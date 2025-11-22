Σοκαριστικά τροχαία με ηλικιωμένους πίσω από το τιμόνι
Τα πολλαπλά περιστατικά εγείρουν ένα ερώτημα: Τι συμβαίνει με τις ανανεώσεις των διπλωμάτων στους ανθρώπους άνω των 80 ετών;
Ολοένα και πιο συχνά είναι τα τροχαία στα οποία πίσω από το τιμόνι βρίσκονται οδηγοί προχωρημένης ηλικίας.
Στις πέντε Φεβρουαρίου μια 88χρονη οδηγός στο Νέο Ψυχικό έχασε τον έλεγχο του οχήματός της, προσέκρουσε σε σταθμευμένο ΙΧ, πέρασε στο αντίθετο ρεύμα και κατέληξε να χτυπήσει δύο μοτοσικλέτες. Ο οδηγός της μίας μοτοσυκλέτας έχασε τη ζωή του, ενώ ακόμη πέντε τραυματίστηκαν.
Νιόπαντρο ζευγάρι
Τον Μάρτιο ένα νιόπαντρο ζευγάρι έχασε με φριχτό τρόπο τη ζωή του σε τροχαίο δυστύχημα. Ήταν μόλις 32 και 31 ετών. Κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, ένα αγροτικό που οδηγούσε 82χρονος βγήκε από παράδρομο και συγκρούστηκε με τη μοτοσικλέτα των θυμάτων πλαγιομετωπικά.
Το άτυχο ζευγάρι εκτοξεύτηκε από τη μηχανή μετά τη σύγκρουση με το αγροτικό. Τα κράνη που φορούσαν δεν στάθηκαν αρκετά για να σώσουν τις ζωές τους.
Τον Αύγουστο, μια 80χρονη οδηγός έχασε τον έλεγχο έπεσε σε μαντρότοιχο. Μέσα στο αυτοκίνητο ήταν μία 89χρονη και μια 92χρονη, οι οποίες τραυματίστηκαν θανάσιμα.
Τι συμβαίνει με την ανανέωση διπλώματος
Τα πολλαπλά περιστατικά εγείρουν ένα ερώτημα: Τι συμβαίνει με τις ανανεώσεις των διπλωμάτων στους ανθρώπους άνω των 80 ετών;
Ο Νίκος Γρέντζελος, πρόεδρος του Σωματείου Εκπαιδευτών Δυτικής Αττικής και μέλος της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας των Σχολών Οδήγησης, είπε στις «Εξελίξεις Τώρα»: «Ένας ηλικιωμένος για να ανανεώσει το δίπλωμά του όταν φτάσει τα 65 περνά από παθολόγο και οφθαλμίατρο και ανανεώνει για τρία χρόνια, αυτό συνεχίζεται μέχρι τα 80. Εκεί περνά από 4 γιατρούς και μπορεί να ανανεώσει έως 2 χρόνια. Οι γιατροί έχουν δικαίωμα να απορρίψουν κάποιον, να περιορίσουν τον χρόνια και μπορούν να βάλουμε παραμέτρους, όπως το να μην οδηγεί νύχτα. Εμείς θεωρούμε σημαντικό να συν δεθεί το ΑΜΚΑ με το υπουργείο Μεταφορών ώστε να περνάνε αυτόματα τα στοιχεία».
