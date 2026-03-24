Φάμελλος: Υπήρξε κεντρικός σχεδιασμός στο θέμα των υποκλοπών, ο Μητσοτάκης οφείλει απαντήσεις

Άνοιξε το κουτί της Πανδώρας για την κυβέρνηση και τον Μητσοτάκη, δεν μπορούν να κρυφτούνε για τις υποκλοπές, τονίζει ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελλος σχολιάζοντας τη δικαστική απόφαση που καθαρογράφηκε φέρνοντας στο φως κρίσιμα στοιχεία, στη συζήτηση του με τη Ράνια Τζίμα για την ενότητα interviews του in, που θα δημοσιευθεί στο σύνολο της αύριο, Τετάρτη.

«Υπήρξε κεντρικός σχεδιασμός στο θέμα των υποκλοπών, αυτό έχει αποδειχθεί. Ο κύριος Μητσοτάκης δεν πήρε την ΕΥΠ την πρώτη μέρα ανάληψης των ευθυνών ως πρωθυπουργός; Το οποίο είναι και λανθασμένο πολιτικά, αλλά δεν μας έχει εξηγήσει ακόμα γιατί. Ο ίδιος δεν έβαλε τον διοικητή της ΕΥΠ αλλάζοντας και το θεσμικό πλαίσιο για να μην έχει τα απαραίτητα προσόντα; Έκανε αλλαγή νόμου ακριβώς για να είναι ο δικός του άνθρωπος στην ΕΥΠ. Δεν έρχονται όλοι και αποδεικνύουν πλέον ότι υπήρχε ένα κοινό συνδεδεμένο σύστημα μεταξύ ΕΥΠ και Predator; Δεν βγαίνει πλέον δημόσια ότι αυτό το κακόβουλο λογισμικό απευθύνεται μόνο σε εθνικές αρχές;» αναφέρει δηκτικά.

Ασκεί σκληρή κριτική σε υπουργούς και αξιωματούχους, που παρά το γεγονός ότι υπήρξαν «θύματα» των υποκλοπών δεν κινήθηκαν νομικά, δεν έκαναν απολύτως τίποτα, ακόμη και τώρα που η δικαστική απόφαση κρίνει αναγκαία την έρευνα για κατασκοπεία.

«Έναντι ποιού άραγε θα έπρεπε να καταθέσουν προσφυγές; Έναντι ποιού συστήματος; Του συστήματος Μαξίμου;» λέει χαρακτηριστικά ο κ. Φάμελλος και «καρφώνει» την κυβέρνηση. «Γιατί αυτό που αποκαλύπτεται είναι ότι ΕΥΠ και Predator είχανε κοινούς, αν θέλετε, παρακολουθούμενους, επιτρέψτε μου να χρησιμοποιήσω αυτόν τον όρο, και υπήρχε ένα ενιαίο κέντρο. Πλέον υπάρχει από τον κύριο Ντίλιαν δήλωση ότι ‘εμείς συνεργαζόμαστε μόνο με εθνικές αρχές και επίσημες υπηρεσίες’».

Απαράδεκτος συμβιβασμός, ακατάλληλοι για τη θέση τους

Χωρίς να μασάει τα λόγια του ο κ. Φάμελλος κατηγορεί όσους δεν κινήθηκαν νομικά για απαράδεκτο συμβιβασμό που προσβάλει τη Δημοκρατία.

«Αυτό που διαπιστώνω είναι υποχώρηση από τις υποχρεώσεις και τις ευθύνες τους ως πολίτες και ως πολιτικά πρόσωπα και άρα ακαταλληλότητα για τη θέση την οποία υπηρετούν. Σε κάθε περίπτωση, δεν προσφεύγουν στη δικαιοσύνη για κάτι το οποίο ενημερώθηκαν από ανεξάρτητη αρχή. Ούτε ως μάρτυρες, ούτε ως, αν θέλετε, για να καλύψουν τα δικαιώματά τους και την παράβαση που έχει γίνει εις βάρος τους. Αυτό δημιουργεί πάρα πολλά ερωτήματα και το ερώτημα είναι γιατί; Γιατί υποχωρούν από ένα δικαίωμα και μια υποχρέωση; Τι πρόβλημα έχουν; Τι φοβούνται;»

