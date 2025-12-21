newspaper
Κυριακή 21 Δεκεμβρίου 2025
Θα κόψει η ανθρωπότητα τη σχέση της με το… αλκοόλ;
21 Δεκεμβρίου 2025

Θα κόψει η ανθρωπότητα τη σχέση της με το… αλκοόλ;

Δεν είναι η βαριά φορολογία που θα περιορίσει την κατανάλωση αλκοόλ, αλλά μια άλλη πιο επικίνδυνη τάση.

Σύνταξη
Παλαιότερες μελέτες έδειχναν ότι το αλκοόλ αύξανε την «καλή» χοληστερόλη και μείωνε την πήξη του αίματος. Το Ιανουάριο του 2023, ωστόσο, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας δήλωσε ότι καμία ποσότητα αλκοόλ δεν είναι ασφαλής. Φαίνεται πως αυτή η σχέση ανθρωπότητας-αλκοόλ ίσως βρίσκεται σε μια κρίση που μπορεί να οδηγήσει στο τέλος.

Ορισμένοι υποστηρίζουν ότι τα ποτά δεν ήταν απλώς συνοδοιπόρος της προόδου αλλά προϋπόθεσή της: οι επιδράσεις τους στον ανθρώπινο προμετωπιαίο φλοιό επέτρεψαν σε «έντονα φυλετικά πρωτεύοντα» να συνεργαστούν με αγνώστους. Βέβαια το πόσο μεγάλη ήταν αυτή η επίδραση παραμένει αντικείμενο συζήτησης.

Μελέτη του 2025 σε 186 μη βιομηχανικές κοινωνίες βρήκε μια μέτρια θετική σχέση μεταξύ της παρουσίας ζυμωμένων ποτών και υψηλότερων επιπέδων πολιτικής πολυπλοκότητας. Ωστόσο, το αποτέλεσμα είναι μικρό όταν αφαιρεθεί ο συγχυτικός παράγοντας της γεωργίας — κοινός μοχλός τόσο της πολιτικής ολοκλήρωσης όσο και της ζυθοποίησης. Ήταν οι πρώιμοι άνθρωποι μεθυσμένοι επειδή ήταν γεωργοί; Ή πολιτισμένοι επειδή ήταν μεθυσμένοι;

Αν και η συζήτηση θα συνεχιστεί, ο Economist αναφέρει μια νέα επιφυλακτικότητα απέναντι στο ποτό εξαπλώνεται, ιδίως στους νέους. Η εφηβική κατανάλωση έχει μειωθεί από τις αρχές της χιλιετίας σχεδόν σε όλες τις πλούσιες χώρες.

Οι νέοι περνούν περισσότερο χρόνο στα κοινωνικά δίκτυα και λιγότερο βγαίνοντας κρυφά για να συναντήσουν φίλους. Πολλοί βλέπουν το αλκοόλ ως έναν ακριβό τρόπο να θολώνεις το μυαλό σου και να χαλάς τον ύπνο σου, αναφέρει το βρετανικό μέσο. Ωστόσο, ιστορικά, η κοινωνική κατανάλωση αλκοόλ ενισχύει τους κοινωνικούς δεσμούς, βοηθώντας τις πρώιμες κοινωνίες να συνεργάζονται, να διαχειρίζονται συγκρούσεις και να σχηματίζουν συμμαχίες.

Οι πωλήσεις ποτών μειώνονται αργά στις πλούσιες χώρες. Η κατά κεφαλήν κατανάλωση στον ΟΟΣΑ έπεσε από 8,9 λίτρα καθαρού αλκοόλ το 2011 σε 8,6 το 2021. Οι όγκοι στις 20 μεγαλύτερες αγορές του κόσμου συνέχισαν να μειώνονται, κατά 2% μεταξύ πανδημίας και 2024. Τα πρωτοσέλιδα μιλούν για «κορύφωση του ποτού».

Τα τελευταία χρόνια αυξήθηκε θεαματικά η χρήση φαρμάκων απώλειας βάρους. Τέτοια φάρμακα ίσως βοηθούν και στη μείωση της κατανάλωσης αλκοόλ, επηρεάζοντας τα κυκλώματα ανταμοιβής του εγκεφάλου και κάνοντας το ποτό λιγότερο ελκυστικό.

Νέα ποτά

Η βιομηχανία ποτών παρακολουθεί προσεκτικά αυτές τις τάσεις, τονίζει το Economist, λέγοντας πως δημιουργεί με ζήλο εναλλακτικά ποτά χωρίς ή με χαμηλό αλκοόλ. Οι πωλήσεις τους είναι ακόμη μικρό ποσοστό της αγοράς, αλλά αυξάνονται γρήγορα. Παράλληλα, αναπτύσσονται «λειτουργικά» ποτά με φυτικά εκχυλίσματα που υπόσχονται χαλάρωση, τόνωση ή κοινωνική ευκολία.

