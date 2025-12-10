Τραμπ: Χριστουγεννιάτικος μποναμάς 12 δισ. δολάρια στους αγρότες

Με εντολή του Ντόναλντ Τραμπ το υπουργείο Γεωργίας των ΗΠΑ προϋπολόγισε τη χορήγηση έκτακτης βοήθειας ύψους 12 δισ. δολαρίων στους αγρότες που έχουν πληγεί από τον ολοκληρωτικό εμπορικό πόλεμο που έχει εξαπολύσει ο Αμερικανός πρόεδρος μετά την επιστροφή του στο Λευκό Οίκο τον περασμένο Ιανουάριο. Οι επωφελούμενοι συγκαταλέγονται εξάλλου μεταξύ των πλέον πιστών οπαδών και ψηφοφόρων του Τραμπ.

Και όμως! Η αποφασισθείσα αρωγή ωχριά μπροστά σε εκείνη που είχε χορηγήσει κατά την πρώτη του θητεία στους αγρότες ο Τραμπ, ενώ υπολείπεται κατά 8 δισ. δολάρια και από αυτή που έδωσε πρόσφατα στον πολιτικό του φίλο, Αργεντινό πρόεδρο Χαβιέ Μιλέι.

«Αγαπάμε τους αγρότες μας, αλλά και οι αγρότες με αγαπούν, όπως γνωρίζετε καλά. Είναι πολύ εντάξει άνθρωποι…», δήλωσε τη Δευτέρα ο Αμερικανός πρόεδρος περιτριγυρισμένος από εκπροσώπους του αγροτικού κόσμου που τον είχαν επισκεφθεί στον Λευκό Οίκο.

«Θα βάλουμε στην άκρη ένα μικρό μέρος από τα εκατοντάδες δισ. δολάρια που εισπράττουμε από τους δασμούς και θα το δώσουμε στους αγρότες μας για να τους στηρίξουμε οικονομικά», εξήγησε στους εκπροσώπους του τύπου ο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος «δεν παραλείπει να αναφέρει κατά τακτά διαστήματα νέους τρόπους αξιοποίησης των απροσδόκητων εσόδων από τους δασμούς», όπως μεταδίδει ο ανταποκριτής της «Les Echos» στη Νέα Υόρκη, Μπαστιάν Μπουσό.

«Ψίχουλα»

Για την ακρίβεια, η έκτακτη βοήθεια στον αγροτικό κόσμο της χώρας θα εκταμιευθεί από τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Γεωργίας. Το μεγαλύτερο μέρος του πακέτου, τα 11 από τα 12 δισ. δολάρια, προορίζεται για τους παραγωγούς σιτηρών και άλλους αγρότες ακατέργαστων καλλιεργειών. Η κυβέρνηση ελπίζει να φτάσουν σύντομα τα χρήματα στους λογαριασμούς των δικαιούχων – στόχος της είναι να έχουν ολοκληρωθεί οι πληρωμές έως τα τέλη του Φεβρουαρίου. Το υπόλοιπο 1 δισ. δολάρια της βοήθειας προορίζεται κατά κύριο λόγο για τους παραγωγούς φρούτων και λαχανικών. Οι πληρωμές του πακέτου αυτού έχουν λιγότερο σαφές χρονοδιάγραμμα.

«Το πακέτο αρωγής του αγροτικού κόσμου της Αμερικής, που ανακοίνωσε ο Τραμπ, δεν μοιάζει γενναιόδωρο αν συγκριθεί με τη βοήθεια των 20 δισ. δολαρίων που χορήγησε ο πρόεδρος στην Αργεντινή, μια κίνηση η σκοπιμότητα της οποίας αμφισβητήθηκε ακόμα και από τους υποστηρικτές του προέδρου», μεταδίδει ο ανταποκριτής της «Les Echos». Ο πρόεδρος της Αργεντινής Χαβιέ Μιλέι είναι πολιτικός φίλος και «ομοϊδεάτης» του Τραμπ.

