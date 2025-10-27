Οι δυσκολίες που αντιμετωπίζουν χιλιάδες αμερικανοί αγρότες και οι «εξοντωτικές» οικονομικές συνθήκες (υψηλή παραγωγή- χαμηλές τιμές) γίνονται ακόμα χειρότερες με τις αδυναμίες του αμερικανικού υπουργείου Γεωργίας.

Στις 12 Αυγούστου, το αμερικανικό υπουργείο Γεωργίας προέβλεψε τη μεγαλύτερη σοδειά καλαμποκιού από το 1866

Το χρέος των αμερικανών αγροτών αναμένεται να φτάσει σε ιστορικά υψηλά επίπεδα φέτος, καθώς οι παγκόσμιες ροές σιτηρών μεταβάλλονται, επιδεινώνοντας την ύφεση σε έναν κλάδο που έχει πληγεί από τις εμπορικές πολιτικές που τέθηκαν σε εφαρμογή υπό τον Τραμπ, διατηρήθηκαν σε μεγάλο βαθμό υπό τον Δημοκρατικό πρόεδρο Τζο Μπάιντεν και επεκτάθηκαν κατά τη δεύτερη θητεία του Τραμπ.

Περισσότερο καλαμπόκι

Η Κίνα, που συνήθως είναι ο μεγαλύτερος αγοραστής σόγιας από τις ΗΠΑ, δεν έχει αγοράσει ούτε ένα μπούσελ από τη φετινή σοδειά. Πέρυσι, αγόρασε το 45% των εξαγωγών σόγιας των ΗΠΑ, σημειώνει το Reuters.

Προβλέποντας προβλήματα, πολλοί αγρότες φύτεψαν περισσότερο καλαμπόκι. Πόνταραν ότι οι εξαγωγές προς το Μεξικό και τον Καναδά, η παραγωγή αιθανόλης και η ζωοτροφή θα διατηρούσαν τις τιμές σε υψηλά επίπεδα.

Οι αγρότες καλαμποκιού της Αϊόβα που νοικιάζουν γη – μια συνήθης πρακτική – χρειάζονται 4,58 δολάρια ανά μπούσελ φέτος για να καλύψουν τα έξοδά τους, σύμφωνα με το Iowa State University Extension and Outreach. Τον Αύγουστο, η μέση τιμή μετρητών ήταν 3,89 δολάρια.

Η μεγαλύτερη σοδειά

Στις 12 Αυγούστου, το αμερικανικό υπουργείο Γεωργίας (U.S. Department of Agriculture -USDA) προέβλεψε τη μεγαλύτερη σοδειά καλαμποκιού από το 1866: 16,7 δισεκατομμύρια μπούσελ, αρκετό καλαμπόκι για να γεμίσει κάθε αχυρώνα, σιλό και σιλό στην Αμερική και να ταΐσει το ζωικό κεφάλαιο της χώρας για μισό χρόνο. Οι τιμές του καλαμποκιού έπεσαν.

Στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, οι αγρότες επέμειναν ότι το USDA είχε παραβλέψει τα προφανή προβλήματα στις εκτάσεις τους – φυτά με πολύ σφιχτά τυλιγμένες φούντες, χαλάζι και άνεμοι που κατέστρεφαν τα χωράφια.

Πέντε ημέρες αργότερα, περισσότεροι από 50 αγρότες, μεσίτες σιτηρών και έμποροι εμπορευμάτων έφτασαν στο Ντάμπλιν του Οχάιο με ενα καραβάνι από φορτηγάκια γεμάτα μπύρα. Μια άλλη ομάδα έφτασε στη Νότια Ντακότα. Αρκετοί υπάλληλοι του USDA συμμετείχαν στην περιοδεία, ανυπόμονοι να ελέγξουν και αυτοί τις συνθήκες των χωραφιών.

Οι μετρήσεις των αγροτών

Η Wall Street και η αγροτική Αμερική παρακολουθούν εδώ και καιρό το Pro Farmer Crop Tour. Η επιτόπια έρευνα σε περισσότερα από 1.600 χωράφια καλαμποκιού και σόγιας διεξάγεται από αγρότες, εμπόρους, μεσίτες και κυβερνητικούς ερευνητές, και προγραμματίζεται για την περίοδο που το καλαμπόκι «αποκαλύπτει την τύχη του». Τον Ιούλιο, τα φυτά συνήθως γονιμοποιούνται, καθορίζοντας το δυναμικό της σοδειάς. Μέχρι τον Αύγουστο, αυτή η υπόσχεση είτε εκπληρώνεται είτε αποτυγχάνει.

Οι χειρόγραφες μετρήσεις της περιοδείας βοήθησαν επίσης να καλυφθούν τα κενά στα κυβερνητικά δεδομένα. Το υπουργειο Γεωργιας USDA σταμάτησε να συλλέγει δείγματα καλαμποκιού και σόγιας για την έκθεση παραγωγής του Αυγούστου μετά από έλεγχο της υπηρεσίας κατά τη διάρκεια της πρώτης θητείας του Τραμπ.

Αυτές τις μέρες, η υπηρεσία βασίζεται σε δορυφόρους και έρευνες αγροτών, που πραγματοποιούνται στα τέλη Ιουλίου και στις αρχές Αυγούστου. Μόνο 14.900 αγρότες συμμετείχαν φέτος, σχεδόν 27% λιγότεροι από τους 20.300 παραγωγούς που συμμετείχαν στην έρευνα το 2020.

Το κόστος και οι αποχωρήσεις

Ενώ οι μεγάλες αγροτικές επιχειρήσεις μπορούν να αντέξουν οικονομικά ακριβές ιδιωτικές αναλύσεις, πολλοί αγρότες στις ΗΠΑ και παγκοσμίως βασίζονται σε κυβερνητικά δεδομένα για να καθοδηγήσουν τις αποφάσεις φύτευσης και μάρκετινγκ.

Υπάρχουν λιγότεροι άνθρωποι που παράγουν αυτές τις πληροφορίες. Στην Εθνική Υπηρεσία Γεωργικής Στατιστικής του USDA, περίπου το ένα τρίτο – 243 υπάλληλοι – έφυγαν μέσω των προγραμμάτων κινήτρων της κυβέρνησης από τον Μάιο. Η Υπηρεσία Οικονομικής Έρευνας έχασε 78 υπαλλήλους, ή περίπου 27%.

Τα δεδομένα και η έρευνα του USDA μπορούν να επηρεάσουν τις αγορές εμπορευμάτων, αυξάνοντας ή συντρίβοντας τις τιμές των καλλιεργειών και ενεργοποιώντας αλγοριθμικές συναλλαγές. Αυτό που έχει μεγαλύτερη σημασία, ανέφεραν οι traders, δεν είναι τόσο η ακρίβεια όσο η συνέπεια: το αν τα δεδομένα του οργανισμού ευθυγραμμίζονται με τις προσδοκίες της αγοράς.

Οι εξαγωγές στην Κίνα

Γι’ αυτό σήμαιναν συναγερμοί τον Μάιο, όταν το USDA καθυστέρησε μια τριμηνιαία πρόβλεψη για το εμπόριο και αφαίρεσε την ανάλυση που συνέδεε ένα διευρυνόμενο έλλειμμα στο αγροτικό εμπόριο με τους δασμούς του Τραμπ. Όταν τελικά εμφανίστηκε, οι πίνακες ήταν εκεί· η ανάλυση είχε εξαφανιστεί.

Στη συνέχεια ήρθαν τα λάθη. Τον Ιούλιο, το USDA ανακοίνωσε πώληση 135.000 τόνων καλαμποκιού στην Κίνα – αργότερα διορθώθηκε σε Νότια Κορέα. Τον Σεπτέμβριο, ανέφερε ότι η Κίνα αγόρασε 68.000 τόνους σόγιας από τη φετινή σοδειά. Η πώληση πραγματοποιήθηκε τον Ιανουάριο.

Ορισμένα σύνολα δεδομένων έχουν εξαφανιστεί οριστικά: το USDA κατάργησε την Έρευνα Αγροτικής Εργασίας, η οποία χρησιμοποιούνταν για να βοηθήσει στον καθορισμό των μισθών των φιλοξενούμενων εργαζομένων H-2A, και την μακροχρόνια Έρευνα Επισιτιστικής Ασφάλειας Οικογενειών, ένα σημείο αναφοράς για την πείνα.

Τρεις εβδομάδες αργότερα, το USDA ενημέρωσε την πρόβλεψή του για το καλαμπόκι με δεδομένα ασφάλισης καλλιεργειών που υπέβαλαν οι αγρότες. Έδειξε ότι οι αγρότες είχαν καλλιεργήσει τα περισσότερα στρέμματα καλαμποκιού από τη Μεγάλη Ύφεση, ακόμη περισσότερο από ό,τι είχε εκτιμηθεί προηγουμένως. Το υπουργειο Γεωργιας (USDA) προέβλεψε ότι οι Αμερικανοί αγρότες θα έχουν ,πράγματι, ενα ρεκόρ παραγωγης και αύξησε την εκτίμηση παραγωγής καλαμποκιού στις ΗΠΑ για το 2025: 16.814 δισεκατομμύρια μπούσελ.

Πηγή: OT.gr