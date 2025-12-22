Πόσο αλκοόλ είναι «ασφαλές»; Οι ειδικοί διαφωνούν για το όριο

Τις μέρες των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς πολλοί το «τσούζουν» κάπως παραπάνω. Το διαχρονικό ερώτημα όμως παραμένει: πόσο αλκοόλ πρέπει να πίνουμε; Και είναι επιβλαβές για την υγεία μας το περιστασιακό ποτό;

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) δηλώνει ότι, όταν πρόκειται για το αλκοόλ, δεν υπάρχει κανένα επίπεδο κατανάλωσης που να είναι ασφαλές. Το 2023, η ετήσια κατά κεφαλήν κατανάλωση αλκοόλ στις χώρες του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) ήταν κατά μέσο όρο 8,5 λίτρα καθαρού αλκοόλ.

«Η Ευρωπαϊκή Περιφέρεια του ΠΟΥ δεν μπορεί να αντέξει την αυταπάτη ότι η κατανάλωση αλκοόλ είναι ακίνδυνη», δήλωσε ο Γκούντο Βάιλερ, διευθυντής για την Πρόληψη και την Προαγωγή Υγείας στον ΠΟΥ.

Ωστόσο, δεν συμφωνούν όλοι οι ειδικοί με αυτές τις εκτιμήσεις.

Πρόσφατη μελέτη της American Heart Association (AHA) υπέδειξε ότι η ελαφριά κατανάλωση δεν ενέχει κίνδυνο για στεφανιαία νόσο, εγκεφαλικό ή καρδιακή ανεπάρκεια. Ανέφερε μάλιστα ότι μικρές ποσότητες αλκοόλ μπορεί να μειώνουν τον κίνδυνο στεφανιαίας νόσου. Παρόλα αυτά, η Αμερικανική Ένωση σημειώνει: «αν δεν πίνετε ποτά, μην αρχίσετε. Αν επιλέξετε να πίνετε αλκοόλ, περιορίστε την κατανάλωσή σας».

Ο οργανισμός προσθέτει ότι, παρότι ορισμένες έρευνες υποδεικνύουν καμία επίδραση ή ακόμη και μειωμένο κίνδυνο για καρδιοπάθεια και εγκεφαλικό από μέτρια κατανάλωση, το σύνολο των στοιχείων δεν στηρίζει οφέλη για τον γενικό πληθυσμό.

«Στην πραγματικότητα, για ορισμένους ανθρώπους, ακόμη και ένα έως δύο ποτά την ημέρα μπορεί να αυξήσουν την αρτηριακή πίεση», καταλήγει — προσθέτοντας ότι η AHA δεν συμβουλεύει κανέναν να πίνει ποτό για λόγους υγείας.

Ποιό είναι το «τυπικό ποτό»

Παρότι οι ειδικοί συμφωνούν ότι η υπερβολική κατανάλωση βλάπτει το σώμα, δεν συμφωνούν στο ποια ποσότητα, αν υπάρχει, μπορεί να θεωρηθεί «χαμηλού κινδύνου».

Η Health Service Executive (HSE), η υπηρεσία που εποπτεύει τις δημόσιες υπηρεσίες υγείας στην Ιρλανδία, αναφέρει στις κατευθυντήριες οδηγίες της ότι οι άνθρωποι δεν θα πρέπει να πίνουν περισσότερα από 11 «τυπικά ποτά» την εβδομάδα για τις γυναίκες και 17 για τους άνδρες.

Ο οργανισμός ορίζει ως «τυπικό ποτό» εκείνο που περιέχει 10 γραμμάρια καθαρού ποτού. Αυτό μπορεί να αντιστοιχεί σε ένα ποτήρι κρασί 100 ml ή σε μισό ποτήρι μηλίτη ή μπίρας.

Ο ιρλανδικός φορέας συνιστά να κατανέμονται τα ποτά μέσα στην εβδομάδα, να υπάρχουν τουλάχιστον δύο έως τρεις ημέρες χωρίς αλκοόλ την εβδομάδα και να αποφεύγονται πάνω από έξι ποτά σε μία μόνο περίσταση.

Η Εσθονία και η Πολωνία θέτουν το όριο στα 40 γραμμάρια αλκοόλ την ημέρα για τους άνδρες -ισοδύναμο με τέσσερις μικρές μπύρες- και στα 20 γραμμάρια για τις γυναίκες.

Το ισπανικό Υπουργείο Υγείας είναι πιο επιφυλακτικό και συνιστά όχι περισσότερα από 10 γραμμάρια αλκοόλ την ημέρα για τις γυναίκες, ισοδύναμο με ένα σφηνάκι, μισό ποτήρι κρασί ή μια μικρή μπίρα. Για τους άνδρες, η ποσότητα αυτή είναι διπλάσια. Η Λετονία και η Λιθουανία πηγαίνουν ακόμη παραπέρα, συμβουλεύοντας να αποφεύγεται εντελώς η κατανάλωση αλκοόλ.