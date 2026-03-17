17.03.2026 | 15:30
Σε εξέλιξη η απεργία των αυτοκινητιστών – Έκαναν πορεία προς τη Βουλή
H δυστοπία του Οργουελ… κανονικότητα: Αυτονόητες και αναπόφευκτες οι υποκλοπές για τον Γεωργιάδη
Πολιτική 17 Μαρτίου 2026, 19:21

Στο «Κράτος Δικαίου» που πιστεύει ο Αδωνις Γεωργιάδης οι υποκλοπές είναι αναπόφευκτη κανονικότητα! Επιμένει να μιλά για «αδιάφορο θέμα», παρά τη δικαστική απόφαση και την ομολογία Ντίλιαν, ο υπουργός που αν και έγινε στόχος 11 φορές από το Predator δεν πήγε στη δικαιοσύνη τους.... ιδιώτες και δεν θέλησε να μάθει ποιοι και γιατί πήγαν να τον παγιδεύσουν.

Δημήτρης Τερζής
Δίνουμε καλές συμβουλές στους άλλους… αλλά γιατί δεν τις ακολουθούμε εμείς οι ίδιοι;

«Αδιάφορο θέμα» είναι οι υποκλοπές για τον υπουργό Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη, όταν ρωτήθηκε σχετικά από πρωινή τηλεοπτική εκπομπή και υπό το φως των τελευταίων αποκαλύψεων μετά τη δήλωση του Ταλ Ντίλιαν στο Mega. Ταυτόχρονα έσπευσε να βγάλει την κυβέρνηση από το κάδρο των όποιων ευθυνών. Η αλήθεια είναι ότι ο κ. Γεωργιάδης υποστηρίζει την απαξίωση του θέματος από την πρώτη στιγμή. Είναι χαρακτηριστικό ότι η πρώτη του αντίδραση μόλις ξέσπασε το σκάνδαλο ήταν η κάτωθι: «όποιος χρησιμοποιεί smart phone και νομίζει ότι είναι αδύνατον να του παρακολουθούν το τηλέφωνο είναι ανόητος!».

«Κουράσατε…»

Εξάλλου μιλάμε για τον άνθρωπο που απευθυνόμενος (με ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης) σε θύμα του σκανδάλου -τον δημοσιογράφο Θανάση Κουκάκη- είχε γράψει τη φράση «κουράσατε με τις υποκλοπές», συμπληρώνοντας χαρακτηριστικά ότι θα εκπλαγόταν αν μάθαινε ότι δεν τον παρακολουθούσαν.

Σε όλες του τις δηλώσεις ο κ. Γεωργιάδης έχει παρουσιάσει τις υποκλοπές ως ένα γεγονός που συμβαίνει παγκόσμια και για το οποίο δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτε. Αυτά είναι πλέον τόσο κοινώς γνωστά, όπου όπου πας στον πλανήτη, στις σοβαρές συναντήσεις άπαντες, από όλες τις χώρες, αφήνουν τα κινητά τους έξω. Ούτε καν κλειστά. Έξω», έχει γράψει σε άλλη ανάρτηση, δείχνοντας την πρόοδο της τεχνολογίας ως ένα θέμα άμεσα συνδεόμενο με τις υποκλοπές, τις οποίες ουδείς μπορεί να αποφύγει. «Δυστυχώς επιτρέπει με πολύ πιο εύκολο τρόπο από ότι στο παρελθόν τέτοιου τύπου ενέργειες».

Η…μοιρολατρία του κ. υπουργού

Αναρωτιέται κανείς από που ακριβώς πηγάζει μια τέτοια μοιρολατρία. Κι αυτό επειδή ο κ. Γεωργιάδης δεν είναι ένας απλός πολίτης. Είναι αντιπρόεδρος της ΝΔ, υπουργός Υγείας (έχει περάσει και από άλλα κορυφαία υπουργεία στο παρελθόν) και αποτέλεσε βασικό στόχο της παρέας των… ιδιωτών του Predator, όπως αρέσκεται να τους αποκαλεί το Μαξίμου. Ουκ ολίγα μέσα ενημέρωσης τον αποκάλεσαν «πρωταθλητή», καθώς έχει αποδειχθεί ότι εστάλησαν στο τηλέφωνό του 11 sms μολυσμένα με το λογισμικό παρακολούθησης Predator.

