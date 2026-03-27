Ο φόβος νέων αποκαλύψεων για τις υποκλοπές στοιχειώνει το Μαξίμου
Πολιτική Γραμματεία 27 Μαρτίου 2026, 17:41

Ο φόβος νέων αποκαλύψεων για τις υποκλοπές στοιχειώνει το Μαξίμου

Πολλά «γαλάζια» στελέχη θεωρούν ότι τα πράγματα είναι πλέον σοβαρά για την κυβέρνηση. Σε κατ' ιδίαν συζητήσεις, κυβερνητικά στελέχη εκτιμούν πως αν υπάρξουν και νέες αποκαλύψεις για τις υποκλοπές, τότε μαζί με άλλες υποθέσεις, θα διαμορφώσουν ένα κλίμα εξαιρετικά αρνητικό για το Μαξίμου. 

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
Με τον φόβο νέων αποκαλύψεων για το σκάνδαλο των υποκλοπών πορεύονται στο μέγαρο Μαξίμου, το οποίο κλυδωνίζεται μετά και τις τελευταίες ευθείες βολές του ιδρυτή της Intellexa Ταλ Ντίλιαν κατά της ελληνικής κυβέρνησης και της ΕΥΠ, τις οποίες «κάρφωσε» καθαρά για τη χρήση του Predator, στέλνοντας μάλιστα σαφές μήνυμα στον πρωθυπουργό ότι «ο Νίξον έχασε την προεδρία του στην υπόθεση Watergate επειδή προσπάθησε να συγκαλύψει μια επιχείρηση υποκλοπών» (MEGA Stories και Inside Story).

Το Μαξίμου υποδέχτηκε τις νέες αποκαλυπτικές δηλώσεις αυτές με εμφανή αμηχανία και με μία γραμμή που αφενός επιμένει στην οχύρωση πίσω από την εισαγγελική διάταξη του Αρείου Πάγου (που δεν είδε εμπλοκή πολιτικών προσώπων, αλλά αποδείχτηκε διάτρητη μετά την ιστορική δικαστική απόφαση, η οποία στέλνει πίσω στην εισαγγελία πρωτοδικών τα πρακτικά της δίκης για περαιτέρω διερεύνηση της υπόθεσης) και αφετέρου προσπαθεί να απαξιώσει το πρόσωπο του Ταλ Ντίλιαν, και όσα ο ιδρυτής της Intellexa καταγγέλλει σε βάρος της ελληνικής κυβέρνησης, με τον υπαινιγμό ότι τα λέει επειδή παραμένει κατηγορούμενος σε δεύτερο βαθμό.

Η γραμμή

Σε αυτό το πλαίσιο, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης επανέλαβε (MEGA) ότι «η Δικαιοσύνη, μάλιστα σε ανώτατο επίπεδο (σ.σ. εννοώντας τον Άρειο Πάγο), έχει πει ότι δεν υπάρχει ευθύνη κρατικού λειτουργού και παρέπεμψε τους τέσσερις αυτούς ιδιώτες να δικαστούν σε πρώτο βαθμό, όπου και καταδικάστηκαν».

Και ερωτηθείς για τις καταγγελίες του Ταλ Ντίλιαν, υποστήριξε ότι «0 συγκεκριμένος κύριος θυμίζω ότι είναι καταδικασμένος σε πρώτο βαθμό και έχει τη θέση δικονομικά του κατηγορούμενου στην κατ’ έφεση δίκη, η οποία θα διεξαχθεί όταν προσδιοριστεί ο δεύτερος βαθμός. Άρα μιλάμε για έναν άνθρωπο, ο οποίος έχει καταδικαστεί σε πρώτο βαθμό και έχει τη θέση του κατηγορούμενου σε δεύτερο βαθμό, έχει τους ισχυρισμούς που έχει. Αυτή τη στιγμή, αυτοί οι ισχυρισμοί δεν έχουν διατυπωθεί ενώπιον των δικαστηρίων».

