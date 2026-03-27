Η Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών (ΕΥΠ), που υπάγεται στον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, και η φερόμενη λειτουργία «κοινού κέντρου» με το παράνομο κατασκοπευτικό λογισμικό Predator βρέθηκαν στο επίκεντρο της δίκης για τις υποκλοπές στο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Αθηνών. Στοιχεία που συνδέουν τις δύο πλευρές αποτυπώνονται και στην καθαρογραφή της απόφασης του προέδρου του δικαστηρίου, Νίκου Ασκιανάκη.

Μεταξύ αυτών περιλαμβάνεται φωτογραφικό στιγμιότυπο που κατατέθηκε κατά την εξέταση του πρώην προέδρου της Αρχή Διασφάλισης Απορρήτου Επικοινωνιών, Χρήστου Ράμμου, από τον συνήγορο θυμάτων των παρακολουθήσεων, Ζαχαρία Κεσσέ. Το ντοκουμέντο, το οποίο είχε παρουσιάσει το in, αξιολογείται ως ακόμη μία ισχυρή ένδειξη περί κοινής πλεύσης της ΕΥΠ με το παράνομο λογισμικό.

Η φωτογραφία, που ελήφθη στις 24 Ιουνίου του 2022, προέρχεται από χώρο στάθμευσης του ΚΕΤΥΑΚ, παραρτήματος της ΕΥΠ, το οποίο -σύμφωνα με μαρτυρικές καταθέσεις στη δίκη- φέρεται να αποτέλεσε επιχειρησιακό κέντρο των παράνομων παρακολουθήσεων. Σε αυτή διακρίνεται όχημα μάρκας Skoda Karoq, γκρι χρώματος, ιδιοκτησίας της Krikel.

Η συγκεκριμένη εταιρεία, με τυπικούς διαχειριστές πρόσωπα όπως ο Σταμάτης Τρίμπαλης και «σκιώδη» ιδιοκτήτη τον πρωτοδίκως καταδικασμένο Γιάννη Λαβράνο, έχει συνδεθεί με το σκάνδαλο των υποκλοπών. Intellexa και Krikel συνεργάστηκαν μεταξύ άλλων για εξαγωγές του Predator προς το Σουδάν, τη Μαδαγασκάρη και την Ουκρανία, ενώ και η πρώτη λειτουργούσε την επίμαχη περίοδο στα γραφεία της δεύτερης. Παράλληλα, η Krikel είχε συνάψει σειρά συμβάσεων με το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, ενώ ιδιαίτερα στενές φέρονται να ήταν οι σχέσεις του πρώην αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας, Κωνσταντίνου Τσουβάλα, με τον επιχειρηματία Γιάννη Λαβράνο.

Παρκαρισμένο δίπλα στο όχημα που φέρεται να άνηκε στον διοικητή του ΚΕΤΥΑΚ

Στο ίδιο ντοκουμέντο διακρίνεται και δεύτερο όχημα, μαύρο Audi A3 Limousine, με αριθμό κυκλοφορίας ΙΡΡ4635, το οποίο έχει διαγραφεί από τις 13 Ιουνίου 2025. Σύμφωνα με τον κ. Κεσσέ, το όχημα ανήκε στον διοικητή του ΚΕΤΥΑΚ, Ευάγγελο Ζαχαράκη.

Την περίοδο κατά την οποία καταγράφηκε η παρουσία του οχήματος της Krikel στο παράρτημα της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών, η χρήση του Predator στην Ελλάδα βρισκόταν σε πλήρη ανάπτυξη, με περισσότερους από 110 γνωστοποιημένους στόχους. Όπως προέκυψε, αρκετοί εξ αυτών είχαν τεθεί υπό παρακολούθηση και από την ΕΥΠ.

Το όχημα που εντοπίστηκε στο ΚΕΤΥΑΚ αποδόθηκε από τον Ζαχαρία Κεσσέ στον τότε τεχνικό διευθυντή της Krikel, Σωτήρη Ντάλλα. Ο ίδιος, καταθέτοντας στη δίκη, αρνήθηκε οποιαδήποτε σχέση, επισημαίνοντας ότι την επίμαχη περίοδο διέθετε άλλο όχημα, ένα BMW X3. «Δεν έχω καμία σχέση με το συγκεκριμένο όχημα. Δεν έχω μπει ποτέ», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Από την πλευρά της, η Λίνα Κατσούδα, ιδιαιτέρα του Φέλιξ Μπίτζιου και μετέπειτα γραμματέας του Γιάννη Λαβράνου στην Krikel, ανέφερε ότι το όχημα ανήκει είτε στον Σωτήρη Ντάλλα είτε στον Αριστείδη Νιξαρλίδη, ο οποίος, σύμφωνα με την κατάθεσή της, είχε ρόλο project manager στην εταιρεία.

Υπενθυμίζεται ότι το δικαστήριο έχει διαβιβάσει τη σχετική δικογραφία για τον Σωτήρη Ντάλλα, προκειμένου να διερευνηθεί ενδεχόμενη ποινική του ευθύνη για συμμετοχική δράση στα αδικήματα για τα οποία καταδικάστηκαν οι τέσσερις κατηγορούμενοι στη δίκη των υποκλοπών, καθώς και για ψευδορκία. Παράλληλα, εξετάζεται και το ενδεχόμενο ηθικής αυτουργίας σε ψευδή κατάθεση του Σταμάτη Τρίμπαλη ενώπιον της εξεταστικής επιτροπής της Βουλής.