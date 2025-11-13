newspaper
Πέμπτη 13 Νοεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

# ΒΟΡΙΖΙΑ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΖΟΧΡΑΝ ΜΑΜΝΤΑΝΙ
# ΤΕΜΠΗ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
Η Ελλάδα ανάμεσα στις χώρες της ΕΕ με τα περισσότερα θανατηφόρα τροχαία – Οι περιοχές με το μεγαλύτερο πρόβλημα
Ελλάδα 13 Νοεμβρίου 2025 | 14:00

Η Ελλάδα ανάμεσα στις χώρες της ΕΕ με τα περισσότερα θανατηφόρα τροχαία – Οι περιοχές με το μεγαλύτερο πρόβλημα

Συγκεκριμένες περιφέρειες της Ελλάδας πιάνουν τις υψηλότερες θέσεις της ΕΕ όσον αφορά τα περισσότερα θανατηφόρα τροχαία

Βασιλική Δρίβα
ΕπιμέλειαΒασιλική Δρίβα
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Το έντερο «μιλάει» και η AI το «μεταφράζει» – Όσα μας αποκαλύπτει

Το έντερο «μιλάει» και η AI το «μεταφράζει» – Όσα μας αποκαλύπτει

Spotlight

Το 2023, η ΕΕ κατέγραψε 46 θανάτους από τροχαία δυστυχήματα ανά εκατομμύριο κατοίκους, συνολικά 20.617 θάνατοι σε ολόκληρη την επικράτεια. Οι θάνατοι από τροχαία κατανέμονται σχετικά ομοιόμορφα μεταξύ των περιφερειών της ΕΕ: 123 από τις 234 περιφέρειες (52,6 % του συνόλου των περιφερειών) ανέφεραν ποσοστό πάνω από τον μέσο όρο της ΕΕ, 7 περιφέρειες ανέφεραν τον ακριβή μέσο όρο της ΕΕ, ενώ 104 είχαν ποσοστό κάτω από τον μέσο όρο, σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat.

Η Ελλάδα είχε μία από τις υψηλότερες θέσεις όσον αφορά συγκεκριμένες περιφέρειες. Συνολικά η κατάσταση σε όλη την χώρα δεν είναι καλύτερη.

Σε στατιστικό πλαίσιο, ο αριθμός των θανάτων από τροχαία δυστυχήματα αναφέρεται σε άτομα που πέθαναν αμέσως σε τροχαίο ή εντός 30 ημερών ως αποτέλεσμα τραυματισμών που υπέστησαν σε τροχαίο.

Οι δρόμοι της ΕΕ είναι από τους ασφαλέστερους στον κόσμο. Τον Οκτώβριο του 2021, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε ψήφισμα σχετικά με το πλαίσιο πολιτικής της ΕΕ για την οδική ασφάλεια 2021-2030 – Συστάσεις για τα επόμενα βήματα προς την κατεύθυνση του «Όραμα Μηδέν» (2021/2014), επιβεβαιώνοντας τη δέσμευση της ΕΕ να μειώσει τον αριθμό των θανάτων από τροχαία δυστυχήματα σχεδόν στο μηδέν έως το 2050. Η στρατηγική έθεσε έναν ενδιάμεσο στόχο να μειωθεί κατά το ήμισυ ο αριθμός των θανάτων και των σοβαρών τραυματισμών από τροχαία μεταξύ 2019 και 2030.

Τα υψηλότερα και χαμηλότερα ποσοστά θανάτου στην ΕΕ

Το 2023, η βόρεια ιταλική περιφέρεια της Λομβαρδίας κατέγραψε τον υψηλότερο αριθμό θανάτων από τροχαία δυστυχήματα, με 377 θανάτους – 25 λιγότερους από ό,τι το 2022.

Οι μόνες άλλες περιφέρειες στην ΕΕ όπου ο αριθμός των θανάτων από τροχαία έφτασε τουλάχιστον τους 300 ήταν:

  • Το Λάτιο, η περιφέρεια της ιταλικής πρωτεύουσας (346 θάνατοι)
  • Η Ανδαλουσία στη νότια Ισπανία (310)
  • Το Βένετο στη βόρεια Ιταλία (309)
  • Η Ρον-Αλπ στη νότια Γαλλία (308).

