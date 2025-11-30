Σοκ προκαλούν οι εικόνες από το τροχαίο δυστύχημα στη Λούτσα, που στοίχισε τη ζωή σε έναν 24χρονο και προκάλεσε τον τραυματισμό της 22χρονης αδελφής του, της 21χρονης κοπέλας του και της 57χρονης μητέρας του.

Ο νεαρός και οι τρεις γυναίκες στέκονταν στο πεζοδρόμιο δίπλα στο σταθμευμένο όχημά τους, όταν ο 29χρονος οδηγός ενός ΙΧ, κινούμενος με υπερβολική ταχύτητα στη λεωφόρο Αρτέμιδος, έχασε τον έλεγχο του οχήματος και τους παρέσυρε, με αποτέλεσμα ο 24χρονος να σκοτωθεί ακαριαία.

Σε απόγνωση οι κάτοικοι στη Λούτσα

Οι κάτοικοι της περιοχής, όπως αναφέρουν στην κάμερα της εκπομπής «Εξελίξεις Τώρα», είναι πλέον σε απόγνωση, γιατί εκτός από το ότι αναπτύσσονται μέσα στον αστικό ιστό μεγάλες ταχύτητες, νεαροί στήνουν μέχρι και παράνομους αυτοσχέδιους αγώνες ταχύτητας μέσα στον πιο κεντρικό και πολυσύχναστο σημείο της Λούτσας.

«Γίνονται κόντρες μέσα στο κέντρο. Δεν μπορείς να περπατήσεις ούτε στο πεζοδρόμιο»

«Κάθε βράδυ γίνεται ο χαμός», λένε κάτοικοι της περιοχής και καταγγέλλουν πως τις βραδινές ώρες στον συγκεκριμένο δρόμο οδηγοί αναπτύσσουν ιλιγγιώδη ταχύτητα, ενώ στήνουν ακόμα και αυτοσχέδιους αγώνες.

«Γίνονται κόντρες μέσα στο κέντρο. Δεν μπορείς να περπατήσεις ούτε στο πεζοδρόμιο», περιγράφουν.

Οι κάτοικοι κάνουν έκκληση στις Αρχές ώστε να βάλουν φρένο στους ασυνείδητους που μετατρέπουν τον κεντρικό δρόμο της Λούτσας σε αγωνιστική πίστα. Όπως λένε, πρόκειται για περιοχή που κυκλοφορούν πολλοί ηλικιωμένοι αλλά και παιδιά που είναι εντελώς απροστάτευτοι.

«Τρέχουν εδώ στην περιοχή και πιο κάτω, όπου ο δρόμος είναι ανοιχτός. Ο δρόμος είναι μικρός, με αυτοκίνητα δεξιά και αριστερά, και αυτοί τρέχουν. Όλα είναι πιτσιρικάδες», ανέφερε μία κάτοικος, προσθέτοντας: «Ποιοι δίνουν τα αυτοκίνητα στα παιδιά τους και τα κάνουν αυτά;».

«Οι δρόμοι είναι πίστες»

Είναι σαφές πως το χθεσινό τροχαίο που στοίχισε τη ζωή στον 24χρονο, δεν ήταν τυχαίο.

Μιλώντας στις «Εξελίξεις Τώρα», κάτοικος τόνισε ότι έχει δει τον 29χρονο να κινείται στην περιοχή εδώ και καιρό και μάλιστα να αναπτύσσει με μεγάλη ταχύτητα κάθε φορά.

«Τον βλέπω στην περιοχή πολύ καιρό. Το αυτοκίνητο το βλέπω να κινείται με μεγάλη ταχύτητα. Οι δρόμοι είναι κυριολεκτικά πίστες. Έχω απευθυνθεί στις αρχές για την κατάσταση, έχω μιλήσει και με το Τμήμα Σπάτων, αλλά δεν είχα καμία απάντηση. Όταν το επισκέφθηκα, μου είπαν “εντάξει, τι να κάνουμε;”», είπε.