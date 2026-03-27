Ο φόβος νέων αποκαλύψεων για τις υποκλοπές στοιχειώνει το Μαξίμου

Με τον φόβο νέων αποκαλύψεων για το σκάνδαλο των υποκλοπών πορεύονται στο μέγαρο Μαξίμου, το οποίο κλυδωνίζεται μετά και τις τελευταίες ευθείες βολές του ιδρυτή της Intellexa Ταλ Ντίλιαν κατά της ελληνικής κυβέρνησης και της ΕΥΠ, τις οποίες «κάρφωσε» καθαρά για τη χρήση του Predator, στέλνοντας μάλιστα σαφές μήνυμα στον πρωθυπουργό ότι «ο Νίξον έχασε την προεδρία του στην υπόθεση Watergate επειδή προσπάθησε να συγκαλύψει μια επιχείρηση υποκλοπών» (MEGA Stories και Inside Story).

Το Μαξίμου υποδέχτηκε τις νέες αποκαλυπτικές δηλώσεις αυτές με εμφανή αμηχανία και με μία γραμμή που αφενός επιμένει στην οχύρωση πίσω από την εισαγγελική διάταξη του Αρείου Πάγου (που δεν είδε εμπλοκή πολιτικών προσώπων, αλλά αποδείχτηκε διάτρητη μετά την ιστορική δικαστική απόφαση, η οποία στέλνει πίσω στην εισαγγελία πρωτοδικών τα πρακτικά της δίκης για περαιτέρω διερεύνηση της υπόθεσης) και αφετέρου προσπαθεί να απαξιώσει το πρόσωπο του Ταλ Ντίλιαν, και όσα ο ιδρυτής της Intellexa καταγγέλλει σε βάρος της ελληνικής κυβέρνησης, με τον υπαινιγμό ότι τα λέει επειδή παραμένει κατηγορούμενος σε δεύτερο βαθμό.

Η γραμμή

Σε αυτό το πλαίσιο, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης επανέλαβε (MEGA) ότι «η Δικαιοσύνη, μάλιστα σε ανώτατο επίπεδο (σ.σ. εννοώντας τον Άρειο Πάγο), έχει πει ότι δεν υπάρχει ευθύνη κρατικού λειτουργού και παρέπεμψε τους τέσσερις αυτούς ιδιώτες να δικαστούν σε πρώτο βαθμό, όπου και καταδικάστηκαν».

Και ερωτηθείς για τις καταγγελίες του Ταλ Ντίλιαν, υποστήριξε ότι «0 συγκεκριμένος κύριος θυμίζω ότι είναι καταδικασμένος σε πρώτο βαθμό και έχει τη θέση δικονομικά του κατηγορούμενου στην κατ’ έφεση δίκη, η οποία θα διεξαχθεί όταν προσδιοριστεί ο δεύτερος βαθμός. Άρα μιλάμε για έναν άνθρωπο, ο οποίος έχει καταδικαστεί σε πρώτο βαθμό και έχει τη θέση του κατηγορούμενου σε δεύτερο βαθμό, έχει τους ισχυρισμούς που έχει. Αυτή τη στιγμή, αυτοί οι ισχυρισμοί δεν έχουν διατυπωθεί ενώπιον των δικαστηρίων».

Στην ίδια γραμμή και ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της ΝΔ Μακάριος Λαζαρίδης, δήλωσε (Παραπολιτικά 90.1): «Δεν ξέρω πόση αξία έχει ένας άνθρωπος καταδικασμένος με πάρα πολλά χρόνια στην πλάτη του πρωτόδικα, ο οποίος θέλει με κάποιο τρόπο στον δεύτερο βαθμό, γιατί είναι νομίζω ο μοναδικός από τους τέσσερις, μέχρι στιγμής τουλάχιστον, που θα προσφύγει στη δικαιοσύνη σε δεύτερο βαθμό, καταλαβαίνετε ότι μπορεί να λέει ό,τι θέλει».

Το πράγμα σοβαρεύει

Ωστόσο κυβερνητικά στελέχη, σε κατ’ ιδίαν συζητήσεις αναγνωρίζουν ότι οι καταγγελίες αυτές του Ταλ Ντίλιαν ανοίγουν μία καινούρια «ιστορία» για την κυβέρνηση και, παρότι θεωρούν ότι ως τώρα ως υπόθεση δεν «πουλούσε» στον κόσμο, εκτιμούν ότι αν υπάρξουν και νέες αποκαλύψεις για το σκάνδαλο των υποκλοπών, τότε σε συνδυασμό με άλλες υποθέσεις, όπως αυτή του ΟΠΕΚΕΠΕ, θα διαμορφώσουν ένα κλίμα εξαιρετικά αρνητικό για το Μαξίμου.

Δεδομένο είναι ότι το θέμα των υποκλοπών βρίσκεται πια στο επίκεντρο αλλεπάλληλων συζητήσεων στους «γαλάζιους» διαδρόμους και πολλά στελέχη της ΝΔ, σε διαφορετικές κατ’ ιδίαν συνομιλίες και με διαφορετικά λόγια, ουσιαστικά καταλήγουν στο ίδιο συμπέρασμα: Πως σε ό,τι αφορά τις υποκλοπές, τα πράγματα είναι πλέον πολύ σοβαρά για την κυβέρνηση. Ειδικά όταν ανοίγει ο δρόμος για τη διερεύνηση αδικημάτων κακουργηματικού χαρακτήρα, όπως αυτό της κατασκοπείας.

