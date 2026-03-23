Τροχαία: Συνελήφθησαν 7 οδηγοί που εντοπίστηκαν υπό την επήρεια αλκοόλ – Βεβαιώθηκαν 218 παραβάσεις
Η Τροχαία πραγματοποίησε εντατικούς ελέγχους στην Αττική από την Πέμπτη μέχρι σήμερα τα ξημερώματα
- Στον ανακριτή ο δράστης που ξυλοκόπησε άγρια την 24χρονη στη Βέροια - Κρίσιμη η κατάσταση της υγείας της
- Data center και καθρέπτες σε τροχιά – Οι αστρονόμοι ανησυχούν ότι ο ουρανός θα αλλάξει για πάντα
- Νέα άνοδος στην τιμή του πετρελαίου μετά το τελεσίγραφο Τραμπ σε Ιράν
- Σοβαρό επεισόδιο βίας ανηλίκων στην Πάτρα – Συνελήφθη 17χρονος
Στο πλαίσιο στοχευμένων δράσεων και τροχονομικών ελέγχων της Διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής/Γ.Α.Δ.Α., πραγματοποιήθηκε από πρώτες πρωινές ώρες της 19 Μαρτίου 2026 έως πρώτες πρωινές ώρες σήμερα (23-3-2026), ειδική εξόρμηση σε ολόκληρο το λεκανοπέδιο του Νομού Αττικής.
Στους ελέγχους συμμετείχαν Αστυνομικοί των Ομάδων Ελέγχου και Πρόληψης Τροχαίων Ατυχημάτων (Ο.Ε.Π.Τ.Α.) και Τμημάτων Τροχαίας της Διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής/Γ.Α.Δ.Α.
Έλεγχοι της Τροχαίας
7 συλλήψεις
Στο πλαίσιο αυτό διενεργήθηκαν -32.209- έλεγχοι αλκοολομέτρησης, βεβαιώθηκαν -218- παραβάσεις και συνελήφθησαν -7- οδηγοί, υπό την επήρεια αλκοόλ με ένδειξη άνω του 0.60 mgr/1 εκ. αέρα.
Οι έλεγχοι για την οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ θα συνεχισθούν με την ίδια ένταση.
- Τροχαία: Συνελήφθησαν 7 οδηγοί που εντοπίστηκαν υπό την επήρεια αλκοόλ – Βεβαιώθηκαν 218 παραβάσεις
- Αποσύρεται από την Εθνική Ελλάδας ο Πέτρος Μάνταλος
- Αγορά ακινήτων: Το 80% θεωρεί απρόσιτη την κατοικία για τους νέους
- Project Hail Mary: Τα 141 εκατ. στο box office έδωσαν «ανάσα» στον Ράιαν Γκόσλινγκ
- Ο Τραμπ απέσυρε την απειλή για τις ενεργειακές υποδομές – Δεν δίνουν πλεονέκτημα, συνιστούν έγκλημα πολέμου
- «Πυρά» από ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ και ΚΚΕ για τα «ανεπαρκή μέτρα» που ανακοίνωσε η κυβέρνηση
- Φυσητήρες βιντεοσκοπήθηκαν να ρίχνουν κουτουλιές – Επιβεβαιώνεται ο θρύλος που ενέπνευσε το «Μόμπι Ντικ»
- Αταμάν: «Εκτός ομάδας ο Χολμς – Είναι θέμα του συλλόγου πλέον»
