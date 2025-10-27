newspaper
Δευτέρα 27 Οκτωβρίου 2025
ΗΠΑ: Η μεγάλη συγκομιδή καλαμποκιού κλονίζει την αγροτική οικονομία
Διεθνής Οικονομία 27 Οκτωβρίου 2025

ΗΠΑ: Η μεγάλη συγκομιδή καλαμποκιού κλονίζει την αγροτική οικονομία

Σε έναν κλάδο που πλήττεται από το χρέος και την πτώση των τιμών, η φετινή αφθονία αποτελεί ακόμη μια κακή είδηση, σημειώνει το Reuters.

Σύνταξη
Spotlight

Οι δυσκολίες που αντιμετωπίζουν χιλιάδες αμερικανοί αγρότες και οι «εξοντωτικές» οικονομικές συνθήκες (υψηλή παραγωγή- χαμηλές τιμές) γίνονται ακόμα χειρότερες με τις αδυναμίες του αμερικανικού υπουργείου Γεωργίας.

Στις 12 Αυγούστου, το αμερικανικό υπουργείο Γεωργίας προέβλεψε τη μεγαλύτερη σοδειά καλαμποκιού από το 1866

Το χρέος των αμερικανών αγροτών αναμένεται να φτάσει σε ιστορικά υψηλά επίπεδα φέτος, καθώς οι παγκόσμιες ροές σιτηρών μεταβάλλονται, επιδεινώνοντας την ύφεση σε έναν κλάδο που έχει πληγεί από τις εμπορικές πολιτικές που τέθηκαν σε εφαρμογή υπό τον Τραμπ, διατηρήθηκαν σε μεγάλο βαθμό υπό τον Δημοκρατικό πρόεδρο Τζο Μπάιντεν και επεκτάθηκαν κατά τη δεύτερη θητεία του Τραμπ.

Περισσότερο καλαμπόκι

Η Κίνα, που συνήθως είναι ο μεγαλύτερος αγοραστής σόγιας από τις ΗΠΑ, δεν έχει αγοράσει ούτε ένα μπούσελ από τη φετινή σοδειά. Πέρυσι, αγόρασε το 45% των εξαγωγών σόγιας των ΗΠΑ, σημειώνει το Reuters.

Προβλέποντας προβλήματα, πολλοί αγρότες φύτεψαν περισσότερο καλαμπόκι. Πόνταραν ότι οι εξαγωγές προς το Μεξικό και τον Καναδά, η παραγωγή αιθανόλης και η ζωοτροφή θα διατηρούσαν τις τιμές σε υψηλά επίπεδα.

Οι αγρότες καλαμποκιού της Αϊόβα που νοικιάζουν γη – μια συνήθης πρακτική – χρειάζονται 4,58 δολάρια ανά μπούσελ φέτος για να καλύψουν τα έξοδά τους, σύμφωνα με το Iowa State University Extension and Outreach. Τον Αύγουστο, η μέση τιμή μετρητών ήταν 3,89 δολάρια.

Η μεγαλύτερη σοδειά

Στις 12 Αυγούστου, το αμερικανικό υπουργείο Γεωργίας (U.S. Department of Agriculture -USDA) προέβλεψε τη μεγαλύτερη σοδειά καλαμποκιού από το 1866: 16,7 δισεκατομμύρια μπούσελ, αρκετό καλαμπόκι για να γεμίσει κάθε αχυρώνα, σιλό και σιλό στην Αμερική και να ταΐσει το ζωικό κεφάλαιο της χώρας για μισό χρόνο. Οι τιμές του καλαμποκιού έπεσαν.

Στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, οι αγρότες επέμειναν ότι το USDA είχε παραβλέψει τα προφανή προβλήματα στις εκτάσεις τους – φυτά με πολύ σφιχτά τυλιγμένες φούντες, χαλάζι και άνεμοι που κατέστρεφαν τα χωράφια.

Πέντε ημέρες αργότερα, περισσότεροι από 50 αγρότες, μεσίτες σιτηρών και έμποροι εμπορευμάτων έφτασαν στο Ντάμπλιν του Οχάιο με ενα καραβάνι από φορτηγάκια γεμάτα μπύρα. Μια άλλη ομάδα έφτασε στη Νότια Ντακότα. Αρκετοί υπάλληλοι του USDA συμμετείχαν στην περιοδεία, ανυπόμονοι να ελέγξουν και αυτοί τις συνθήκες των χωραφιών.

