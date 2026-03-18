Σημαντική είδηση:
18.03.2026 | 08:40
Συνεχίζεται για δεύτερη μέρα η απεργία των ταξί - Συγκέντρωση στο κέντρο της Αθήνας
Σφυροκόπημα Ανδρουλάκη για τις υποκλοπές: Εάν υπουργός άλλης κυβέρνησης έκανε τη δήλωση του Γεωργιάδη θα είχε παραιτηθεί
Πολιτική Γραμματεία 18 Μαρτίου 2026, 09:31

Η δημόσια συζήτηση για τις υποκλοπές ελέγχεται από τη ΝΔ, τόνισε ο Νίκος Ανδρουλάκης στηλιτεύοντας τις δηλώσεις Γεωργιάδη περί «αδιάφορου» θέματος - Τι είπε για τον πόλεμο και τα εσωκομματικά του ΠΑΣΟΚ

Σφοδρή κριτική στην κυβέρνηση άσκησε ο Νίκος Ανδρουλάκης σε συνέντευξή του στο MEGA, λέγοντας ότι ελέγχει τη δημόσια συζήτηση επιβάλλοντας τη δική της ατζέντα, με αφορμή τις δηλώσεις Γεωργιάδη για τις υποκλοπές, που όπως είπε εάν τις έκανε οποιοσδήποτε υπουργός οποιασδήποτε άλλης κυβέρνησης θα είχε οδηγηθεί σε παραίτηση.

«Εάν έβγαινε ένας υπουργός του ΠΑΣΟΚ και έλεγε ότι είναι αδιάφορο, ότι ένας απόστρατος συνταγματάρχης του Ισραήλ είχε καρφώσει το Predator και παρακολουθούσε τους τέσσερις αρχηγούς των Ενόπλων Δυνάμεων της πατρίδας μας για μήνες, αυτός ο άνθρωπος θα είχε παραιτηθεί την επόμενη μέρα».

«Τέσσερις αρχηγοί των Ενόπλων Δυνάμεων της πατρίδας μας, ένας απόστρατος αξιωματικός του Ισραήλ τους έχει παγιδεύσει. Και είναι αδιάφορο για τον κύριο Γεωργιάδη και μας το παίζει και πατριώτης; Ντροπή! Θα έπρεπε να έχει παραιτηθεί από χθες», πρόσθεσε ενώ τόνισε ότι εάν στην κυβέρνηση ήταν κάποιο άλλο κόμμα η πίεση των Μέσων και της αντιπολίτευσης σε θα ήταν τέτοια που δεν θα υπήρχε άλλη διέξοδος.

«Δηλαδή λέμε στην Τουρκία, που είναι μία τρίτη χώρα όπως το Ισραήλ, πως εάν παρακολουθεί τους αρχηγούς των ενόπλων δυνάμεων δεν τρέχει τίποτε;», διερωτήθηκε.

Ακόμα αναφέρθηκε στο παράδειγμα του ΟΠΕΚΕΠΕ που η ΝΔ προσπάθησε βγάλει τις ευθύνες από πάνω της μιλώντας για εμπλοκή του ΠΑΣΟΚ. Αφού διευκρίνισε ότι με τις πλάτες τις δικές του ή του ΠΑΣΟΚ κανείς δεν πήρε ούτε ένα ευρώ σε αυτό το σκάνδαλο αναφέρθηκε στις χθεσινές αποκαλύψεις για το κύκλωμα εμπορίας ανθρώπων στο Ηράκλειο που συλληφθέντες υπάρχουν και στη δικογραφία του ΟΠΕΚΕΠΕ.

«Έγιναν συλλήψεις ανθρώπων που είναι και στη δικογραφία του ΟΠΕΚΕΠΕ και στις συνομιλίες με υπουργούς και κατηγορούνται τώρα για εγκληματική οργάνωση. Έφερναν ανθρώπους από άλλες χώρες, τους έπαιρναν τα διαβατήρια, για να δουλεύουν «μαύρα».

Δεν μπορεί το κράτος να κερδοσκοπεί από την αύξηση των τιμών

Ο κ. Ανδρουλάκης αναφέρθηκε και στα μέτρα που εξήγγειλε η κυβέρνηση για την ενεργειακή κρίση σημειώνοντας ότι το πλαφόν στο μεικτό κέρδος είναι ατελέσφορο μέτρο και θα φέρει πολύ μικρά αποτελέσματα.

