νόμου.

Οι δηλώσεις αυτές , σύμφωνα με τον κ. Ανδρουλάκη, «συνδέουν ευθέως τη χρήση του λογισμικού με κρατικές αρχές της χώρας μας».

Δείτε ολόκληρη την επιστολή Ανδρουλάκη

Ανοιχτή επιστολή προς όλους τους Δημόσιους Αξιωματούχους, που υπήρξαν στόχοι των υποκλοπών και του Predator*

Με αυτή την ανοιχτή επιστολή – δημοκρατική πρόσκληση απευθύνομαι σε όλους τους Δημόσιους Αξιωματούχους, που υπήρξαν στόχοι των υποκλοπών και του κατασκοπευτικού λογισμικού Predator.

1) Στις 26 Φεβρουαρίου 2026 το Μονομελές Πλημμελειοδικείο Αθηνών εξέδωσε την απόφασή του στη δίκη των παράνομων παρακολουθήσεων σε βάρος πρώην Πρωθυπουργού, υπουργών, πολιτικών, στρατιωτικών, κρατικών αξιωματούχων και δημοσιογράφων, με τη χρήση του κατασκοπευτικού λογισμικού Predator.
Με την απόφασή του το Δικαστήριο επέβαλε αυστηρές ποινές σε τέσσερα πρόσωπα για σειρά αδικημάτων, ενώ διαβίβασε τα πρακτικά της δίκης στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών προκειμένου να διερευνηθεί το ενδεχόμενο τέλεσης και άλλων αξιόποινων πράξεων, μεταξύ των οποίων και της κατασκοπείας, από επιπλέον εμπλεκόμενους. Με την ιστορική αυτή απόφαση, η οποία ήταν αποτέλεσμα του δικαστικού αγώνα που έδωσα μαζί με άλλους ευαίσθητους και γενναιόψυχους συμπολίτες μας, *κατέπεσαν στην πράξη οι προηγούμενοι χειρισμοί της Εισαγγελίας του Αρείου Πάγου*, να αρχειοθετηθούν κρίσιμες πτυχές της δυσώδους αυτής υπόθεσης και να παραπεμφθούν μόνο τέσσερις κατηγορούμενοι – «ιδιώτες», και μάλιστα για πλημμελήματα.

2) Ήδη, μετά τη δημοσίευση της απόφασης, στις 12 Μαρτίου 2026, σε τηλεοπτική του συνέντευξη, *ο καταδικασθείς κ. Τ. Ντίλιαν*, ιδιοκτήτης της εταιρείας Intellexa και εν αποστρατεία αξιωματικός ενόπλων δυνάμεων τρίτης χώρας, *δήλωσε ότι η εταιρεία του προμήθευε το λογισμικό Predator αποκλειστικά σε κυβερνήσεις και δημόσιες αρχές επιβολής του νόμου*. *Οι δηλώσεις αυτές συνδέουν ευθέως τη χρήση του λογισμικού με κρατικές αρχές της χώρας μας*. Την ίδια στιγμή από τις καταθέσεις και τα έγγραφα που συμπεριλαμβάνονται στα πρακτικά της ανωτέρω δίκης, προκύπτουν ενδείξεις εμπλοκής της ΕΥΠ στην προμήθεια και χρήση του Predator, μεταξύ των οποίων και η ταύτιση στόχων του κακόβουλου λογισμικού με πρόσωπα που τελούσαν κατά την ίδια κρίσιμη περίοδο υπό παρακολούθηση από την υπαγόμενη στο γραφείο του Πρωθυπουργού ΕΥΠ.

3) Υπό τα δεδομένα αυτά, το αφήγημα που εκπορεύεται από το Μέγαρο Μαξίμου και αναπαράγεται συστηματικά από πρόθυμους επικοινωνιακούς και ενημερωτικούς βραχίονες, ότι δήθεν τέσσερις «ιδιώτες» μόνοι και για άγνωστο λόγο, με άγνωστους εντολείς και κίνητρα, οργάνωσαν και εκτέλεσαν ένα ολοκληρωμένο επιχειρησιακό σχέδιο παγίδευσης δεκάδων κρατικών αξιωματούχων, δεν μπορεί πλέον να πείσει κανέναν και *αποτελεί πρόκληση για τη νοημοσύνη και το δημοκρατικό συναίσθημα κάθε πολίτη*.

