newspaper
Τρίτη 24 Μαρτίου 2026
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

# ΙΡΑΝ
# ΤΕΜΠΗ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Νέα δήλωση Ντίλιαν στο Mega: Δεν θα γίνω ο αποδιοπομπαίος τράγος, το Predator παρέχεται αποκλειστικά σε κυβερνήσεις και Αρχές ασφάλειας, αυτοί ορίζουν τους στόχους
Ελλάδα 24 Μαρτίου 2026, 19:15

«Παρέμεινα σιωπηλός κατά τη διάρκεια της δίκης, αλλά δεν θα γίνω ο αποδιοπομπαίος τράγος» τονίζει ο Ταλ Ντίλιαν μετά την καθαρογραφή της δικαστικής απόφασης. Προαναγγέλει προσφυγές σε διεθνείς οργανισμούς. Με αναφορά στον Νίξον και το Watergate επαναλαμβάνει ότι «το λογισμικό προληπτικής άμυνας το παρέχει νόμιμα αποκλειστικά σε εξουσιοδοτημένες κυβερνητικές και αστυνομικές αρχές».

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Micro-cations: Γιατί οι μικρές αποδράσεις μας κάνουν τόσο καλό;

Micro-cations: Γιατί οι μικρές αποδράσεις μας κάνουν τόσο καλό;

Spotlight

Ο ιδρυτής της Intellexa Ταλ Ντίλιαν σκοπεύει να ασκήσει έφεση κατά της καταδικαστικής απόφασης του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών, στο πλαίσιο του σκανδάλου των υποκλοπών που συγκλόνισε την Ελλάδα το 2022.

Το αφεντικό της Intellexa Ταλ Ντίλιαν επαναλαμβάνει: Παρέχουμε τεχνολογία μόνο σε κυβερνήσεις

«Παρέμεινα σιωπηλός κατά τη διάρκεια της δίκης, αλλά δεν θα γίνω ο αποδιοπομπαίος τράγος» τονίζει στο Mega Stories και στο Inside Story ο Ταλ Ντίλιαν και προαναγγέλει προσφυγές σε διεθνείς οργανισμούς.

Με αναφορά στον Νίξον και το Watergate επαναλαμβάνει «η ομάδα μας ανέπτυξε ένα λογισμικό προληπτικής άμυνας και το παρέχει νόμιμα αποκλειστικά σε εξουσιοδοτημένες κυβερνητικές και αστυνομικές αρχές».

Η νέα δήλωση Ντίλιαν

«Το 2022 υπήρξαν ισχυρισμοί ότι η κυβέρνηση παρενέβαινε παράνομα στα τηλέφωνα πολιτικών αντιπάλων και δημοσιογράφων. Η Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, Γεωργία Αδειλίνη, είπε ότι δεν υπήρχαν στοιχεία εναντίον μελών της κυβέρνησης ή/και της ΕΥΠ, αλλά βρήκε «ενδείξεις [inferences] εναντίον εμού και της συζύγου μου, και παρέπεμψε την υπόθεσή μου σε δίκη.

Τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν κατά τη διάρκεια της δίκης αντέκρουαν την ανάλυση της Εισαγγελέως του Αρείου Πάγου. Η απόφαση δεν παρέθεσε ούτε ένα στοιχείο που να αποδεικνύει την προσωπική μου εμπλοκή στις συγκεκριμένες παρεμβάσεις. Οι «ενδείξεις» εναντίον μας εξαφανίστηκαν. Η απόφαση δεν προσδιόρισε πότε, πού και πώς υποτίθεται ότι στείλαμε τους συνδέσμους για την πρόκληση των παρεμβάσεων, δεν επικαλέστηκε κανένα τεχνικό πόρισμα που να αποδεικνύει ότι εγώ ή κάποιος που ενεργούσε κατ’ εντολή μου πραγματοποίησε τις παρεμβάσεις. Αντιθέτως, πολλοί μάρτυρες ανέφεραν την πιθανή εμπλοκή της ΕΥΠ.

Η ίδια η απόφαση αναφέρεται στη χρήση ταυτοτήτων που συνδέονται με ανώτερα κυβερνητικά στελέχη, ωστόσο δεν έγινε καμία προσπάθεια πλήρους διερεύνησης αυτών των κατευθύνσεων.

