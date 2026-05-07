Το BHMAGAZINO έρχεται την Κυριακή με τη Ζέτα Μακρυπούλια στο εξώφυλλο

Το περιοδικό BHMAGAZINO που κυκλοφορεί την Κυριακή 10 Μαΐου, όπως πάντα με το ΒΗΜΑ της Κυριακής, φιλοξενεί στο εξώφυλλό του τη Ζέτα Μακρυπούλια.

Μία από τις ωραιότερες και πλέον ταλαντούχες ηθοποιούς μας, σε εντυπωσιακή φωτογράφιση με outfits διάσημων σχεδιαστών και μία από τις πολύ σπάνιες συνεντεύξεις της. Η κ. Μακρυπούλια ανεβαίνει στη σκηνή του Δημοτικού Θεάτρου Πειραιά και πρωταγωνιστεί στην παράσταση «Τζένη Τζένη, ένα ηλιόλουστο Ρέκβιεμ», σε σκηνοθεσία Νίκου Καραθάνου και συμπρωταγωνιστές πολύ γνωστούς ηθοποιούς. Διαβάστε μία εξαιρετική συνέντευξη της δημοφιλούς Ζέτας, που σίγουρα θα συζητηθεί.

Στο BHMAGAZINO αυτής της εβδομάδας μπορείτε ακόμα να ανακαλύψετε τους υπέροχους δρόμους της Όπερας και κλασικής μουσικής, να διαβάσετε για τη μεγάλη φιλία δύο κορυφαίων εικαστικών, που κατέληξε σε μίσος, να ταξιδέψετε στο fashion world με διεθνείς αποκλειστικές συνεντεύξεις, να ανακαλύψετε πανάκριβα σκάφη και super cars, να ενημερωθείτε για τον χώρο της τεχνολογίας, του λαμπερού real estate, της υψηλής γαστρονομίας κ.ά.