Τροχαία: Ειδική επιχείρηση στη Δυτική Αττική – Αφαιρέθηκε το δίπλωμα από 38 οδηγούς
Η επιχείρηση έγινα από τη Διεύθυνση Αστυνομίας Δυτικής Αττικής για την πρόληψη και αντιμετώπιση τροχονομικών παραβάσεων σε προάστια της Δυτικής Αττικής
- Ο πόλεμος στο Ιράν κλιμακώνεται πέρα από τον έλεγχο του Τραμπ - Αβέβαιη η συνέχεια
- Ιωάννινα – Θεσπρωτία: 74 σπίτια «κόκκινα» από τον σεισμό της 8ης Μαρτίου
- Πέθανε ο πρώην διευθυντής του FBI που ερεύνησε τη ρωσική ανάμειξη στις εκλογές του 2016 - «Χαίρομαι» λέει ο Τραμπ
- Ραφήνα: Εμπλοκή κάβου στην προπέλα του πλοίου «Θεολόγος» – Ταλαιπωρία για 673 επιβάτες
Ειδική τροχονομική δράση σχεδιάστηκε από τη Διεύθυνση Αστυνομίας Δυτικής Αττικής το τελευταίο διήμερο για την πρόληψη και αντιμετώπιση τροχονομικών παραβάσεων σε περιοχές της Δυτικής Αττικής, με τη συμμετοχή αστυνομικών της ανωτέρω Υπηρεσίας, της Ο.Π.Κ.Ε., Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. και της Διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής.
Έλεγχοι σε δεκάδες οδηγούς
Στο πλαίσιο των ανωτέρω, πραγματοποιήθηκαν -207- έλεγχοι οχημάτων και βεβαιώθηκαν -89- παραβάσεις του Κ.Ο.Κ., όπως ενδεικτικά, για στέρηση άδειας οδήγησης, μη χρήση προστατευτικής ζώνης και κράνους, χρήση κινητού τηλεφώνου κατά την οδήγηση κ.α.
Ακόμα αφαιρέθηκαν -13- άδειες κυκλοφορίας, -38- άδειες ικανότητας οδήγησης, ενώ ακινητοποιήθηκαν και μεταφέρθηκαν με γερανό -7- οχήματα.
Παρόμοιες τροχονομικές δράσεις θα συνεχιστούν με αμείωτη ένταση.
- Οι Χούθι μπορεί να μπουν στον πόλεμο ακόμα και την Δευτέρα, υποστηρίζουν ισραηλινές πηγές
- Δώρο Πάσχα: Πότε καταβάλλεται και πώς θα να υπολογίσετε
- Όλα τα άλματα του Καραλή στον τελικό του Παγκοσμίου Κλειστού στίβου του Τορούν (vids)
- Αυτά είναι τα μετάλλιά που έχει κατακτήσει ο Εμμανουήλ Καραλής σε επίπεδο ανδρών
- «Φοβόμουν» – Η Ντενίζ Ρίτσαρντς δημοσιεύει φωτογραφίες «πριν και μετά» το λίφτινγκ
- Δουδωνής: Η κυβέρνηση συνεχίζει την προκλητική αδιαφορία απέναντι στον κτηνοτροφικό κόσμο της Λέσβου
- O Διεθνής Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας δεν ανίχνευσε διαρροή ραδιενέργειας σε Νατάνζ – Ντιμόνα