Στο άλλο άκρο του φάσματος, 6 περιφέρειες κατέγραψαν λιγότερους από 10 θανάτους από τροχαία δυστυχήματα το 2023. Το αραιοκατοικημένο αρχιπέλαγος Åland στη Φινλανδία και η μικρή αυτονομία Ciudad de Melilla στην Ισπανία ήταν οι μόνες περιφέρειες της ΕΕ που δεν ανέφεραν θανάτους από τροχαία – η δεύτερη συνεχόμενη χρονιά χωρίς θανάτους από τροχαία για το Åland. Οι άλλες περιφέρειες με λιγότερους από 10 θανάτους ήταν:

  • Ciudad de Ceuta στην Ισπανία (1 θάνατος)
  • Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste στη βόρεια Ιταλία (5)
  • η πρωτεύουσα του Βελγίου Région de Bruxelles- Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest (6)
  • η γαλλική εξωτική περιοχή της Μαγιότ (7).

Οι περιφέρειες της Ελλάδας στις υψηλότερες θέσεις με θανάτους λόγω τροχαίων

Αρκετές αγροτικές/περιφερειακές περιοχές της ΕΕ ανέφεραν μερικά από τα υψηλότερα ποσοστά θανατηφόρων τροχαίων δυστυχημάτων, αναφέρει η έκθεση της Eurostat. Το 2023, 7 περιφέρειες επιπέδου κατέγραψαν τουλάχιστον 100 θανάτους ανά εκατομμύριο κατοίκους. Οι περιφέρειες αυτές συγκεντρώνονταν κυρίως στη νοτιοανατολική γωνία της ΕΕ. Τα υψηλότερα ποσοστά παρατηρήθηκαν στις εξής περιφέρειες:

  • Βουλγαρία – Η περιφέρεια Severozapaden κατέγραψε το υψηλότερο ποσοστό στην ΕΕ, με 166 θανάτους από τροχαία ανά εκατομμύριο κατοίκους. Η γειτονική περιφέρεια Severen tsentralen κατέγραψε επίσης υψηλό ποσοστό (107 θανάτους ανά εκατομμύριο κατοίκους).
  • Ελλάδα – οι περιοχές στα νησιά του Ιονίου (120 θάνατοι ανά εκατομμύριο κατοίκους) και του Νότιου Αιγαίου (119 θάνατοι ανά εκατομμύριο κατοίκους)
  • Γαλλία – η περιοχή της Γουιάνας (117 θάνατοι ανά εκατομμύριο κατοίκους)
  • Ρουμανία – Νοτιοδυτική Ολτενία (107 θάνατοι ανά εκατομμύριο κατοίκους) και Νοτιοανατολική πλευρά (102 θάνατοι ανά εκατομμύριο κατοίκους).

Αντίθετα, οι αστικές περιοχές και οι πρωτεύουσες περιοχές να αναφέρουν πολύ χαμηλότερα ποσοστά θανάτων από τροχαία δυστυχήματα. Αυτό μπορεί να αντανακλά παράγοντες όπως τα πιο εκτεταμένα δίκτυα δημόσιων μεταφορών, τα χαμηλότερα ποσοστά μηχανοποίησης και οι χαμηλότερες μέσες ταχύτητες – για παράδειγμα, λόγω των αυστηρότερων ορίων ταχύτητας σε κατοικημένες περιοχές ή των συχνών κυκλοφοριακών εμπλοκών στα αστικά δίκτυα αυτοκινητοδρόμων.

Το 2023, 26 περιφέρειες επιπέδου κατέγραψαν λιγότερους από 25 θανάτους ανά εκατομμύριο κατοίκους. Όπως προαναφέρθηκε, 2 περιφέρειες δεν ανέφεραν καθόλου θανάτους από τροχαία: Åland (Φινλανδία) και Ciudad de Melilla (Ισπανία). Αν εξαιρέσουμε αυτές τις άτυπες περιπτώσεις, οι περισσότερες από αυτές τις 26 περιφέρειες ήταν αστικές περιοχές, με 11 από αυτές να είναι πρωτεύουσες. Μεταξύ αυτών με τα χαμηλότερα ποσοστά εμφάνισης ήταν:

  • Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest στο Βέλγιο (5 θανάτους από τροχαία δυστυχήματα ανά εκατομμύριο κατοίκους)
  • Βιέννη στην Αυστρία (6 θανάτους ανά εκατομμύριο κατοίκους)
  • Βερολίνο στη Γερμανία (9 θανάτους ανά εκατομμύριο κατοίκους).