Κανένα τέτοιο ποτό δεν μπορεί να αναπαράγει πλήρως το ευρύ φάσμα επιδράσεων του αλκοόλ. Παρ’ όλα αυτά, η αναζήτηση ενός «μεθυσιού χωρίς ποτό» εντείνεται. Για τα τελευταία δέκα εκατομμύρια χρόνια, τίποτα δεν έχει ταιριάξει την ευελιξία, τη φορητότητα και τη διασκέδαση του αλκοόλ.

Μια τόσο παλιά συνήθεια δεν θα εξαφανιστεί από τη μια μέρα στην άλλη. Όμως με τον χρόνο, τα ντουλάπια με τα ποτά ίσως αλλάξουν. Καθώς τα ποτά χωρίς αλκοόλ βελτιώνονται, περισσότεροι άνθρωποι θα τα επιλέγουν για να κοινωνικοποιούνται και να επιστρέφουν με ασφάλεια στο σπίτι.

Και καθώς τα λειτουργικά ποτά εξελίσσονται, περισσότεροι θα αναζητούν αυτή την «ευφορία χωρίς αλκοόλ». Το μέλλον ίσως φέρει περισσότερες επιλογές για ακριβή νευρολογική ρύθμιση — και, ίσως, μια επανανακάλυψη της μετριοπάθειας.

Η Πόρτο ανακοίνωσε τον Τιάγκο Σίλβα
Ποδόσφαιρο 21.12.25

Η Πόρτο ανακοίνωσε τον Τιάγκο Σίλβα

Ο 41χρονος Βραζιλιάνος στόπερ, Τιάγκο Σίλβα γυρίζει στο «Ντραγκάο» ως ελεύθερος, για να δώσει εμπειρία και ηγεσία στην άμυνα

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
«Έμεινα με τον Ρομπ και τον Νικ Ράινερ λίγες εβδομάδες πριν από τις φρικιαστικές δολοφονίες – τι είδα μέσα στο σπίτι της οικογένειας»
Αγριότητα 21.12.25

«Έμεινα με τον Ρομπ και τον Νικ Ράινερ λίγες εβδομάδες πριν από τις φρικιαστικές δολοφονίες - τι είδα μέσα στο σπίτι της οικογένειας»

Ο κινηματογραφιστής Μπάρι Μάρκοβιτς, ένας από τους στενούς φίλους και μακροχρόνιους συνεργάτες του Ρομπ, μίλησε αποκλειστικά στο Page Six για την πρόσφατη διαμονή του στην οικία των Ράινερ στο Μπρέντγουντ της Καλιφόρνιας.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Ο Τζέιμς Κάμερον επιστρέφει στην Πανδώρα με το πιο πολιτικό Avatar μέχρι σήμερα
Τεχνητή Νοημοσύνη 21.12.25

Ο Τζέιμς Κάμερον επιστρέφει στην Πανδώρα με το πιο πολιτικό Avatar μέχρι σήμερα

Με το Avatar: Fire and Ash, ο Τζέιμς Κάμερον μιλά για έναν κόσμο σε διαρκή σύγκρουση, την άνοδο του αυταρχισμού και τα όρια των πανάκριβων blockbusters σε μια εποχή συρρίκνωσης του box office

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Καμπανάκι ειδικών για την μετάδοση της γρίπης στις γιορτές – Ποιοι κινδυνεύουν
Ελλάδα 21.12.25

Καμπανάκι ειδικών για την μετάδοση της γρίπης στις γιορτές - Ποιοι κινδυνεύουν

Ιδιαίτερα ανησυχητική είναι η εικόνα στο Ηνωμένο Βασίλειο, όπου το Εθνικό Σύστημα Υγείας (NHS) βρίσκεται αντιμέτωπο με έντονη πίεση λόγω της ραγδαίας αύξησης των κρουσμάτων γρίπης.

Σύνταξη
Διασυρμός των Λέικερς από τους Κλίπερς (133-88) – Οι Ρόκετς «καθάρισαν» τους Νάγκετς (115-101)
NBA 21.12.25

Διασυρμός των Λέικερς από τους Κλίπερς (133-88) – Οι Ρόκετς «καθάρισαν» τους Νάγκετς (115-101)

Οι Κλίπερς διέλυσαν με 133-88 τους Λέικερς, οι οποίοι έχασαν και τον Λούκα Ντόντσιτς λόγω τραυματισμού, ενώ οι Ρόκετς έβαλαν τέλος στο σερί των έξι νικών των Νάγκετς επικρατώντας με 115-101.

