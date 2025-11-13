Η Ελλάδα ανάμεσα στις χώρες της ΕΕ με τα περισσότερα θανατηφόρα τροχαία – Οι περιοχές με το μεγαλύτερο πρόβλημα

Το 2023, η ΕΕ κατέγραψε 46 θανάτους από τροχαία δυστυχήματα ανά εκατομμύριο κατοίκους, συνολικά 20.617 θάνατοι σε ολόκληρη την επικράτεια. Οι θάνατοι από τροχαία κατανέμονται σχετικά ομοιόμορφα μεταξύ των περιφερειών της ΕΕ: 123 από τις 234 περιφέρειες (52,6 % του συνόλου των περιφερειών) ανέφεραν ποσοστό πάνω από τον μέσο όρο της ΕΕ, 7 περιφέρειες ανέφεραν τον ακριβή μέσο όρο της ΕΕ, ενώ 104 είχαν ποσοστό κάτω από τον μέσο όρο, σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat.

Η Ελλάδα είχε μία από τις υψηλότερες θέσεις όσον αφορά συγκεκριμένες περιφέρειες. Συνολικά η κατάσταση σε όλη την χώρα δεν είναι καλύτερη.

Σε στατιστικό πλαίσιο, ο αριθμός των θανάτων από τροχαία δυστυχήματα αναφέρεται σε άτομα που πέθαναν αμέσως σε τροχαίο ή εντός 30 ημερών ως αποτέλεσμα τραυματισμών που υπέστησαν σε τροχαίο.

Οι δρόμοι της ΕΕ είναι από τους ασφαλέστερους στον κόσμο. Τον Οκτώβριο του 2021, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε ψήφισμα σχετικά με το πλαίσιο πολιτικής της ΕΕ για την οδική ασφάλεια 2021-2030 – Συστάσεις για τα επόμενα βήματα προς την κατεύθυνση του «Όραμα Μηδέν» (2021/2014), επιβεβαιώνοντας τη δέσμευση της ΕΕ να μειώσει τον αριθμό των θανάτων από τροχαία δυστυχήματα σχεδόν στο μηδέν έως το 2050. Η στρατηγική έθεσε έναν ενδιάμεσο στόχο να μειωθεί κατά το ήμισυ ο αριθμός των θανάτων και των σοβαρών τραυματισμών από τροχαία μεταξύ 2019 και 2030.

Τα υψηλότερα και χαμηλότερα ποσοστά θανάτου στην ΕΕ

Το 2023, η βόρεια ιταλική περιφέρεια της Λομβαρδίας κατέγραψε τον υψηλότερο αριθμό θανάτων από τροχαία δυστυχήματα, με 377 θανάτους – 25 λιγότερους από ό,τι το 2022.

Οι μόνες άλλες περιφέρειες στην ΕΕ όπου ο αριθμός των θανάτων από τροχαία έφτασε τουλάχιστον τους 300 ήταν:

Το Λάτιο, η περιφέρεια της ιταλικής πρωτεύουσας (346 θάνατοι)

Η Ανδαλουσία στη νότια Ισπανία (310)

Το Βένετο στη βόρεια Ιταλία (309)

Η Ρον-Αλπ στη νότια Γαλλία (308).

Στο άλλο άκρο του φάσματος, 6 περιφέρειες κατέγραψαν λιγότερους από 10 θανάτους από τροχαία δυστυχήματα το 2023. Το αραιοκατοικημένο αρχιπέλαγος Åland στη Φινλανδία και η μικρή αυτονομία Ciudad de Melilla στην Ισπανία ήταν οι μόνες περιφέρειες της ΕΕ που δεν ανέφεραν θανάτους από τροχαία – η δεύτερη συνεχόμενη χρονιά χωρίς θανάτους από τροχαία για το Åland. Οι άλλες περιφέρειες με λιγότερους από 10 θανάτους ήταν:

Ciudad de Ceuta στην Ισπανία (1 θάνατος)

Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste στη βόρεια Ιταλία (5)

η πρωτεύουσα του Βελγίου Région de Bruxelles- Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest (6)

η γαλλική εξωτική περιοχή της Μαγιότ (7).

