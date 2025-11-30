Τροχαίο δυστύχημα έγινε τα ξημερώματα της Κυριακής 30 Νοεμβρίου στη Λούτσα.

Αυτοκίνητο εξετράπη της πορείας του, παρέσυρε τρεις ανθρώπους, με αποτέλεσμα να υπάρχει ένας νεκρός και τρεις τραυματίες.

Πώς έγινε το τροχαίο δυστύχημα

Σύμφωνα με πληροφορίες, λίγο μετά τις 00:30 της Κυριακής ο οδηγός του Ι.Χ. αυτοκινήτου, κινούταν επί της Λεωφόρου Αρτέμιδος και έχασε τον έλεγχο του οχήματος, κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες.

Εκείνη την ώρα τρεις άνθρωποι επιχειρούσαν να περάσουν κάθετα τον δρόμο.

Το αυτοκίνητο τους παρέσυρε με αποτέλεσμα ο ένας να χάσει σχεδόν ακαριαία τη ζωή του και οι άλλοι δύο να τραυματιστούν ελαφριά.

Το θύμα μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο, όπου οι γιατροί διαπίστωσαν τον θάνατό του.

Ο οδηγός του οχήματος επίσης τραυματίστηκε ελαφρά.

Προανάκριση για τις ακριβείς συνθήκες του τροχαίου δυστυχήματος διενεργεί η Τροχαία.