Το λογισμικό χορηγείται «αποκλειστικά σε εξουσιοδοτημένες κυβερνητικές και αστυνομικές αρχές»

Ο όμιλος μας ανέπτυξε λογισμικό προληπτικής άμυνας και το παρέχει νόμιμα αποκλειστικά σε εξουσιοδοτημένες κυβερνητικές αρχές και αρχές επιβολής του νόμου. Αυτές οι τεχνολογίες έχουν σχεδιαστεί για να υποστηρίζουν τις προσπάθειες εθνικής ασφάλειας και δημόσιας τάξης κυρίαρχων κρατών, όλα στο πλαίσιο του κανονιστικού πλαισίου της ΕΕ και των νομικών προτύπων. Δεν λειτουργούμε συστήματα· δεν ασκούμε δραστηριότητες παρακολούθησης.

Εκ σχεδιασμού, το λογισμικό μας δεν επιτρέπει σε κανέναν εκτός από την υπηρεσία να γνωρίζει τους στόχους και να είναι ενήμερος για τις επιχειρήσεις που διεξάγονται από τις εθνικές υπηρεσίες. Οι εθνικές υπηρεσίες καθορίζουν τους στόχους και εκτελούν την επιχείρηση χωρίς τη γνώση μας. Δεν γνωρίζουμε ποιος πραγματοποίησε τις παρεμβάσεις.

Πιστεύω ότι αποτελεί έγκλημα για ιδιώτες να παρεμβαίνουν σε επικοινωνίες. Αλλά είναι ακόμα πιο σοβαρό έγκλημα να οργανώνεται μια συνωμοτική εγκληματική πράξη για να στείλει αθώους ανθρώπους στη φυλακή προκειμένου να καλυφθούν πολιτικές αρχές. Ο Νίξον έχασε την προεδρία του στην υπόθεση Watergate επειδή προσπάθησε να συγκαλύψει μια επιχείρηση υποκλοπών.

Παρέμεινα σιωπηλός κατά τη διάρκεια της δίκης, αλλά δεν θα γίνω αποδιοπομπαίος τράγος. Θα παρουσιάσω την υπόθεσή μου ενώπιον εθνικών, περιφερειακών και διεθνών θεσμών, συμπεριλαμβανομένης της αίτησης για παρέμβαση του Ειδικού Εισηγητή του ΟΗΕ για την ανεξαρτησία της Δικαιοσύνης».

Η πρώτη δήλωση-ομολογία

Το σκηνικό που έχει διαμορφωθεί στο σκάνδαλο των υποκλοπών έχει αρχίσει και αλλάζει άρδην έπειτα από την πρώτη δήλωση-ομολογία του Ισραηλινού πρώην στρατιωτικού και νυν επιχειρηματία-ιδιοκτήτη της εταιρείας Intellexa, Ταλ Ντίλιαν στην εκπομπή Mega Stories με τη Δώρα Αναγνωστοπούλου.

Αυτή ήταν η πρώτη φορά που η πλευρά Ντίλιαν παραδέχεται ποιοι είναι οι πελάτες του.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
World
HSBC: Ποιες χώρες και ποιοι κλάδοι θα πληρώσουν ακριβά το «μπλοκάρισμα» του Ορμούζ

HSBC: Ποιες χώρες και ποιοι κλάδοι θα πληρώσουν ακριβά το «μπλοκάρισμα» του Ορμούζ

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Κόσμος
«Επαφές» ΗΠΑ-Ιραν για τερματισμό του πολέμου παραδέχτηκε ιρανική πηγή

«Επαφές» ΗΠΑ-Ιραν για τερματισμό του πολέμου παραδέχτηκε ιρανική πηγή

inWellness
Είναι τα λάθη ο δρόμος προς την επιτυχία;
Ποτέ δεν ξέρεις 24.03.26

Είναι τα λάθη ο δρόμος προς την επιτυχία;

Αν ανταποκρινόμαστε στα λάθη που όλοι μας κάνουμε με ηρεμία, αν τα αναλύουμε, μαθαίνουμε από αυτά και προσαρμοζόμαστε αναλόγως, μπορούμε να μετατρέψουμε τις αποτυχίες σε νίκες

Σύνταξη
inTown
Stream newspaper
Ελευσίνα: Γιόρτασαν την επέτειο της 25ης Μαρτίου με χουντικό ύμνο – «Απαράδεκτο γεγονός» και «αποτροπιασμός»
Ελλάδα 24.03.26

Στην Ελευσίνα γιόρτασαν την επέτειο της 25ης Μαρτίου με χουντικό ύμνο - «Απαράδεκτο γεγονός» και «αποτροπιασμός»

Έντονες αντιδράσεις και συζητήσεις έχει προκαλέσει το «απαράδεκτο γεγονός» στον εορτασμό της 25ης Μαρτίου. «Απερίφραστη καταδίκη» από τον δήμαρχο και τη δημοτική αρχή.