Στην ίδια γραμμή και ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της ΝΔ Μακάριος Λαζαρίδης, δήλωσε (Παραπολιτικά 90.1): «Δεν ξέρω πόση αξία έχει ένας άνθρωπος καταδικασμένος με πάρα πολλά χρόνια στην πλάτη του πρωτόδικα, ο οποίος θέλει με κάποιο τρόπο στον δεύτερο βαθμό, γιατί είναι νομίζω ο μοναδικός από τους τέσσερις, μέχρι στιγμής τουλάχιστον, που θα προσφύγει στη δικαιοσύνη σε δεύτερο βαθμό, καταλαβαίνετε ότι μπορεί να λέει ό,τι θέλει».

Το πράγμα σοβαρεύει

Ωστόσο κυβερνητικά στελέχη, σε κατ’ ιδίαν συζητήσεις αναγνωρίζουν ότι οι καταγγελίες αυτές του Ταλ Ντίλιαν ανοίγουν μία καινούρια «ιστορία» για την κυβέρνηση και, παρότι θεωρούν ότι ως τώρα ως υπόθεση δεν «πουλούσε» στον κόσμο, εκτιμούν ότι αν υπάρξουν και νέες αποκαλύψεις για το σκάνδαλο των υποκλοπών, τότε σε συνδυασμό με άλλες υποθέσεις, όπως αυτή του ΟΠΕΚΕΠΕ, θα διαμορφώσουν ένα κλίμα εξαιρετικά αρνητικό για το Μαξίμου.

Δεδομένο είναι ότι το θέμα των υποκλοπών βρίσκεται πια στο επίκεντρο αλλεπάλληλων συζητήσεων στους «γαλάζιους» διαδρόμους και πολλά στελέχη της ΝΔ, σε διαφορετικές κατ’ ιδίαν συνομιλίες και με διαφορετικά λόγια, ουσιαστικά καταλήγουν στο ίδιο συμπέρασμα: Πως σε ό,τι αφορά τις υποκλοπές, τα πράγματα είναι πλέον πολύ σοβαρά για την κυβέρνηση. Ειδικά όταν ανοίγει ο δρόμος για τη διερεύνηση αδικημάτων κακουργηματικού χαρακτήρα, όπως αυτό της κατασκοπείας.

Δύσκολη θέση

Μάλιστα η δύσκολη θέση στην οποία έχει περιέλθει η κυβέρνηση, γίνεται αντιληπτή και από το γεγονός ότι το Μαξίμου προσπαθεί να ξορκίσει τα κρίσιμα ερωτηματικά για θέματα εθνικής ασφάλειας (που εγείρονται μετά τη δικαστική απόφαση, αλλά και τις παρακολουθήσεις των υπουργών Εξωτερικών και Άμυνας και της ηγεσίας των Ενόπλων Δυνάμεων με εμπλοκή μιας εταιρείας ισραηλινών συμφερόντων), επικαλούμενο τον τρόπο με τον οποίο διαχειρίστηκε τα… γεγονότα του Έβρου το 2020.

Σε αυτό το πλαίσιο ο κυβερνητικός εκπρόσωπος υποστήριξε ότι «είμαστε η κυβέρνηση που διαχειρίστηκε μια υβριδική απειλή στον Έβρο και μια σειρά από προεκτάσεις παγκόσμιων κρίσεων που φαίνεται εκ του αποτελέσματος ότι η Ελλάδα είναι σε άλλο επίπεδο ασφαλείας».

Το νομοθετικό πλαίσιο

Στο ίδιο πλαίσιο υποστήριξε ακόμα ότι «πέραν όλων των ενεργειών, των παραιτήσεων οι οποίες έγιναν, προβήκαμε άμεσα σε αλλαγή του νομοθετικού πλαισίου άμεσα και μάλιστα πολύ αυστηρότερο νομοθετικό πλαίσιο από αυτό που κληρονομήσαμε από την προηγούμενη κυβέρνηση».

