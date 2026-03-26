Σε «αναμμένα κάρβουνα» βρίσκεται η κυβέρνηση μετά νέες δηλώσεις του ιδρυτή της Intellexa και καταδικασμένου πρωτοδίκως από το Μονομελές Πλημμελειοδικείο Αθηνών, Ταλ Ντίλιαν, που για ακόμη μια φορά «έδειξε» κυβερνήσεις ως αγοραστές και χειριστές των λογισμικών παρακολούθησης που εμπορευόταν η εταιρεία του.

«Δεν ξέρω πόση αξία έχει ένας άνθρωπος καταδικασμένος»

Το έως τώρα αφήγημα του Μαξίμου ήταν ότι η κυβέρνηση δεν έχει καμία σχέση με τις υποκλοπές ενώ σταθερά γινόταν επίκληση του πορίσματος του Αρείου Πάγου. Το αφήγημα αυτό αποδείχθηκε αδύναμο εξαιτίας της τροπής που έχει πάρει η υπόθεση και των δύο δημόσιων παρεμβάσεων του αφεντικού της Intellexa (που δείχνει ευθέως την ελληνική κυβέρνηση και τις ελληνικές «υπηρεσίες επιβολής του νόμου» για τη χρήση του λογισμικού) και έπρεπε να ενισχυθεί.

Η προσπάθεια απαξίωσης

Προκειμένου να ενισχυθεί το επιχείρημα που βγάζει από το κάδρο τυχόν κυβερνητικές ευθύνες, στελέχη του κυβερνώντος κόμματος, μετά τη δήλωση «βόμβα» του Ντίλιαν πως δεν σκοπεύει να γίνει «αποδιοπομπαίος τράγος», επιχειρούν να αναβαθμίσουν το «οπλοστάσιο» των επιχειρημάτων τους δια της… απαξίωσης.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, μιλώντας στο MEGA ήταν απολύτως ξεκάθαρος: «Μιλάμε για έναν άνθρωπο ο οποίος έχει καταδικαστεί σε πρώτο βαθμό και έχει τη θέση του κατηγορούμενου σε δεύτερο βαθμό», είπε έβαλε τα πράγματα σε μια νέα… διάσταση.

Στη συνέχεια επανέλαβε τα γνωστά: «Η δικαιοσύνη, μάλιστα σε ανώτατο επίπεδο, έχει πει ότι δεν υπάρχει ευθύνη κρατικού λειτουργού και παρέπεμψε τους τέσσερις αυτούς ιδιώτες να δικαστούν σε πρώτο βαθμό, όπου και καταδικάστηκαν», αναφερόμενος στην αρχική απόφαση του Αρείου Πάγου.

Και καταφέρθηκε κατά του ΠΑΣΟΚ. «Βλέπω μια προσπάθεια της αντιπολίτευσης και ειδικά της αξιωματικής αντιπολίτευσης να υιοθετήσει τους ισχυρισμούς ενός προσώπου που είναι κατηγορούμενος (…) ως θέσφατα και να μετατρέψει τη χώρα σε ένα απέραντο δικαστήριο», είπε και πρόσθεσε πως «αυτό είναι επικίνδυνο».

Νωρίτερα, ο ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Μακάριος Λαζαρίδης, είχε αναπτύξει τα ίδια επιχειρήματα. «Νομίζω ότι το ζήτημα αυτό είναι πάρα πολύ καθαρό (…). Σε ό,τι αφορά το ζήτημα, αν υπάρχει εμπλοκή κρατικού παράγοντα στο ζήτημα των υποκλοπών, έχει ξεκαθαρίσει από τον Άρειο Πάγο. Δεν υπάρχει τέτοιο θέμα», ανέφερε (ρ/σ Παραπολιτικά) ο κ. Λαζαρίδης.

Και έβαλε το νέο επιχείρημα στο τραπέζι. «Υπάρχει ένα ζήτημα με τέσσερις ιδιώτες, οι οποίοι έχουν πρωτόδικα καταδικαστεί. Ένας εξ αυτών ο κ. Ντίλιαν, ο οποίος λέει αυτά τα οποία λέει. Δεν ξέρω πόση αξία έχει ένας άνθρωπος καταδικασμένος με πάρα πολλά χρόνια στην πλάτη του πρωτόδικα (…), καταλαβαίνετε ότι μπορεί να λέει ό,τι θέλει», ανέφερε με την «επιχείρηση απαξίωση» να δείχνει να κερδίζει «πόντους».

Αμηχανία

Οι ραγδαίες εξελίξεις γύρω από την υπόθεση των παρακολουθήσεων προκαλούν μεγάλη αμηχανία στο Μαξίμου, το οποίο, προκειμένου να υποστηρίξει τη γραμμή του περί «μη κρατικής εμπλοκής» στη χρήση του Predator, επιχειρεί να οχυρωθεί πίσω από την εισαγγελική διάταξη του Αρείου Πάγου (πόρισμα Ζήση) και κάνει ότι δεν βλέπει πως η επάρκεια της διάταξης αυτής ουσιαστικά αμφισβητείται από την ίδια την απόφαση του πρωτοδικείου στη δίκη για τις υποκλοπές.

Τα επιχειρήματα φαίνεται πως αλλάζουν όσο τα στόματα ανοίγουν όμως η κοινωνία δεν πείθεται και ζητά επιτακτικά να μάθει την αλήθεια.

Μόνο τυχαίο δεν είναι πως η συντριπτική πλειονότητα των πολιτών στο ερώτημα αν πρέπει η υπόθεση των παρακολουθήσεων να ανοίξει και πάλι για τα πολιτικά πρόσωπα ή καλώς έχει κλείσει με απόφαση της Βουλής (Μetron Αnalysis για το MEGA) απαντά ότι θα πρέπει να ανοίξει με ποσοστό άνω του 80%.