*Αποδεικνύεται πλέον ότι το Predator και οι παράνομες παρακολουθήσεις δεν αποτελούν μια «ιδιωτική υπόθεση», αλλά μέρος ενός (παρα)κρατικού μηχανισμού παρακολούθησης που έπληξε τον πυρήνα της δημοκρατικής λειτουργίας, το Κράτος Δικαίου και παραβίασε θεμελιώδη ανθρώπινα δικαιώματα*. *Ενός σκοτεινού παρακράτους, που έστησε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και το Μέγαρο Μαξίμου*.

Μετά από όλα αυτά, τίθεται μετ’ επιτάσεως το ερώτημα: *πώς τοποθετείται σήμερα η ηγεσία της Δικαιοσύνης απέναντι στα νέα δεδομένα, ιδίως όσοι είχαν καταλήξει «αναντίλεκτα» ότι δεν υφίσταται σύνδεση της ΕΥΠ με το Predator, όπως η προηγούμενη ηγεσία του Αρείου Πάγου;* Η εμπιστοσύνη στο σύστημα της Δικαιοσύνης δεν απαλλάσσει – κάθε άλλο – από το δικαίωμα κριτικής των αποφάσεων και των παραλείψεών της, ιδίως όταν αυτές φωτίζονται με τόσο εμφατικό τρόπο από μεταγενέστερες εξελίξεις και αποφάσεις της ίδιας της Δικαιοσύνης. Και οι κρίνοντες κρίνονται.

*Η εθνική ασφάλεια τέθηκε σε κίνδυνο* από το παρακρατικό αυτό σύστημα, καθώς *απόρρητες πληροφορίες, κρατικά, στρατιωτικά και διπλωματικά μυστικά* περιήλθαν στην κατοχή τρίτων προσώπων, υπηκόων ξένων χωρών, χωρίς μέχρι σήμερα να είναι γνωστό *με εντολή ποιου, στο όνομα ποιων και πώς χρησιμοποιήθηκαν ή που βρίσκονται σήμερα*. Αυτά προέκυψαν στην ποινική δίκη που πρόσφατα ολοκληρώθηκε.

Μπροστά στις πρωτοφανείς αυτές αποκαλύψεις, κυβερνητικά στελέχη επιχειρούν να συγκαλύψουν το σκάνδαλο των παράνομων παρακολουθήσεων παρουσιάζοντας το ως «αδιάφορο γεγονός». Μια τέτοια αντίληψη προκαλεί αποστροφή και αγανάκτηση σε κάθε δημοκρατικό πολίτη.

4) Σύμφωνα με τη λίστα της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, που ήρθε στο φως της δημοσιότητας, *ανάμεσα στους στόχους των επιθέσεων με το κατασκοπευτικό λογισμικό Predator περιλαμβάνεστε και εσείς προσωπικά*.
Στο νέο μονοπάτι που ανοίγεται για την επανεξέταση της υπόθεσης, πιστεύω ότι δεν θα βαδίσω ξανά μόνος, αλλά θα βρω στο πλευρό μου και άλλους εκ των προσώπων που υπήρξαν στόχοι, που μοιράζονται το ίδιο αίσθημα ευθύνης και αξιοπρέπειας, αλλά και συνείδηση του ατομικού και εθνικού τους χρέους.

*Κανείς δεν μπορεί να κρύβεται από το δημοκρατικό του καθήκον απέναντι στην αλήθεια*. Η σιωπή είναι ανοχή και, εν τέλει, συνενοχή. Και εκθέτει ανεπανόρθωτα όσους ορκίστηκαν να υπηρετούν την πατρίδα και το γενικό συμφέρον του λαού μας και ειδικά από δημόσια αξιώματα στην Κυβέρνηση, στη Βουλή, στη Δικαιοσύνη, στις Ένοπλες Δυνάμεις.

Για όλους αυτούς τους λόγους και σε συνέχεια του αγώνα που έχω δώσει ενώπιον της εθνικής και ευρωπαϊκής Δικαιοσύνης, αλλά και ενώπιον του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, *σας καλώ να συστρατευθείτε στην αποκάλυψη όλης της αλήθειας* για το νοσηρό σύστημα των υποκλοπών, ώστε *να λογοδοτήσουν όλοι οι υπεύθυνοι, όσο ψηλά κι αν βρίσκονται, ενώπιον της Ελληνικής Δικαιοσύνης, σύμφωνα με τον νόμο*.

