Πόσο αλκοόλ είναι «ασφαλές»; Οι ειδικοί διαφωνούν για το όριο
Πόσο αλκοόλ είναι «ασφαλές»; Οι ειδικοί διαφωνούν για το όριο

Αν και μελέτη της American Heart Association (AHA) υπέδειξε ότι η ελαφριά κατανάλωση αλκοόλ δεν ενέχει κινδύνους, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) συνιστά να μην το ακουμπάμε καν.

Τις μέρες των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς πολλοί το «τσούζουν» κάπως παραπάνω. Το διαχρονικό ερώτημα όμως παραμένει: πόσο αλκοόλ πρέπει να πίνουμε; Και είναι επιβλαβές για την υγεία μας το περιστασιακό ποτό;

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) δηλώνει ότι, όταν πρόκειται για το αλκοόλ, δεν υπάρχει κανένα επίπεδο κατανάλωσης που να είναι ασφαλές. Το 2023, η ετήσια κατά κεφαλήν κατανάλωση αλκοόλ στις χώρες του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) ήταν κατά μέσο όρο 8,5 λίτρα καθαρού αλκοόλ.

«Η Ευρωπαϊκή Περιφέρεια του ΠΟΥ δεν μπορεί να αντέξει την αυταπάτη ότι η κατανάλωση αλκοόλ είναι ακίνδυνη», δήλωσε ο Γκούντο Βάιλερ, διευθυντής για την Πρόληψη και την Προαγωγή Υγείας στον ΠΟΥ.

Ωστόσο, δεν συμφωνούν όλοι οι ειδικοί με αυτές τις εκτιμήσεις.

Πρόσφατη μελέτη της American Heart Association (AHA) υπέδειξε ότι η ελαφριά κατανάλωση δεν ενέχει κίνδυνο για στεφανιαία νόσο, εγκεφαλικό ή καρδιακή ανεπάρκεια. Ανέφερε μάλιστα ότι μικρές ποσότητες αλκοόλ μπορεί να μειώνουν τον κίνδυνο στεφανιαίας νόσου. Παρόλα αυτά, η Αμερικανική Ένωση σημειώνει: «αν δεν πίνετε ποτά, μην αρχίσετε. Αν επιλέξετε να πίνετε αλκοόλ, περιορίστε την κατανάλωσή σας».

Ο οργανισμός προσθέτει ότι, παρότι ορισμένες έρευνες υποδεικνύουν καμία επίδραση ή ακόμη και μειωμένο κίνδυνο για καρδιοπάθεια και εγκεφαλικό από μέτρια κατανάλωση, το σύνολο των στοιχείων δεν στηρίζει οφέλη για τον γενικό πληθυσμό.

«Στην πραγματικότητα, για ορισμένους ανθρώπους, ακόμη και ένα έως δύο ποτά την ημέρα μπορεί να αυξήσουν την αρτηριακή πίεση», καταλήγει — προσθέτοντας ότι η AHA δεν συμβουλεύει κανέναν να πίνει ποτό για λόγους υγείας.

Ποιό είναι το «τυπικό ποτό»

Παρότι οι ειδικοί συμφωνούν ότι η υπερβολική κατανάλωση βλάπτει το σώμα, δεν συμφωνούν στο ποια ποσότητα, αν υπάρχει, μπορεί να θεωρηθεί «χαμηλού κινδύνου».

Η Health Service Executive (HSE), η υπηρεσία που εποπτεύει τις δημόσιες υπηρεσίες υγείας στην Ιρλανδία, αναφέρει στις κατευθυντήριες οδηγίες της ότι οι άνθρωποι δεν θα πρέπει να πίνουν περισσότερα από 11 «τυπικά ποτά» την εβδομάδα για τις γυναίκες και 17 για τους άνδρες.

Ο οργανισμός ορίζει ως «τυπικό ποτό» εκείνο που περιέχει 10 γραμμάρια καθαρού ποτού. Αυτό μπορεί να αντιστοιχεί σε ένα ποτήρι κρασί 100 ml ή σε μισό ποτήρι μηλίτη ή μπίρας.

Ο ιρλανδικός φορέας συνιστά να κατανέμονται τα ποτά μέσα στην εβδομάδα, να υπάρχουν τουλάχιστον δύο έως τρεις ημέρες χωρίς αλκοόλ την εβδομάδα και να αποφεύγονται πάνω από έξι ποτά σε μία μόνο περίσταση.

