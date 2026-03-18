Σφυροκόπημα Ανδρουλάκη για τις υποκλοπές: Εάν υπουργός άλλης κυβέρνησης έκανε τη δήλωση του Γεωργιάδη θα είχε παραιτηθεί

Σφοδρή κριτική στην κυβέρνηση άσκησε ο Νίκος Ανδρουλάκης σε συνέντευξή του στο MEGA, λέγοντας ότι ελέγχει τη δημόσια συζήτηση επιβάλλοντας τη δική της ατζέντα, με αφορμή τις δηλώσεις Γεωργιάδη για τις υποκλοπές, που όπως είπε εάν τις έκανε οποιοσδήποτε υπουργός οποιασδήποτε άλλης κυβέρνησης θα είχε οδηγηθεί σε παραίτηση.

«Εάν έβγαινε ένας υπουργός του ΠΑΣΟΚ και έλεγε ότι είναι αδιάφορο, ότι ένας απόστρατος συνταγματάρχης του Ισραήλ είχε καρφώσει το Predator και παρακολουθούσε τους τέσσερις αρχηγούς των Ενόπλων Δυνάμεων της πατρίδας μας για μήνες, αυτός ο άνθρωπος θα είχε παραιτηθεί την επόμενη μέρα».

«Τέσσερις αρχηγοί των Ενόπλων Δυνάμεων της πατρίδας μας, ένας απόστρατος αξιωματικός του Ισραήλ τους έχει παγιδεύσει. Και είναι αδιάφορο για τον κύριο Γεωργιάδη και μας το παίζει και πατριώτης; Ντροπή! Θα έπρεπε να έχει παραιτηθεί από χθες», πρόσθεσε ενώ τόνισε ότι εάν στην κυβέρνηση ήταν κάποιο άλλο κόμμα η πίεση των Μέσων και της αντιπολίτευσης σε θα ήταν τέτοια που δεν θα υπήρχε άλλη διέξοδος.

«Δηλαδή λέμε στην Τουρκία, που είναι μία τρίτη χώρα όπως το Ισραήλ, πως εάν παρακολουθεί τους αρχηγούς των ενόπλων δυνάμεων δεν τρέχει τίποτε;», διερωτήθηκε.

Ακόμα αναφέρθηκε στο παράδειγμα του ΟΠΕΚΕΠΕ που η ΝΔ προσπάθησε βγάλει τις ευθύνες από πάνω της μιλώντας για εμπλοκή του ΠΑΣΟΚ. Αφού διευκρίνισε ότι με τις πλάτες τις δικές του ή του ΠΑΣΟΚ κανείς δεν πήρε ούτε ένα ευρώ σε αυτό το σκάνδαλο αναφέρθηκε στις χθεσινές αποκαλύψεις για το κύκλωμα εμπορίας ανθρώπων στο Ηράκλειο που συλληφθέντες υπάρχουν και στη δικογραφία του ΟΠΕΚΕΠΕ.

«Έγιναν συλλήψεις ανθρώπων που είναι και στη δικογραφία του ΟΠΕΚΕΠΕ και στις συνομιλίες με υπουργούς και κατηγορούνται τώρα για εγκληματική οργάνωση. Έφερναν ανθρώπους από άλλες χώρες, τους έπαιρναν τα διαβατήρια, για να δουλεύουν «μαύρα».

Δεν μπορεί το κράτος να κερδοσκοπεί από την αύξηση των τιμών

Ο κ. Ανδρουλάκης αναφέρθηκε και στα μέτρα που εξήγγειλε η κυβέρνηση για την ενεργειακή κρίση σημειώνοντας ότι το πλαφόν στο μεικτό κέρδος είναι ατελέσφορο μέτρο και θα φέρει πολύ μικρά αποτελέσματα.

«Η κυβέρνηση δεν έχει στρατηγική. Όταν προτείναμε πλαφόν στην αύξηση του ενοικίου, που είναι μείζον κοινωνικό ζήτημα, μιλούσαν για σοβιετία».

«Εμείς προτείνουμε μείωση του ΦΠΑ και του ΕΦΚ. Δεν μπορεί το κράτος να κερδοσκοπεί από την αύξηση των τιμών των καυσίμων. Οι Βρυξέλλες έχουν μία εργαλειοθήκη και εμείς επιλέγουμε μέτρα. Υπάρχουν αυτά τα μέτρα», πρόσθεσε και κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι έχει επιλέξει να μην τα χρησιμοποιήσει.

