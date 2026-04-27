Οι λέξεις κουκούλωμα, συγκάλυψη, μπάζωμα είναι πλέον ανεπαρκείς – Τι λέει ο δικηγόρος του Ανδρουλάκη για τις υποκλοπές

Με μια αιχμηρή ανάρτησή του ο δικηγόρος του Νίκου Ανδρουλάκη, Μανώλης Βελεργάκης, στηλιτεύει την απόφαση του Αρείου Πάγου να αφήσει τον «φάκελο υποκλοπές» στο αρχείο.

«Οι λέξεις κουκούλωμα, συγκάλυψη, μπάζωμα είναι πλέον ανεπαρκείς», αναφέρει μεταξύ άλλων ο Μανώλης Βελεγράκης.

Οι Υπουργοί της Κυβέρνησης που έλαβαν μήνυμα predator δεν υπέβαλαν μήνυση, δεν πήγαν έστω τα τηλέφωνά τους να ελεγχθούν, δεν κλήθηκαν ως μάρτυρες από τον κ. Ζήση, δεν κλήθηκαν ως μάρτυρες από τον κ. Τζαβέλα και φυσικά έχουν εμπιστοσύνη στην Ελληνική Δικαιοσύνη ότι θα διερευνήσει την υπόθεση. αναφέρει χαρακτηριστικά.

Στηλιτεύοντας την απόφαση του Αρείου Πάγου, υπογραμμίζει πως η έμπιστη, η τυφλή, η ανεξάρτητη, η περήφανη Ελληνική Δικαιοσύνη έκρινε ότι δεν υπάρχει κανείς λόγος να τους καλέσει για να διαπιστώσει α) αν τα κινητά τους είχαν επιμολυνθεί, β) τί στοιχεία περιέχονταν στα κινητά τους, ώστε στη συνέχεια να εξετάσει αν συντρέχει περίπτωση διάπραξης του αδικήματος της κατασκοπείας. Ούτε το 2023-2024 ούτε το 2026 (εδώ είναι που λέμε το “δις εξαμαρτείν, ουκ ανδρός σοφού”) και προσθέτει ώστε στη συνέχεια να συμπεράνει ο κ. Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου ότι δεν υπάρχει ζήτημα κατασκοπίας ελλείψει “στοιχείων και τυχόν εγγράφων, που θεωρούνταν πιθανό, ότι περιέχονταν στις συσκευές κινητών τηλεφώνων των ανωτέρω σημαντικών Ελλήνων αξιωματούχων, από μόνο το γεγονός ότι αυτά, επιπσφαλώς και υποθετικά, θεωρούνταν, ως περιεχόμενα, στις συσκευές κινητών τηλεφώνων των ανωτέρω προσώπων, χωρίς ποτέ, αυτά (τα ανωτέρω στοιχεία και έγγραφα) να ανιχνευθούν και να εξετασθούν, ώστε να διαπιστωθεί, αν πράγματι επρόκειτο για κρατικά απόρρητα, κατά την προαναλυθείσα έννοια”.

Σημειώνει με νόημα πως ο διενεργών την έρευνα δεν εξάγει συμπεράσματα εκ της παραλείψεως αναζήτησης στοιχείων, αλλά όπως τονίζει πρώτα αναζητεί στοιχεία και μετά εξάγει συμπεράσματα.

Καταλήγει δε τονίζοντας πως «ο ισχυρισμός της διάταξης είναι σαν να έρχεται δικηγόρος και να λέει στον εντολέα του, η αξίωσή σου παρεγράφη, διότι δεν άσκησα αγωγή. Σαν να έρχεται ο γιατρός και να λέει στου συγγενείς του μόλις αποθανόντος, αν τον είχα χειρουργήσει, θα ζούσε τώρα».