Υπό αυτό το πρίσμα θα περίμενε κανείς ότι ο κ. Γεωργιάδης θα ήταν από τους πρώτους που θα κινούσαν νομικές διαδικασίες εις βάρος των κατηγορούμενων για την υπόθεση. Αφενός επειδή θα είχε την ευκαιρία να μάθει γιατί πήγαν να τον παγιδέψουν και ποιοι κρύβονται πίσω απ’ αυτή τη σκοτεινή υπόθεση, αφετέρου θα έδινε το καλύτερο παράδειγμα, ότι σε μια ευνομούμενη δημοκρατία τέτοιες πρακτικές δεν είναι ανεκτές.

Ο κ. Γεωργιάδης και η επικίνδυνη στάση του

Με απλά λόγια ο κ. Γεωργιάδης δείχνει να μην αντιλαμβάνεται – ή να μην θέλει να αντιληφθεί – τη σοβαρότητα της κατάστασης. Δεν γίνεται δηλαδή να είσαι υπουργός και να παρουσιάζεις το θέμα των υποκλοπών ως μια αναπόφευκτη κανονικότητα όταν εκ θέσεως διαχειρίζεσαι σημαντικά θέματα στο χαρτοφυλάκιό σου, όταν επικοινωνείς τηλεφωνικά  με τον πρωθυπουργό ή άλλους υπουργούς, όταν φροντίζεις ως οφείλεις τα συμφέροντα του κράτους και των πολιτών του.

Κάτι τέτοιο είναι εντελώς ανεύθυνο και εξαιρετικά επικίνδυνο για μια Δημοκρατία. Γι’ αυτό άλλωστε και έχει υπάρξει όλη η κριτική εις βάρος και άλλων υπουργών της κυβέρνησης που δεν έπραξαν τα δέοντα στο θέμα. Ομοίως το ίδιο ισχύει και για πρόσωπα όπως η πρώην ηγεσία των Ενόπλων Δυνάμεων ή ο πρώην οικονομικός εισαγγελέας. Με τη στάση τους σίγουρα περνάνε επικίνδυνα μηνύματα στην κοινωνία, μηνύματα επιπέδου καφενείου, τύπου «ας με παρακολουθούν, δεν έχω τίποτε να κρύψω».

Δεν είναι λύση

Και προφανώς δεν είναι λύση αυτό που αναφέρει ο κ. Γεωργιάδης, όπου καλεί άπαντες να μην έχουν σημαντικά πράγματα μέσα στην τηλεφωνική συσκευή τους. Το τηλέφωνο από τότε που ανακαλύφθηκε αποτελεί έναν εναλλακτικό τρόπο επικοινωνίας όταν δύο άτομα δεν γίνεται εκείνη τη στιγμή να βρεθούν στον ίδιο χώρο και να μιλήσουν. Και τι συμβαίνει στην περίπτωση μιας έκτακτης ανάγκης; Θα περιμένει η χώρα και η ανάγκη να βρεθεί ο υπουργός σε προστατευόμενο χώρο, ν’ αφήσει το κινητό του έξω απ’ αυτόν (μαζί με τα κινητά των υπολοίπων) για να μπορέσουν να μιλήσουμε με ασφάλεια; Κάπου χάνεται η σοβαρότητα εδώ.

Τι έκανε απ’ όλα αυτά ο υπουργός Υγείας; Απολύτως τίποτε. Το μόνο που κάνει είναι να επιχειρεί στο ίδιο μοτίβο να θέλει να υποβαθμίσει την υπόθεση, υποστηρίζοντας εμμέσως πλην σαφώς ότι η παρακολούθηση της ιδιωτικότητας είναι μια κανονικότητα η οποία δεν μας αρέσει αλλά οφείλουμε να την αποδεχθούμε.

