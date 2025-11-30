Ένας 24χρονος είναι νεκρός μετά από το τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε στη Λούτσα μισή ώρα μετά τα μεσάνυχτα της Κυριακής.

Όπως μπορείτε να δείτε στο παρακάτω βίντεο – ντοκουμέντο, αυτοκίνητο έπεσε με μεγάλη ταχύτητα σε ανθρώπους που εκείνη την ώρα βρίσκονταν έξω από το δικό τους όχημα στη Λεωφόρο Αρτέμιδος.

Προσοχή, σκληρές εικόνες από το τροχαίο στη Λούτσα

Ο οδηγός έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου και έπεσε πάνω στον 24χρονο, την 22χρονη αδελφή του, την 21χρονη σύντροφό του και την 57χρονη μητέρα του, οι οποίοι είχαν πάει να επισκεφτούν τη γιαγιά του θύματος.

Θείος του 24χρονου δήλωσε συγκλονισμένος: «Είχαν σταθμεύσει και έβγαζαν τα πράγματα από το αυτοκίνητο και ήρθε με ιλιγγιώδη ταχύτητα και έπεσε πάνω τους. Μέσα στο αυτοκίνητο ήταν η αδερφή μου και εκτός η κόρη της, ο ανιψιός και βαφτισιμιός μου ήταν πίσω στο πορτμπαγκάζ και δίπλα του ήταν η σύντροφός του. Η ανιψιά μου είδε τη μητέρα της, τον αδερφό της και την κοπέλα του αδερφού της χωρίς τις αισθήσεις τους».

Ο 24χρονος σκοτώθηκε ακαριαία

Ο άτυχος 24χρονος σκοτώθηκε ακαριαία, ενώ ο οδηγός του οχήματος και οι τρεις γυναίκες τραυματίστηκαν ελαφρά.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, ο νεαρός οδηγός συνελήφθη.

Του πήραν δείγμα αίματος για τοξικολογικές εξετάσεις για να διαπιστωθεί αν τελούσε υπό την επήρεια αλκοόλ ή άλλων ουσιών, με την προανάκριση της Τροχαίας να βρίσκεται σε εξέλιξη.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, από το πρώτο άτυπο αλκοτέστ που του έγινε με το σύστημα εκπνοής, το αποτέλεσμα ήταν αρνητικό, ωστόσο έχει σημασία τι θα δείξουν οι τοξικολογικές, καθώς ο οδηγός είχε απασχολήσει στο παρελθόν για ναρκωτικά και δεν μπορεί να αποκλειστεί τυχόν λήψη ουσιών.

Ο ίδιος είχε προκαλέσει ξανά ατύχημα το 2020, με αποτέλεσμα να υπάρχουν τότε σοβαροί τραυματισμοί.