Όταν βέβαια η κυβέρνηση Μητσοτάκη όρισε μεν τους λόγους εθνικής ασφάλειας για τους οποίους επιτρέπεται η άρση του απορρήτου, αλλά με τρόπο που υπερβαίνει το πλαίσιο που ορίζεται από τις έννοιες της εδαφικής ακεραιότητας, της εθνικής άμυνας και της προστασίας του πολιτεύματος (τις μόνες δηλαδή έννοιες που το Σύνταγμα συσχετίζει με την εθνική ασφάλεια) και περιλαμβάνει και την «ενεργειακή ασφάλεια» και την «κυβερνοασφάλεια».

Και όταν ο νόμος της παρούσας κυβέρνησης (που αναγκάστηκε να φέρει μόνο όταν ήρθε στο φως η παρακολούθηση Ανδρουλάκη και το σκάνδαλο των υποκλοπών), όχι μόνο δεν διασφάλιζε το δικαίωμα του παρακολουθούμενου να ενημερωθεί ουσιαστικά, μετά τη λήξη του μέτρου, αλλά έβαζε πρόσθετα προσκόμματα, περιορίζοντας το δικαίωμα ενημέρωσης μόνο στο ίδιο το γεγονός της παρακολούθησης και στη διάρκειά της (αφήνοντας απ’ έξω τους λόγους για τους οποίους παρακολουθήθηκε) και αυτό, ύστερα από τρία χρόνια από τη λήξη του μέτρου και υπό την προϋπόθεση της έγκρισης ενός οργάνου, στο οποίο πλειοψηφία έχουν εκείνοι που αποφάσισαν την παρακολούθηση.

Οι αναφορές σε Δημητριάδη

Την ίδια ώρα «γαλάζια» στελέχη, θέλοντας να καταδείξουν το πόσο σοβαρό πρόβλημα έχει πλέον το Μαξίμου, υπενθυμίζουν το πλήθος των φορών που αναφέρεται το όνομα του πρώην γενικού γραμματέα (και ανιψιού) του πρωθυπουργού Γρηγόρη Δημητριάδη.

Παράλληλα, σε κατ’ ιδίαν συζητήσεις τονίζουν ότι πλέον η μία υπόθεση έρχεται και εγγράφεται πάνω στην άλλη και σημειώνουν ότι όταν έχεις υποκλοπές, Τέμπη και ΟΠΕΚΕΠΕ, τότε μπορεί αύριο να έρθει ακόμα και μία μικρή υπόθεση, που όμως με τη συσσώρευση υποθέσεων στα 7 χρόνια θητείας της παρούσας κυβέρνησης, να μετατραπεί αυτομάτως σε τεράστια και να προκαλέσει στην κυβέρνηση πολλαπλάσια πολιτική ζημιά του πραγματικού μεγέθους της.

Σε κάθε περίπτωση, κυβερνητικά στελέχη θεωρούν ότι αν ο πόλεμος στην Μέση Ανατολή δεν τελειώσει σε ένα εύλογο διάστημα και αν η ιστορία του πολέμου -όπως λένε- κακοφορμίσει, προκαλώντας ανυπολόγιστες οικονομικές επιπτώσεις και ωστικά κύματα ακρίβειας στη χώρα μας, τότε νέες αποκαλύψεις για το σκάνδαλο των υποκλοπών (ή και για άλλες υποθέσεις) θα αποκτούν ακόμα μεγαλύτερη δυναμική, δημιουργώντας ένα μείγμα εξαιρετικά εκρηκτικό για την κυβέρνηση. Kαι ενώ βρισκόμαστε ήδη ατύπως σε μια μακρά προεκλογική περίοδο.