Το τελευταίο πακέτο των 12 δισ. δολαρίων είναι επίσης κατά πολύ μικρότερο από εκείνο των 22 δισ. δολαρίων που ο ίδιος ο πρόεδρος είχε χορηγήσει το 2019, λίγο πριν τη λήξη της πρώτης θητείας του, σε αγρότες που είχαν επίσης πληγεί από τον εμπορικό πόλεμο ΗΠΑ-Κίνας. «Εν τω μεταξύ, τα χρόνια που μεσολάβησαν, τα λειτουργικά κόστη των αγροτών, όπως ο εξοπλισμός ή τα λιπάσματα, έχουν εκτοξευθεί», παρατηρεί ο ρεπόρτερ Μπουσό.

Οικονομικός προστατευτισμός

Είναι διάσημη παγκοσμίως η αρέσκεια του προέδρου Τραμπ να ανακοινώνει με στόμφο τιμωρητικούς δασμούς σε χώρες που θεωρεί ότι ανταγωνίζονται με αθέμιτο τρόπο τις ΗΠΑ. Άσχετα εάν με την αυτοπεποίθηση του δεινού ντίλερ την επόμενη μέρα αναθεωρεί τους εξωπραγματικούς δασμολογικούς συντελεστές, προσαρμόζοντάς τους σε ρεαλιστικότερα μεγέθη, που κι αυτά είναι αμφίβολο αν εν τέλει θα ισχύσουν και θα εφαρμοστούν.

«Μεγάλη αναταραχή, υπέροχη κατάσταση»! Ίσως να μην το εκλάμβανε ως κομπλιμέντο, αλλά ο Ντόναλντ Τραμπ μοιάζει να εμπνέεται από τον θεμελιωτή της σύγχρονης Κίνας, Μάο Τσετούνγκ, ο οποίος είχε πει τη διάσημη ατάκα. Το θέμα είναι ότι τα δασμολογικά μέτρα που επιβάλλει στα εισαγόμενα αγροτικά προϊόντα, προκαλούν αντίμετρα που πλήττουν τον αγροτικό κόσμο των ΗΠΑ.

Εσχάτως ο Αμερικανός πρόεδρος έχει βάλει στο στόχαστρο τα εισαγόμενα λιπάσματα. «Ένα μεγάλο μέρος της εισαγόμενης ποτάσσας προέρχεται από τον Καναδα και τελικά θα επιβάλουμε πολύ υψηλούς δασμούς, προκειμένου να ενθαρρυνθεί η εγχώρια παραγωγή ποτάσσας», είπε ο Τραμπ.

Όντως, το 85% των εισαγωγών ποτάσσας στις ΗΠΑ καλύπτει ο Καναδάς – η χώρα αυτή είναι η δεύτερη σε παραγωγή ποτάσσας στον κόσμο μετά τη Ρωσία. «Μπορούμε να παράξουμε τα πάντα εντός των αμερικανικών συνόρων», διαβεβαιώνει ο Ντόναλντ Τραμπ.

Τα καναδικά λιπάσματα εξαιρούνται επί του παρόντος από τους δασμούς, εφόσον καλύπτονται από τη συμφωνία ελεύθερων συναλλαγών που έχουν υπογράψει οι ΗΠΑ με τον Καναδά και το Μεξικό. Ούτε καν με τον προνομιακό γενικό συντελεστή 10% που επέβαλε πρόσφατα ο Τραμπ στις εισαγωγές από τον Καναδά επιβαρύνεται η ποτάσσα.

Πανάκριβα «Τζοντίρια»

Στο στόχαστρο του Τραμπ όμως έχουν μπει και εγχώριοι κατασκευαστές γεωργικών οχημάτων και μηχανημάτων, αν και επί της ουσίας ο πρόεδρος εκείνο που δεν υποφέρει είναι οι περιβαλλοντικές πολιτικές και εν γένει οι ανησυχίες διαφόρων «αποτυχημένων κυβερνήσεων» και άλλων «loosers» για έναν καθαρότερο πλανήτη.

