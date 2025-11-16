newspaper
Κυριακή 16 Νοεμβρίου 2025
«Μου άρπαξαν 350.000 ευρώ» – Νέα καταγγελία για το κύκλωμα απάτης μέσω των καζίνο
Επέτειος Πολυτεχνείου: Πώς θα κινηθούν τα Μέσα Μεταφοράς
«Χρειάζεται προσοχή» - Πού αναμένονται μεγάλα ύψη βροχής
Τροχαία ατυχήματα: Οι συγγενείς των νεκρών ζητούν ελέγχους και πιο αυστηρές ποινές
Ελλάδα 16 Νοεμβρίου 2025 | 22:27

Τροχαία ατυχήματα: Οι συγγενείς των νεκρών ζητούν ελέγχους και πιο αυστηρές ποινές

Παγκόσμια Ημέρα Μνήμης για τα Θύματα των Τροχαίων η 16η Νοεμβρίου, με πολίτες να τιμούν όσους χάθηκαν άδικα στην άσφαλτο.

Μάχη Τράτσα
Το δικό τους μήνυμα για τα τροχαία ατυχήματα και την ανάγκη λήψης μέτρων για τους παραβάτες έστειλαν συγγενείς θυμάτων τροχαίων σε όλη τη χώρα, στο πλαίσιο των εκδηλώσεων για την Παγκόσμια Ημέρα Μνήμης Θυμάτων Τροχαίων.

«Σκοτώθηκαν στον δρόμο – Αγνοήθηκαν από την κοινωνία – Ποδοπατήθηκαν από τη Δικαιοσύνη». Αυτό είναι το μήνυμα του Πανελληνίου Συλλόγου «SOS Τροχαία Εγκλήματα» για την Ημέρα Μνήμης Θυμάτων Τροχαίων Συγκρούσεων.

Oι συγγενείς θυμάτων ζητούν περισσότερους ελέγχους, ταχύτητες έως και 30χλμ στον αστικό ιστό, πρόληψη, ενημέρωση και ταχύτερη δικαιοσύνη με πιο αυστηρές ποινές.

«Στο πανό που δείξαμε έχει 158 θύματα, τα περισσότερα είναι δεδικασμένες υποθέσεις σε μία μόνο περίπτωση μπήκε κάποιος φυλακή για έξι μήνες επειδή σκότωσε δύο ανθρώπους και σε έναν πήραν το δίπλωμα για έξι μήνες σε τροχαίο με εγκατάλειψη», λέει ο Γιώργος Κουβίδης, πρόεδρος και μέλος συλλόγου «SOS Τροχαία Εγκλήματα».

Από το 2021 έως και το 2024, ο αριθμός των θυμάτων πανελληνίως ξεπερνά κάθε χρόνο τους 600. Μέσα σε τέσσερα χρόνια υπήρξαν 2.580 νεκροί στην άσφαλτο.

«Σκοτώθηκε επί τόπου»

«Ο Γιάννης δεν έζησε τον θάνατο του, τον ζούμε εμείς, αυτό πείτε μου τώρα, δεν ξέρω τι είναι καλύτερο, να ζεις κάθε μέρα τον θάνατο», λέει στο MEGA η Μαργαρίτα Κουτσανέλλου. Ήταν 10 Φεβρουαρίου του 2025, όταν ο γιος της, 24 ετών, πήγε με την μηχανή του να βρει μία φίλη του. Ήταν χαρούμενος, φορούσε το κράνος του.

Στη διασταύρωση Βασιλίσσης Σοφίας και Βασιλέως Αλεξάνδρου πέρασε με πράσινο. Μέχρι που του έκοψε κάθετα την πορεία αυτοκίνητο που είχε κολλήσει στην κίνηση. «Σηκώθηκα να πάω στο ‘Γεννηματά’, εκεί μου είπε ο άνδρας μου ότι ο Γιάννης είναι σκοτωμένος, σκοτώθηκε εδώ επί τόπου», προσθέτει η μητέρα του.

Μείωση των νεκρών φέτος

Φέτος, από Ιανουάριο έως και Οκτώβριο, τα θανατηφόρα τροχαία ατυχήματα έχουν μειωθεί κατά 18% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι. 460 νεκροί στην άσφαλτο το 2025, 566 το 2024.

«Να συνειδητοποιήσουν το πόσο σημαντικοί είναι οι ίδιοι για τον εαυτό τους και την οικογένεια τους, αυτό που λέμε αυτοεκτίμηση, και ότι είναι πάρα πολύ εύκολο να συμβεί ένα τροχαίο αν δεν προσέξουμε ειδικά το οινόπνευμα στους νέους ανθρώπους που βγαίνουν να διασκεδάσουν», λέει ο Ιωάννης Τριπολίτης, μέλος συλλόγου «SOS Τροχαία Εγκλήματα».

Εκδήλωση στη Θεσσαλονίκη, απαγόρευση στην Αθήνα

Στην εκδήλωση του συλλόγου στην Πλατεία Ναυαρίνου στήθηκαν 60 λευκά μπαλόνια, τόσα όσα είναι τα θύματα από τροχαία κάθε μήνα στην Ελλάδα.

«Οι έλεγχοι πού είναι; Ο άνθρωπος με παρακάλια δεν αλλάζει συμπεριφορά, άρα κάποιος πρέπει να τον αναγκάσει να συμμορφωθεί. Το υπουργείο Δικαιοσύνης 3,5 χρόνια τώρα μας αφήνει κάθε μέρα σε αργό θάνατο», λέει η Φωτεινή Σιέκου, μητέρα θύματος τροχαίου.

Ωστόσο, η συγκέντρωση και η πορεία που ήταν προγραμματισμένη να πραγματοποιηθεί στην Αθήνα αναβλήθηκε λόγω της επίσκεψης Ζελένσκι και θα πραγματοποιηθεί την ερχόμενη εβδομάδα.

«Με μια εξωφρενική απόφαση απόγευμα Σαββάτου η κυβέρνηση, λόγω επίσκεψης του προέδρου της Ουκρανίας, απαγόρευσε τις συγκεντρώσεις την Κυριακή 16 Νοέμβρη από τις 6 πμ μέχρι και τις 10μμ σε μεγάλη έκταση της Αθήνας, περιλαμβανομένης όλης τη διαδρομής που είχαμε ορίσει για την πορεία της Ημέρας Μνήμης. Μετά από αυτό, αναγκαστικά μεταθέτουμε την εκδήλωση για την επόμενη Κυριακή 23 Νοεμβρίου στις 12.00» αναφέρει ο σύλλογος σε ανακοίνωσή του.

