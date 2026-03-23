Τροχαία: Συνελήφθησαν 7 οδηγοί που εντοπίστηκαν υπό την επήρεια αλκοόλ – Βεβαιώθηκαν 218 παραβάσεις

Στο πλαίσιο στοχευμένων δράσεων και τροχονομικών ελέγχων της Διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής/Γ.Α.Δ.Α., πραγματοποιήθηκε από πρώτες πρωινές ώρες της 19 Μαρτίου 2026 έως πρώτες πρωινές ώρες σήμερα (23-3-2026), ειδική εξόρμηση σε ολόκληρο το λεκανοπέδιο του Νομού Αττικής.

Στους ελέγχους συμμετείχαν Αστυνομικοί των Ομάδων Ελέγχου και Πρόληψης Τροχαίων Ατυχημάτων (Ο.Ε.Π.Τ.Α.) και Τμημάτων Τροχαίας της Διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής/Γ.Α.Δ.Α.

Έλεγχοι της Τροχαίας

7 συλλήψεις

Στο πλαίσιο αυτό διενεργήθηκαν -32.209- έλεγχοι αλκοολομέτρησης, βεβαιώθηκαν -218- παραβάσεις και συνελήφθησαν -7- οδηγοί, υπό την επήρεια αλκοόλ με ένδειξη άνω του 0.60 mgr/1 εκ. αέρα.

Οι έλεγχοι για την οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ θα συνεχισθούν με την ίδια ένταση.