Όπως υποστήριξε πρόσφατα, «οι κατασκευαστές τρακτέρ, όπως η John Deere, θα πρέπει να μειώσουν τις τιμές τους επειδή ο γεωργικός εξοπλισμός έχει γίνει πολύ ακριβός και αυτό οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στο γεγονός στις υπερβολικές περιβαλλοντικές απαιτήσεις που επιβάλλουν οι κυβερνήσεις σε αυτόν τον εξοπλισμό, απαιτήσεις που δεν εξυπηρετούν κανέναν άλλο σκοπό παρά να κάνουν το τελικό προϊόν πιο περίπλοκο και πιο δαπανηρό».

Στην πλέον πρόσφατη ανακοίνωση οικονομικών αποτελεσμάτων της η John Deere επικεντρώθηκε κυρίως στον αντίκτυπο των δασμών. Η εμβληματική αμερικανική εταιρεία γεωργικών μηχανημάτων εκτιμά ότι η γενικότερη επιβάρυνσή της από τη δασμολογική πολιτική της διακυβέρνησης Τραμπ θα φθάσει στα 1,2 δισ. δολάρια το επόμενο έτος.

Η John Deere απορρόφησε μέρος αυτού του πρόσθετου κόστους εφέτος, αλλά στόχος της για το 2026 είναι «να ανακτήσει τα περιθώρια κέρδους που είχε στο παρελθόν, κάτι που ισοδυναμεί με άσχημα νέα για τους αγρότες», όπως γράφει η «Les Echos». Διότι τα αυξημένα κόστη παραγωγής δεν επιβαρύνουν μόνο την τιμή αγοράς του προϊόντος, αλλά και τα ανταλλακτικά του και τη συντήρησή του εν γένει.

Ο Τραμπ βασίζεται στον Σι

Αισιόδοξος εμφανίζεται ο Τραμπ σε ό,τι αφορά τις εξαγωγές αμερικανικής σόγιας στην Κίνα. Το Πεκίνο που έχει κλείσει τον δρόμο των εισαγωγών αγροτικών προϊόντων από τις ΗΠΑ, είχε δεσμευτεί να επαναλάβει τις εισαγωγές μετά τη συνάντηση που είχε ο Τραμπ με τον κινέζο ηγέτη Σι Τζινπίνγκ στη Νότια Κορέα. Ο Λευκός Οίκος είχε ανακοινώσει τότε ότι 12 εκατ. τόνοι αμερικανικής σόγιας θα πωλούνταν μέχρι το τέλος του έτους στην Κίνα. Η προθεσμία αυτή έχει παραταθεί μέχρι τα τέλη Φεβρουαρίου.

«Πρόσφατα μίλησα με τον πρόεδρο Σι και νομίζω ότι θα κάνει ακόμη περισσότερα από όσα υποσχέθηκε», δήλωσε τη Δευτέρα ο Αμερικανός πρόεδρος, λίγες ώρες προτού ανακοινώσει ότι εξουσιοδοτεί την Nvidia να επαναλάβει τις εξαγωγές ορισμένων από τους πιο προηγμένους τεχνολογικά ημιαγωγούς της στην Κίνα.

Η βελτίωση του σινοαμερικανικού εμπορίου σόγιας άργησε πολύ για τον υπουργό Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ, μεταδίδει πάντως ο ανταποκριτής της «Les Echos». Ο Μπαστιάν Μπουσό εξηγεί ότι ο Μπέσεντ, πρώην διαχειριστής hedge fund, καυχιόταν τακτικά για το αγρόκτημα στο οποίο καλλιεργούσε σόγια και για την εμπειρία του στη γεωργία εν γένει.

Μόλις την περασμένη Κυριακή ο υπουργός αποκάλυψε στο κανάλι NBC ότι είχε ολοκληρώσει την πώληση της γεωργικής επιχείρησής του για να συμμορφωθεί με τους κυβερνητικούς κανονισμούς περί δεοντολογίας των δημοσίων λειτουργών. Ο Μπέσεντ κατείχε γη αξίας 25 εκατ. δολαρίων στη Βόρεια Ντακότα, όπου καλλιεργούσε καλαμπόκι και σόγια.

Πηγή: ΟΤ