«Η κυβέρνηση δεν έχει στρατηγική. Όταν προτείναμε πλαφόν στην αύξηση του ενοικίου, που είναι μείζον κοινωνικό ζήτημα, μιλούσαν για σοβιετία».

«Εμείς προτείνουμε μείωση του ΦΠΑ και του ΕΦΚ. Δεν μπορεί το κράτος να κερδοσκοπεί από την αύξηση των τιμών των καυσίμων. Οι Βρυξέλλες έχουν μία εργαλειοθήκη και εμείς επιλέγουμε μέτρα. Υπάρχουν αυτά τα μέτρα», πρόσθεσε και κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι έχει επιλέξει να μην τα χρησιμοποιήσει.

«Το κράτος βγάζει τεράστια έσοδα από τους φόρους, έχει υπερπλεονάσματα και μετά τα χρησιμοποιείς ως προεκλογικό αντίδωρο. Η χρήση του πληθωρισμού για να βγάζει έσοδα το κράτος και να τα επαναφέρει με επιδόματα θυμίζει Λατινική Αμερική».

Απροετοίμαστη η κυβέρνηση στη κρίση της Μέσης Ανατολής

Αναφορικά με τη συνάντηση που είχε με τον Κυριάκο Μητσοτάκη για τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, ο κ. Ανδρουλάκης είπε ότι θεσμικά έχει υποχρέωση ως αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης να ενημερώνεται από την κυβέρνηση αλλά τόνισε ότι ο πρωθυπουργός έχει επίσης υποχρέωση να ενημερώνει τη Βουλή και τους πολιτικούς αρχηγούς.

«Η θέση μας είναι ότι πρέπει να δείξουμε την απόλυτη αλληλεγγύη μας στην Κύπρο αλλά δεν πρέπει να έχουμε καμία συμμετοχή στον πόλεμο Νετανιάχου και Τραμπ στο Ιράν, ούτε χρήση των βάσεων για να ξεκινήσουν από αυτές πολεμικές επιχειρήσεις».

Ο κ. Ανδρουλάκης σημείωσε ακόμα ότι το ΠΑΣΟΚ συμφωνεί με την αποστολή δυνάμεων στην Κύπρο αλλά εκτίμησε ότι η κυβέρνηση είναι απροετοίμαστη μπροστά στη νέα κρίση.

Για τη διαγραφή Κωνσταντινόπουλου

Για τη διαγραφή του Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλου, ο κ. Ανδρουλάκης επεσήμανε ότι είναι ο πρόεδρος με τις λιγότερες διαγραφές στο ιστορικό του αλλά «όταν κάποιος δεν βοηθά τη συνολική προσπάθεια και προσανατολίζει τη συζήτηση στην εσωστρέφεια πρέπει κάτι να κάνουμε».

Ερωτηθείς για τα ζητήματα που θέτει ο Χάρης Δούκας, ο κ. Ανδρουλάκης σημείωσε ότι ο δήμαρχος Αθήνας προσπαθεί να βρει ατζέντα για το συνέδριο και «κρούει ανοιχτές θύρες»

«Έχουμε ξεκαθαρίσει ότι δεν υπάρχει συνεργασία με τη ΝΔ. Αυτό που χρειάζεται είναι η θέση μας και το πρόγραμμά μας να φτάσουν στους πολίτες, όχι πράγματα κενά περιεχομένου.

Στο συνέδριο η εθνική στρατηγική θα περιέχει και την πολιτική στρατηγική μετεκλογικά. Πότε αξιωματική αντιπολίτευση είχε στόχο να συμμαχήσει με την κυβέρνηση;

Ο Δούκας βάζει ένα ζήτημα που έχει λήξει και θα είναι ακόμα πιο ξεκάθαρο μετά το συνέδριο. Αμφίπλευρη διεύρυνση θα γίνει, το ΠΑΣΟΚ έτσι μεγάλωσε.

Ο κόσμος θέλει αισιοδοξία και αλλαγή».

Στο ΠΑΣΟΚ θα δώσουμε ενωμένοι τη μάχη

Όπως ανέφερε, όλα τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ θα δώσουν ενωμένοι τη μάχη και όρισε ως χρέος του την περιφρούρηση της ενότητας και της προοπτικής της παράταξης.

«Θέλουμε όλοι πολιτική αλλαγή. Δεν χρειάζονται υπονοούμενα ή πράγματα που δεν έχουν περιεχόμενο. Χρειάζονται οι θέσεις και το πρόγραμμά μας να φτάσουν σε όλους τους πολίτες», είπε.

