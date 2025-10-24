Τροχαία: Ειδική επιχείρηση σε Μάνδρα και Αγία Βαρβάρα – Πέντε συλλήψεις
Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Πέμπτης με 211 ελέγχους σε Μάνδρα και Αγία Βαρβάρα
Ειδική τροχονομική δράση σχεδιάστηκε από τη Διεύθυνση Αστυνομίας Δυτικής Αττικής, βραδινές ώρες χτες (23-10-2025) για την πρόληψη και αντιμετώπιση τροχονομικών παραβάσεων στις περιοχές της Μάνδρας και της Αγίας Βαρβάρας.
Στην επιχείρηση συμμετείχαν αστυνομικοί της ανωτέρω Υπηρεσίας με τη συνδρομή αστυνομικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Δυτικής Αττικής, της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. και της Διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής.
Παραβάσεις και συλλήψεις
Στο πλαίσιο των ανωτέρω, πραγματοποιήθηκαν -211- έλεγχοι και βεβαιώθηκαν -54- παραβάσεις του ΚΟΚ, όπως ενδεικτικά, για στέρηση άδειας οδήγησης, μη χρήση προστατευτικής ζώνης και κράνους, χρήση κινητού τηλεφώνου κατά την οδήγηση, έλλειψη ΚΤΕΟ, έλλειψη καθρεφτών, έλλειψη σιγαστήρα κ.α.
Ακόμα αφαιρέθηκαν -9- άδειες κυκλοφορίας, -16- άδειες ικανότητας οδήγησης, ενώ ακινητοποιήθηκαν και μεταφέρθηκαν με γερανό -7- οχήματα ενώ συνελήφθησαν -5- άτομα, όπως ενδεικτικά, για καταδικαστική απόφαση, παράβαση του νόμου περί αλλοδαπών κ.α.
Όπως επισημαίνεται παρόμοιες τροχονομικές δράσεις θα συνεχιστούν με αμείωτη ένταση.
