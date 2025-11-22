newspaper
Σάββατο 22 Νοεμβρίου 2025
Σημαντική είδηση
22.11.2025 | 20:24
Ακινητοποιήθηκε αμαξοστοιχία της διαδρομής Πειραιάς - Κιάτο στον Ασπρόπυργο
Σοκαριστικά τροχαία με ηλικιωμένους πίσω από το τιμόνι
Ελλάδα 22 Νοεμβρίου 2025 | 19:41

Σοκαριστικά τροχαία με ηλικιωμένους πίσω από το τιμόνι

Τα πολλαπλά περιστατικά εγείρουν ένα ερώτημα: Τι συμβαίνει με τις ανανεώσεις των διπλωμάτων στους ανθρώπους άνω των 80 ετών;

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Spotlight

Ολοένα και πιο συχνά είναι τα τροχαία στα οποία πίσω από το τιμόνι βρίσκονται οδηγοί προχωρημένης ηλικίας.

Στις πέντε Φεβρουαρίου μια 88χρονη οδηγός στο Νέο Ψυχικό έχασε τον έλεγχο του οχήματός της, προσέκρουσε σε σταθμευμένο ΙΧ, πέρασε στο αντίθετο ρεύμα και κατέληξε να χτυπήσει δύο μοτοσικλέτες. Ο οδηγός της μίας μοτοσυκλέτας έχασε τη ζωή του, ενώ ακόμη πέντε τραυματίστηκαν.

Νιόπαντρο ζευγάρι

Τον Μάρτιο ένα νιόπαντρο ζευγάρι έχασε με φριχτό τρόπο τη ζωή του σε τροχαίο δυστύχημα. Ήταν μόλις 32 και 31 ετών. Κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, ένα αγροτικό που οδηγούσε 82χρονος βγήκε από παράδρομο και συγκρούστηκε με τη μοτοσικλέτα των θυμάτων πλαγιομετωπικά.

Το άτυχο ζευγάρι εκτοξεύτηκε από τη μηχανή μετά τη σύγκρουση με το αγροτικό. Τα κράνη που φορούσαν δεν στάθηκαν αρκετά για να σώσουν τις ζωές τους.

Τον Αύγουστο, μια 80χρονη οδηγός έχασε τον έλεγχο έπεσε σε μαντρότοιχο. Μέσα στο αυτοκίνητο ήταν μία 89χρονη και μια 92χρονη, οι οποίες τραυματίστηκαν θανάσιμα.

Τι συμβαίνει με την ανανέωση διπλώματος

Τα πολλαπλά περιστατικά εγείρουν ένα ερώτημα: Τι συμβαίνει με τις ανανεώσεις των διπλωμάτων στους ανθρώπους άνω των 80 ετών;

Ο Νίκος Γρέντζελος, πρόεδρος του Σωματείου Εκπαιδευτών Δυτικής Αττικής και μέλος της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας των Σχολών Οδήγησης, είπε στις «Εξελίξεις Τώρα»: «Ένας ηλικιωμένος για να ανανεώσει το δίπλωμά του όταν φτάσει τα 65 περνά από παθολόγο και οφθαλμίατρο και ανανεώνει για τρία χρόνια, αυτό συνεχίζεται μέχρι τα 80. Εκεί περνά από 4 γιατρούς και μπορεί να ανανεώσει έως 2 χρόνια. Οι γιατροί έχουν δικαίωμα να απορρίψουν κάποιον, να περιορίσουν τον χρόνια και μπορούν να βάλουμε παραμέτρους, όπως το να μην οδηγεί νύχτα. Εμείς θεωρούμε σημαντικό να συν δεθεί το ΑΜΚΑ με το υπουργείο Μεταφορών ώστε να περνάνε αυτόματα τα στοιχεία».

World
Morgan Stanley: Τράπεζες και utilities θα ξεχωρίσουν στην Ευρώπη το 2026

Morgan Stanley: Τράπεζες και utilities θα ξεχωρίσουν στην Ευρώπη το 2026

World
EssilorLuxottica: Eξετάζει την απόκτηση μειοψηφικού ποσοστού 5%-10% στην Giorgio Armani

EssilorLuxottica: Eξετάζει την απόκτηση μειοψηφικού ποσοστού 5%-10% στην Giorgio Armani

inWellness
Που κρύβεται η μακροζωία;
Μελέτη 22.11.25

Που κρύβεται η μακροζωία;

Πόσες πιθανότητες υπάρχουν η μακροζωία να κρύβεται μέσα μας; Περισσότερες από όσες νομίζαμε, σύμφωνα με τους επιστήμονες.