Για τη ΝΔ ανέφερε πως χαρακτηρίζεται από αλαζονεία, ανευθυνότητα και διαφθορά, ενώ στηλίτευσε τις δηλώσεις του πρωθυπουργού που επιμένει να υποστηρίζει ότι μόνο η κυβέρνησή του μπορεί να φέρει σταθερότητα.

Ο κ. Ανδρουλάκης συμπλήρωσε ότι εάν το ΠΑΣΟΚ προηγείται της ΝΔ έστω και με μία ψήφο στις επερχόμενες εκλογές τότε θα διασφαλίσει ότι θα σχηματιστεί κυβέρνηση.

Η συνέντευξη του Νίκου Ανδρουλάκη

PwC: Ρεκόρ εξαγορών 23,8 δισ. στην Ελλάδα το 2025 – Οι 3 κλάδοι που θα ξεχωρίσουν το 2026

PwC: Ρεκόρ εξαγορών 23,8 δισ. στην Ελλάδα το 2025 – Οι 3 κλάδοι που θα ξεχωρίσουν το 2026

Κόσμος
Χώρες του Κόλπου αναφέρουν αναχαιτίσεις πυραύλων

Χώρες του Κόλπου αναφέρουν αναχαιτίσεις πυραύλων

Άρχισε το τελικό ξεκαθάρισμα στην Αριστερά πριν το κόμμα Τσίπρα – Nέες οδύνες στη Νέα Αριστερά, ρήξεις στο ΣΥΡΙΖΑ
Πολιτική Γραμματεία 18.03.26

Εσωτερικός διχασμός και στα δυο κόμματα πριν το κόμμα Τσίπρα, ραγδαίες εξελίξεις στην Πατησίων, τελεσίγραφα και διορίες στην Κουμουνδούρου.

Σωτήρης Μπολάκης
Σε νέα δίνη το Μαξίμου με τις υποκλοπές να φουντώνουν
Πολιτική Γραμματεία 17.03.26

Η προσπάθεια του Μαξίμου να οχυρωθεί πίσω από την εισαγγελική διάταξη του ΑΠ (το σκεπτικό και τα συμπεράσματα της οποίας ήρθε να κλονίσει η δικαστική απόφαση). Η επιχείρηση απαξίωσης του σκανδάλου με μπροστινό τον Αδ. Γεωργιάδη. Το εσωτερικό της ΝΔ και το μήνυμα του Αντ. Σαμαρά

Γιάννης Μπασκάκης
Κουτσούμπας: Ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα φύγει, έχει δρομολογηθεί μέσα από το κόμμα της ΝΔ
Πολιτική Γραμματεία 17.03.26

Την αποχώρηση του Κυριάκου Μητσοτάκη από την ηγεσία της ΝΔ αμέσως μετά τις εκλογές θεωρεί δεδομένη ο Δημήτρης Κουτσούμπας, ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ. Αποκαλύπτει μάλιστα ότι στους γαλάζιους διαδρόμους αυτό έχει ήδη αποφασιστεί και δρομολογείται. Μιλά για κυβέρνηση ειδικού σκοπού, αναλύει την πολιτική κατάσταση και τη δύσκολη γεωπολιτική συγκυρία. Επιμένει ότι η κυβέρνηση εμπλέκει τη χώρα και τον λαό στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή και δεν παίρνει τίποτα πίσω για την απειλή στη Σούδα.

H δυστοπία του Οργουελ… κανονικότητα: Αυτονόητες και αναπόφευκτες οι υποκλοπές για τον Γεωργιάδη
Πολιτική 17.03.26

Στο «Κράτος Δικαίου» που πιστεύει ο Αδωνις Γεωργιάδης οι υποκλοπές είναι αναπόφευκτη κανονικότητα! Επιμένει να μιλά για «αδιάφορο θέμα», παρά τη δικαστική απόφαση και την ομολογία Ντίλιαν, ο υπουργός που αν και έγινε στόχος 11 φορές από το Predator δεν πήγε στη δικαιοσύνη τους.... ιδιώτες και δεν θέλησε να μάθει ποιοι και γιατί πήγαν να τον παγιδεύσουν.