Οι περιφέρειες της Ελλάδας στις υψηλότερες θέσεις με θανάτους λόγω τροχαίων

Αρκετές αγροτικές/περιφερειακές περιοχές της ΕΕ ανέφεραν μερικά από τα υψηλότερα ποσοστά θανατηφόρων τροχαίων δυστυχημάτων, αναφέρει η έκθεση της Eurostat. Το 2023, 7 περιφέρειες επιπέδου κατέγραψαν τουλάχιστον 100 θανάτους ανά εκατομμύριο κατοίκους. Οι περιφέρειες αυτές συγκεντρώνονταν κυρίως στη νοτιοανατολική γωνία της ΕΕ. Τα υψηλότερα ποσοστά παρατηρήθηκαν στις εξής περιφέρειες:

Βουλγαρία – Η περιφέρεια Severozapaden κατέγραψε το υψηλότερο ποσοστό στην ΕΕ, με 166 θανάτους από τροχαία ανά εκατομμύριο κατοίκους. Η γειτονική περιφέρεια Severen tsentralen κατέγραψε επίσης υψηλό ποσοστό (107 θανάτους ανά εκατομμύριο κατοίκους).

Ελλάδα – οι περιοχές στα νησιά του Ιονίου (120 θάνατοι ανά εκατομμύριο κατοίκους) και του Νότιου Αιγαίου (119 θάνατοι ανά εκατομμύριο κατοίκους)

Γαλλία – η περιοχή της Γουιάνας (117 θάνατοι ανά εκατομμύριο κατοίκους)

Ρουμανία – Νοτιοδυτική Ολτενία (107 θάνατοι ανά εκατομμύριο κατοίκους) και Νοτιοανατολική πλευρά (102 θάνατοι ανά εκατομμύριο κατοίκους).

Αντίθετα, οι αστικές περιοχές και οι πρωτεύουσες περιοχές να αναφέρουν πολύ χαμηλότερα ποσοστά θανάτων από τροχαία δυστυχήματα. Αυτό μπορεί να αντανακλά παράγοντες όπως τα πιο εκτεταμένα δίκτυα δημόσιων μεταφορών, τα χαμηλότερα ποσοστά μηχανοποίησης και οι χαμηλότερες μέσες ταχύτητες – για παράδειγμα, λόγω των αυστηρότερων ορίων ταχύτητας σε κατοικημένες περιοχές ή των συχνών κυκλοφοριακών εμπλοκών στα αστικά δίκτυα αυτοκινητοδρόμων.

Το 2023, 26 περιφέρειες επιπέδου κατέγραψαν λιγότερους από 25 θανάτους ανά εκατομμύριο κατοίκους. Όπως προαναφέρθηκε, 2 περιφέρειες δεν ανέφεραν καθόλου θανάτους από τροχαία: Åland (Φινλανδία) και Ciudad de Melilla (Ισπανία). Αν εξαιρέσουμε αυτές τις άτυπες περιπτώσεις, οι περισσότερες από αυτές τις 26 περιφέρειες ήταν αστικές περιοχές, με 11 από αυτές να είναι πρωτεύουσες. Μεταξύ αυτών με τα χαμηλότερα ποσοστά εμφάνισης ήταν:

Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest στο Βέλγιο (5 θανάτους από τροχαία δυστυχήματα ανά εκατομμύριο κατοίκους)

Βιέννη στην Αυστρία (6 θανάτους ανά εκατομμύριο κατοίκους)

Βερολίνο στη Γερμανία (9 θανάτους ανά εκατομμύριο κατοίκους).

Η κατάσταση που επικράτησε το 2024 και το 2025 στην Ελλάδα σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ

Σύμφωνα με τα αναλυτικά στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, το πρώτο εξάμηνο του 2025 σημειώθηκαν και στις τρεις περιφερειακές ενότητες της Δυτικής Ελλάδας (Αιτωλοακαρνανία, Αχαΐα, Ηλεία), 229 τροχαία δυστυχήματα και ατυχήματα, όπου έχασα την ζωή τους 22 άτομα και τραυματίστηκαν σοβαρά ή ελαφρά 290 άτομα.

Το αντίστοιχο χρονικό διάστημα του 2024, είχαν καταγραφεί 180 τροχαία δυστυχήματα και ατυχήματα, όπου είχαν χάσει την ζωή τους 26 άτομα, ενώ είχαν τραυματιστεί συνολικά 233.