Η λυσσαλέα επίθεση στον Χρήστο Ράμμο

Για να μην είμαστε εντελώς άδικοι βέβαια με τον υπουργό Υγείας, έκανε ένα πράγμα. Πρωτοστάτησε σε μια λυσσαλέα επίθεση δολοφονίας χαρακτήρα ενάντια στον πρώην πρόεδρο της Αρχής Διασφάλισης του Απόρρητου των Επικοινωνιών, Χρήστου Ράμμου. Ήταν η εποχή που ο κ. Ράμμος ζήτησε να ενημερώσει αρμοδίως τη Βουλή για τα ευρήματα της Αρχής σχετικά με το σκάνδαλο.

Σε επιστολή που είχε στείλει τις αρχές του 2023 στον πρόεδρο της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας Κ. Μπούρα (ΝΔ) και με κοινοποίηση στον τότε πρόεδρο της Βουλής, Κωνσταντίνο Τασούλα, ο κ. Ράμμος ανέφερε: «Η Αρχή Διασφάλισης Απορρήτου των Επικοινωνιών τιμώντας τη συνταγματική της αποστολή και ανταποκρινόμενη στην υποχρέωση κοινοβουλευτικής λογοδοσίας, υπέβαλε στις 17 Ιανουαρίου 2023, διά του Προέδρου της, Χρήστου Ράμμου, αίτημα προς τον Πρόεδρο της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας, κ. Κ. Μπούρα για σύγκληση της Επιτροπής. Το αίτημα που κοινοποιήθηκε και στον Πρόεδρο της Βουλής των Ελλήνων, Κώστα Τασούλα, αφορά την ενημέρωση του σώματος σε σχέση με ζητήματα δημοσίου ενδιαφέροντος, που ανάγονται στις αρμοδιότητες της Αρχής».

Αφενός το αίτημα του κ. Ράμμου απορρίφθηκε τότε, αφετέρου υπουργοί και βουλευτές της ΝΔ άρχισαν απίστευτες επιθέσεις κατά του προέδρου της ανεξάρτητης αρχής. Τι δήλωνε για τον κ. Ράμμο ο κατά τα λοιπά αδιάφορος για τις υποκλοπές κ. Γεωργιάδης τότε; «Έχει αγγίξει τα όρια της προδοσίας και όχι μόνο της νομιμότητας» δήλωνε στον αγαπημένο του ΣΚΑΪ.

Οι απειλές του υπουργού

Σε άλλη δήλωσή του στον Real FM έλεγε: «Μένω έκπληκτος πώς η κοινή μας γνώμη έχει παρασυρθεί από έναν Τσίπρα και έναν Ράμμο σε μια τόσο λανθασμένη συζήτηση και επικίνδυνη για τα εθνικά μας συμφέροντα. Λέω επικίνδυνη γιατί ο εξευτελισμός της ΕΥΠ δεν είναι χωρίς κόστος για την πατρίδα μας. Είναι χρήσιμη και το απέδειξε στον Έβρο, όταν ο Ερντογάν πήγε να κάνει την εισβολή, περίμενε εκεί η αστυνομία και ο στρατός γιατί είχε προειδοποιηθεί εγκαίρως από την ΕΥΠ. Όταν ο κ. Ράμμος για να ρίξει τον Μητσοτάκη, παραβιάζει τον νόμο και κάνει αυτά που κάνει;».

Το γεγονός ότι η ΕΥΠ είχε ήδη εξευτελιστεί από τους χειρισμούς των διοικούντων της στην υπόθεση Ανδρουλάκη-Κουκάκη κλπ. γεγονός που οδήγησε στην καρατόμηση των κ.κ. Κοντολέοντα και Δημητριάδη μάλλον διέφυγε της προσοχής του κ. Γεωργιάδη.

