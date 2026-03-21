Τροχαία: Ειδική επιχείρηση στη Δυτική Αττική – Αφαιρέθηκε το δίπλωμα από 38 οδηγούς

Ειδική τροχονομική δράση σχεδιάστηκε από τη Διεύθυνση Αστυνομίας Δυτικής Αττικής το τελευταίο διήμερο για την πρόληψη και αντιμετώπιση τροχονομικών παραβάσεων σε περιοχές της Δυτικής Αττικής, με τη συμμετοχή αστυνομικών της ανωτέρω Υπηρεσίας, της Ο.Π.Κ.Ε., Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. και της Διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής.

Έλεγχοι σε δεκάδες οδηγούς

Στο πλαίσιο των ανωτέρω, πραγματοποιήθηκαν -207- έλεγχοι οχημάτων και βεβαιώθηκαν -89- παραβάσεις του Κ.Ο.Κ., όπως ενδεικτικά, για στέρηση άδειας οδήγησης, μη χρήση προστατευτικής ζώνης και κράνους, χρήση κινητού τηλεφώνου κατά την οδήγηση κ.α.

Ακόμα αφαιρέθηκαν -13- άδειες κυκλοφορίας, -38- άδειες ικανότητας οδήγησης, ενώ ακινητοποιήθηκαν και μεταφέρθηκαν με γερανό -7- οχήματα.

Παρόμοιες τροχονομικές δράσεις θα συνεχιστούν με αμείωτη ένταση.