Δέκα νεκροί και 11 σοβαρά τραυματίες σε 530 τροχαία τον Νοέμβριο στην Αττική
Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της Τροχαίας τον Νοέμβριο βεβαιώθηκαν 35.627 παραβάσεις από τις οποίες 218 σε βαθμό πλημμελήματος.
- «Μολυσμένο σάντουιτς» μπορεί να έφερε την πανώλη των χοίρων στην Ισπανία – Η κυβέρνηση κατεβάζει τον στρατό
- Κακουργηματική δίωξη σε οδηγό ταξί για το θανατηφόρο τροχαίο με θύμα 35χρονο δικυκλιστή
- «Rage bait» ή αλλιώς «δόλωμα οργής» η λέξη της χρονιάς του λεξικού της Οξφόρδης – Τι σημαίνει
- Με υποβοηθούμενη αυτοκτονία πέθανε ο ιδρυτής της ελβετικής Dignitas
Άλλος ένας μήνας με διψήφιο αριθμό νεκρών καταγράφηκε στην Αττική.
Συγκεκριμένα σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της Τροχαίας κατά τον μήνα Νοέμβριο στην περιοχή της Διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής σημειώθηκαν 530 τροχαία ατυχήματα με 620 παθόντες και ειδικότερα:
- 9 θανατηφόρα με 10 νεκρούς,
- 11 σοβαρά με 11 σοβαρά τραυματίες,
- 510 ελαφρά με 599 ελαφρά τραυματίες.
Όπως επισημαίνεται τα κυριότερα αίτια των ατυχημάτων αυτών ήταν η οδήγηση χωρίς σύνεση και προσοχή, η παραβίαση ρυθμιστικών πινακίδων και η παραβίαση των κανόνων κυκλοφορίας από πεζούς, ενώ η μη χρήση προστατευτικού κράνους από τους οδηγούς και επιβάτες των δικύκλων επέτεινε, σε πολλές περιπτώσεις, τη σοβαρότητα του τραυματισμού τους.
Σημειώνεται ότι η σωστή οδική συμπεριφορά των οδηγών και η τήρηση των κανόνων οδικής κυκλοφορίας είναι βασικές προϋποθέσεις, τόσο για την ασφαλή μετακίνηση όσο και για την αποφυγή των τροχαίων ατυχημάτων.
Οι έλεγχοι
Στο πλαίσιο των στοχευμένων δράσεων που εφαρμόζει η Διεύθυνση Τροχαίας Αττικής για την τροχονομική αστυνόμευση και την αναβάθμιση του επιπέδου οδικής ασφάλειας στην περιοχή της Αττικής, κατά το μήνα Νοέμβριο του 2025 βεβαιώθηκαν –35.627- παραβάσεις από τις οποίες -218- σε βαθμό πλημμελήματος.
Ενδεικτικά βεβαιώθηκαν:
- 1.188 παραβάσεις για οδήγηση υπό την επίδραση οινοπνεύματος, από τις οποίες οι -46- ήταν σε βαθμό πλημμελήματος,
- 2.609 παραβάσεις ορίου ταχύτητας,
- 303 παραβάσεις για παραβίαση ερυθρού σηματοδότη,
- 603 παραβάσεις για χρήση κινητού τηλεφώνου,
- 1.391 παραβάσεις για μη χρήση ζώνης ασφαλείας,
- 1.814 παραβάσεις για μη χρήση προστατευτικού κράνους και,
- 41 παραβάσεις για επικίνδυνους ελιγμούς.
- Live η μεγάλη βραδιά του Χρήστου Μουζακίτη: Βραβεύεται το «χρυσό αγόρι» της Ευρώπης
- Η λαμπρή εκδήλωση του Αμερικανοελληνικού Ινστιτούτου – Ένας χρόνος από την εκλογή του προέδρου Τραμπ
- «12 χρόνια χωρίς….» – Η κόρη του Πολ Γουόκερ θυμάται στην επέτειο του τραγικού θανάτου
- Ολυμπιακός: European Αquatics και διαιτητές του ζήτησαν συγγνώμη για τα λάθη με τη Μλάντοστ
- Πρωτοβουλία Αστυνομικών: Όχι στην καταστολή αγροτών – Δεν θα γίνουμε η αιχμή του δόρατος απέναντι στην κοινωνία μας
- Με μηνύσεις απειλεί η δασκάλα από το Λουτράκι που κατήγγειλε τον 6χρονο μαθητή για θωπεία
- Υπερυπολογιστής προβλέπει τα φαβορί του Μουντιάλ 2026: Έκπληξη με Αγγλία, 5η η Γερμανία, ακόμη πιο κάτω η Βραζιλία!
- MadWalk 2025: Η μόδα και η μουσική «έγραψαν ιστορία» σε ένα sold-out show υψηλής αισθητικής
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις