H δυστοπία του Οργουελ… κανονικότητα: Αυτονόητες και αναπόφευκτες οι υποκλοπές για τον Γεωργιάδη

«Αδιάφορο θέμα» είναι οι υποκλοπές για τον υπουργό Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη, όταν ρωτήθηκε σχετικά από πρωινή τηλεοπτική εκπομπή και υπό το φως των τελευταίων αποκαλύψεων μετά τη δήλωση του Ταλ Ντίλιαν στο Mega. Ταυτόχρονα έσπευσε να βγάλει την κυβέρνηση από το κάδρο των όποιων ευθυνών. Η αλήθεια είναι ότι ο κ. Γεωργιάδης υποστηρίζει την απαξίωση του θέματος από την πρώτη στιγμή. Είναι χαρακτηριστικό ότι η πρώτη του αντίδραση μόλις ξέσπασε το σκάνδαλο ήταν η κάτωθι: «όποιος χρησιμοποιεί smart phone και νομίζει ότι είναι αδύνατον να του παρακολουθούν το τηλέφωνο είναι ανόητος!».

«Κουράσατε…»

Εξάλλου μιλάμε για τον άνθρωπο που απευθυνόμενος (με ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης) σε θύμα του σκανδάλου -τον δημοσιογράφο Θανάση Κουκάκη- είχε γράψει τη φράση «κουράσατε με τις υποκλοπές», συμπληρώνοντας χαρακτηριστικά ότι θα εκπλαγόταν αν μάθαινε ότι δεν τον παρακολουθούσαν.

Σε όλες του τις δηλώσεις ο κ. Γεωργιάδης έχει παρουσιάσει τις υποκλοπές ως ένα γεγονός που συμβαίνει παγκόσμια και για το οποίο δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτε. Αυτά είναι πλέον τόσο κοινώς γνωστά, όπου όπου πας στον πλανήτη, στις σοβαρές συναντήσεις άπαντες, από όλες τις χώρες, αφήνουν τα κινητά τους έξω. Ούτε καν κλειστά. Έξω», έχει γράψει σε άλλη ανάρτηση, δείχνοντας την πρόοδο της τεχνολογίας ως ένα θέμα άμεσα συνδεόμενο με τις υποκλοπές, τις οποίες ουδείς μπορεί να αποφύγει. «Δυστυχώς επιτρέπει με πολύ πιο εύκολο τρόπο από ότι στο παρελθόν τέτοιου τύπου ενέργειες».

Η…μοιρολατρία του κ. υπουργού

Αναρωτιέται κανείς από που ακριβώς πηγάζει μια τέτοια μοιρολατρία. Κι αυτό επειδή ο κ. Γεωργιάδης δεν είναι ένας απλός πολίτης. Είναι αντιπρόεδρος της ΝΔ, υπουργός Υγείας (έχει περάσει και από άλλα κορυφαία υπουργεία στο παρελθόν) και αποτέλεσε βασικό στόχο της παρέας των… ιδιωτών του Predator, όπως αρέσκεται να τους αποκαλεί το Μαξίμου. Ουκ ολίγα μέσα ενημέρωσης τον αποκάλεσαν «πρωταθλητή», καθώς έχει αποδειχθεί ότι εστάλησαν στο τηλέφωνό του 11 sms μολυσμένα με το λογισμικό παρακολούθησης Predator.

Υπό αυτό το πρίσμα θα περίμενε κανείς ότι ο κ. Γεωργιάδης θα ήταν από τους πρώτους που θα κινούσαν νομικές διαδικασίες εις βάρος των κατηγορούμενων για την υπόθεση. Αφενός επειδή θα είχε την ευκαιρία να μάθει γιατί πήγαν να τον παγιδέψουν και ποιοι κρύβονται πίσω απ’ αυτή τη σκοτεινή υπόθεση, αφετέρου θα έδινε το καλύτερο παράδειγμα, ότι σε μια ευνομούμενη δημοκρατία τέτοιες πρακτικές δεν είναι ανεκτές.

