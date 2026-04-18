Ουκρανία: Ένοπλος άνοιξε πυρ σε περιοχή του Κιέβου – Τουλάχιστον πέντε νεκροί – Νεκρός ο δράστης
Τουλάχιστον πέντε άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και αρκετοί τραυματίστηκαν, μεταξύ των οποίων και ένα παιδί, έπειτα από ένοπλη επίθεση σε σούπερ μάρκετ στην περιοχή Χολοσίβσκι του Κιέβου, στην Ουκρανία
- Το τέλος ενός ιστορικού τοπόσημου - Καταρρέει το εμβληματικό ναυάγιο «Δημήτριος» στο Γύθειο
- «Σκηνικό Ιουλίου» στα νότια προάστια: Ηλιοθεραπεία και πρώτες βουτιές για τους Αθηναίους
- Πρόστιμα σε επιχειρήσεις που δεν τηρούν το ψηφιακό πελατολόγιο
- Σε κλίμα συγκίνησης το τελευταίο αντίο στον επιζώντα του Άουσβιτς, Χάιντς Κούνιο
Ένας άνδρας άνοιξε πυρ σε μια συνοικία του Κιέβου, στην Ουκρανία, σκοτώνοντας τουλάχιστον πέντε άτομα και τραυματίζοντας αρκετά άλλα, μεταξύ των οποίων και ένα παιδί.
Η αστυνομία προσπαθεί τώρα να τον συλλάβει, καθώς ο δράστης έχει ταμπουρωθεί σε ένα σούπερ μάρκετ, δήλωσε ο δήμαρχος της ουκρανικής πρωτεύουσας Βιτάλι Κλίτσκο.
Σε βίντεο που έχουν ανέβει στα social media διακρίνεται ένας ένοπλος να κρατάει ένα αυτόματο όπλο και να πυροβολεί αδιακρίτως όποιον βλέπει στον δρόμο.
⚡️In Kyiv, the attacker shot at passersby who came across his path.
👉 Follow @blyskavka_ua pic.twitter.com/orVkYGyeXp
— BLYSKAVKA (@blyskavka_ua) April 18, 2026
Σε δηλώσεις του, ο δήμαρχος του Κιέβρου ανέφερε πως «μια ειδική επιχείρηση για τη σύλληψη του άνδρα που άνοιξε πυρ και βρίσκεται αυτή τη στιγμή μέσα στο σούπερ μάρκετ βρίσκεται σε εξέλιξη».
Σύμφωνα με ουκρανικά μέσα ενημέρωσης, οι αστυνομικοί συνεχίζουν να εργάζονται στο σημείο, ενώ οι συνθήκες και τα κίνητρα του περιστατικού είναι ακόμα υπό διερεύνηση.
Να σημειωθεί ότι ο αριθμός των νεκτρών και των τραυματιών ενδέχεται να αλλάξει.
⚡️Photos of victims of the shooting in the Holosiivskyi district of Kyiv.*
According to media reports, the attacker took hostages and barricaded himself in the Velmart supermarket.
👉 Follow @blyskavka_ua pic.twitter.com/XGmAfek23b
— BLYSKAVKA (@blyskavka_ua) April 18, 2026
Νεκρός ο δράστης
Το υπουργείο Εσωτερικών της Ουκρανίας ανακοίνωσε ότι ο δράστης έπεσε νεκρός από πυρά αστυνομικών, ενώ απελευθερώθηκαν πολίτες που ήταν όμηροι μέσα στο σούπερ μάρκετ.
- «Συμμαχία δημοκρατίας, προοπτικής και ελπίδας από τις προοδευτικές δυνάμεις» τονίζουν Γλαβίνας – Μαρκογιαννάκη από τη Βαρκελώνη
- Άρης – Βόλος ΝΠΣ 3-2: «Ζωντανός» για την 5η θέση με μεγάλη ανατροπή
- Ουκρανία: 58χρονος από τη Μόσχα ο δράστης του μακελειού σε σούπερ μάρκετ στο Κίεβο
- Σοκάρει το βίντεο ντοκουμέντο από την παράσυρση και εγκατάλειψη της 16χρονης στη Λιοσίων
- Πράσινο φως από τον Τραμπ σε ψυχεδελικές θεραπείες – Έμφαση στους βετεράνους πολέμου
- Εταιρείες στις ΗΠΑ περιορίζουν τις προσλήψεις λόγω της Τεχνητής Νοημοσύνης
- Ουντινέζε – Πάρμα 0-1: Νίκη-σωτηρίας με ασίστ του Στρεφέτσα οι φιλοξενούμενοι
- Πραγματικά, ποια διαφορά έχει ένα τζιν 900 ευρώ με ένα των 40 ευρώ;
