«Η Βενεζουέλα θα αντισταθεί στα ξένα στρατεύματα» – Το μήνυμα του υπ. Άμυνας μετά την αμερικανική επίθεση
Ο υπουργός Άμυνας Βλαντιμίρ Παντρίνο Λόπες κάλεσε τον λαό της Βενεζουέλας να παραμείνει ψύχραιμος απέναντι στην αμερικανική επιθετικότητα και κάλεσε τον λαό να μεταφέρει το μήνυμα ελευθερίας σε κάθε γωνιά της χώρας.
Η Βενεζουέλα θα αντισταθεί στα ξένα στρατεύματα, διεμήνυσε ο υπουργός Άμυνας Βλαντιμίρ Παντρίνο Λόπες μέσω βιντεοσκοπημένου μηνύματος που δόθηκε στη δημοσιότητα, καθώς ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωνε πως ο πρόεδρος της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο αιχμαλωτίστηκε και απομακρύνθηκε από τη χώρα.
Κατά την επίθεση που εξαπέλυσαν αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις τα ξημερώματα στη Βενεζουέλα επλήγησαν κατοικημένες περιοχές, δήλωσε ο Παντρίνο, συμπληρώνοντας πως οι αρχές συγκεντρώνουν πληροφορίες για νεκρούς και τραυματίες.
Ο υπουργός Άμυνας κάλεσε τον λαό της Βενεζουέλας να παραμείνει ψύχραιμος απέναντι στην αμερικανική επιθετικότητα και κάλεσε τον λαό να μεταφέρει το μήνυμα ελευθερίας σε κάθε γωνιά της χώρας.
Ο ίδιος πάντως, δεν έκανε κανένα σχόλιο για την τύχη του Μαδούρο μετά την είδηση ότι συνελήφθη μαζί με την σύζυγό του.
Σύμφωνα με τον Παντρίνο, η επίθεση των ΗΠΑ έπληξε αρκετές περιοχές της Βενεζουέλας, ενώ όπως είπε συγκεντρώνει πληροφορίες για τον αριθμό των νεκρών και των τραυματιών ενώ επιβεβαίωσε ότι χτυπήθηκε και στρατιωτική εγκατάσταση.