Η κατάσταση που επικράτησε το 2024 και το 2025 στην Ελλάδα σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ

Σύμφωνα με τα αναλυτικά στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, το πρώτο εξάμηνο του 2025 σημειώθηκαν και στις τρεις περιφερειακές ενότητες της Δυτικής Ελλάδας (Αιτωλοακαρνανία, Αχαΐα, Ηλεία), 229 τροχαία δυστυχήματα και ατυχήματα, όπου έχασα την ζωή τους 22 άτομα και τραυματίστηκαν σοβαρά ή ελαφρά 290 άτομα.

Το αντίστοιχο χρονικό διάστημα του 2024, είχαν καταγραφεί 180 τροχαία δυστυχήματα και ατυχήματα, όπου είχαν χάσει την ζωή τους 26 άτομα, ενώ είχαν τραυματιστεί συνολικά 233.

Πιο αναλυτικά, όπως υποστηρίζει η ΕΛΣΤΑΤ, τα περισσότερα τροχαία δυστυχήματα και ατυχήματα στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας το πρώτο εξάμηνο 2025 σημειώθηκαν τον Μάιο, όπου έφθασαν τα 44 και τα λιγότερα τον Φεβρουάριο, όπου καταγράφηκαν 29.

Ο μεγαλύτερος αριθμός των νεκρών καταγράφηκε τον Μάιο και τον Ιούνιο, όπου έφθασαν τους 6 κάθε μήνα, ενώ ο μικρότερος καταγράφηκε τον Ιανουάριο και τον Μάρτιο, όπου 2 άτομα έχασαν την ζωή τους κάθε μήνα.

Οι περισσότεροι βαριά τραυματίες καταγράφηκαν τον Ιούνιο, όπου έφθασαν τους 5, ενώ τον Ιούνιο δεν υπήρξε κανένας σοβαρός τραυματισμός.

Ο μεγαλύτερος αριθμός των ελαφρά τραυματιών καταγράφηκε τον Ιανουάριο, όπου έφθασαν τους 54 και ο μικρότερος τον Φεβρουάριο, με 33 τραυματίες.

Επίσης, σύμφωνα πάντα με την Ελληνική Στατιστική Αρχή, τα στοιχεία ανά περιφερειακή ενότητα της Δυτικής Ελλάδας για το πρώτο εξάμηνο του 2025, συγκριτικά με το αντίστοιχο χρονικό διάστημα του 2024, έχουν ως εξής:

  • Στην Αιτωλοακαρνανία, σημειώθηκαν το πρώτο εξάμηνο του 2025, 105 τροχαία δυστυχήματα και ατυχήματα, με αποτέλεσμα να χάσουν την ζωή τους 10 άτομα και να τραυματιστούν βαριά 7, ενώ οι ελαφρά τραυματίες έφθασαν τους 123.

Το πρώτο εξάμηνο του 2024, είχαν σημειωθεί 75 τροχαία δυστυχήματα και ατυχήματα, όπου είχαν χάσει την ζωή τους 6 άτομα, είχαν τραυματιστεί σοβαρά άλλα 6, ενώ οι ελαφρά τραυματίες είχαν φθάσει τους 88.

  • Στην Αχαΐα, καταγράφηκαν το πρώτο εξάμηνο του 2025, 86 τροχαία δυστυχήματα και ατυχήματα, όπου έχασαν την ζωή τους 6 άτομα, ενώ 2 άτομα τραυματίστηκαν σοβαρά και άλλα 108 τραυματίστηκαν ελαφρά.

Το αντίστοιχο χρονικό διάστημα του 2024, είχαν καταγραφεί 71 τροχαία δυστυχήματα και ατυχήματα, όπου είχαν χάσει την ζωή τους 13 άτομα, ενώ 6 άτομα είχαν τραυματιστεί σοβαρά και άλλα 91 είχαν τραυματιστεί ελαφρά.

  • Στην Ηλεία, σημειώθηκαν το πρώτο εξάμηνο του 2025, 38 τροχαία δυστυχήματα και ατυχήματα, στα οποία έχασαν την ζωή τους 6 άτομα και τραυματίστηκαν σοβαρά 4, ενώ οι ελαφρά τραυματίες έφθασαν τους 46.

Το πρώτο εξάμηνο του 2024, είχαν σημειωθεί 34 τροχαία δυστυχήματα και ατυχήματα, στα οποία είχαν χάσει την ζωή τους 7 άτομα και είχαν τραυματιστεί σοβαρά 2 άτομα, ενώ ο αριθμός των ελαφρά τραυματιών είχε φθάσει τους 40.

Όπως προκύπτει από τα παραπάνω στοιχεία, οι περισσότεροι νεκροί και τραυματίες, καθώς και ο μεγαλύτερος αριθμός των τροχαίων δυστυχημάτων και ατυχημάτων καταγράφηκε στην Αιτωλοακαρνανία.

Στην Αχαΐα, μειώθηκε κατά περισσότερο από 50% ο αριθμός των νεκρών και των βαριά τραυματιών, ενώ στην Ηλεία δεν καταγράφηκε το πρώτο εξάμηνο του 2025 κάποια αξιοσημείωτη αλλαγή, συγκριτικά με το αντίστοιχο χρονικό διάστημα του 2024.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Business
Euronext: Έπιασε το 50%+1 η δημόσια πρόταση για την ΕΧΑΕ 

Euronext: Έπιασε το 50%+1 η δημόσια πρόταση για την ΕΧΑΕ 

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Το έντερο «μιλάει» και η AI το «μεταφράζει» – Όσα μας αποκαλύπτει

Το έντερο «μιλάει» και η AI το «μεταφράζει» – Όσα μας αποκαλύπτει

OT FORUM
«Η επιχείρηση του μέλλοντος» – Το 6ο ΟΤ FORUM έρχεται…

«Η επιχείρηση του μέλλοντος» – Το 6ο ΟΤ FORUM έρχεται…

Ηλεκτρισμός
Παπασταύρου: Γιατί μπαίνει ξανά στην πρίζα το καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου – Ισραήλ

Παπασταύρου: Γιατί μπαίνει ξανά στην πρίζα το καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου – Ισραήλ

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Δαμάσι: Συγκλονίζει η μαρτυρία γυναίκας που βρήκε την ατυχή 49χρονη μέσα στο φούρνο
Στο Δαμάσι 13.11.25

Σοκ από τον τραγικό θάνατο 49χρονης σε φούρνο - Συγκλονίζει η μαρτυρία γυναίκας που την βρήκε

Θλίψη και σοκ έχει προκαλέσει στο Δαμάσι το τραγικό δυστύχημα που σημειώθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες της Πέμπτης, όταν 49χρονη βρήκε τραγικό θάνατο μέσα σε φούρνο

Σύνταξη
Ταυτοποιήθηκαν έξι μέλη εγκληματικής οργάνωσης στη Θεσσαλονίκη για κλοπές και διαρρήξεις
Ελλάδα 13.11.25

Ταυτοποιήθηκαν έξι μέλη εγκληματικής οργάνωσης στη Θεσσαλονίκη για κλοπές και διαρρήξεις

Η δράση των μελών της εγκληματικής οργάνωσης χρονολογείται στο διάστημα από τον Μάιο του 2020 έως τον Αύγουστο του επόμενου έτους και εντοπίζεται στις περιοχές της Θεσσαλονίκης και των Σερρών. Άνω των 500.000 ευρώ η λεία

Σύνταξη
Βορίζια: Προθεσμία για να απολογηθεί έλαβε ο 23χρονος ανιψιός του Καργάκη για την βόμβα στο σπίτι των Φραγκιαδάκηδων
Βορίζια 13.11.25

Προθεσμία για να απολογηθεί έλαβε ο 23χρονος ανιψιός του Καργάκη για την βόμβα στο σπίτι των Φραγκιαδάκηδων

Την Δευτέρα απολογείται ο 23χρονος ανιψιός του Φανούρη Καργάκη για την βόμβα στο σπίτι των Φραγκιαδάκηδων στα Βορίζια - Σε βάρος του νεαρού υπήρχαν εξ αρχής υποψίες λόγω βιντεοληπτικού υλικού που περιήλθε στη διάθεση των αρχών