Η Εσθονία και η Πολωνία θέτουν το όριο στα 40 γραμμάρια αλκοόλ την ημέρα για τους άνδρες -ισοδύναμο με τέσσερις μικρές μπύρες- και στα 20 γραμμάρια για τις γυναίκες.

Το ισπανικό Υπουργείο Υγείας είναι πιο επιφυλακτικό και συνιστά όχι περισσότερα από 10 γραμμάρια αλκοόλ την ημέρα για τις γυναίκες, ισοδύναμο με ένα σφηνάκι, μισό ποτήρι κρασί ή μια μικρή μπίρα. Για τους άνδρες, η ποσότητα αυτή είναι διπλάσια. Η Λετονία και η Λιθουανία πηγαίνουν ακόμη παραπέρα, συμβουλεύοντας να αποφεύγεται εντελώς η κατανάλωση αλκοόλ.

Stream science
Δέκα πέντε χρόνια μετά τη Φουκουσίμα, η Ιαπωνία ξαναβάζει μπρος το μεγαλύτερο πυρηνικό εργοστάσιο του κόσμου
Περιβάλλον 22.12.25

Δέκα πέντε χρόνια μετά τη Φουκουσίμα, η Ιαπωνία ξαναβάζει μπρος το μεγαλύτερο πυρηνικό εργοστάσιο του κόσμου

Παρά τους φόβους των κατοίκων, η Ιαπωνία ποντάρει στην επανεκκίνηση των πυρηνικών αντιδραστήρων για να απεξαρτηθεί απο τα εισαγόμενα ορυκτά καύσιμα.

Σύνταξη
«Βρέθηκε», έπειτα από δεκαετίες αναζήτησης, η βιολογική πυξίδα των πτηνών
Έκτη αίσθηση 22.12.25

«Βρέθηκε», έπειτα από δεκαετίες αναζήτησης, η βιολογική πυξίδα των πτηνών

Έχει περάσει ένας αιώνας από τότε οι επιστήμονες άρχισαν να υποψιάζονται ότι κάποια ζώα προσανατολίζονται με βάση το μαγνητικό πεδίο της Γης. Όμως η βιολογική πυξίδα των πτηνών βρέθηκε μόλις τώρα,

Βαγγέλης Πρατικάκης
Βαγγέλης Πρατικάκης
Αγνοούμενοι οι τελευταίοι ουρακοτάγκοι του Ταπανούλι μετά τον κυκλώνα στη Σουμάτρα
Στο χείλος της εξαφάνισης 22.12.25

Αγνοούμενοι οι τελευταίοι ουρακοτάγκοι του Ταπανούλι μετά τον κυκλώνα στη Σουμάτρα

Οι πλημμύρες και οι κατολισθήσεις που σάρωσαν τη Σουμάτα τον Νοέμβριο κατέστρεψαν τη ζούγκλα όπου ζει ο μόνος πληθυσμός ουρακοτάγκων του Ταπανούλι.

Σύνταξη
H Επιστήμη το 2025 – Αυτές ήταν οι σημαντικότερες εξελίξεις σύμφωνα με το περιοδικό Science
Απολογισμός της χρονιάς 22.12.25

H Επιστήμη το 2025 – Αυτές ήταν οι σημαντικότερες εξελίξεις σύμφωνα με το περιοδικό Science

Η επανάσταση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας επιλέχθηκε ως εξέλιξη της χρονιάς. Εξατομικευμένες θεραπείες για γενετικές παθήσεις, η εισβολή της ΑΙ στην επιστήμη και η μεγαλύτερη κάμερα του κόσμου ακολουθούν στο Top10.

