Δέκα νεκροί και 11 σοβαρά τραυματίες σε 530 τροχαία τον Νοέμβριο στην Αττική

Άλλος ένας μήνας με διψήφιο αριθμό νεκρών καταγράφηκε στην Αττική.

Συγκεκριμένα σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της Τροχαίας κατά τον μήνα Νοέμβριο στην περιοχή της Διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής σημειώθηκαν 530 τροχαία ατυχήματα με 620 παθόντες και ειδικότερα:

9 θανατηφόρα με 10 νεκρούς,

θανατηφόρα με νεκρούς, 11 σοβαρά με 11 σοβαρά τραυματίες,

σοβαρά με σοβαρά τραυματίες, 510 ελαφρά με 599 ελαφρά τραυματίες.

Όπως επισημαίνεται τα κυριότερα αίτια των ατυχημάτων αυτών ήταν η οδήγηση χωρίς σύνεση και προσοχή, η παραβίαση ρυθμιστικών πινακίδων και η παραβίαση των κανόνων κυκλοφορίας από πεζούς, ενώ η μη χρήση προστατευτικού κράνους από τους οδηγούς και επιβάτες των δικύκλων επέτεινε, σε πολλές περιπτώσεις, τη σοβαρότητα του τραυματισμού τους.

Σημειώνεται ότι η σωστή οδική συμπεριφορά των οδηγών και η τήρηση των κανόνων οδικής κυκλοφορίας είναι βασικές προϋποθέσεις, τόσο για την ασφαλή μετακίνηση όσο και για την αποφυγή των τροχαίων ατυχημάτων.

Οι έλεγχοι

Στο πλαίσιο των στοχευμένων δράσεων που εφαρμόζει η Διεύθυνση Τροχαίας Αττικής για την τροχονομική αστυνόμευση και την αναβάθμιση του επιπέδου οδικής ασφάλειας στην περιοχή της Αττικής, κατά το μήνα Νοέμβριο του 2025 βεβαιώθηκαν –35.627- παραβάσεις από τις οποίες -218- σε βαθμό πλημμελήματος.

Ενδεικτικά βεβαιώθηκαν: