Στα πόσα ποτά σας πιάνει το αλκοτέστ – Τι έχει αλλάξει με τον νέο ΚΟΚ

Πιο αυστηρό είναι πλέον, μετά τις αλλαγές που έφερε ο νέος Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας, το πλαίσιο για την κατανάλωση αλκοόλ και την οδήγηση.

Το νέο πλαίσιο, όπως τονίζουν στελέχη της Ελληνικής Αστυνομίας και του υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, έχει στόχο να τιμωρήσει αρκετές κακές συνήθειες των οδηγών και να μειώσει τις ανθρώπινες απώλειες στην άσφαλτο.

Μια από αυτές, είναι και η οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ, με τις δυνάμεις της Τροχαίας να «στήνουν» σχεδόν καθημερινά μπλόκα για αλκοτέστ σε πολλά σημεία της Αττικής και όλης της χώρας.

Την ίδια ώρα, με τον νέο ΚΟΚ, οι ποινές είναι αυστηρότερες, ενώ έχουν αλλάξει και τα όρια κατανάλωσης αλκοόλ.

Ποιο είναι το όριο

Τι ισχύει όμως στην πραγματικότητα και πώς θα τιμωρηθεί κάποιος που θα πιει και θα πάρει το τιμόνι στα χέρια του;

Σύμφωνα με το άρθρο 46 του νέου ΚΟΚ, οδηγός θεωρείται ότι βρίσκεται υπό την επήρεια οινοπνεύματος όταν η συγκέντρωση αλκοόλ φτάνει ή ξεπερνά τα 0,50 γραμμάρια ανά λίτρο αίματος ή τα 0,25 mg ανά λίτρο εκπνεόμενου αέρα, όταν η μέτρηση γίνεται με αλκοολόμετρο.

Με απλά λόγια, στο αλκοτέστ η ένδειξη δεν πρέπει να υπερβαίνει το 0,25. Ωστόσο, το όριο μπορεί να είναι συγκεκριμένο, όμως δεν «δείχνει» το ίδιο σε όλους τους ανθρώπους, καθώς υπάρχουν αρκετές παράμετροι που καθορίζουν την επίδραση του αλκοόλ στον ανθρώπινο οργανισμό.

Συγκεκριμένα, αυτή επηρεάζεται από το φύλο, το βάρος, το ύψος και τη φυσική κατάσταση του οδηγού, την κατανάλωση φαγητού, καθώς και το είδος και την ταχύτητα κατανάλωσης του ποτού.

Το όριο των 0,25 mg/L στον εκπνεόμενο αέρα αντιστοιχεί περίπου σε 0,5‰ αλκοόλ στο αίμα. Με βάση τον κλασικό τύπο Widmark (BAC=AW×r), που είναι μια μαθηματική φόρμουλα για την εκτίμηση της περιεκτικότητας αλκοόλ στο αίμα, για έναν άνδρα περίπου 80 κιλών το όριο αυτό «αγγίζεται» με 25–30 γραμμάρια καθαρού αλκοόλ, δηλαδή περίπου 2,5 έως 3 τυπικά ποτά (μπύρα 330 ml, ποτήρι κρασί ή ένα σφηνάκι).

Αντίστοιχα, για μια γυναίκα περίπου 65 κιλών, λόγω μικρότερης περιεκτικότητας σε νερό στο σώμα, το ίδιο όριο αντιστοιχεί σε 18–20 γραμμάρια αλκοόλ, δηλαδή 1,5 έως 2 ποτά.

Υπάρχουν ωστόσο μελέτες που αναφέρουν ακόμα πιο αυστηρά όρια, δηλαδή ότι με μία μπίρα ή ένα ποτήρι κρασί μπορεί να φτάσει κανείς στο όριο του θετικού αλκοτέστ, ενώ αξίζει να σημειωθεί ότι ο χρόνος αποβολής του αλκοόλ κυμαίνεται στις 2,5 έως 4 ώρες ανά ποτήρι μπύρας ή κρασιού.

Αυστηρότερες οι κυρώσεις

Οι κυρώσεις του νέου Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας είναι πλέον κλιμακωτές και ιδιαίτερα αυστηρές.

Για συγκέντρωση αλκοόλ από 0,50 έως 0,80 g/L αίματος ή από 0,25 έως 0,40 στον εκπνεόμενο αέρα, προβλέπεται πρόστιμο 350 ευρώ και αφαίρεση άδειας οδήγησης για 30 ημέρες.

Για επίπεδα από 0,80 έως 1,10 g/L ή από 0,40 έως 0,60 αντίστοιχα, η παράβαση χαρακτηρίζεται ιδιαίτερα επικίνδυνη, με πρόστιμο 700 ευρώ και αφαίρεση διπλώματος για 90 ημέρες.

Σε συγκεντρώσεις άνω του 1,10 g/L αίματος ή 0,60 στον εκπνεόμενο αέρα, οι ποινές γίνονται εξαιρετικά βαριές: φυλάκιση τουλάχιστον δύο μηνών, πρόστιμο 1.200 ευρώ, αφαίρεση άδειας οδήγησης για έξι μήνες και αφαίρεση στοιχείων κυκλοφορίας του οχήματος για διάστημα που μπορεί να φτάσει επίσης τους έξι μήνες.

Μάλιστα, το νέο πλαίσιο προβλέπει αυστηρότερη μεταχείριση και για τους οδηγούς που συλλαμβάνονται να κάνουν την ίδια παράβαση σε συγκεκριμένο χρονικό πλαίσιο.

Ειδικότερα, σε δεύτερη παράβαση μέσα σε έναν χρόνο, το πρόστιμο ανέρχεται στα 1.000 ευρώ και η αφαίρεση άδειας έως έξι μήνες, ενώ σε υψηλές συγκεντρώσεις αλκοόλ φτάνει τα 2.000 ευρώ με αφαίρεση διπλώματος έως και δύο χρόνια.

Αξίζει να σημειωθεί ότι οδηγός που θα εντοπιστεί για τρίτη φορά να κάνει την ίδια παράβαση μέσα σε πέντε χρόνια, τιμωρείται με αφαίρεση άδειας οδήγησης για επτά χρόνια.