Σύνταξη
H χλιδάτη ζωή των μελών του κυκλώματος που εξαπατούσε τον ΕΦΚΑ – Πώς έστησαν την απάτη εκατομμυρίων
Ελλάδα 24.03.26

H χλιδάτη ζωή των μελών του κυκλώματος που εξαπατούσε τον ΕΦΚΑ – Πώς έστησαν την απάτη εκατομμυρίων

Συνολικά 31 εκατ. ευρώ έχασε το Δημόσιο από την απάτη του κυκλώματος που συνελήφθη από το ελληνικό FBI - Οι 226 εταιρείες «βιτρίνα» και τα ανύπαρκτα πρόσωπα.

Βάρρας για ΟΠΕΚΕΠΕ: Με «παραίτησαν» γιατί έκανα καλά τη δουλειά μου – Καταγγελία για πιθανή παρακολούθηση κινητού
Ελλάδα 24.03.26

Βάρρας για ΟΠΕΚΕΠΕ: Με «παραίτησαν» γιατί έκανα καλά τη δουλειά μου – Καταγγελία για πιθανή παρακολούθηση κινητού

Ο πρώην πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ Γρηγόρης Βάρρας κατέθεσε στη δίκη για τον ΟΠΕΚΕΠΕ αναφέροντας πως ο τότε υπουργός Μάκης Βορίδης ζήτησε την παραίτησή του επειδή έκανε καλά τη δουλειά του. «Υπήρχε ένα οικοσύστημα και εγώ ήμουν ο ξενιστής», είπε μεταξύ άλλων

Αφθώδης πυρετός στη Λέσβο: Ικανοποίηση των αιτημάτων των κτηνοτρόφων αλλά τεράστια αγωνία για το μέλλον
Βράζει το νησί 24.03.26

Αφθώδης πυρετός στη Λέσβο: Ικανοποίηση των αιτημάτων των κτηνοτρόφων αλλά τεράστια αγωνία για το μέλλον

«Με το μαλακό» πηγαίνει η κυβέρνηση τους κτηνοτρόφους και τυροκόμους του νησιού - Ο αφθώδης πυρετός φέρνει task force Ευρωπαίων ειδικών στο νησί- Για αποποίηση των ευθυνών της κατηγορεί την κυβέρνηση η Αντιπεριφερειάρχης Πρωτογενούς Τομέα - 5 επιβεβαιωμένα κρούσματα

Άρειος Πάγος για τη δίκη των Τεμπών: Να συμβάλλουν όλοι άμεσα για την ομαλή έναρξη και ολοκλήρωση της διαδικασίας
Ελλάδα 24.03.26

Άρειος Πάγος για τη δίκη των Τεμπών: Να συμβάλλουν όλοι άμεσα για την ομαλή έναρξη και ολοκλήρωση της διαδικασίας

«Στη δίκη αυτή δεν αρμόζουν φαινόμενα «αγανακτισμένων δήθεν πολιτών» που ουδεμία σχέση έχουν με την υπόθεση» τονίζεται σε ανακοίνωση

Ποινική δίωξη για κακουργήματα στους 22 συλληφθέντες για την απάτη με τον ΕΦΚΑ
Ελλάδα 24.03.26

Ποινική δίωξη για κακουργήματα στους 22 συλληφθέντες για την απάτη με τον ΕΦΚΑ

Οι 22 κατηγορούμενοι οι οποίοι αντιμετωπίζουν και τα πλημμελήματα της μη έγκαιρης καταβολής εργοδοτικών εισφορών και προμήθειας ναρκωτικών για ίδια χρήση, οδηγήθηκαν στον ανακριτή

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
inStream - Ροή Ειδήσεων
LIVE: Ντουμπάι – Παναθηναϊκός
Μπάσκετ 24.03.26

LIVE: Ντουμπάι – Παναθηναϊκός

LIVE: Ντουμπάι – Παναθηναϊκός. Παρακολουθήστε live στις 20:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ντουμπάι – Παναθηναϊκός για την 33η αγωνιστική της Euroleague. Τηλεοπτικά από Novasports 4.