Σύνταξη
inTown
Τροχαίο στο Παγκράτι: Ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από αμέλεια στους δύο οδηγούς – Αφέθηκαν ελεύθεροι
Ελλάδα 22.11.25

Τροχαίο στο Παγκράτι: Ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από αμέλεια στους δύο οδηγούς – Αφέθηκαν ελεύθεροι

Τραγικό πρόσωπο του δυστυχήματος η 34χρονη κόρη της άτυχης γυναίκας που είναι άτομο με αναπηρία και έμεινε μόνη στη ζωή της - Σε εξέλιξη οι διαδικασίες για τη φιλοξενία της σε κάποια κοινωνική δομή

Σύνταξη
Κακοκαιρία: Εικόνες βιβλικής καταστροφής σε Κέρκυρα και Ήπειρο – Δεκάδες απεγκλωβισμοί και αποκλεισμένα χωριά
Κακοκαιρία 22.11.25

Εικόνες βιβλικής καταστροφής σε Κέρκυρα και Ήπειρο - Δεκάδες απεγκλωβισμοί και αποκλεισμένα χωριά

Ποιοι δήμοι κηρύχθηκαν σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης - Σε ύφεση η κακοκαιρία από σήμερα το βράδυ - Σοκάρουν τα ύψη βροχής στην Ήπειρο - Νέο κύμα με ισχυρές βροχές και χιόνια στα ορεινά από Τρίτη

Δημήτρης Πέρρος
Δημήτρης Πέρρος
Στη φυλακή 38 χρόνια για έγκλημα που δεν έκανε – Τώρα παλεύει να ζήσει στον κόσμο των smartphones και της τεχνολογίας
Κόσμος 22.11.25

Στη φυλακή 38 χρόνια για έγκλημα που δεν έκανε – Τώρα παλεύει να ζήσει στον κόσμο των smartphones και της τεχνολογίας

Μετά από 38 που πέρασε άδικα στην φυλακή, ο Πίτερ Σάλιβαν αθωώθηκε όταν νέα στοιχεία DNA αποκάλυψαν ότι ο δολοφόνος της Ντάιαν Σίνταλ ήταν άλλος.

Σύνταξη
Ένα ακόμη sold-out ανακοίνωσε ο Ολυμπιακός
Ποδόσφαιρο 22.11.25

Ένα ακόμη sold-out ανακοίνωσε ο Ολυμπιακός

Για ακόμη ένα παιχνίδι μέσα στη σεζόν ο κόσμος του Ολυμπιακού κάνει καμίνι το «Γεώργιος Καραϊσκάκης», με την «ερυθρόλευκη» ΠΑΕ να ανακοινώνει το αναμενόμενο sold out κόντρα στον Ατρόμητο.

Σύνταξη
Εξάρα της Μπάγερν μετά τα δυο γκολ της Φράιμπουργκ (6-2) – Πλούσιο θέαμα (3-3) από Ντούρτμουντ και Στουτγάρδη
Ποδόσφαιρο 22.11.25

Εξάρα της Μπάγερν μετά τα δυο γκολ της Φράιμπουργκ (6-2) – Πλούσιο θέαμα (3-3) από Ντούρτμουντ και Στουτγάρδη

Εκανε το λάθος να προηγηθεί με 2-0 η Φράιμπουργκ και η Μπάγερν έφερε... εξάρα, ενώ στο ντέρμπι της αγωνιστικής στη Βετσφαλία έγινε ματσάρα χωρίς νικητή

Σύνταξη
Ο Τζορτζ Κλούνεϊ αποκαλύπτει μια συμβουλή ζωής που του έδωσε κάποτε ο Πολ Νιούμαν
'90 22.11.25

Ο Τζορτζ Κλούνεϊ αποκαλύπτει μια συμβουλή ζωής που του έδωσε κάποτε ο Πολ Νιούμαν

«Όταν έβγαινα έξω παλιά, είχα την τάση να σκέφτομαι: '[Θα πρέπει] για μια επιπλέον ώρα να μιλάω με ανθρώπους'. [Μέχρι που], ο Πολ Νιούμαν μου έδωσε μια συμβουλή», ανέφερε σε πρόσφατη συνέντευξή του ο Τζορτζ Κλούνεϊ. 

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
«Η καθαρή ενέργεια είναι η μεγάλη ευκαιρία του αιώνα», λέει η Φον ντερ Λάιεν στο G20
Κλειδί η Αφρική 22.11.25

«Η καθαρή ενέργεια είναι η μεγάλη ευκαιρία του αιώνα», λέει η Φον ντερ Λάιεν στο G20

Η Πρόεδρος της Κομισιόν Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν κάλεσε τους G20 να επενδύσουν στην καθαρή ενέργεια, τοποθετώντας την Αφρική στο κέντρο του νέου ενεργειακού χάρτη

Σύνταξη
Ο Μουρίγιο είναι στόπερ 100 εκατ. ευρώ
On Field 22.11.25

Ο Μουρίγιο είναι στόπερ 100 εκατ. ευρώ

Ο Βραζιλιάνος κεντρικός αμυντικός ήταν φανταστικός στο Άνφιλντ, πέτυχε γκολ και «κατάπιε» τους επιθετικούς της Λίβερπουλ

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Μπαρτσελόνα – Μπιλμπάο 4-0: Εγκαινίασε το νέο «Καμπ Νου» με «4άρα»! (vid+pics)
Ποδόσφαιρο 22.11.25

Μπαρτσελόνα – Μπιλμπάο 4-0: Εγκαινίασε το νέο «Καμπ Νου» με «4άρα»! (vid+pics)

Μετά 909 ολόκληρες ημέρες η Μπαρτσελόνα επέστρεψε στο νέο «Καμπ Νου» και το γιόρτασε με επιβλητική νίκη με 4-0 επί της Μπιλμπάο που την έφερε στην κορυφή της βαθμολογίας - με ματς λιγότερο η Ρεάλ.

Σύνταξη
Σύνοδος κορυφής Πούτιν-Τραμπ – «Είναι στην ημερήσια διάταξη», λέει Ρώσος υφυπουργός Εξωτερικών
Υπάρχουν κανάλια 22.11.25

Σύνοδος κορυφής Πούτιν-Τραμπ – «Είναι στην ημερήσια διάταξη», λέει Ρώσος υφυπουργός Εξωτερικών

Ο Ρώσος υφυπουργός Εξωτερικών, Σεργκέι Ριαμπκόφ, δήλωσε ότι «δεν μπορεί να αποκλειστεί» σύνοδος κορυφής Πούτιν-Τραμπ και πως πρόοδος στην καθιέρωση του ρωσο-αμερικανικού διαλόγου είναι «εντυπωσιακή».

Σύνταξη
LIVE: Ολυμπιακός – Ατρόμητος
Ποδόσφαιρο 22.11.25

LIVE: Ολυμπιακός – Ατρόμητος

LIVE: Ολυμπιακός – Ατρόμητος. Παρακολουθήστε live στις 20:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ολυμπιακός – Ατρόμητος για την 11η αγωνιστική της Stoiximan Super League. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 1.

Σύνταξη
LIVE: Νιούκαστλ – Μάντσεστερ Σίτι
Ποδόσφαιρο 22.11.25

LIVE: Νιούκαστλ – Μάντσεστερ Σίτι

LIVE: Νιούκαστλ – Μάντσεστερ Σίτι. Παρακολουθήστε live στις 19:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης Νιούκαστλ – Μάντσεστερ Σίτι για τη 12η αγωνιστική της Premier League. Τηλεοπτικά από Novasports Premier League.

Σύνταξη
Τροχαίο στο Παγκράτι: Ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από αμέλεια στους δύο οδηγούς – Αφέθηκαν ελεύθεροι
Ελλάδα 22.11.25

Τροχαίο στο Παγκράτι: Ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από αμέλεια στους δύο οδηγούς – Αφέθηκαν ελεύθεροι

Τραγικό πρόσωπο του δυστυχήματος η 34χρονη κόρη της άτυχης γυναίκας που είναι άτομο με αναπηρία και έμεινε μόνη στη ζωή της - Σε εξέλιξη οι διαδικασίες για τη φιλοξενία της σε κάποια κοινωνική δομή

Σύνταξη
LIVE: Αστέρας Τρίπολης – Παναιτωλικός
Ποδόσφαιρο 22.11.25

LIVE: Αστέρας Τρίπολης – Παναιτωλικός

LIVE: Αστέρας – Παναιτωλικός. Παρακολουθήστε live στις 19:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης Αστέρας – Παναιτωλικός για την 11η αγωνιστική της Stoiximan Super League. Τηλεοπτικά από Novasports Prime.