Δημήτρης Τερζής
ΠΑΣΟΚ: Ο Ανδρουλάκης προτείνει τον Πάρι Κουκουλόπουλο για τη θέση του αντιπροέδρου της Βουλής
ΠΑΣΟΚ 17.03.26

Μέχρι πρότινος αντιπρόεδρος της Βουλής από πλευράς ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ ήταν ο Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος, που, ωστόσο, εξέπεσε λόγω της διαγραφής του από την κοινοβουλευτική ομάδα

Επαναφέρει το «Μητσοτάκης ή χάος» ο πρωθυπουργός – «Η ΝΔ είναι το μόνο κόμμα που μπορεί να κυβερνήσει»
Πολιτική Γραμματεία 17.03.26

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επανέλαβε το κυβερνητικό αφήγημα περί μη εναλλακτικού σχεδίου διακυβέρνησης, υποστηρίζοντας πως τα άλλα κόμματα «θέλουν μόνο να μας διώξουν» και πως η ΝΔ παραμένει η μόνη που έχει πρόγραμμα

Ανδρουλάκης: Το ΠΑΣΟΚ θα δώσει ενωμένο τη μάχη της πολιτικής αλλαγής απέναντι στη ΝΔ του Μητσοτάκη
Επιτροπή Διεύρυνσης 17.03.26

«Δεν επενδύουμε στα συνθήματα. Δεν επενδύουμε στη διχόνοια. Δεν επενδύουμε στη στυγνή προπαγάνδα. Αυτά τα εργαλεία ανήκουν σε άλλους», τόνισε ο Νίκος Ανδρουλάκης

«Αυτή τη στιγμή η κατάσταση είναι τέτοια που δεν υπάρχει πιθανότητα να στείλουμε πλοίο στα στενά του Ορμούζ» λέει ο Δένδιας  
Πολιτική 17.03.26

«Η Ελλάδα η μεγαλύτερη ναυτιλιακή δύναμη στον κόσμο έχει ένα τεράστιο ενδιαφέρον ώστε οι οδοί επικοινωνίας στη θάλασσα να παραμένουν ανοιχτές και για λόγους και παράδοσης και αντίληψης και συμφερόντων όμοια αντίληψη έχει και το Ηνωμένο Βασίλειο» σημείωσε ο κ. Δένδιας. 

Να αποδοθούν πολιτικές ευθύνες στα σκάνδαλα των υποκλοπών και του ΟΠΕΚΕΠΕ ζητά η αντιπολίτευση
Πολιτική Γραμματεία 17.03.26

«Πολιτική απάντηση» ζητούν τα κόμματα της αντιπολίτευσης τόσο για το σκάνδαλο των υποκλοπών όσο και για αυτό του ΟΠΕΚΕΠΕ, κάνοντας λόγο για «ευθύνες υπουργών που δεν θα διερευνηθούν ποτέ, με ευθύνη της κυβερνητικής πλειοψηφίας»

Θεατής απέναντι στο τσουνάμι ακρίβειας η κυβέρνηση – Γενικόλογες υποσχέσεις Χατζηδάκη για μέτρα στήριξης
Πολιτική Γραμματεία 17.03.26

«Θα πρόκειται για στοχευμένες και περιορισμένης χρονικής ισχύος παρεμβάσεις. Όλα μελετώνται, υπάρχουν διαφορετικά σενάρια», δήλωσε ο Κωστής για την προοπτική λήψης μέτρων στήριξης των πολιτών κατά της ακρίβειας

Κικίλιας: Αύξηση του επιδόματος ανεργίας των ναυτικών – «Στηρίζουμε τους ανθρώπους της θάλασσας»
Τι αναφέρει το ΦΕΚ 17.03.26

«Ικανοποιήσαμε ένα πάγιο αίτημα ης Πανελλήνιας Ναυτικής Ομοσπονδίας», είπε ο Βασίλης Κικίλιας καθώς σήμερα δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ η απόφαση για αύξηση του επιδόματος ανεργίας των ναυτικών

Κουτσούμπας: Είμαι 100% σίγουρος ότι ο Μητσοτάκης ζήτησε και έδωσε συγκατάθεση για τις υποκλοπές, είναι στις βασικές αρχές του τέτοιες πρακτικές
Πολιτική Γραμματεία 17.03.26

Ο πρωθυπουργός «εκτός από πολιτικές έχει και ποινικές ευθύνες» για το σκάνδαλο των υποκλοπών τονίζει ο ΓΓ του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας δηλώνοντας πεπεισμένος ότι ο ο κ. Μητσοτάκης είναι ο ηθικός αυτουργός. Ασκεί κριτική στην αντιπολίτευση γιατί ψήφισε το θεσμικό πλαίσιο για τις παρακολουθήσεις, αλλά και γιατί δεν στήριξε τη διερεύνηση της υπόθεσης για το τηλεφωνικό κέντρο του ΚΚΕ. Αναλύει το πολιτικό σκηνικό, απορρίπτοντας τους φόβους περί ακυβερνησίας. «Το σύστημα πάντα βρίσκει διέξοδο» λέει, ενώ προεξοφλεί την αποχώρηση Μητσοτάκη από την ηγεσία της ΝΔ. Το δεύτερο μέρος της συνέντευξης Κουτσούμπα.