Ο κ. Γεωργιάδης και η επικίνδυνη στάση του

Με απλά λόγια ο κ. Γεωργιάδης δείχνει να μην αντιλαμβάνεται – ή να μην θέλει να αντιληφθεί – τη σοβαρότητα της κατάστασης. Δεν γίνεται δηλαδή να είσαι υπουργός και να παρουσιάζεις το θέμα των υποκλοπών ως μια αναπόφευκτη κανονικότητα όταν εκ θέσεως διαχειρίζεσαι σημαντικά θέματα στο χαρτοφυλάκιό σου, όταν επικοινωνείς τηλεφωνικά με τον πρωθυπουργό ή άλλους υπουργούς, όταν φροντίζεις ως οφείλεις τα συμφέροντα του κράτους και των πολιτών του.

Κάτι τέτοιο είναι εντελώς ανεύθυνο και εξαιρετικά επικίνδυνο για μια Δημοκρατία. Γι’ αυτό άλλωστε και έχει υπάρξει όλη η κριτική εις βάρος και άλλων υπουργών της κυβέρνησης που δεν έπραξαν τα δέοντα στο θέμα. Ομοίως το ίδιο ισχύει και για πρόσωπα όπως η πρώην ηγεσία των Ενόπλων Δυνάμεων ή ο πρώην οικονομικός εισαγγελέας. Με τη στάση τους σίγουρα περνάνε επικίνδυνα μηνύματα στην κοινωνία, μηνύματα επιπέδου καφενείου, τύπου «ας με παρακολουθούν, δεν έχω τίποτε να κρύψω».

Δεν είναι λύση

Και προφανώς δεν είναι λύση αυτό που αναφέρει ο κ. Γεωργιάδης, όπου καλεί άπαντες να μην έχουν σημαντικά πράγματα μέσα στην τηλεφωνική συσκευή τους. Το τηλέφωνο από τότε που ανακαλύφθηκε αποτελεί έναν εναλλακτικό τρόπο επικοινωνίας όταν δύο άτομα δεν γίνεται εκείνη τη στιγμή να βρεθούν στον ίδιο χώρο και να μιλήσουν. Και τι συμβαίνει στην περίπτωση μιας έκτακτης ανάγκης; Θα περιμένει η χώρα και η ανάγκη να βρεθεί ο υπουργός σε προστατευόμενο χώρο, ν’ αφήσει το κινητό του έξω απ’ αυτόν (μαζί με τα κινητά των υπολοίπων) για να μπορέσουν να μιλήσουμε με ασφάλεια; Κάπου χάνεται η σοβαρότητα εδώ.

Τι έκανε απ’ όλα αυτά ο υπουργός Υγείας; Απολύτως τίποτε. Το μόνο που κάνει είναι να επιχειρεί στο ίδιο μοτίβο να θέλει να υποβαθμίσει την υπόθεση, υποστηρίζοντας εμμέσως πλην σαφώς ότι η παρακολούθηση της ιδιωτικότητας είναι μια κανονικότητα η οποία δεν μας αρέσει αλλά οφείλουμε να την αποδεχθούμε.

Η λυσσαλέα επίθεση στον Χρήστο Ράμμο

Για να μην είμαστε εντελώς άδικοι βέβαια με τον υπουργό Υγείας, έκανε ένα πράγμα. Πρωτοστάτησε σε μια λυσσαλέα επίθεση δολοφονίας χαρακτήρα ενάντια στον πρώην πρόεδρο της Αρχής Διασφάλισης του Απόρρητου των Επικοινωνιών, Χρήστου Ράμμου. Ήταν η εποχή που ο κ. Ράμμος ζήτησε να ενημερώσει αρμοδίως τη Βουλή για τα ευρήματα της Αρχής σχετικά με το σκάνδαλο.