Σύνταξη
Η Volkswagen περνάει στην αντιπυραυλική άμυνα, σε συνεργασία με την κατασκευάστρια του «Σιδερένιου Θόλου»
Financial Times 24.03.26

Η Volkswagen περνάει στην αντιπυραυλική άμυνα, σε συνεργασία με την κατασκευάστρια του «Σιδερένιου Θόλου»

Σε σημαντική αλλαγή στις επιχειρηματικές της δραστηριότητες κάνει η Volkswagen. Διαφοροποιεί το χαρτοφυλάκιό της και εισέρχεται στον αμυντικό τομέα μέσω ισραηλινής εταιρείας.

Σύνταξη
LIVE: Ολυμπιακός – Μπρέσια
Άλλα Αθλήματα 24.03.26

LIVE: Ολυμπιακός – Μπρέσια

LIVE: Ολυμπιακός – Μπρέσια. Παρακολουθήστε live στις 19:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ολυμπιακός – Μπρέσια για τη 2η αγωνιστική των ομίλων της προημιτελικής φάσης του Champions League. Τηλεοπτικά από ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ.

Σύνταξη
ΠΑΟΚ: Την επόμενη εβδομάδα σε κυκλοφορία τα εισιτήρια για τον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδος Betsson
Ποδόσφαιρο 24.03.26

ΠΑΟΚ: Πότε τίθενται σε κυκλοφορία τα εισιτήρια για τον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδος Betsson

Στην τελική του ευθεία μπαίνει ο τελικός Κυπέλλου Ελλάδος Betsson για ΠΑΟΚ και ΟΦΗ, με το ενδιαφέρον να εστιάζεται στρέφεται στα εισιτήρια που θα διαθέσουν οι δύο ομάδες.

Σύνταξη
Οι χώρες του Κόλπου εξετάζουν στρατιωτική εμπλοκή στον πόλεμο κατά του Ιράν – Ίσως μετέχουν ήδη…
Μέση Ανατολή 24.03.26

Οι χώρες του Κόλπου εξετάζουν στρατιωτική εμπλοκή στον πόλεμο κατά του Ιράν – Ίσως μετέχουν ήδη…

Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και Σαουδική Αραβία φαίνεται ότι είναι θέμα χρόνου να μπουν στον πόλεμο κατά του Ιράν. Ζυγίζουν τον κίνδυνο να εγκαταλειφθούν από τις ΗΠΑ έχοντας απέναντί τους ένα οργισμένο Ιράν.

Μονακό: Επιστρέφει στις προπονήσεις ο Μίροτιτς ενόψει Παναθηναϊκού
Μπάσκετ 24.03.26

Μονακό: Επιστρέφει στις προπονήσεις ο Μίροτιτς ενόψει Παναθηναϊκού

Θετικά νέα για τη χιλιοταλαιπωρημένη φέτος Μονακό, καθώς ο Νίκολα Μίροτιτς επιστρέφει στις προπονήσεις. Τι ισχύει σχετικά με τη συμμετοχή του στον αγώνα των Μονεγάσκων με τον Παναθηναϊκό (27/3, 21:15)

Σύνταξη
Αλέξης Χαρίτσης: Η επιστολή παραίτησης από πρόεδρος της Νέας Αριστεράς
Πολιτική Γραμματεία 24.03.26

Η επιστολή παραίτησης του Αλέξη Χαρίτση από πρόεδρος της Νέας Αριστεράς

Ο Αλέξης Χαρίτσης ανακοίνωσε την παραίτηση του από πρόεδρος της Νέας Αριστεράς καθώς «η πλειοψηφία στα κομματικά όργανα έχει επιλέξει έναν ριζικά διαφορετικό δρόμο».

Σύνταξη
ΚΚΕ για Φλωρίδη και Άρειο Πάγο: Αποδέχονται την de facto μετατροπή της δίκης σε «κεκλεισμένων των θυρών»
Τέμπη 24.03.26

ΚΚΕ για Φλωρίδη και Άρειο Πάγο: Αποδέχονται την de facto μετατροπή της δίκης σε «κεκλεισμένων των θυρών»

«Είναι ανεπίτρεπτο κυβέρνηση και κράτος να συνεχίζουν τα παιχνίδια με τον πόνο των συγγενών. Και μάλιστα προκλητικά να επικαλούνται την ανάγκη άμεσης διενέργειας της δίκης υπό τον φόβο της παραγραφής», λέει το ΚΚΕ

Σύνταξη
ΣΥΡΙΖΑ: Άρρηκτα συνδεδεμένο με το «μηχανισμό» του Μεγάρου Μαξίμου το σκάνδαλο των υποκλοπών
Επικαιρότητα 24.03.26

ΣΥΡΙΖΑ: Άρρηκτα συνδεδεμένο με το «μηχανισμό» του Μεγάρου Μαξίμου το σκάνδαλο των υποκλοπών

«Το σκάνδαλο των υποκλοπών, παρά τις απεγνωσμένες προσπάθειες του 'μηχανισμού Μαξίμου', αργά ή γρήγορα θα αποκαλυφθεί σε όλη του την τερατώδη διάσταση. Και οι υπεύθυνοι θα λογοδοτήσουν», λέει ο ΣΥΡΙΖΑ

Σύνταξη
Άρης: Με τα αδέλφια Αντετοκούνμπο και τον θρύλο της Γιουνάιτεντ Ρίο Φέρντιναντ ο Ρίτσαρντ Σιάο
Μπάσκετ 24.03.26

Με τα αδέλφια Αντετοκούνμπο και τον θρύλο της Γιουνάιτεντ Ρίο Φέρντιναντ ο Ρίτσαρντ Σιάο

Στο Λος Άντζελες για το παιχνίδι των Μπακς ο μεγαλομέτοχος της ΚΑΕ Άρης Ρίτσαρντ Σιάο, είχε την ευκαιρία να τα πει με Γιάννη και Θανάση Αντετοκούνμπο, αλλά και τον θρύλο της Γιουνάιτεντ Ρίο Φέρντιναντ

Σύνταξη
Ο Γιώργος Μαργώνης αναλαμβάνει Αντιπρόεδρος Ευρώπης της Philip Morris International με ευθύνη τη Νοτιοανατολική Ευρώπη
Τα Νέα της Αγοράς 24.03.26

Ο Γιώργος Μαργώνης αναλαμβάνει Αντιπρόεδρος Ευρώπης της Philip Morris International με ευθύνη τη Νοτιοανατολική Ευρώπη

Η μετάβαση του Γιώργου Μαργώνη από την ηγεσία της Παπαστράτος σε έναν διευρυμένο ευρωπαϊκό ρόλο είναι αποτέλεσμα της συνέχειας, της συνέπειας και της εξέλιξης μίας μακράς διαδρομής 25 ετών στην Παπαστράτος και την Philip Morris International

Σύνταξη
Γιατί έμεινε ο Μίλτος Τεντόγλου εκτός μεταλλίων στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα  
Άλλα Αθλήματα 24.03.26

Γιατί έμεινε ο Μίλτος Τεντόγλου εκτός μεταλλίων στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα  

Η 6η θέση του Μίλτου Τεντόγλου στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα κλειστού στίβου στο Τόρουν προκάλεσε αίσθηση για έναν αθλητή που είναι τα τελευταία χρόνια, συνώνυμο του βάθρου!

Ο Τραμπ έδειξε τον Χέγκσεθ για την επίθεση στο Ιράν – To αμήχανο χαμόγελο του υπουργού Πολέμου
Κόσμος 24.03.26

Ο Τραμπ έδειξε τον Χέγκσεθ για την επίθεση στο Ιράν – To αμήχανο χαμόγελο του υπουργού Πολέμου

Ο υπουργός Πολέμου των ΗΠΑ χαμογέλασε αμήχανα, καθώς ο Τραμπ συνέχιζε να συζητά τις εν εξελίξει συνομιλίες με το Ιράν, ισχυριζόμενος ότι είχαν «ξεκινήσει χθες το βράδυ».

Σύνταξη
Must Read
Το «χτύπημα» στην Ευρώπη, το ξέσπασμα του Μυλωνά, οι ανακατατάξεις του FTSE Russell, το delivery του Στάσση…

Το «χτύπημα» στην Ευρώπη, το ξέσπασμα του Μυλωνά, οι ανακατατάξεις του FTSE Russell, το delivery του Στάσση…

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Τρίτη 24 Μαρτίου 2026
Απόρρητο