Το Μαξίμου σφυρίζει αδιάφορα για τις υποκλοπές, ο φόβος νέων αποκαλύψεων κάνει πολλούς να λένε προσευχές
in Confidential 17.03.26

Αμηχανίας το ανάγνωσμα στην κυβέρνηση για τις υποκλοπές και τη δήλωση του Ταλ Ντίλιαν που έχει προκαλέσει σεισμό στο πολιτικό σκηνικό. Πέντε δισ. ευρώ θα πληρώσουμε σε νέα εξοπλιστικά, ποιος στη χάρη μας. Εξελίξεις στην υπόθεση Παναγόπουλου.

Μητσοτάκης: Νέες υποσχέσεις για ενεργειακό και χωροταξικό στη βιομηχανία
Οικονομικές Ειδήσεις 16.03.26

Σε εκδήλωση για τον Αναπτυξιακό Νόμο ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανήγγειλε λύση για το ενεργειακό κόστος σε 15 ημέρες – Νέα κίνητρα για επενδύσεις ανακοίνωσε ο Τάκης Θεοδωρικάκος

inStream - Ροή Ειδήσεων
Ο πόλεμος μπορεί να καταστήσει το Ιράν το επόμενο αποτυχημένο κράτος – Το τίμημα για την Ευρώπη θα είναι βαρύ
Social Europe 18.03.26

Ο πόλεμος στο Ιράν είναι σαφώς περισσότερο παράνομος, αλλά και πιο επικίνδυνος από εκείνον στο Ιράκ. Και τα αποτελέσματά του θα είναι πιο επικίνδυνα από εκείνα του πολέμου κατά του Σαντάμ Χουσεΐν.

Οι 36 πόντοι του Φουρνιέ, το ρεκόρ καριέρας με τους Νικς και οι τρεις 30άρες στο 2026 (vids)
Euroleague 18.03.26

Ο Εβάν Φουρνιέ έκανε ασύλληπτη εμφάνιση στο ΣΕΦ κόντρα στη Φενέρμπαχτσε και πέτυχε την τρίτη 30άρα τη φετινή σεζόν - Ποιο είναι το κανονικό ρεκόρ του Γάλλου παιχταρά...

«Ξεχύθηκαν» στους δρόμους στο Μαρόκο – Οπαδοί βγήκαν για να πανηγυρίσουν το Κόπα Άφρικα (vids)
Ποδόσφαιρο 18.03.26

Οι δρόμοι σε όλο το Μαρόκο γέμισαν από χιλιάδες φιλάθλους που πανηγύρισαν έξαλλα την ιστορική απόφαση της CAF, στήνοντας ένα ατελείωτο πάρτι σε Καζαμπλάνκα και Ραμπάτ για την κατάκτηση του Κυπέλλου Εθνών Αφρικής.

Σε εξέλιξη απεργία των νοσοκομειακών γιατρών – Συγκέντρωση στο υπουργείο Υγείας
ΟΕΝΓΕ 18.03.26

«Κλιμακώνουμε τον αγώνα μας για ουσιαστικές αυξήσεις στους μισθούς μας, μαζικές προσλήψεις μόνιμων γιατρών πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης και ανθρώπινα ωράρια», αναφέρει η ΟΕΝΓΕ

Ο Μάρκο Ρούμπιο αρνείται ότι οι ΗΠΑ επιδιώκουν να ανατρέψουν τον πρόεδρο της Κούβας
Κόσμος 18.03.26

Η New York Times υποστήριξε ότι η κυβέρνηση των ΗΠΑ έθεσε σε Κουβανούς διαπραγματευτές ως όρο την απομάκρυνση του προέδρου Ντίας-Κανέλ, προκειμένου να ανοίξει ο δρόμος για διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις

Ο Φουρνιέ… ανάγκασε τον Γιασικεβίτσιους σε αυτοκριτική: «Είναι ξεκάθαρο ότι έκανα κακή δουλειά» (vid)
Euroleague 18.03.26

Ο Σαρούνας Γιασικεβίτσιους δεν μάσησε τα λόγια του μετά την ήττα της Φενέρμπαχτσε από τον Ολυμπιακό στο ΣΕΦ το βράδυ της Τρίτης, με τον Εβάν Φουρνιέ να σταματά στους 36 πόντους...

