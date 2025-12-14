Σε μπλόκο για αλκοτέστ στη Σταδίου ο Κυριάκος Μητσοτάκης

Σε ένα από τα μπλόκα της Αστυνομίας στο κέντρο της Αθήνας, στο πλαίσιο των στοχευμένων δράσεων και τροχονομικών ελέγχων για την πρόληψη της οδήγησης υπό την επήρεια αλκοόλ, βρέθηκε το βράδυ του Σαββάτου ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, συνοδευόμενος από τον υπουργό Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλη Χρυσοχοΐδη.

Πάνω από 285.500 άνθρωποι ελέγχθηκαν για μέθη το 11μηνο του έτους στην Αττική – Αύξηση 116,7% σε σύγκριση με το 2024

Ο πρωθυπουργός ενημερώθηκε για την απλή και έγκυρη μέθοδο που ακολουθούν οι αστυνομικοί ώστε να εξακριβώσουν πόσο έχει πιει ένας οδηγός, όπως και για τη διαδικασία που ακολουθείται σε περίπτωση που κάποιος βρεθεί πάνω από το επιτρεπόμενο όριο.

«Εδώ στην κυριολεξία σώζουμε ζωές» σχολίασε, έχοντας πρώτα δοκιμάσει και ο ίδιος τον τρόπο με τον οποίο διενεργείται το αλκοτέστ. Ο πρωθυπουργός συνομίλησε με τις γυναίκες και τους άνδρες της Ελληνικής Αστυνομίας που βρίσκονταν σε υπηρεσία, τους συνεχάρη για το έργο τους και τους ευχαρίστησε για την προσφορά τους καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους. «Κάνετε σπουδαία δουλειά», σημείωσε.

Οι ομάδες ελέγχου και πρόληψης ατυχημάτων

Οι ένστολοι ενημέρωσαν τον πρωθυπουργό ότι οι Ομάδες Ελέγχου και Πρόληψης Ατυχημάτων (ΟΕΠΤΑ), στις οποίες ανήκουν, έχουν ενισχυθεί με 100 άτομα προσωπικό από τα τέλη Οκτωβρίου και, πέραν των αυξημένων τακτικών δράσεων για την οδική ασφάλεια, πλέον εκτελούν ειδικές επιχειρήσεις κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή.

Ως αποτέλεσμα, οι έλεγχοι για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ, υπερβολική ταχύτητα και χρήση κινητού στην Αττική να έχουν διπλασιαστεί αυτά τα τριήμερα.

Η ενίσχυση της δύναμης των ΟΕΠΤΑ επιτρέπει στην Αστυνομία να έχει συνεχή και αυξημένη παρουσία στους δρόμους, ειδικά τις ώρες αυξημένου κινδύνου, στο πλαίσιο του επιχειρησιακού σχεδίου του υπουργείου Προστασίας του Πολίτη για την οδική ασφάλεια και την εφαρμογή του νέου Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, ο οποίος προβλέπει αυστηρότερες ποινές για υπότροπους παραβάτες.

Σύμφωνα με τα νεώτερα στοιχεία της Ελληνικής Αστυνομίας, τα άτομα που ελέγχθηκαν για μέθη το 11μηνο του έτους στην Αττική ξεπέρασαν τις 285.500, αυξημένα κατά 116,7% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2024. Προέκυψαν σχεδόν 10.300 θετικά αλκοτέστ, 5,2% περισσότερα σε σχέση με το περσινό διάστημα Ιανουαρίου – Νοεμβρίου.