Φυσικό αέριο
Κάθετος Διάδρομος: Συμφωνία Διαχειριστών και Κομισιόν

Κάθετος Διάδρομος: Συμφωνία Διαχειριστών και Κομισιόν

Κόσμος
Πυρά Βανς σε Νετανιάχου: Πούλησες έναν εύκολο πόλεμο στον Τραμπ

Πυρά Βανς σε Νετανιάχου: Πούλησες έναν εύκολο πόλεμο στον Τραμπ

Δένδιας σε εφοπλιστές: Οι Ένοπλες Δυνάμεις χρειάζονται δωρεές, το υστέρημα του φορολογούμενου δεν καλύπτει τα πάντα
Διπλωματία 27.03.26

Δένδιας σε εφοπλιστές: Οι Ένοπλες Δυνάμεις χρειάζονται δωρεές, το υστέρημα του φορολογούμενου δεν καλύπτει τα πάντα

Ο Νίκος Δένδιας κάλεσε τους εφοπλιστές να συνδράμουν με δωρεές τις Ένοπλες Δυνάμεις, ενώ την ίδια στιγμή επανέλαβε την ανάγκη για αλλαγές στις Ένοπλες Δυνάμεις με το βλέμμα στη νέα εποχή.

Σύνταξη
Νικητιάδης: Η ΝΔ έκανε το κράτος μαγαζί απευθείας αναθέσεων και «ημετέρων»
Πολιτική Γραμματεία 27.03.26

Νικητιάδης: Η ΝΔ έκανε το κράτος μαγαζί απευθείας αναθέσεων και «ημετέρων»

Από τις υποσχέσεις του 2019 για «κανονικό κράτος», η ΝΔ κατέληξε «να στήσει ένα βαθιά κομματικό κράτος, όπου το δημόσιο χρήμα υπηρετεί με το αζημίωτο τις ανάγκες του 'γαλάζιου' κομματικού της μηχανισμού», λέει ο Γιώργος Νικητιάδης

Σύνταξη
Ερώτηση ΕΟ ΚΚΕ για το εμπόριο και τη χρήση κατασκοπευτικών λογισμικών με βάση την «συγκάλυψη της κυβέρνησης»
Υποκλοπές 27.03.26

Ερώτηση ΕΟ ΚΚΕ για το εμπόριο και τη χρήση κατασκοπευτικών λογισμικών με βάση την «συγκάλυψη της κυβέρνησης»

Τις «αποκαλυπτικές» δηλώσεις του ιδρυτή της Intellexa, Ταλ Ντίλιαν, στο MEGA, επισημαίνουν οι ευρωβουλευτές του ΚΚΕ, σημειώνοντας πως ομολόγησε ότι παρέχει το κατασκοπευτικό λογισμικό Predator «αποκλειστικά σε εξουσιοδοτημένες κυβερνητικές αρχές και αρχές επιβολής του νόμου»

Σύνταξη
Κόντρα σε συγγενείς και επιζήσαντες ο Φλωρίδης υπερασπίζεται την αίθουσα της δίκης των Τεμπών
Πολιτική Γραμματεία 27.03.26

Κόντρα σε συγγενείς και επιζήσαντες ο Φλωρίδης υπερασπίζεται την αίθουσα της δίκης των Τεμπών

Ο υπουργός Δικαιοσύνης προανήγγειλε ελέγχους της ΕΛ.ΑΣ. για την είσοδο στην αίθουσα της δίκης των Τεμπών. «Την Τετάρτη θα μπουν στην αίθουσα όσοι ο νόμος ορίζει ότι πρέπει να μπουν», είπε

Σύνταξη
Σάντσεθ σε Ανδρουλάκη: Το ΠΑΣΟΚ κόμμα που μπορεί να κάνει τη διαφορά – Χρειαζόμαστε προοδευτικά κόμματα στην κυβέρνηση
Επιστολή 27.03.26

Σάντσεθ σε Ανδρουλάκη: Το ΠΑΣΟΚ κόμμα που μπορεί να κάνει τη διαφορά – Χρειαζόμαστε προοδευτικά κόμματα στην κυβέρνηση

«Το ΠΑΣΟΚ είναι ένα κόμμα με διεθνιστική παράδοση και διαθέτει μια σημαντική ιστορική πορεία για το προοδευτικό κίνημα στην Ευρώπη και παγκοσμίως», τόνισε ο Ισπανός πρωθυπουργός στην επιστολή του στον Νίκο Ανδρουλάκη

Σύνταξη
Συνέδριο ΠΑΣΟΚ: Το «πολιτικό μανιφέστο της αλλαγής» κατά Ανδρουλάκη
Πολιτική Γραμματεία 27.03.26

Συνέδριο ΠΑΣΟΚ: Το «πολιτικό μανιφέστο της αλλαγής» κατά Ανδρουλάκη

Ξεκινάει στις έξι το απόγευμα το 4ο τακτικό συνέδριο του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ με τον Νίκο Ανδρουλάκη να παρουσιάζει το «πολιτικό μανιφέστο της αλλαγής» - Το σημείο «13» της Εθνικής Στρατηγικής και το κλίμα εξομάλυνσης με στόχο την ενότητα.

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Αντιπολιτευτικά πυρά για την ακρίβεια και την «ανεπαρκή» αύξηση του κατώτατου μισθού
Πολιτική Γραμματεία 27.03.26

Αντιπολιτευτικά πυρά για την ακρίβεια και την «ανεπαρκή» αύξηση του κατώτατου μισθού

ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ επιτίθενται στην κυβέρνηση για την «ανεπαρκή», όπως τη χαρακτηρίζουν, αύξηση του κατώτατου μισθού. «Ένας στους πέντε εργαζόμενους πρέπει να ζήσει με 770 ευρώ»

Σύνταξη
Κινητοποιήσεις ενάντια στον πόλεμο και τον ρατσισμό στην Αθήνα – Κάλεσμα ΣΥΡΙΖΑ για συμμετοχή
Στο Σύνταγμα 27.03.26

Κινητοποιήσεις ενάντια στον πόλεμο και τον ρατσισμό στην Αθήνα – Κάλεσμα ΣΥΡΙΖΑ για συμμετοχή

«Η επίθεση των ΗΠΑ και του Ισραήλ εναντίον του Ιράν αποτελεί απαράδεκτη παραβίαση του Διεθνούς Δικαίου», επισημαίνει ο ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ, καλώντας στις συγκεντρώσεις

Σύνταξη
Πάλι από τα μέσα του μήνα χωρίς λεφτά όμως μια μέρα μετά, ψάχνει η ΝΔ με ποιον θα συνεργαστεί ώστε η «κανονικότητα» να συνεχιστεί
in Confidential 27.03.26

Πάλι από τα μέσα του μήνα χωρίς λεφτά όμως μια μέρα μετά, ψάχνει η ΝΔ με ποιον θα συνεργαστεί ώστε η «κανονικότητα» να συνεχιστεί

Παραμένουν παιδιά ενός κατώτερου θεού όσοι περιμένουν να ζήσουν με την αύξηση του κατώτατου μισθού. Στα κόμματα επικρατεί αναβρασμός γιατί αγανάκτησε ο λαός

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Τα «μαγειρέματα» με τον Ποινικό Κώδικα, το σκάνδαλο των υποκλοπών και η διάψευση που «φούντωσε» τη συζήτηση
Πολιτική Γραμματεία 26.03.26

Τα «μαγειρέματα» με τον Ποινικό Κώδικα, το σκάνδαλο των υποκλοπών και η διάψευση που «φούντωσε» τη συζήτηση

«Ράβει κοστούμι» η κυβέρνηση για αλλαγή του Ποινικού Κώδικα ώστε να μην οδηγηθούν στη φυλακή οι καταδικασθέντες για το σκάνδαλο των υποκλοπών; Κατηγορηματικά «όχι» λέει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης που επιχειρώντας να κλείσει το θέμα, άνοιξε τη συζήτηση…

Σύνταξη
Οι «βόμβες» Ντίλιαν για το σκάνδαλο των υποκλοπών και η προσπάθεια απαξίωσης των λεγομένων του
Πολιτική Γραμματεία 26.03.26

Οι «βόμβες» Ντίλιαν για το σκάνδαλο των υποκλοπών και το «κουμπί πανικού» στο κυβερνητικό στρατόπεδο

Σφίγγει ο κλοιός μετά τις νέες ευθείες «βολές» από τον Ταλ Ντίλιαν που εκθέτουν ανεπανόρθωτα την κυβέρνηση και τον πρωθυπουργό. Σε θέση άμυνας τα κυβερνητικά στελέχη προσπαθούν να σβήσουν τη «φωτιά» δια της… απαξίωσης.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Δίκη υποκλοπών: Η κατάθεση Ράμμου και πως η ΕΥΠ εμπόδισε την έρευνα της ΑΔΑΕ για τις υποκλοπές
Πολιτική Γραμματεία 26.03.26

Δίκη υποκλοπών: Η κατάθεση Ράμμου και πως η ΕΥΠ εμπόδισε την έρευνα της ΑΔΑΕ για τις υποκλοπές

Από τα πρακτικά της δίκης των υποκλοπών έχει τεράστιο ενδιαφέρον η κατάθεση του Χρήστου Ράμμου, πρώην επικεφαλής της ΑΔΑΕ, στην οποία αποδεικνύεται ότι η ΕΥΠ δεν επέτρεψε κανέναν έλεγχο από την Αρχή, παρά τις περί του αντιθέτου διαβεβαιώσεις του πρωθυπουργού.

Δημήτρης Τερζής
Δημήτρης Τερζής
Κώστας Τσουκαλάς: Να απαντήσει η κυβέρνηση αν ο κ. Ντίλιαν λέει την αλήθεια;
Πολιτική Γραμματεία 26.03.26

Κώστας Τσουκαλάς: Να απαντήσει η κυβέρνηση αν ο κ. Ντίλιαν λέει την αλήθεια;

Μετά τις τελευταίες εξελίξεις που πυροδότησαν στο ζήτημα των υποκλοπών οι δηλώσεις του ιδρυτή της Intellexa Ταλ Ντίλιαν, το ΠΑΣΟΚ, μέσω του Κώστα Τσουκαλά, ρωτά: «Γιατί η κυβέρνηση δεν μας απαντά με ένα “ναι” ή ένα “όχι” για το αν ο κ. Ντίλιαν λέει την αλήθεια;».

Σύνταξη
Κέρκυρα: 47χρονος έκρυβε ναρκωτικά στον προφυλακτήρα του αυτοκινήτου – Επιτέθηκε στους αστυνομικούς κατά τη σύλληψη
Ελλάδα 27.03.26

Κέρκυρα: 47χρονος έκρυβε ναρκωτικά στον προφυλακτήρα του αυτοκινήτου – Επιτέθηκε στους αστυνομικούς κατά τη σύλληψη

Ο 47χρονος αλλοδαπός εντοπίστηκε να κινείται με το όχημά του περιφερειακά της πόλης στην Κέρκυρα και ακινητοποιήθηκε - Αναζητείται συνεργός του

Σύνταξη
Τέμπη: «Μήπως εσείς δεν θέλετε να γίνει η δίκη;» – Αιχμές Πλακιά προς Γεωργιάδη και Φλωρίδη
Τέμπη 27.03.26

«Μήπως εσείς δεν θέλετε να γίνει η δίκη;» - Αιχμές Πλακιά προς Γεωργιάδη και Φλωρίδη

Ο Νίκος Πλακιάς που έχασε τις δίδυμες κόρες του και την ανιψιά του στο πολύνεκρο δυστύχημα των Τεμπών πήρε θέση στη συζήτηση για την καταλληλότητα της αίθουσας της δίκης, υπογραμμίζοντας ότι κυβέρνηση δεν έκανε ούτε τα απαραίτητα.