Σύνταξη
Δαμάσι: Φρικτός θάνατος για 49χρονη μητέρα δύο παιδιών – Πώς εγκλωβίστηκε σε μηχάνημα ζυμώματος
Ελλάδα 13.11.25 Upd: 11:32

Τραγωδία: Φρικτός θάνατος για 49χρονη μητέρα δύο παιδιών - Πώς εγκλωβίστηκε σε μηχάνημα ζυμώματος

Νέα στοιχεία έρχονται στο φως για το τραγικό δυστύχημα που σημειώθηκε το πρωί της Πέμπτης στο Δαμάσι, όπου μια 49χρονη γυναίκα έχασε τη ζωή της μέσα στο αρτοποιείο που διατηρούσε η ίδια.

Σύνταξη
ΕΛ.ΑΣ: Μεγάλη επιχείρηση για την εξάρθρωση σπείρας απατεώνων – 30 συλλήψεις, πάνω από 7,5 εκατ. ευρώ η λεία [Βίντεο]
Ελλάδα 13.11.25

ΕΛ.ΑΣ: Μεγάλη επιχείρηση για την εξάρθρωση σπείρας απατεώνων – 30 συλλήψεις, πάνω από 7,5 εκατ. ευρώ η λεία [Βίντεο]

Επιχείρηση της ΕΛ.ΑΣ σε περιοχές της Αττικής, της Κορίνθου καθώς και στις φυλακές Κορυδαλλού για την εξάρθρωση σπείρας απατεώνων - Παρίσταναν τους υπαλλήλους του ΔΕΔΔΗΕ ή τους δημόσιους λειτουργούς

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Ο Τζόζεφ Κοσίνσκι μιλά για τα γυρίσματα της ταινίας F1 με τον Μπραντ Πιτ – «Θεέ μου, ήταν αρκετά επικίνδυνο»
Τρεις λήψεις; 13.11.25

Ο Τζόζεφ Κοσίνσκι μιλά για τα γυρίσματα της ταινίας F1 με τον Μπραντ Πιτ – «Θεέ μου, ήταν αρκετά επικίνδυνο»

«Στην πραγματικότητα, γυρίσαμε τρεις σκηνές τη μία μετά την άλλη σε περίπου 15 λεπτά» ανέφερε σε πρόσφατη ομιλία του ο Τζόζεφ Κοσίνσκι, σκηνοθέτης της ταινίας F1.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
ΔΕΗ blue: Φορτίζει το μέλλον της ηλεκτροκίνησης στην Ελλάδα με περισσότερα από 3.000 σημεία φόρτισης
Αυτοκίνητο 13.11.25

ΔΕΗ blue: Φορτίζει το μέλλον της ηλεκτροκίνησης στην Ελλάδα με περισσότερα από 3.000 σημεία φόρτισης

Το μεγαλύτερο δίκτυο δημόσιας φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων στη χώρα φέρνει τη βιώσιμη κινητικότητα πιο κοντά από ποτέ, με σύγχρονες υποδομές, ψηφιακές υπηρεσίες και παρουσία σε όλη την Ελλάδα.

Σύνταξη
Δαμάσι: Συγκλονίζει η μαρτυρία γυναίκας που βρήκε την ατυχή 49χρονη μέσα στο φούρνο
Στο Δαμάσι 13.11.25

Σοκ από τον τραγικό θάνατο 49χρονης σε φούρνο - Συγκλονίζει η μαρτυρία γυναίκας που την βρήκε

Θλίψη και σοκ έχει προκαλέσει στο Δαμάσι το τραγικό δυστύχημα που σημειώθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες της Πέμπτης, όταν 49χρονη βρήκε τραγικό θάνατο μέσα σε φούρνο

Σύνταξη
Δήμος Ναυπλιέων: Να επαναλειτουργήσει η σιδηροδρομική σύνδεση Κορίνθου-Αργούς-Ναυπλίου
Το ψήφισμα 13.11.25

Δήμος Ναυπλιέων: Να επαναλειτουργήσει η σιδηροδρομική σύνδεση Κορίνθου-Αργούς-Ναυπλίου

Ψήφισμα του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ναυπλιέων για την επαναλειτουργία του τρένου. Κάθετα αντίθετο με την τη δυνατότητας χρήσης της σιδηροδρομικής γραμμής ως άξονα ποδηλατικών διαδρομών.