Σύνταξη
Γενεύη: Και οι Ευρωπαίοι στη συνάντηση Ουκρανών-Αμερικανών – Με δική τους πρόταση για την ειρήνη
Χωρίς τους Ρώσους 22.11.25

Γενεύη: Και οι Ευρωπαίοι στη συνάντηση Ουκρανών-Αμερικανών – Με δική τους πρόταση για την ειρήνη

Σύμβουλοι Γαλλίας, Γερμανίας και Βρετανίας θα συμμετάσχουν στη συνάντηση ΗΠΑ με τους Ουκρανούς στη Γενεύη για το σχέδιο Τραμπ. Οι Αμερικανοί θα συναντηθούν με τους Ρώσους «σε κοντινό χρονικό διάστημα»

Σύνταξη
LIVE: Φιορεντίνα – Γιουβέντους
Ποδόσφαιρο 22.11.25

LIVE: Φιορεντίνα – Γιουβέντους

LIVE: Φιορεντίνα – Γιουβέντους. Παρακολουθήστε live στις 19:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Φιορεντίνα – Γιουβέντους για τη 12η αγωνιστική της Serie A. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 2.

Σύνταξη
Super League 2: Εδραιώνεται στην πρώτη θέση η Καλαμάτα – Κοντά στην κορυφή Νίκη Βόλου, Καρδίτσα
Ποδόσφαιρο 22.11.25

Super League 2: Εδραιώνεται στην πρώτη θέση η Καλαμάτα – Κοντά στην κορυφή Νίκη Βόλου, Καρδίτσα

Η Νίκη Βόλου κέρδισε 3-1 τον Καμπανιακό και η Αναγέννηση Καρδίτσας με 2-1 του ΠΑΟΚ Β' στην 11η αγωνιστική του Α' ομίλου της Super League 2. Νίκησε και η Καλαμάτα στον Β΄ όμιλο με 1-0 επί των Χανίων.

Σύνταξη
Ο Μπεν Άφλεκ αναγνωρίζει το μεγαλείο του Μάικλ Μπ. Τζόρνταν – «Ένας νεαρός άνδρας με τρομερό ταλέντο»
Είκοσι χρόνια 22.11.25

Ο Μπεν Άφλεκ αναγνωρίζει το μεγαλείο του Μάικλ Μπ. Τζόρνταν – «Ένας νεαρός άνδρας με τρομερό ταλέντο»

Κατά την διάρκεια της βράβευσης του Μάικλ Μπ. Τζόρνταν στα American Cinematheque Awards, ο Μπεν Άφλεκ εξήρε τόσο το ταλέντο του ηθοποιού, όσο και τον ακέραιο χαρακτήρα του.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Κακοκαιρία: Εικόνες βιβλικής καταστροφής σε Κέρκυρα και Ήπειρο – Δεκάδες απεγκλωβισμοί και αποκλεισμένα χωριά
Κακοκαιρία 22.11.25

Εικόνες βιβλικής καταστροφής σε Κέρκυρα και Ήπειρο - Δεκάδες απεγκλωβισμοί και αποκλεισμένα χωριά

Ποιοι δήμοι κηρύχθηκαν σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης - Σε ύφεση η κακοκαιρία από σήμερα το βράδυ - Σοκάρουν τα ύψη βροχής στην Ήπειρο - Νέο κύμα με ισχυρές βροχές και χιόνια στα ορεινά από Τρίτη

Δημήτρης Πέρρος
Δημήτρης Πέρρος
Πανηγύρια Μητσοτάκη στη Ροδόπη, στο… περίμενε οι ακρίτες για το ενεργειακό κόστος και ο ΑΔΜΗΕ για την ΑΜΚ, τα νοσοκομεία του ΑΒΑΞ, ανεβάζει (κατασκευαστικούς) ρυθμούς η LAMDA, τα υψηλά 8μήνου της Τιτάν, η «μεταγραφή» στην Intralot

Πανηγύρια Μητσοτάκη στη Ροδόπη, στο… περίμενε οι ακρίτες για το ενεργειακό κόστος και ο ΑΔΜΗΕ για την ΑΜΚ, τα νοσοκομεία του ΑΒΑΞ, ανεβάζει (κατασκευαστικούς) ρυθμούς η LAMDA, τα υψηλά 8μήνου της Τιτάν, η «μεταγραφή» στην Intralot

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