*Θέλει αρετή και τόλμη η υπεράσπιση της Δημοκρατίας και των θεσμών της*.
*Θέλει αρετή και τόλμη η υπεράσπιση του Συντάγματος, της εθνικής αξιοπρέπειας και της εθνικής ασφάλειας*.

Με εκτίμηση,
Νίκος Ανδρουλάκης

*Η ανοιχτή επιστολή απευθύνεται σε Υπουργούς, Βουλευτές, Στελέχη Ενόπλων Δυνάμεων, Κρατικούς Αξιωματούχους, όπως καταγράφονται στη λίστα της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα με τις ιδιότητες που είχαν όταν αποτέλεσαν στόχους παράνομης παρακολούθησης*:

Αντώνης Σαμαράς (πρώην Πρωθυπουργός)

Μάκης Βορίδης (Υπουργός Εσωτερικών)

Άδωνις Γεωργιάδης (Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων)

Κωστής Χατζηδάκης (Υπουργός Εργασίας)

Γιώργος Γεραπετρίτης (Υπουργός Επικρατείας)

Νίκος Δένδιας (Υπουργός Εξωτερικών)

Βασίλης Κικίλιας (Υπουργός Υγείας)

Νίκη Κεραμέως (Υπουργός Παιδείας)

Μιχάλης Χρυσοχοϊδης (Υπουργός Προστασίας του Πολίτη)

Τάκης Θεοδωρικάκος (Υπουργός Εσωτερικών)

Γιάννης Οικονόμου (Κυβερνητικός Εκπρόσωπος)

Άκης Σκέρτσος (Υπουργός Επικρατείας)

Κωνσταντίνος Φλώρος (Αρχηγός ΓΕΕΘΑ)

Μιχάλης Καραμαλάκης (Αρχηγός ΕΛ.ΑΣ.)

Γιώργος Μυλωνάκης (Γενικός Γραμματέας Βουλής)

Άννα Στρατινάκη (Γενική Γραμματέας Εργασιακών Σχέσεων/υπουργείο Εργασίας)

Αλεξάνδρα Σδούκου (Γενική Γραμματέας Ενέργειας και Ορυκτών Πρώτων Υλών στο υπουργείο Ενέργειας και Περιβάλλοντος)

Αλέξης Πατέλης (επικεφαλής οικονομικός σύμβουλος του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη)

Βασιλική Βλάχου (Εισαγγελέας ΕΥΠ, υπεύθυνη για τις άρσεις απορρήτου επικοινωνιών)

Χρήστος Μπαρδάκης (Οικονομικός Εισαγγελέας)

Θάνος Πλεύρης (Βουλευτής ΝΔ Α’ Αθήνας και πρώην υπουργός Υγείας)

Όλγα Κεφαλογιάννη (Βουλευτής ΝΔ)

Ανδρέας Λοβέρδος (Βουλευτής ΠΑΣΟΚ)

Δημήτρης Αβραμόπουλος (πρώην Βουλευτής ΝΔ, πρώην Υπουργός, πρώην Επίτροπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης)

Αριστείδης Αλεξόπουλος (επικεφαλής Γενικής Διεύθυνσης Αμυντικών Εξοπλισμών και Επενδύσεων στο υπουργείο Άμυνας)

Μανώλης Γραφάκος (Γενικός Γραμματέας Συντονισμού Διαχείρισης Αποβλήτων στο υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας)

Μιχάλης Μπεκίρης (διευθυντής του γραφείου του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στη Βουλή)

Νίκος Χαρδαλιάς (Υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας)

Νίκος Παπαθανάσης (αναπλ. Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων)

Γιώργος Πατούλης (Περιφερειάρχης Αττικής)

Υδρογονάνθρακες: Συναντήσεις Παπασταύρου στο Χιούστον με Chevron και ExxonMobil

Υδρογονάνθρακες: Συναντήσεις Παπασταύρου στο Χιούστον με Chevron και ExxonMobil

Μέση Ανατολή: Ο Τραμπ απειλεί με «αφανισμό» το Ιράν – Η Τεχεράνη απαντά με πυραύλους μεγάλου βεληνεκούς

Μέση Ανατολή: Ο Τραμπ απειλεί με «αφανισμό» το Ιράν – Η Τεχεράνη απαντά με πυραύλους μεγάλου βεληνεκούς

Πολιτική Γραμματεία 21.03.26

Με μεγάλη πλειοψηφία πέρασε από την Κεντρική Επιτροπή η εισήγηση του προέδρου, καταψηφίστηκε το κείμενο με τις 35 υπογραφές της ομάδας Πολάκη.