Πιο αναλυτικά, όπως υποστηρίζει η ΕΛΣΤΑΤ, τα περισσότερα τροχαία δυστυχήματα και ατυχήματα στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας το πρώτο εξάμηνο 2025 σημειώθηκαν τον Μάιο, όπου έφθασαν τα 44 και τα λιγότερα τον Φεβρουάριο, όπου καταγράφηκαν 29.

Ο μεγαλύτερος αριθμός των νεκρών καταγράφηκε τον Μάιο και τον Ιούνιο, όπου έφθασαν τους 6 κάθε μήνα, ενώ ο μικρότερος καταγράφηκε τον Ιανουάριο και τον Μάρτιο, όπου 2 άτομα έχασαν την ζωή τους κάθε μήνα.

Οι περισσότεροι βαριά τραυματίες καταγράφηκαν τον Ιούνιο, όπου έφθασαν τους 5, ενώ τον Ιούνιο δεν υπήρξε κανένας σοβαρός τραυματισμός.

Ο μεγαλύτερος αριθμός των ελαφρά τραυματιών καταγράφηκε τον Ιανουάριο, όπου έφθασαν τους 54 και ο μικρότερος τον Φεβρουάριο, με 33 τραυματίες.

Επίσης, σύμφωνα πάντα με την Ελληνική Στατιστική Αρχή, τα στοιχεία ανά περιφερειακή ενότητα της Δυτικής Ελλάδας για το πρώτο εξάμηνο του 2025, συγκριτικά με το αντίστοιχο χρονικό διάστημα του 2024, έχουν ως εξής:

Στην Αιτωλοακαρνανία, σημειώθηκαν το πρώτο εξάμηνο του 2025, 105 τροχαία δυστυχήματα και ατυχήματα, με αποτέλεσμα να χάσουν την ζωή τους 10 άτομα και να τραυματιστούν βαριά 7, ενώ οι ελαφρά τραυματίες έφθασαν τους 123.

Το πρώτο εξάμηνο του 2024, είχαν σημειωθεί 75 τροχαία δυστυχήματα και ατυχήματα, όπου είχαν χάσει την ζωή τους 6 άτομα, είχαν τραυματιστεί σοβαρά άλλα 6, ενώ οι ελαφρά τραυματίες είχαν φθάσει τους 88.

Στην Αχαΐα, καταγράφηκαν το πρώτο εξάμηνο του 2025, 86 τροχαία δυστυχήματα και ατυχήματα, όπου έχασαν την ζωή τους 6 άτομα, ενώ 2 άτομα τραυματίστηκαν σοβαρά και άλλα 108 τραυματίστηκαν ελαφρά.

Το αντίστοιχο χρονικό διάστημα του 2024, είχαν καταγραφεί 71 τροχαία δυστυχήματα και ατυχήματα, όπου είχαν χάσει την ζωή τους 13 άτομα, ενώ 6 άτομα είχαν τραυματιστεί σοβαρά και άλλα 91 είχαν τραυματιστεί ελαφρά.

Στην Ηλεία, σημειώθηκαν το πρώτο εξάμηνο του 2025, 38 τροχαία δυστυχήματα και ατυχήματα, στα οποία έχασαν την ζωή τους 6 άτομα και τραυματίστηκαν σοβαρά 4, ενώ οι ελαφρά τραυματίες έφθασαν τους 46.

Το πρώτο εξάμηνο του 2024, είχαν σημειωθεί 34 τροχαία δυστυχήματα και ατυχήματα, στα οποία είχαν χάσει την ζωή τους 7 άτομα και είχαν τραυματιστεί σοβαρά 2 άτομα, ενώ ο αριθμός των ελαφρά τραυματιών είχε φθάσει τους 40.

Όπως προκύπτει από τα παραπάνω στοιχεία, οι περισσότεροι νεκροί και τραυματίες, καθώς και ο μεγαλύτερος αριθμός των τροχαίων δυστυχημάτων και ατυχημάτων καταγράφηκε στην Αιτωλοακαρνανία.

Στην Αχαΐα, μειώθηκε κατά περισσότερο από 50% ο αριθμός των νεκρών και των βαριά τραυματιών, ενώ στην Ηλεία δεν καταγράφηκε το πρώτο εξάμηνο του 2025 κάποια αξιοσημείωτη αλλαγή, συγκριτικά με το αντίστοιχο χρονικό διάστημα του 2024.