καλαμπόκι , ΗΠΑ

Οι μετρήσεις των αγροτών

Η Wall Street και η αγροτική Αμερική παρακολουθούν εδώ και καιρό το Pro Farmer Crop Tour. Η επιτόπια έρευνα σε περισσότερα από 1.600 χωράφια καλαμποκιού και σόγιας διεξάγεται από αγρότες, εμπόρους, μεσίτες και κυβερνητικούς ερευνητές, και προγραμματίζεται για την περίοδο που το καλαμπόκι «αποκαλύπτει την τύχη του». Τον Ιούλιο, τα φυτά συνήθως γονιμοποιούνται, καθορίζοντας το δυναμικό της σοδειάς. Μέχρι τον Αύγουστο, αυτή η υπόσχεση είτε εκπληρώνεται είτε αποτυγχάνει.

Οι χειρόγραφες μετρήσεις της περιοδείας βοήθησαν επίσης να καλυφθούν τα κενά στα κυβερνητικά δεδομένα. Το υπουργειο Γεωργιας USDA σταμάτησε να συλλέγει δείγματα καλαμποκιού και σόγιας για την έκθεση παραγωγής του Αυγούστου μετά από έλεγχο της υπηρεσίας κατά τη διάρκεια της πρώτης θητείας του Τραμπ.

Αυτές τις μέρες, η υπηρεσία βασίζεται σε δορυφόρους και έρευνες αγροτών, που πραγματοποιούνται στα τέλη Ιουλίου και στις αρχές Αυγούστου. Μόνο 14.900 αγρότες συμμετείχαν φέτος, σχεδόν 27% λιγότεροι από τους 20.300 παραγωγούς που συμμετείχαν στην έρευνα το 2020.

Το κόστος και οι αποχωρήσεις

Ενώ οι μεγάλες αγροτικές επιχειρήσεις μπορούν να αντέξουν οικονομικά ακριβές ιδιωτικές αναλύσεις, πολλοί αγρότες στις ΗΠΑ και παγκοσμίως βασίζονται σε κυβερνητικά δεδομένα για να καθοδηγήσουν τις αποφάσεις φύτευσης και μάρκετινγκ.

Υπάρχουν λιγότεροι άνθρωποι που παράγουν αυτές τις πληροφορίες. Στην Εθνική Υπηρεσία Γεωργικής Στατιστικής του USDA, περίπου το ένα τρίτο – 243 υπάλληλοι – έφυγαν μέσω των προγραμμάτων κινήτρων της κυβέρνησης από τον Μάιο. Η Υπηρεσία Οικονομικής Έρευνας έχασε 78 υπαλλήλους, ή περίπου 27%.

Τα δεδομένα και η έρευνα του USDA μπορούν να επηρεάσουν τις αγορές εμπορευμάτων, αυξάνοντας ή συντρίβοντας τις τιμές των καλλιεργειών και ενεργοποιώντας αλγοριθμικές συναλλαγές. Αυτό που έχει μεγαλύτερη σημασία, ανέφεραν οι traders, δεν είναι τόσο η ακρίβεια όσο η συνέπεια: το αν τα δεδομένα του οργανισμού ευθυγραμμίζονται με τις προσδοκίες της αγοράς.

Οι εξαγωγές στην Κίνα

Γι’ αυτό σήμαιναν συναγερμοί τον Μάιο, όταν το USDA καθυστέρησε μια τριμηνιαία πρόβλεψη για το εμπόριο και αφαίρεσε την ανάλυση που συνέδεε ένα διευρυνόμενο έλλειμμα στο αγροτικό εμπόριο με τους δασμούς του Τραμπ. Όταν τελικά εμφανίστηκε, οι πίνακες ήταν εκεί· η ανάλυση είχε εξαφανιστεί.

Στη συνέχεια ήρθαν τα λάθη. Τον Ιούλιο, το USDA ανακοίνωσε πώληση 135.000 τόνων καλαμποκιού στην Κίνα – αργότερα διορθώθηκε σε Νότια Κορέα. Τον Σεπτέμβριο, ανέφερε ότι η Κίνα αγόρασε 68.000 τόνους σόγιας από τη φετινή σοδειά. Η πώληση πραγματοποιήθηκε τον Ιανουάριο.

Ορισμένα σύνολα δεδομένων έχουν εξαφανιστεί οριστικά: το USDA κατάργησε την Έρευνα Αγροτικής Εργασίας, η οποία χρησιμοποιούνταν για να βοηθήσει στον καθορισμό των μισθών των φιλοξενούμενων εργαζομένων H-2A, και την μακροχρόνια Έρευνα Επισιτιστικής Ασφάλειας Οικογενειών, ένα σημείο αναφοράς για την πείνα.

