Επιχείρηση της Τροχαίας στον Λυκαβυττό – Πρόστιμο 2.000 σε οδηγό που έκανε drift

Ειδική τροχονομική δράση σχεδιάστηκε από τη Διεύθυνση Άμεσης Δράσης Αττικής/Γ.Α.Δ.Α. σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Τροχαίας Αττικής/Γ.Α.Δ.Α., βραδινές ώρες χτες (19-3-2026) για την πρόληψη και αντιμετώπιση τροχονομικών παραβάσεων στο λόφο του Λυκαβηττού.

Σύμφωνα με την Αστυνομία πραγματοποιήθηκαν εκτεταμένοι έλεγχοι οχημάτων και βεβαιώθηκαν 13 παραβάσεις του Κ.Ο.Κ., όπως ενδεικτικά, για στέρηση άδειας οδήγησης, μη χρήση προστατευτικής ζώνης, αντίθετη κίνηση σε μονόδρομο κ.α. ενώ αφαιρέθηκαν 3 άδειες ικανότητας οδήγησης

Έκανε drift

Σημειώνεται ότι κατά την τροχονομική δράση κατελήφθη οδηγός να πραγματοποιεί μανούβρες πλαγιολίσθησης για την επίδειξη ικανοτήτων και του βεβαιώθηκε διοικητικό πρόστιμο -2.000- ευρώ.

Όπως επισημαίνεται από τη ΓΑΔΑ παρόμοιες τροχονομικές δράσεις θα συνεχιστούν με αμείωτη ένταση.