Σε επιστολή που είχε στείλει τις αρχές του 2023 στον πρόεδρο της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας Κ. Μπούρα (ΝΔ) και με κοινοποίηση στον τότε πρόεδρο της Βουλής, Κωνσταντίνο Τασούλα, ο κ. Ράμμος ανέφερε: «Η Αρχή Διασφάλισης Απορρήτου των Επικοινωνιών τιμώντας τη συνταγματική της αποστολή και ανταποκρινόμενη στην υποχρέωση κοινοβουλευτικής λογοδοσίας, υπέβαλε στις 17 Ιανουαρίου 2023, διά του Προέδρου της, Χρήστου Ράμμου, αίτημα προς τον Πρόεδρο της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας, κ. Κ. Μπούρα για σύγκληση της Επιτροπής. Το αίτημα που κοινοποιήθηκε και στον Πρόεδρο της Βουλής των Ελλήνων, Κώστα Τασούλα, αφορά την ενημέρωση του σώματος σε σχέση με ζητήματα δημοσίου ενδιαφέροντος, που ανάγονται στις αρμοδιότητες της Αρχής».

Αφενός το αίτημα του κ. Ράμμου απορρίφθηκε τότε, αφετέρου υπουργοί και βουλευτές της ΝΔ άρχισαν απίστευτες επιθέσεις κατά του προέδρου της ανεξάρτητης αρχής. Τι δήλωνε για τον κ. Ράμμο ο κατά τα λοιπά αδιάφορος για τις υποκλοπές κ. Γεωργιάδης τότε; «Έχει αγγίξει τα όρια της προδοσίας και όχι μόνο της νομιμότητας» δήλωνε στον αγαπημένο του ΣΚΑΪ.

Οι απειλές του υπουργού

Σε άλλη δήλωσή του στον Real FM έλεγε: «Μένω έκπληκτος πώς η κοινή μας γνώμη έχει παρασυρθεί από έναν Τσίπρα και έναν Ράμμο σε μια τόσο λανθασμένη συζήτηση και επικίνδυνη για τα εθνικά μας συμφέροντα. Λέω επικίνδυνη γιατί ο εξευτελισμός της ΕΥΠ δεν είναι χωρίς κόστος για την πατρίδα μας. Είναι χρήσιμη και το απέδειξε στον Έβρο, όταν ο Ερντογάν πήγε να κάνει την εισβολή, περίμενε εκεί η αστυνομία και ο στρατός γιατί είχε προειδοποιηθεί εγκαίρως από την ΕΥΠ. Όταν ο κ. Ράμμος για να ρίξει τον Μητσοτάκη, παραβιάζει τον νόμο και κάνει αυτά που κάνει;».

Το γεγονός ότι η ΕΥΠ είχε ήδη εξευτελιστεί από τους χειρισμούς των διοικούντων της στην υπόθεση Ανδρουλάκη-Κουκάκη κλπ. γεγονός που οδήγησε στην καρατόμηση των κ.κ. Κοντολέοντα και Δημητριάδη μάλλον διέφυγε της προσοχής του κ. Γεωργιάδη.

Εν συνεχεία μάλιστα είχε… προβλέψει ότι ο κ. Ράμμος έχει παραβιάσει τον νόμο περί απορρήτου και πως αυτή η πράξη επέσυρε 10ετή ποινή κάθειρξης και είχε καταλήξει λέγοντας πως «για μένα είναι κομματικό στέλεχος πλέον ο κ. Ράμμος(σ.σ. του ΣΥΡΙΖΑ) και πρέπει να παραιτηθεί από την θέση του. Δεν μπορεί κανένας να έχει εμπιστοσύνη σε αυτόν τον Πρόεδρο, από την ώρα που έχει πολιτική και κομματική ταυτότητα».

Τη… μισή διάθεση να τα βάλει με τους κατηγορούμενους των υποκλοπών να είχε ο κ. Γεωργιάδης, θα ήταν κάθε μέρα στο δικαστήριο και θα ζητούσε την καταδίκη τους. Αλλά είπαμε, δεν έκανε τίποτε εναντίον τους. Όπως και όλη η κυβέρνηση Μητσοτάκη…