Σύνταξη
Νέες ασφαλτοστρώσεις στις γειτονιές της πόλης από τον Δήμο Πειραιά
Οδική ασφάλεια 13.11.25

Νέες ασφαλτοστρώσεις στις γειτονιές της πόλης από τον Δήμο Πειραιά

Ο Δήμαρχος Πειραιά Γιάννης Μώραλης με αφορμή τις νέες ασφαλτοστρώσεις δήλωσε μεταξύ άλλων: «Στόχος μας είναι δρόμοι ασφαλείς, λειτουργικοί και σύγχρονοι σε κάθε περιοχή του Πειραιά»

Σύνταξη
Μητσοτάκης από Ελευσίνα: Επιχείρηση αλλαγής κλίματος με καλλιέργεια προσδοκιών για ακρίβεια και μισθούς
Πολιτική Γραμματεία 13.11.25

Μητσοτάκης από Ελευσίνα: Επιχείρηση αλλαγής κλίματος με καλλιέργεια προσδοκιών για ακρίβεια και μισθούς

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, από την Ελευσίνα, καλλιέργησε εκ νέου προσδοκίες για καλύτερες μέρες αν και εδώ και έξι χρόνια το αποτύπωμα είναι μάλλον αρνητικό. Ο πρωθυπουργός επανέφερε το αφήγημα περί στήριξης των εισοδημάτων, δίνοντας ταυτόχρονα έμφαση στις «τοπικές ιδιαιτερότητες»

Σύνταξη
Τι κρυβόταν στο αίμα του Χίτλερ; – Η νέα τηλεοπτική «ανατομία» του δικτάτορα διχάζει
Στα όρια 13.11.25

Τι κρυβόταν στο αίμα του Χίτλερ; – Η νέα τηλεοπτική «ανατομία» του δικτάτορα διχάζει

Το νέο ντοκιμαντέρ του Channel 4 επιχειρεί να «διαβάσει» το DNA του Αδόλφου Χίτλερ, ανοίγοντας μια συζήτηση για το πού τελειώνει η επιστήμη και πού αρχίζει η παρερμηνεία

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Παπασταύρου: Οι ΗΠΑ εκδήλωσαν επενδυτικό ενδιαφέρον για το καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου
Οικονομικές Ειδήσεις 13.11.25

Παπασταύρου: Οι ΗΠΑ εκδήλωσαν επενδυτικό ενδιαφέρον για το καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου

Σύμφωνα με τον κ. Παπασταύρου, οι ΗΠΑ βρίσκονται σε φάση διερεύνησης, ζητώντας συγκεκριμένα οικονομικά στοιχεία για το καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης - «Το έργο αυτό έχει ευρύτερη γεωπολιτική διάσταση», είπε.

Σύνταξη
Κλιματική αλλαγή: Είναι ήδη αργά
«Η μακρά ζέστη» 13.11.25

Κλιματική αλλαγή: Είναι ήδη αργά

Ένα βιβλίο συζητά τι μπορούμε να κάνουμε με την κλιματική αλλαγή τώρα που είναι σαφές ότι οι στόχοι δεν θα επιτευχθούν

Παναγιώτης Σωτήρης
Παναγιώτης Σωτήρης
Must Read
Πανηγύρια Μητσοτάκη στη Ροδόπη, στο… περίμενε οι ακρίτες για το ενεργειακό κόστος και ο ΑΔΜΗΕ για την ΑΜΚ, τα νοσοκομεία του ΑΒΑΞ, ανεβάζει (κατασκευαστικούς) ρυθμούς η LAMDA, τα υψηλά 8μήνου της Τιτάν, η «μεταγραφή» στην Intralot

Πανηγύρια Μητσοτάκη στη Ροδόπη, στο… περίμενε οι ακρίτες για το ενεργειακό κόστος και ο ΑΔΜΗΕ για την ΑΜΚ, τα νοσοκομεία του ΑΒΑΞ, ανεβάζει (κατασκευαστικούς) ρυθμούς η LAMDA, τα υψηλά 8μήνου της Τιτάν, η «μεταγραφή» στην Intralot

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Πέμπτη 13 Νοεμβρίου 2025
Απόρρητο