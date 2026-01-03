«Η Βενεζουέλα θα αντισταθεί στα ξένα στρατεύματα» – Το μήνυμα του υπ. Άμυνας μετά την αμερικανική επίθεση

Η Βενεζουέλα θα αντισταθεί στα ξένα στρατεύματα, διεμήνυσε ο υπουργός Άμυνας Βλαντιμίρ Παντρίνο Λόπες μέσω βιντεοσκοπημένου μηνύματος που δόθηκε στη δημοσιότητα, καθώς ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωνε πως ο πρόεδρος της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο αιχμαλωτίστηκε και απομακρύνθηκε από τη χώρα.

Κατά την επίθεση που εξαπέλυσαν αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις τα ξημερώματα στη Βενεζουέλα επλήγησαν κατοικημένες περιοχές, δήλωσε ο Παντρίνο, συμπληρώνοντας πως οι αρχές συγκεντρώνουν πληροφορίες για νεκρούς και τραυματίες.

Ο υπουργός Άμυνας κάλεσε τον λαό της Βενεζουέλας να παραμείνει ψύχραιμος απέναντι στην αμερικανική επιθετικότητα και κάλεσε τον λαό να μεταφέρει το μήνυμα ελευθερίας σε κάθε γωνιά της χώρας.

Ο ίδιος πάντως, δεν έκανε κανένα σχόλιο για την τύχη του Μαδούρο μετά την είδηση ότι συνελήφθη μαζί με την σύζυγό του.

Σύμφωνα με τον Παντρίνο, η επίθεση των ΗΠΑ έπληξε αρκετές περιοχές της Βενεζουέλας, ενώ όπως είπε συγκεντρώνει πληροφορίες για τον αριθμό των νεκρών και των τραυματιών ενώ επιβεβαίωσε ότι χτυπήθηκε και στρατιωτική εγκατάσταση.