Εν συνεχεία μάλιστα είχε… προβλέψει ότι ο κ. Ράμμος έχει παραβιάσει τον νόμο περί απορρήτου και πως αυτή η πράξη επέσυρε 10ετή ποινή κάθειρξης και είχε καταλήξει λέγοντας πως «για μένα είναι κομματικό στέλεχος πλέον ο κ. Ράμμος(σ.σ. του ΣΥΡΙΖΑ) και πρέπει να παραιτηθεί από την θέση του. Δεν μπορεί κανένας να έχει εμπιστοσύνη σε αυτόν τον Πρόεδρο, από την ώρα που έχει πολιτική και κομματική ταυτότητα».

Τη… μισή διάθεση να τα βάλει με τους κατηγορούμενους των υποκλοπών να είχε ο κ. Γεωργιάδης, θα ήταν κάθε μέρα στο δικαστήριο και θα ζητούσε την καταδίκη τους. Αλλά είπαμε, δεν έκανε τίποτε εναντίον τους. Όπως και όλη η κυβέρνηση Μητσοτάκη…

Εισαγωγή της Capital Tankers στο Χρηματιστήριο του Όσλο με ισχυρό επενδυτικό ενδιαφέρον

Τραμπ: Ο πόλεμος στο Ιράν θα τελειώσει στο εγγύς μέλλον

Τραμπ: Ο πόλεμος στο Ιράν θα τελειώσει στο εγγύς μέλλον

inWellness
inTown
ΠΑΣΟΚ: Ο Ανδρουλάκης προτείνει τον Πάρι Κουκουλόπουλο για τη θέση του αντιπροέδρου της Βουλής
ΠΑΣΟΚ 17.03.26

Σύνταξη
Επαναφέρει το «Μητσοτάκης ή χάος» ο πρωθυπουργός – «Η ΝΔ είναι το μόνο κόμμα που μπορεί να κυβερνήσει»
Πολιτική Γραμματεία 17.03.26

Σύνταξη
Ανδρουλάκης: Το ΠΑΣΟΚ θα δώσει ενωμένο τη μάχη της πολιτικής αλλαγής απέναντι στη ΝΔ του Μητσοτάκη
Επιτροπή Διεύρυνσης 17.03.26

Σύνταξη
«Αυτή τη στιγμή η κατάσταση είναι τέτοια που δεν υπάρχει πιθανότητα να στείλουμε πλοίο στα στενά του Ορμούζ» λέει ο Δένδιας  
Πολιτική 17.03.26

Σύνταξη
Να αποδοθούν πολιτικές ευθύνες στα σκάνδαλα των υποκλοπών και του ΟΠΕΚΕΠΕ ζητά η αντιπολίτευση
Πολιτική Γραμματεία 17.03.26

Σύνταξη
Θεατής απέναντι στο τσουνάμι ακρίβειας η κυβέρνηση – Γενικόλογες υποσχέσεις Χατζηδάκη για μέτρα στήριξης
Πολιτική Γραμματεία 17.03.26

Σύνταξη
Κικίλιας: Αύξηση του επιδόματος ανεργίας των ναυτικών – «Στηρίζουμε τους ανθρώπους της θάλασσας»
Τι αναφέρει το ΦΕΚ 17.03.26

Σύνταξη
Κουτσούμπας: Είμαι 100% σίγουρος ότι ο Μητσοτάκης ζήτησε και έδωσε συγκατάθεση για τις υποκλοπές, είναι στις βασικές αρχές του τέτοιες πρακτικές
Πολιτική Γραμματεία 17.03.26

Σύνταξη
Το Μαξίμου σφυρίζει αδιάφορα για τις υποκλοπές, ο φόβος νέων αποκαλύψεων κάνει πολλούς να λένε προσευχές
in Confidential 17.03.26

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Μητσοτάκης: Νέες υποσχέσεις για ενεργειακό και χωροταξικό στη βιομηχανία
Οικονομικές Ειδήσεις 16.03.26

Σύνταξη
Ανδρουλάκης: Μαζί μπορούμε να ξαναδώσουμε δύναμη στη Δημοκρατική Παράταξη και προοπτική στη χώρα
Συνέδριο ΠΑΣΟΚ 16.03.26

Σύνταξη
Ιράν: Η «παγίδα κλιμάκωσης» των ΗΠΑ, η αντιπαλότητα Τουρκίας – Ισραήλ και οι γεωπολιτικοί στόχοι της Άγκυρας
Διπλωματία 16.03.26

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Κουτσούμπας: Ούτε να σκεφτεί η κυβέρνηση να συνδράμει στα Στενά του Ορμούζ – Η πληροφορία για στοχοποίηση της Σούδας αξιολογήθηκε πριν την καταγγελία
Πολιτική Γραμματεία 16.03.26

Σύνταξη
The Expla-in Project| Πόλεμος, εικόνα και απάτη: Πώς η AI και τα viral βίντεο απειλούν την ενημέρωση;
The Expla-in Project 16.03.26

Αλεξάνδρα Τάνκα
inStream - Ροή Ειδήσεων
Άρης: Στη διάθεση του Γρηγορίου ο Καντεβέρε
Ποδόσφαιρο 17.03.26

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ: Ο Ανδρουλάκης προτείνει τον Πάρι Κουκουλόπουλο για τη θέση του αντιπροέδρου της Βουλής
ΠΑΣΟΚ 17.03.26

Σύνταξη
«Email gate»: Ξεκίνησε η δίκη για τη διαρροή στοιχείων αποδήμων – Στο εδώλιο η Άννα-Μισέλ Ασημακοπούλου και τρεις ακόμη κατηγορούμενοι
Ελλάδα 17.03.26

Μίνα Μουστάκα
Ζάκυνθος: Τροχαίο με σύγκρουση λεωφορείου που μετέφερε μαθητές – Απεγκλωβίστηκε τραυματίας ο οδηγός του ΙΧ
Ελλάδα 17.03.26

Σύνταξη
Νταβίντ Σίλβα: «Ο Πελεγκρίνι τα πάει καλά, η Μπέτις μπορεί να περάσει τον Παναθηναϊκό»
Ποδόσφαιρο 17.03.26

Αλέξανδρος Κωτάκης
Έρωτας στα χρόνια της… τεχνητής νοημοσύνης – Θα έκανες sexting με το ChatGPT;
AI 17.03.26

Σύνταξη
Γίνε μέρος της πρωτοβουλίας “Let’s Move & Donate Food”: Άσκηση για την υγεία σου και στήριξη για όσους το έχουν ανάγκη
Τα Νέα της Αγοράς 17.03.26

Σύνταξη
Αναστάτωση στο Μανχάταν: Μεγάλη φωτιά σε ουρανοξύστη πριν την μεγάλη παρέλαση του Αγίου Πατρικίου
Κόσμος 17.03.26

Σύνταξη
Μακρόν: Η Γαλλία υπό τις υπάρχουσες συνθήκες δεν θα πάρει ποτέ μέρος σε επιχειρήσεις για το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ
Πόλεμος στο Ιράν 17.03.26

Σύνταξη
Επανεκκινούν τα δρομολόγια τρένων στον Έβρο – Η ανακοίνωση της Hellenic Train
Σιδηρόδρομος 17.03.26

Σύνταξη
Τραγωδία στην Άρτα: Νεκρός ο 53χρονος εργάτης που καταπλακώθηκε από χώματα – Βίντεο ντοκουμέντο
Ελλάδα 17.03.26

Σύνταξη
Ιράν: Γιατί ο Ντόναλντ Τραμπ χάνει τον πόλεμο στο «σπίτι»;
Χωρίς υποστήριξη 17.03.26

Νατάσα Ρουγγέρη
Η τούρτα LEGO για τα γενέθλια του Τεντόγλου στο νέο φυσικοθεραπευτήριο του ΟΑΚΑ
Άλλα Αθλήματα 17.03.26

Δήμος Μπουλούκος
Τα καύσιμα του μισού δισ. στο ΧΑ, ο «εφιάλτης» της κυβέρνησης, το βρετανικό άλμα της Metlen, το ράλι της ΕΥΔΑΠ, έδειξε… «δόντια» η Qualco

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