Βαγγέλης Πρατικάκης
Βαγγέλης Πρατικάκης
Η ηλεκτροκίνηση δεν εξελίσσεται όπως είχε σχεδιαστεί για την Ευρώπη – Τι σημαίνει αυτό για την Ελλάδα
Το αδύναμο σημείο 21.12.25

Η ηλεκτροκίνηση δεν εξελίσσεται όπως είχε σχεδιαστεί για την Ευρώπη – Τι σημαίνει αυτό για την Ελλάδα

Μετά από μια δεκαετία σταθερής ανόδου, οι πωλήσεις ηλεκτρικών οχημάτων στην Ευρώπη δείχνουν σημάδια κόπωσης - Θολό σήμα για επενδύσεις δεκαετίας

Αλέξανδρος Κλώσσας
Ηλιοστάσιο: Επίσημη έναρξη του χειμώνα με τη μικρότερης διάρκειας ημέρα – Έθιμα ανά τον κόσμο
Συμβολισμοί και παραδόσεις 21.12.25

Επίσημη έναρξη του χειμώνα σηματοδοτεί το σημερινό ηλιοστάσιο - Έθιμα ανά τον κόσμο

Το χειμερινό ηλιοστάσιο αποτελεί σημείο αναφοράς σε πολλές παραδόσεις, επειδή συμβολίζει την αναγέννηση καθώς το φως επανέρχεται έπειτα από τη βαθιά νύχτα

Σύνταξη
«Δανεικός από τη Ρεάλ Μαδρίτης στη Λιόν ο Έντρικ»
Ποδόσφαιρο 22.12.25

«Δανεικός από τη Ρεάλ Μαδρίτης στη Λιόν ο Έντρικ»

Η «lequipe.fr» σε αποκλειστικό της δημοσίευμα όπως υποστηρίζει, Ο 19χρονος διεθνής Βραζιλιάνος Έρντρικ που δυσκολεύεται να βρει χρόνο συμμετοχής στη Ρεάλ Μαδρίτης, πρόκειται να παραχωρηθεί δανεικός στη Λιόν τον προσεχή Ιανουάριο. Η γαλλική ομάδα και η «βασίλισσα» κατέληξαν σε συμφωνία τη Δευτέρα για εξάμηνο δανεισμό χωρίς οψιόν αγοράς, ωστόσο. Ο προπονητής του Πάουλο Φονσέκα προορίζει […]

Αλέξανδρος Κωτάκης
Ο γιος των Τζον Λένον και Γιόνο Όνο, Σον, ανησυχεί ότι οι νεότερες γενιές ξεχνούν τους Beatles
«Ναι, το πιστεύω» 22.12.25

Ο γιος των Τζον Λένον και Γιόνο Όνο, Σον, ανησυχεί ότι οι νεότερες γενιές ξεχνούν τους Beatles

«Κάνω το καλύτερο που μπορώ για να μην ξεχάσει η νεότερη γενιά τους Beatles, τον Τζον και την Γιοκό», δήλωσε σε πρόσφατη συνέντευξή του ο Σον Όνο Λένον.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Τέμπη: Ρίγη συγκίνησης στο μνημείο – Ενός λεπτού σιγή για τα 57 θύματα
Αγρότες 22.12.25

Ρίγη συγκίνησης στο μνημείο των Τεμπών - Ενός λεπτού σιγή για τα 57 θύματα

Σε μία κίνηση υψηλού συμβολισμού, οι αγρότες από το μπλόκο της Νίκαιας, μετά τον αποκλεισμό της σήραγγας των Τεμπών, παρέταξαν τα τρακτέρ τους μπροστά από το μνημείο των 57 αδικοχαμένων ψυχών στα Τέμπη, αποτίοντας φόρο τιμής.

Σύνταξη
Εορταστικό ωράριο: Πώς θα λειτουργήσουν οι λαϊκές αγορές
Ελλάδα 22.12.25

Το εορταστικό ωράριο λειτουργίας των λαϊκών αγορών

Η ΠΟΣΠΛΑ ανακοίνωσε το εορταστικό ωράριο λειτουργίας των λαϊκών αγορών. «Οι λαϊκές αγορές, σε κάθε γειτονιά, παραμένουν το σταθερά σημείο αναφοράς για τις γιορτινές αγορές», τονίζει η ομοσπονδία.

Σύνταξη
Τουρκία: Εγκρίθηκε διάταγμα Ερντογάν για στρατεύματα στη Λιβύη μέχρι το 2028 – Δήλωση για τη «Γαλάζια Πατρίδα»
Από την Εθνοσυνέλευση 22.12.25

Τουρκία: Εγκρίθηκε διάταγμα Ερντογάν για στρατεύματα στη Λιβύη μέχρι το 2028 – Δήλωση για τη «Γαλάζια Πατρίδα»

Η πρόταση εγκρίθηκε έπειτα από ονομαστική ψηφοφορία στην Ολομέλεια, παρατείνοντας την παρουσία των τουρκικών ενόπλων δυνάμεων στη Λιβύη έως τις αρχές του 2028.