Δύσκολη θέση

Μάλιστα η δύσκολη θέση στην οποία έχει περιέλθει η κυβέρνηση, γίνεται αντιληπτή και από το γεγονός ότι το Μαξίμου προσπαθεί να ξορκίσει τα κρίσιμα ερωτηματικά για θέματα εθνικής ασφάλειας (που εγείρονται μετά τη δικαστική απόφαση, αλλά και τις παρακολουθήσεις των υπουργών Εξωτερικών και Άμυνας και της ηγεσίας των Ενόπλων Δυνάμεων με εμπλοκή μιας εταιρείας ισραηλινών συμφερόντων), επικαλούμενο τον τρόπο με τον οποίο διαχειρίστηκε τα… γεγονότα του Έβρου το 2020.

Σε αυτό το πλαίσιο ο κυβερνητικός εκπρόσωπος υποστήριξε ότι «είμαστε η κυβέρνηση που διαχειρίστηκε μια υβριδική απειλή στον Έβρο και μια σειρά από προεκτάσεις παγκόσμιων κρίσεων που φαίνεται εκ του αποτελέσματος ότι η Ελλάδα είναι σε άλλο επίπεδο ασφαλείας».

Το νομοθετικό πλαίσιο

Στο ίδιο πλαίσιο υποστήριξε ακόμα ότι «πέραν όλων των ενεργειών, των παραιτήσεων οι οποίες έγιναν, προβήκαμε άμεσα σε αλλαγή του νομοθετικού πλαισίου άμεσα και μάλιστα πολύ αυστηρότερο νομοθετικό πλαίσιο από αυτό που κληρονομήσαμε από την προηγούμενη κυβέρνηση».

Όταν βέβαια η κυβέρνηση Μητσοτάκη όρισε μεν τους λόγους εθνικής ασφάλειας για τους οποίους επιτρέπεται η άρση του απορρήτου, αλλά με τρόπο που υπερβαίνει το πλαίσιο που ορίζεται από τις έννοιες της εδαφικής ακεραιότητας, της εθνικής άμυνας και της προστασίας του πολιτεύματος (τις μόνες δηλαδή έννοιες που το Σύνταγμα συσχετίζει με την εθνική ασφάλεια) και περιλαμβάνει και την «ενεργειακή ασφάλεια» και την «κυβερνοασφάλεια».

Και όταν ο νόμος της παρούσας κυβέρνησης (που αναγκάστηκε να φέρει μόνο όταν ήρθε στο φως η παρακολούθηση Ανδρουλάκη και το σκάνδαλο των υποκλοπών), όχι μόνο δεν διασφάλιζε το δικαίωμα του παρακολουθούμενου να ενημερωθεί ουσιαστικά, μετά τη λήξη του μέτρου, αλλά έβαζε πρόσθετα προσκόμματα, περιορίζοντας το δικαίωμα ενημέρωσης μόνο στο ίδιο το γεγονός της παρακολούθησης και στη διάρκειά της (αφήνοντας απ’ έξω τους λόγους για τους οποίους παρακολουθήθηκε) και αυτό, ύστερα από τρία χρόνια από τη λήξη του μέτρου και υπό την προϋπόθεση της έγκρισης ενός οργάνου, στο οποίο πλειοψηφία έχουν εκείνοι που αποφάσισαν την παρακολούθηση.

Οι αναφορές σε Δημητριάδη

Την ίδια ώρα «γαλάζια» στελέχη, θέλοντας να καταδείξουν το πόσο σοβαρό πρόβλημα έχει πλέον το Μαξίμου, υπενθυμίζουν το πλήθος των φορών που αναφέρεται το όνομα του πρώην γενικού γραμματέα (και ανιψιού) του πρωθυπουργού Γρηγόρη Δημητριάδη.

Παράλληλα, σε κατ’ ιδίαν συζητήσεις τονίζουν ότι πλέον η μία υπόθεση έρχεται και εγγράφεται πάνω στην άλλη και σημειώνουν ότι όταν έχεις υποκλοπές, Τέμπη και ΟΠΕΚΕΠΕ, τότε μπορεί αύριο να έρθει ακόμα και μία μικρή υπόθεση, που όμως με τη συσσώρευση υποθέσεων στα 7 χρόνια θητείας της παρούσας κυβέρνησης, να μετατραπεί αυτομάτως σε τεράστια και να προκαλέσει στην κυβέρνηση πολλαπλάσια πολιτική ζημιά του πραγματικού μεγέθους της.

Σε κάθε περίπτωση, κυβερνητικά στελέχη θεωρούν ότι αν ο πόλεμος στην Μέση Ανατολή δεν τελειώσει σε ένα εύλογο διάστημα και αν η ιστορία του πολέμου -όπως λένε- κακοφορμίσει, προκαλώντας ανυπολόγιστες οικονομικές επιπτώσεις και ωστικά κύματα ακρίβειας στη χώρα μας, τότε νέες αποκαλύψεις για το σκάνδαλο των υποκλοπών (ή και για άλλες υποθέσεις) θα αποκτούν ακόμα μεγαλύτερη δυναμική, δημιουργώντας ένα μείγμα εξαιρετικά εκρηκτικό για την κυβέρνηση. Kαι ενώ βρισκόμαστε ήδη ατύπως σε μια μακρά προεκλογική περίοδο.