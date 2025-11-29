Κρήτη: 4 νεκροί μέσα σ’ έναν μήνα σε τροχαία δυστυχήματα – Τι δείχνουν τα νέα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ

“Πτώση” παρουσιάζουν τα νέα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ για τα τροχαία στην Κρήτη, καθώς καταγράφεται σημαντική μείωση στα ατυχήματα και στους θανάτους.

Σύμφωνα με τα δημοσιευμένα δεδομένα που παρουσιάζει το patris.gr, τον Σεπτέμβριο σημειώθηκαν 15 σοβαρά τροχαία στο νησί, τα οποία κόστισαν τη ζωή σε 4 ανθρώπους.

Τα στοιχεία

Αναλυτικά:

Στο Ηράκλειο είχαμε 8 τροχαία, με 3 νεκρούς.

Στο Λασίθι είχαμε 3 τροχαία, χωρίς νεκρούς.

Στο Ρέθυμνο είχαμε 2 τροχαία, με 1 νεκρό.

Στα Χανιά είχαμε 2 τροχαία, με 2 νεκρούς.

Χειρότερα από πέρσι

Πέρσι, στο ίδιο χρονικό διάστημα, είχαν καταγραφεί 20 σοβαρά τροχαία με συνολικά 8 νεκρούς. Παρά τη μείωση των θανατηφόρων ατυχημάτων σε απόλυτους αριθμούς, οι φετινές απώλειες παραμένουν υψηλές και υπενθυμίζουν ότι η οδική ασφάλεια εξακολουθεί να αποτελεί κρίσιμο ζήτημα για την Κρήτη.

Αναλυτικά τα στοιχεία:

Στο Ηράκλειο είχαμε 7 τροχαία, με 3 νεκρούς.

Στο Λασίθι είχαμε 4 τροχαία, χωρίς νεκρούς.

Στο Ρέθυμνο είχαμε 5 τροχαία, με 2 νεκρούς.

Στα Χανιά είχαμε 4 τροχαία, με 2 νεκρούς.

Τα στοιχεία αναδεικνύουν την ανάγκη για ενίσχυση των μέτρων πρόληψης, αυστηρότερη τήρηση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας και συνεχή ενημέρωση των οδηγών. Η μείωση των τροχαίων και των θυμάτων τους αποτελεί κοινή ευθύνη πολιτείας και πολιτών, με στόχο ένα ασφαλέστερο οδικό περιβάλλον για όλους.