» Εγώ θεωρώ ότι υπάρχει ένας πολιτικός συμβιβασμός, απαράδεκτος με βάση τις αρχές της δημοκρατίας και του Συντάγματος, και εκτιμώ ότι η διαχείριση της εξουσίας, η καρέκλα, να το πω έτσι απλά, που προσβάλλει, όμως, πραγματικά την πολιτική η διαχείριση αυτή, είναι αυτή η οποία κρατάει αυτόν το συμβιβασμό με όρους λειτουργίας που δεν αντιστοιχούν σε οργανωμένη πολιτεία».

«Θέλω να πω πολύ απλά και καθαρά, ότι τα πολιτικά πρόσωπα τα οποία είναι στη λίστα Μενουδάκου και δεν έχουνε μέχρι στιγμής προσφύγει στη δικαιοσύνη και δεν έχουν παραστεί ως μάρτυρες, προσβάλλουν τους κανόνες της δημοκρατίας και του δικαίου, προσβάλλουν τα δικά τους δικαιώματα και δεν είναι κατάλληλα για να υπηρετούν πολιτικές θέσεις και δεν έχουνε αποδείξει στους πολίτες ότι μπορούν να μιλάνε απέναντι στον ελληνικό λαό» υπερθεματίζει ο κ. Φάμελλος.

Ο Μητσοτάκης οφείλεις απαντήσεις

Σχολιάζοντας περαιτέρω τη δικαστική απόφαση στη δίκη για το Predator ο κ. Φάμελλος επισημαίνει ότι ο πρωθυπουργός «πρέπει να έρθει στη Βουλή να απαντήσει ο ίδιος».

«Πρέπει να υπάρξει αξιοποίηση της απόφασης για να ανοίξει πάλι η συζήτηση για τη διερεύνηση πιθανών ποινικών ευθυνών σε πολιτικό επίπεδο» τονίζει ο κ. Φάμελλος και προσθέτει: «αυτό προκύπτει τουλάχιστον από την εκφορά της απόφασης. Όχι μόνο γιατί ανοίγει και σε άλλα αδικήματα όπως η κατασκοπεία, το οποίο εμείς το είχαμε ζητήσει, το είχαμε θέσει εκ μέρους των στελεχών του κόμματός μας τα οποία δυστυχώς ήτανε και αυτά στους παρακολουθούμενους, στις επισυνδέσεις ας το πω έτσι. Όμως υπάρχει και κάτι ακόμα το οποίο έβαλε το δικαστήριο: Η ψευδορκία. Υπήρξε μια εξεταστική επιτροπή στημένη. Δεν είναι μόνο το θέμα του ότι έγινε πριν. Έχουμε συγκάλυψη και μετά. Αποκαλύφθηκε ότι οι ερωτήσεις μάρτυρα είχαν δοθεί και στη συνέχεια αν δεν κάνω λάθος του είπαν ότι και καλά απάντησες. Λοιπόν, εδώ τα πράγματα απλώς έχουνε ανοίξει. Ήταν ή δεν ήταν στημένη η εξεταστική επιτροπή; Επιβεβαιώθηκε. Δεν πρέπει να ξαναγίνει συζήτηση λοιπόν στη Βουλή; Ποιος του έδωσε τις ερωτήσεις; Ποιοι του είπανε καλά απάντησες; Ποιοι μιλάγανε μεταξύ τους; Μπορεί ο ίδιος να μην μίλησε με πολιτικά πρόσωπα, αλλά κάποιος άλλος μιλούσε και μετέφερε τα μηνύματα. Μετέφερε τις ερωτήσεις. Όλα αυτά λοιπόν γίνανε μπροστά στους Έλληνες πολίτες και τις Ελληνίδες, τα ξέρουνε, τα ξέρουμε όλοι. Δεν μπορούν να κρυφτούνε».