Επικαιρότητα 21.03.26

«Δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτό. Δεν μπορεί η κυβέρνηση να αγνοεί τη Λέσβο και τον κτηνοτροφικό κόσμο. Δεν μπορεί να τους αφήνει στο έλεος της κατάστασης».

Επικαιρότητα 21.03.26

Όπως καταγγέλλει ο Γαβριήλ Σακελλαρίδης μέλη της νεολαίας της Νέας Αριστεράς τέθηκαν υπό κράτηση από την Αστυνομία κατά τη διάρκεια αντιπολεμικής – αντιιμπεριαλιστικής παρέμβασης στο Αμερικανικό προξενείο

Πολιτική 21.03.26

Με εμπιστευτικό έγγραφο προς τον τότε υπουργό Μάκη Βορίδη ο πρώην διοικητής του ΟΠΕΚΕΠΕ είχε βρει τον τρόπο να τερματιστεί η «τεχνική λύση». Αυτό. σύμφωνα με τον ίδιο οδήγησε στην καρατόμησή του από τη διοίκηση του Οργανισμού.

Επικαιρότητα 21.03.26

«Να κλείσουν εδώ και τώρα όλες οι βάσεις των ΗΠΑ-ΝΑΤΟ. Από την Αλεξανδρούπολη έως και την Σούδα, να μην λειτουργούν ως ορμητήρια πολέμου εδάφη της ελληνικής επικράτειας» αναφέρεται σε ανακοίνωση της Νέας Αριστεράς

Επικαιρότητα 21.03.26

«Η φετινή Παγκόσμια Ημέρα Δασών βρίσκει τη χώρα μας με 480.000 στρέμματα καμένων δασών και δασικών εκτάσεων μόνο το 2025, που έρχονται να προστεθούν στα 2,5 εκατομμύρια που κάηκαν το 2024 και το 2023» επισημαίνει σε ανακοίνωσή του, το ΚΚΕ.

Πολιτική 21.03.26

Παρεμβάσεις για την ακρίβεια πριν η κατάσταση είναι μη αναστρέψιμη ζητούν βουλευτές της αντιπολίτευσης κατηγορώντας την κυβέρνηση για αδράνεια

Κεντρική Επιτροπή 21.03.26

Σκληρή κριτική στην κυβέρνηση άσκησε ο Σωκράτης Φάμελλος στη συνεδρίαση της Κ.Ε. του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, ενώ επανέλαβε ότι είναι «λάθος» του ΠΑΣΟΚ η αυτόνομη κάθοδος στις εκλογές, τονίζοντας πως η προοδευτική διακυβέρνηση είναι η μόνη λύση απέναντι στην κυβέρνηση Μητσοτάκη

Πολιτική Γραμματεία 21.03.26

Η Έφη Αχτσιόγλου τόνισε ότι «είναι αστείο το επιχείρημα της κυβέρνησης πως εμπλέκει τη χώρα σε έναν πόλεμο, που εκτοξεύει τις τιμές της ενέργειας, δήθεν για να προστατεύσει τους πολίτες»

Επικαιρότητα 21.03.26

«Στην Ελλάδα, η κυβέρνηση της ΝΔ, που έχει βάλει τη χώρα για τα καλά μέσα στο μακελειό του πολέμου για να εξασφαλίσει μερίδιο από τη μοιρασιά και τη λεία για λογαριασμό της αστικής τάξης, ταυτόχρονα φιλοδοξεί να έχει πρωταγωνιστικό ρόλο στην εφαρμογή του νέου Συμφώνου» για τη Μετανάστευση, λέει το ΚΚΕ

Επικαιρότητα 21.03.26

«Αντί για ένα ολοκληρωμένο σχέδιο διαχείρισης της κρίσης, η κυβέρνηση επιβάλλει μέτρα χωρίς να αναλαμβάνει το κόστος τους, μετακυλίοντάς το στους ίδιους τους κτηνοτρόφους», λέει ο ΣΥΡΙΖΑ

Πολιτική Γραμματεία 20.03.26

Τα μηνύματα που λαμβάνουν στο Μαξίμου από το γεγονός ότι ακόμα και στους Κεντροδεξιούς το ποσοστό που θέλει να ανοίξει η υπόθεση των υποκλοπών για πολιτικά πρόσωπα είναι πλειοψηφικό (56%), καθώς επίσης και στους δεξιούς (70%).

Πολιτική Γραμματεία 20.03.26

Απαντήσεις από την κυβέρνηση στις προτάσεις που κατέθεσε για την αντιμετώπιση του αφθώδους πυρετού και τη λήψη άμεσων μέτρων για τη σωτηρία της κτηνοτροφίας του νησιού, ζητά ο βουλευτής Επικρατείας του ΠΑΣΟΚ, Παναγιώτης Δουδωνής, από τη Λέσβο.

Επικαιρότητα 20.03.26

Η εκπαίδευση στελεχών και συνεκπαιδεύσεις, οικονομικά θέματα αλλά και ζητήματα υγειονομικών υπηρεσιών συζητήθηκαν στην συνάντηση που είχαν ο Βασίλης Κικίλιας με τον Νίκος Δένδια

Μπάσκετ 22.03.26

Ο κακός χαμός προκλήθηκε ανάμεσα στον Λούκα Ντόντσιτς και τον Γκόγκα Μπιτάντζε, με τον Σλοβένο αστέρα να κατηγορεί τον Γεωργιανό σέντερ ότι του έβρισε την οικογένεια.

Agro-in 22.03.26

Τον τόνο του σημερινού μπλόκου δίνει η ανακοίνωση του μεγάλου Αγροτικού και Αλιευτικού Συλλόγου του Μανταμάδου που αναφέρει «μια εβδομάδα μετά την επιβεβαίωση κρούσματος αφθώδους πυρετού και η κυβέρνηση μόνο μέτρα Lock down έχει ανακοινώσει

Διεθνής Οικονομία 22.03.26

Τέσσερα χρόνια μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, η Ευρώπη βιώνει για άλλη μια φορά οικονομική, πολιτική και κοινωνική ανασφάλεια

Χρονοκάψουλα 22.03.26

Η ενεργειακή κρίση που φέρνει ο πόλεμος στο Ιράν, γεννά συγκρίσεις με τις «δίδυμες» πετρελαϊκές κρίσεις των '70s. Διεθνείς αναλυτές προειδοποιούν ότι τώρα μπορεί να είναι και χειρότερα.

Άλλα Αθλήματα 22.03.26

Ο φοβερός Εμμανουήλ Καραλής έγραψε ιστορία στο Τορούν, καθώς κατέκτησε τη δεύτερη θέση στο επί κοντώ και έγινε ο πρώτος Έλληνας αθλητής που έχει κατακτήσει τρία μετάλλια σε παγκόσμια Κλειστού.

Κόσμος 22.03.26

Οι Ρώσοι διαπραγματευτές δεν ήταν παρόντες στη συνάντηση, ενώ η Ρωσία και η Ουκρανία είχαν πραγματοποιήσει τον τελευταίο κοινό γύρο απευθείας συνομιλιών στη Γενεύη τον Φεβρουάριο

Euroleague 22.03.26

Ο Κόντι Μίλερ-ΜακΙντάιρ μένει ελεύθερος το καλοκαίρι, η… επίσκεψη του ατζέντη του στο ΣΕΦ άναψε… φωτιές και τα σενάρια στο εξωτερικό για επαφές με τον Ολυμπιακό δίνουν και παίρνουν – Τα δεδομένα στην περίπτωση του Αμερικανού

Μπάσκετ 22.03.26

Η ΑΕΚ φιλοξενεί τον Ηρακλή (13:00) και ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει εκτός έδρας τον Πανιώνιο (16:00), στο σημερινό πρόγραμμα για την 22η αγωνιστική της Stoiximan Basket League.

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