Σύνταξη
Κινητοποιήσεις: Ρεβεγιόν στα μπλόκα με ανοιχτούς δρόμους από τους αγροκτηνοτρόφους και «κλειστά αυτιά» από την κυβέρνηση
Γιορτές στους δρόμους 22.12.25

Ρεβεγιόν στα μπλόκα με ανοιχτούς δρόμους από τους αγροκτηνοτρόφους και «κλειστά αυτιά» από την κυβέρνηση

Ανυποχώρητοι στα μπλόκα οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι. Αποφασισμένοι να μην κάνουν ούτε βήμα πίσω. Στην άκρη των δρόμων τα τρακτέρ ενόψει Χριστουγέννων. Δυσκολεύεται να ακούσει τα αιτήματά τους η κυβέρνηση και αφήνει ελάχιστα περιθώρια ή αποκλείει την επίλυση 11 εκ των 27 αιτημάτων.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Έρευνα Tinder 2025: Οι άνδρες που κάνουν περισσότερο σεξ είναι και οι πιο σκοτεινοί – Ναρκισσισμός, μακιαβελισμός, ψυχοπάθεια
Σκοτεινή τριάδα 22.12.25

Έρευνα Tinder 2025: Οι άνδρες που κάνουν περισσότερο σεξ είναι και οι πιο σκοτεινοί – Ναρκισσισμός, μακιαβελισμός, ψυχοπάθεια

Από τη χειραγώγηση μέχρι τον συναισθηματικό συμβιβασμό, μελέτη σε χρήστες του Tinder επιβεβαιώνει πως οι άνδρες με «σκοτεινή προσωπικότητα» φαίνεται να κερδίζουν το παιχνίδι των περιστασιακών γνωριμιών στο ψηφιακό περιβάλλον

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
«Επαφές της Βίντζεβ Λοτζ για τον Ντραγκόφσκι του Παναθηναϊκού»
Ποδόσφαιρο 22.12.25

«Επαφές της Βίντζεβ Λοτζ για τον Ντραγκόφσκι του Παναθηναϊκού»

Δημοσίευμα από την Πολωνία υποστηρίζει πως υπάρχουν επαφές της Βίντζεβ Λοτζ για την απόκτηση του τερματοφύλακα του Παναθηναϊκού Μπαρτλομίεϊ Ντραγκόφσκι και μάλιστα τονίζει πως ο παίκτης είναι θετικός.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Γιάννης Στουρνάρας: Τεχνητή Νοημοσύνη, μισθοί και παραγωγικότητα
Οικονομία 22.12.25

Γιάννης Στουρνάρας: Τεχνητή Νοημοσύνη, μισθοί και παραγωγικότητα

Ο διοικητής της ΤτΕ, Γιάννης Στουρνάρας, βλέπει περιθώριο για πραγματικές αυξήσεις, θέτει όμως ως προϋπόθεση την άνοδο της παραγωγικότητας και τη θωράκιση των θεσμών στην αγορά εργασίας

Σύνταξη
LIVE: Φούλαμ – Νότιγχαμ Φόρεστ
Ποδόσφαιρο 22.12.25

LIVE: Φούλαμ – Νότιγχαμ Φόρεστ

LIVE: Φούλαμ – Νότιγχαμ Φόρεστ. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Φούλαμ – Νότιγχαμ Φόρεστ για τη 17η αγωνιστική της Premier League. Τηλεοπτικά από Novasports Premier League.

Σύνταξη
Το παρασκήνιο της συνάντησης του Νίκου Ανδρουλάκη με δημοσιογράφους
Παρασκήνιο 22.12.25

Το παρασκήνιο της συνάντησης του Νίκου Ανδρουλάκη με δημοσιογράφους

Τι συζήτησε ο Νίκος Ανδρουλάκης με τους δημοσιογράφους στην Καισαριανή. Οι απαντήσεις για Αποστολάκη και Κασιμάτη, οι κάλπες του 2027 και το ανακάτεμα της πολιτικής τράπουλας.