«Το κράτος βγάζει τεράστια έσοδα από τους φόρους, έχει υπερπλεονάσματα και μετά τα χρησιμοποιείς ως προεκλογικό αντίδωρο. Η χρήση του πληθωρισμού για να βγάζει έσοδα το κράτος και να τα επαναφέρει με επιδόματα θυμίζει Λατινική Αμερική».

Απροετοίμαστη η κυβέρνηση στη κρίση της Μέσης Ανατολής

Αναφορικά με τη συνάντηση που είχε με τον Κυριάκο Μητσοτάκη για τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, ο κ. Ανδρουλάκης είπε ότι θεσμικά έχει υποχρέωση ως αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης να ενημερώνεται από την κυβέρνηση αλλά τόνισε ότι ο πρωθυπουργός έχει επίσης υποχρέωση να ενημερώνει τη Βουλή και τους πολιτικούς αρχηγούς.

«Η θέση μας είναι ότι πρέπει να δείξουμε την απόλυτη αλληλεγγύη μας στην Κύπρο αλλά δεν πρέπει να έχουμε καμία συμμετοχή στον πόλεμο Νετανιάχου και Τραμπ στο Ιράν, ούτε χρήση των βάσεων για να ξεκινήσουν από αυτές πολεμικές επιχειρήσεις».

Ο κ. Ανδρουλάκης σημείωσε ακόμα ότι το ΠΑΣΟΚ συμφωνεί με την αποστολή δυνάμεων στην Κύπρο αλλά εκτίμησε ότι η κυβέρνηση είναι απροετοίμαστη μπροστά στη νέα κρίση.

Για τη διαγραφή Κωνσταντινόπουλου

Για τη διαγραφή του Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλου, ο κ. Ανδρουλάκης επεσήμανε ότι είναι ο πρόεδρος με τις λιγότερες διαγραφές στο ιστορικό του αλλά «όταν κάποιος δεν βοηθά τη συνολική προσπάθεια και προσανατολίζει τη συζήτηση στην εσωστρέφεια πρέπει κάτι να κάνουμε».

Ερωτηθείς για τα ζητήματα που θέτει ο Χάρης Δούκας, ο κ. Ανδρουλάκης σημείωσε ότι ο δήμαρχος Αθήνας προσπαθεί να βρει ατζέντα για το συνέδριο και «κρούει ανοιχτές θύρες»

«Έχουμε ξεκαθαρίσει ότι δεν υπάρχει συνεργασία με τη ΝΔ. Αυτό που χρειάζεται είναι η θέση μας και το πρόγραμμά μας να φτάσουν στους πολίτες, όχι πράγματα κενά περιεχομένου.

Στο συνέδριο η εθνική στρατηγική θα περιέχει και την πολιτική στρατηγική μετεκλογικά. Πότε αξιωματική αντιπολίτευση είχε στόχο να συμμαχήσει με την κυβέρνηση;

Ο Δούκας βάζει ένα ζήτημα που έχει λήξει και θα είναι ακόμα πιο ξεκάθαρο μετά το συνέδριο. Αμφίπλευρη διεύρυνση θα γίνει, το ΠΑΣΟΚ έτσι μεγάλωσε.

Ο κόσμος θέλει αισιοδοξία και αλλαγή».

Στο ΠΑΣΟΚ θα δώσουμε ενωμένοι τη μάχη

Όπως ανέφερε, όλα τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ θα δώσουν ενωμένοι τη μάχη και όρισε ως χρέος του την περιφρούρηση της ενότητας και της προοπτικής της παράταξης.

«Θέλουμε όλοι πολιτική αλλαγή. Δεν χρειάζονται υπονοούμενα ή πράγματα που δεν έχουν περιεχόμενο. Χρειάζονται οι θέσεις και το πρόγραμμά μας να φτάσουν σε όλους τους πολίτες», είπε.

Για τη ΝΔ ανέφερε πως χαρακτηρίζεται από αλαζονεία, ανευθυνότητα και διαφθορά, ενώ στηλίτευσε τις δηλώσεις του πρωθυπουργού που επιμένει να υποστηρίζει ότι μόνο η κυβέρνησή του μπορεί να φέρει σταθερότητα.

Ο κ. Ανδρουλάκης συμπλήρωσε ότι εάν το ΠΑΣΟΚ προηγείται της ΝΔ έστω και με μία ψήφο στις επερχόμενες εκλογές τότε θα διασφαλίσει ότι θα σχηματιστεί κυβέρνηση.

Η συνέντευξη του Νίκου Ανδρουλάκη