Σύνταξη
Αστυνομική επιχείρηση στον Βοτανικό για τους παράνομους σκουπιδότοπους – Πέντε συλλήψεις
Ελλάδα 27.03.26

Αστυνομική επιχείρηση στον Βοτανικό για τους παράνομους σκουπιδότοπους – Πέντε συλλήψεις

Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε από 18 έως και 22-3-2026 στην περιοχή του Βοτανικού με σκοπό την αποτροπή παράνομης διαχείρισης και ανεξέλεγκτης διάθεσης αποβλήτων

Σύνταξη
Ο Δήμαρχος Πειραιά Γιάννης Μώραλης όρκισε 30 νέους δημοτικούς αστυνομικούς
Αναλαμβάνουν υπηρεσία 27.03.26

Ο Δήμαρχος Πειραιά Γιάννης Μώραλης όρκισε 30 νέους δημοτικούς αστυνομικούς

«Σας καλωσορίζω και σας ευχαριστώ που επιλέξατε να υπηρετήσετε την πόλη μας με πίστη στο καθήκον και αφοσίωση στην κοινωνία» είπε μεταξύ άλλων ο Δήμαρχος Πειραιά Γιάννης Μώραλης

Σύνταξη
Η Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες προειδοποιεί για πραγματικό κίνδυνο ανθρωπιστικής καταστροφής στον Λίβανο
Μέση Ανατολή 27.03.26

Η Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες προειδοποιεί για πραγματικό κίνδυνο ανθρωπιστικής καταστροφής στον Λίβανο

Η Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ εκτιμά ότι, από τις 2 Μαρτίου, περισσότεροι από ένα εκατομμύριο άνθρωποι - ένας στους πέντε κατοίκους του Λιβάνου - έχουν αναγκαστεί να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους

Σύνταξη
Γουίλεμ Νταφόε: Το μήνυμα του για την Παγκόσμια Ημέρα Θεάτρου 2026
Culture Live 27.03.26

Γουίλεμ Νταφόε: Το μήνυμα του για την Παγκόσμια Ημέρα Θεάτρου 2026

Ο εορτασμός της Παγκόσμιας Ημέρας Θεάτρου καθιερώθηκε το 1961 από το Διεθνές Ινστιτούτο Θεάτρου, και με το πρώτο μήνυμα να γράφεται από τον Ζαν Κοκτώ. Το φετινό είναι από τον Γουίλεμ Νταφόε.

Σύνταξη
Axios: Επίθεση Βανς κατά Νετανιάχου ότι «πούλησε» στον Τραμπ έναν εύκολο πόλεμο
Μέση Ανατολή 27.03.26

Επίθεση Βανς κατά Νετανιάχου ότι «πούλησε» στον Τραμπ έναν εύκολο πόλεμο

Όπως αναφέρει δημοσίευμα του Axios, ο Αμερικανός αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς εμφανιζόταν ιδιαίτερα επιφυλακτικός απέναντι στις αισιόδοξες εκτιμήσεις του Ισραήλ για την εξέλιξη της σύγκρουσης και την αλλαγή καθεστώτος στο Ιράν

Σύνταξη
Τουρκία: Οι οπαδοί ανέβασαν πανό κόντρα στη Ρουμανία χωρίς τον κορυφαίο παίκτη της ιστορίας της χώρας
Ποδόσφαιρο 27.03.26

Τουρκία: Οι οπαδοί ανέβασαν πανό κόντρα στη Ρουμανία χωρίς τον κορυφαίο παίκτη της ιστορίας της χώρας

Το πανό που ανέβασαν οι Τούρκοι απέναντι στην Ρουμανία είχε μια μεγάλη απουσία, αυτή του Χακάν Σουκούρ, τον κορυφαίο παίκτη της ιστορίας της χώρας.