Σύνταξη
Χανιά: Ένα από τα μεγαλύτερα χριστουγεννιάτικα δέντρα της Ευρώπης φωταγωγείται στον Ομαλό
Φωτογραφίες 21.12.25

Χανιά: Ένα από τα μεγαλύτερα χριστουγεννιάτικα δέντρα της Ευρώπης φωταγωγείται στον Ομαλό

Ένα από τα μεγαλύτερα χριστουγεννιάτικα δέντρα όχι μόνο στην Κρήτη αλλά και στην Ευρώπη, με ύψος που ξεπερνά τα 42 μέτρα, φωταγωγείται την Κυριακή στον Ομαλό Χανίων, στο σημείο όπου ξεκινά το Φαράγγι της Σαμαριάς

Σύνταξη
Ο Ολυμπιακός κοντράρεται με τον Κολοσσό στο ΣΕΦ – Ετοιμάζεται για ντεμπούτο ο Μόντε Μόρις
Μπάσκετ 21.12.25

Ο Ολυμπιακός κοντράρεται με τον Κολοσσό στο ΣΕΦ – Ετοιμάζεται για ντεμπούτο ο Μόντε Μόρις

Ο Ολυμπιακός υποδέχεται τον Κολοσσό Ρόδου στο ΣΕΦ για την 11η αγωνιστική της Stoiximan GBL με τον Μόντε Μόρις να αναμένεται να κάνει το ντεμπούτο του με τα ερυθρόλευκα.

Σύνταξη
Λιανεμπόριο: Δύο τελευταίες Κυριακές με τα μαγαζιά ανοιχτά – Τι προσδοκά η αγορά για να σωθεί ο φετινός τζίρος
Οι επιπτώσεις της ακρίβειας 21.12.25

Δύο τελευταίες Κυριακές με τα μαγαζιά ανοιχτά - Τι προσδοκά η αγορά για να σωθεί ο φετινός τζίρος

Οι έμποροι προσβλέπουν στο Δώρο για να πέσει «ζεστό χρήμα» στην αγορά, σε συνδυασμό και το εορταστικό ωράριο για τα μαγαζιά - Βασικός στόχος ο τζίρος του Δεκεμβρίου να ξεπεράσει τα 4,5 δισ. ευρώ

Σύνταξη
Ανοίγουν ξανά τα διόδια οι αγρότες: Ανεμπόδιστες οι μετακινήσεις – Νέα σύσκεψη στη Λάρισα
Agro-in 21.12.25

Ανοίγουν ξανά τα διόδια οι αγρότες: Ανεμπόδιστες οι μετακινήσεις – Νέα σύσκεψη στη Λάρισα

Στις εθνικές οδούς και τα τελωνεία παραμένουν παρατεταγμένα τα τρακτέρ - Οι αγρότες συνεχίζουν τις κινητοποιήσεις τους, σημειώνοντας πως δεν θα εμποδίσουν τον κόσμο να ταξιδέψει για τις γιορτές

Σύνταξη
e-ΕΦΚΑ: Ξεπέρασαν τα 50 δισ. ευρώ οι οφειλές, με το ένα πέμπτο να κρίνεται «αδύνατο να εισπραχθεί»
Αυξάνονται και πληθύνονται 21.12.25

Ξεπέρασαν τα 50 δισ. ευρώ οι οφειλές στον e-ΕΦΚΑ, με το ένα πέμπτο να κρίνεται «αδύνατο να εισπραχθεί»

Αύξηση 1,84 δισ. ευρώ σε ένα έτος κατέγραψαν οι οφειλές στον e-ΕΦΚΑ - Το ποσό των οφειλών που το ΚΕΑΟ χαρακτηρίζει χαμηλής ή μηδενικής εισπραξιμότητας υπολογίζεται ότι ξεπερνά τα 10 δισ. ευρώ

Κώστας Παπαδής
Κώστας Παπαδής
Καραπαπάς: «Νέοι κανονισμοί; Το πέναλτι δεν το είδε ο διαιτητής και το VAR, δεν θα το δει και ο Λανουά» (pic, vid)
Ποδόσφαιρο 21.12.25

Καραπαπάς: «Νέοι κανονισμοί; Το πέναλτι δεν το είδε ο διαιτητής και το VAR, δεν θα το δει και ο Λανουά» (pic, vid)

Ο Κώστας Καραπαπάς προχώρησε σε μια ανάρτηση που τα λέει όλα σχετικά με το πεντακάθαρο πέναλτι που έκανε ο Ραμίρες στον Μπιανκόν στις καθυστερήσεις του ματς με την Κηφισιά.

Σύνταξη
