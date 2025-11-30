Φρικτό τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε λίγο μετά τα μεσάνυχτα της Κυριακής (30/11) στη Λούτσα, όταν ο 29χρονος οδηγός ενός ΙΧ, κινούμενος με υπερβολική ταχύτητα στη λεωφόρο Αρτέμιδος, έχασε τον έλεγχο του οχήματος και παρέσυρε τέσσερα άτομα σκοτώνοντας το ένα εξ αυτών.

Αρχικά προσέκρουσε σε σταθμευμένο αυτοκίνητο και στη συνέχεια έπεσε με σφοδρότητα πάνω σε δεύτερο όχημα, δίπλα στο οποίο βρίσκονταν τέσσερα άτομα. Ο 24χρονος που φόρτωνε πράγματα στο πορτμπαγκάζ μαζί με την 22χρονη αδελφή του, την 21χρονη κοπέλα του και τη 57χρονη μητέρα του, σκοτώθηκε ακαριαία.

Ο οδηγός τραυματίστηκε ελαφρά και συνελήφθη – Νοσηλεύεται φρουρούμενος στο ΚΑΤ, ενώ έχει ληφθεί δείγμα αίματος για τοξικολογικές εξετάσεις

Οι τρεις γυναίκες τραυματίστηκαν και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο. Συγκεκριμένα, στο ΚΑΤ παραμένει η 21χρονη με κροταφική βλάβη και ανοιχτό κάταγμα κνήμης, ενώ η μητέρα και η αδερφή του 24χρονου αποχωρήσαν με ελαφρά τραύματα.

Βίντεο ντοκουμέντο από το δυστύχημα στη Λούτσα

Το δυστύχημα καταγράφηκε σε βίντεο, όπου φαίνεται η ξέφρενη πορεία του μπλε αυτοκινήτου πριν εκτραπεί από τον δρόμο και χτυπήσει πρώτα ένα σταθμευμένο όχημα και στη συνέχεια τους τέσσερις πεζούς.

<br />

Το όριο ταχύτητας στο σημείο είναι 30 χλμ/ώρα, κάτι που δεν ανταποκρίνεται στην ταχύτητα με την οποία κινείτο το ΙΧ. Μετά την παράσυρση, το όχημα του 29χρονου σφηνώθηκε σε αυλή και ακινητοποιήθηκε.

Ο 24χρονος είχε ταξιδέψει από το Βέλγιο στην Ελλάδα για να παραστεί στην ορκωμοσία της κοπέλας του για το πτυχίο της στο πανεπιστήμιο, η οποία επίσης τραυματίστηκε.

Το δυστύχημα συνέβη μπροστά στη μητέρα του, ενώ η γιαγιά του, που κατέβηκε ακούγοντας τον θόρυβο, αντίκρισε τον εγγονό της νεκρό. Η ίδια στο παρελθόν έχει χάσει δύο παιδιά.

Είχε προκαλέσει κι άλλο ατύχημα ο 29χρονος

Ο 29χρονος οδηγός τραυματίστηκε ελαφρά και συνελήφθη. Νοσηλεύεται φρουρούμενος στο ΚΑΤ, ενώ έχει ληφθεί δείγμα αίματος για τοξικολογικές εξετάσεις. Ένα πρώτο τεστ έδειξε πως δεν είχε καταναλώσει αλκοόλ, ωστόσο αναμένονται τα επίσημα αποτελέσματα, που θα δείξουν αν ήταν μεθυσμένος ή οδηγούσε υπό την επήρεια ουσίων.

Ο ίδιος είχε απασχολήσει ξανά στο παρελθόν τις Αρχές για υποθέσεις ναρκωτικών και είχε προκαλέσει σοβαρό τροχαίο το 2020, με τραυματισμούς.

Συντετριμμένος ο θείος του 24χρονου περιέγραψε τι συνέβη: «Είχαν σταθμεύσει και έβγαζαν τα πράγματα από το αυτοκίνητο και ήρθε με ιλιγγιώδη ταχύτητα και έπεσε πάνω τους. Μέσα στο αυτοκίνητο ήταν η αδερφή μου και εκτός η κόρη της, ο ανιψιός και βαφτισιμιός μου ήταν πίσω στο πορτμπαγκάζ και δίπλα του ήταν η σύντροφός του. Η ανιψιά μου είδε τη μητέρα της, τον αδερφό της και την κοπέλα του αδερφού της χωρίς τις αισθήσεις τους».