Οι υποψίες επιβεβαιώνονται – Η κλιματική αλλαγή επιταχύνθηκε κατά σχεδόν 2 φορές σε μια δεκαετία
Στον φούρνο 18.03.26

Οι ακραίες θερμοκρασίες των τελευταίων ετών δεν εξηγούνται από τις φυσικές διακυμάνσεις του κλίματος. Η κλιματική αλλαγή επιταχύνεται και φέρνει πιο κοντά την υπέρβαση του συμφωνημένου στόχου.

Σε απεργία διαρκείας τα πρατήρια υγρών καυσίμων στη Μυτιλήνη
Ελλάδα 18.03.26

Οι πρατηριούχοι της Μυτιλήνης κλείνουν τα πρατήριά τους «έχοντας εξαντλήσει κάθε περιθώριο βιωσιμότητας» και «καταγγέλλοντας την επιβολή ενός παράλογου και εσφαλμένα υπολογισμένου πλαφόν αποκλειστικά στην κερδοφορία των πρατηρίων καυσίμων»

Συνεχίζεται για δεύτερη μέρα η απεργία των ταξί – Συγκέντρωση στο κέντρο της Αθήνας
Ελλάδα 18.03.26

Συγκέντρωση θα πραγματοποιηθεί στις 11:30 π.μ. έξω από τα γραφεία του Συνδικάτο Αυτοκινητιστών Ταξί Αττικής (ΣΑΤΑ), με τη συμμετοχή και απεργών από σωματεία ταξί της περιφέρειας.

Ο αφθώδης πυρετός στη Λέσβο πυρπολεί το φετινό Πάσχα
Ελλάδα 18.03.26

Στη Λέσβο η οποία βρίσκεται σε καθεστώς lockdown μεταβαίνει ο υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Χρήστος Κέλλας- To έκτακτο σχέδιο για την ευλογιά λόγω Πάσχα και η γριφώδης εξίσωση των διαθέσιμων αμνοεριφίων- Από ποιές χώρες θα εισάγουμε - Ειδικοί, κτηνοτρόφοι και ο υφυπουργός μιλούν στο in

Άρχισε το τελικό ξεκαθάρισμα στην Αριστερά πριν το κόμμα Τσίπρα – Nέες οδύνες στη Νέα Αριστερά, ρήξεις στο ΣΥΡΙΖΑ
Πολιτική Γραμματεία 18.03.26

Εσωτερικός διχασμός και στα δυο κόμματα πριν το κόμμα Τσίπρα, ραγδαίες εξελίξεις στην Πατησίων, τελεσίγραφα και διορίες στην Κουμουνδούρου.

«Ο θάνατος Λαριτζανί δεν θα αποσταθεροποιήσει το πολιτικό σύστημα του Ιράν» – Μπαράζ ισραηλινών βομβαρδισμών στη Βηρυτό
19η μέρα πολέμου 18.03.26 Upd: 09:49

Το Ιράν επιβεβαίωσε τον θάνατο του Λαριτζανί και ορκίστηκε εκδίκηση - Αντίποινα στο Τελ Αβίβ με δύο νεκρούς - Φονικές ισραηλινές επιθέσεις στη Βηρυτό με 6 νεκρούς - Οι ΗΠΑ βομβαρδίζουν ιρανικές εγκαταστάσεις στα Στενά του Ορμούζ  - Όλες οι εξελίξεις στο in

Αποκαρδιωτικά στοιχεία για την παιδική θνησιμότητα – 4,9 εκατομμύρια παιδιά κάτω των 5 ετών πέθαναν το 2024
Κόσμος 18.03.26

Στην πλειονότητά τους οι θάνατοι «θα μπορούσαν να είχαν αποφευχθεί», χάρη σε καθιερωμένες και φθηνές ιατρικές πρακτικές και επεμβάσεις αν υπήρχε «πρόσβαση σε ποιοτικές υπηρεσίες υγείας»

Τα καύσιμα του μισού δισ. στο ΧΑ, ο «εφιάλτης» της κυβέρνησης, το βρετανικό άλμα της Metlen, το ράλι της ΕΥΔΑΠ, έδειξε… «δόντια» η Qualco

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