Σύνταξη
Ρόμπερτ Πάουελ – Ο 81χρονος «Ιησούς από τη Ναζαρέτ» σε μια σπάνια εμφάνιση
Cine κεφάλαιο 27.03.26

Ρόμπερτ Πάουελ - Ο 81χρονος «Ιησούς από τη Ναζαρέτ» σε μια σπάνια εμφάνιση

Ένας μικρός κινηματογράφος στο Halstead του Έσεξ δημοσίευσε μια φωτογραφία σύμφωνα με την οποία ο Ρόμπερτ Πάουελ βρέθηκε σε εκδήλωση Q&A με αφορμή την ειδική προβολή της ταινίας «The 39 Steps».

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Γάζα: Τι προβλέπει το σχέδιο του «Συμβουλίου Ειρήνης» του Τραμπ
Μέση Ανατολή 27.03.26

Τι προβλέπει το σχέδιο του «Συμβουλίου Ειρήνης» του Τραμπ για την Γάζα

Ο αφοπλισμός της Χαμάς είναι κρίσιμο αγκάθι στις συνομιλίες για την εφαρμογή του σχεδίου του Τραμπ για τη Γάζα και την παγίωση της εκεχειρίας του Οκτωβρίου, που διέκοψε δύο χρόνια πολέμου

Σύνταξη
Προτεραιότητα η ενίσχυση της οικονομικής αυτοτέλειας των δήμων
Η αναγκαιότητα 27.03.26

Προτεραιότητα η ενίσχυση της οικονομικής αυτοτέλειας των δήμων

Ο Πρόεδρος της ΚΕΔΕ στο συνέδριο της Πανελλήνιας Ένωσης Γενικών Γραμματέων Ελλάδας Τοπικής Αυτοδιοίκησης «Κλεισθένης», τόνισε πως η οικονομική βιωσιμότητα των δήμων είναι το μεγάλο ζητούμενο.

Σύνταξη
Με το Μετάλλιο του Δήμου Αθηναίων τιμήθηκε ο Νομπελίστας Λογοτεχνίας 2025 Λάσλο Κρασναχορκάι
Αναγνώριση 27.03.26

Με το Μετάλλιο του Δήμου Αθηναίων τιμήθηκε ο Νομπελίστας Λογοτεχνίας 2025 Λάσλο Κρασναχορκάι

Ένας από τους σημαντικότερους σύγχρονους δημιουργούς της παγκόσμιας λογοτεχνίας, ο Λάσλο Κρασναχορκάι, έχει διαμορφώσει ένα μοναδικό λογοτεχνικό σύμπαν, όπως τονίζει ο Δήμος Αθηναίων σε ανακοίνωση του.

Σύνταξη
Οι επιζώσες του Έπσταϊν για την κακοποίηση και το δίκτυο των ισχυρών
«Δεν θυμάμαι τίποτα» 27.03.26

Οι επιζώσες του Έπσταϊν σπάνε τη σιωπή: Νάρκωση, βιασμοί και ένα δίκτυο ισχυρών που «ήξερε»

Μαρτυρίες που κόβουν την ανάσα φέρνει στο φως το BBC Newsnight, με επιζώσες του Τζέφρι Έπσταϊν να περιγράφουν κακοποίηση, φόβο και ένα δίκτυο που «πιθανότατα γνώριζε»

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Το «χτύπημα» στην Ευρώπη, το ξέσπασμα του Μυλωνά, οι ανακατατάξεις του FTSE Russell, το delivery του Στάσση…

Το «χτύπημα» στην Ευρώπη, το ξέσπασμα του Μυλωνά, οι ανακατατάξεις του FTSE Russell, το delivery του Στάσση…

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