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Αγρότες: Με εντολή Μαξίμου κλείνουν οι δρόμοι – Μετατρέπουν τον ταξιδιώτη σε «όμηρο» και τον αγρότη σε «εχθρό»
Καταγγελία 22.12.25

Αγρότες: Με εντολή Μαξίμου κλείνουν οι δρόμοι – Μετατρέπουν τον ταξιδιώτη σε «όμηρο» και τον αγρότη σε «εχθρό»

«Απορρίπτουμε τον κυβερνητικό εμπαιγμό. Η κυβέρνηση χειρίζεται το ζήτημα καθαρά επικοινωνιακά, επικαλούμενη έναν προσχηματικό διάλογο», τονίζουν οι αγρότες.

Σύνταξη
Η Νίκι Μινάζ αποκαλεί κατά λάθος «δολοφόνο» τον Τζέι Ντι Βανς, ενώ αποθεώνει τον Ντόναλντ Τραμπ
«Καταπληκτικά πρότυπα» 22.12.25

Η Νίκι Μινάζ αποκαλεί κατά λάθος «δολοφόνο» τον Τζέι Ντι Βανς, ενώ αποθεώνει τον Ντόναλντ Τραμπ

Η Νίκι Μινάζ μίλησε στο ετήσιο AmericaFest του Turning Point USA, όπου και εξήρε τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, αποκαλώντας τον «όμορφο και γοητευτικό».

Σύνταξη
Βραβεία ΠΣΑΤ 2025: Κορυφαίος αθλητής της χρονιάς ο Εμμανουήλ Καραλής – Δείτε όλα τα βραβεία (vid)
Άλλα Αθλήματα 22.12.25

Βραβεία ΠΣΑΤ 2025: Κορυφαίος αθλητής της χρονιάς ο Καραλής - Όλα τα βραβεία

Ο Εμμανουήλ Καραλής είναι ο κορυφαίος αθλητής για το 2025, όπως ψηφίστηκε στα βραβεία του ΠΣΑΤ – Κορυφαία αθλήτρια η Ελευθερία Πλευρίτου, προπονητής ο Χάρης Παυλίδης και ομάδα η Εθνική πόλο γυναικών.

Σύνταξη
«Κάτω από τη βάση» στα μέτρα Μητσοτάκη για το στεγαστικό από τα κινήματα πολιτών – Πολύ λίγα, πολύ αργά
Προσιτή κατοικία 22.12.25

«Κάτω από τη βάση» στα μέτρα Μητσοτάκη για το στεγαστικό από τα κινήματα πολιτών – Πολύ λίγα, πολύ αργά

Οργανώσεις για το δικαίωμα στη στέγη αξιολογούν τα κυβερνητικά μέτρα για το στεγαστικό. Όσο η κατοικία αντιμετωπίζεται ως αντικείμενο κερδοσκοπίας, η στεγαστική κρίση θα διαιωνίζεται, δηλώνουν στο in.

Σύνταξη
Πότε «βλέπει» εκλογές ο Νίκος Ανδρουλάκης – Η ανησυχία για την κατάσταση της οικονομίας
Πολιτική Γραμματεία 22.12.25

Πότε «βλέπει» εκλογές ο Νίκος Ανδρουλάκης – Η ανησυχία για την κατάσταση της οικονομίας

Χαλαρή συζήτηση ενόψει εορτών, με δημοσιογράφους, είχε ο Νίκος Ανδρουλάκης. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝ.ΑΛΛ. έκανε εκτιμήσεις για το πότε θα διεξαχθούν οι βουλευτικές εκλογές και σχολίασε για τον Κυριάκο Μητσοτάκη ότι έχει ελάχιστες πιθανότητες να είναι ξανά πρωθυπουργός.

Σύνταξη
Πανσερραϊκός – Λεβαδειακός 0-2: Πέρασε από τις Σέρρες με Βέρμπιτς και Πεντρόσο (vid)
Ποδόσφαιρο 22.12.25

Πανσερραϊκός – Λεβαδειακός 0-2: Πέρασε από τις Σέρρες με Βέρμπιτς και Πεντρόσο (vid)

Ο τρομερός Λεβαδειακός «καθάρισε» με 2-0 τον Πανσερραϊκό εκτός έδρας και δεν αφήνει με τίποτα την τετράδα. Με δέκα παίκτες από το 39′ λόγω αποβολής του Τιναλίνι οι γηπεδούχοι που στο φινάλε έμειναν και με εννιά.

Σύνταξη