Τρεις εβδομάδες αργότερα, το USDA ενημέρωσε την πρόβλεψή του για το καλαμπόκι με δεδομένα ασφάλισης καλλιεργειών που υπέβαλαν οι αγρότες. Έδειξε ότι οι αγρότες είχαν καλλιεργήσει τα περισσότερα στρέμματα καλαμποκιού από τη Μεγάλη Ύφεση, ακόμη περισσότερο από ό,τι είχε εκτιμηθεί προηγουμένως. Το υπουργειο Γεωργιας (USDA) προέβλεψε ότι οι Αμερικανοί αγρότες θα έχουν ,πράγματι,  ενα ρεκόρ παραγωγης και αύξησε την εκτίμηση παραγωγής καλαμποκιού στις ΗΠΑ για το 2025: 16.814 δισεκατομμύρια μπούσελ.

Πηγή: OT.gr

Wall Street
Wall Street: Μια πολυάσχολη εβδομάδα – Αποτελέσματα Megacap, Fed και συνάντηση Τραμπ – Σι

Wall Street: Μια πολυάσχολη εβδομάδα – Αποτελέσματα Megacap, Fed και συνάντηση Τραμπ – Σι

Ενέργεια
Μπέργκαμ: Η Ελλάδα στον πυρήνα της ενεργειακής ασφάλειας της Ευρώπης

Μπέργκαμ: Η Ελλάδα στον πυρήνα της ενεργειακής ασφάλειας της Ευρώπης

inWellness
inTown
inTickets 24.10.25

Το «Σποτ» του Ζήση Ρούμπου στο θέατρο Γκλόρια

Μια σουρεαλιστική, ξεκαρδιστική κωμωδία γύρω από το γύρισμα ενός διαφημιστικού σποτ για την Ελλάδα, μέσα σε ένα θέατρο όπου όλοι – ακόμα και το κοινό – παίζουν ρόλο!

Σύνταξη
Σύγχρονος υπόκοσμος – Όταν μέχρι και η άμμος έχει τη μαφία της
«Τρύπια» κλεψύδρα 27.10.25

Σύγχρονος υπόκοσμος – Όταν μέχρι και η άμμος έχει τη μαφία της

Γιατί η άμμος έχει γίνει νέος «χρυσός» για το οργανωμένο έγκλημα, που κλέβει τεράστιες ποσότητες από ακτές, λίμνες και ποτάμια, καταστρέφοντας οικοσυστήματα και κοινότητες παγκοσμίως

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
Halloween: Η τιμή του κακάο επηρεάζει το έθιμο – Τα κεράσματα στα παιδιά θα έχουν λιγότερη σοκολάτα
Στροφή στις καραμέλες 27.10.25

Halloween: Η τιμή του κακάο επηρεάζει το έθιμο – Τα κεράσματα στα παιδιά θα έχουν λιγότερη σοκολάτα

Οι παγκόσμιες τιμές του κακάο υπερτετραπλασιάστηκαν μεταξύ Ιανουαρίου 2023 και Ιανουαρίου 2025. Και αντίστοιχα εκτοξεύθηκαν και οι τιμές της σοκολάτας, που έχει την τιμητικής στο Halloween.

Σύνταξη
Στόχος 2050: Η Ευρώπη ζητά «ισορροπημένο» τουρισμό που θα εξυπηρετεί τους πολίτες
Οι πόλεις βουλιάζουν 26.10.25

Στόχος 2050: Η Ευρώπη ζητά «ισορροπημένο» τουρισμό που θα εξυπηρετεί τους πολίτες

Η ραγδαία ανάπτυξη του τουρισμού ασκεί πίεση στις υποδομές, αυξάνει την ρύπανση και μειώνει την ποιότητα ζωής των κατοίκων. Μπορεί η Ευρώπη να εξισορροπήσει την οικονομική κερδοφορία με τη βιωσιμότητα;

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Πώς περάσαμε στον Matrix καπιταλισμό – Το μπλε χάπι και η μετάβαση από την επιτήρηση στην καταστολή
Social Europe 26.10.25

Πώς περάσαμε στον Matrix καπιταλισμό – Το μπλε χάπι και η μετάβαση από την επιτήρηση στην καταστολή

Ο διαδικτυακός καπιταλισμός έχει αλλάξει μορφή. Οι κάθε λογής πλατφόρμες συλλέγουν τα δεδομένα μας και μας παγιδεύουν. Μας προσφέρουν κάτι σαν το μπλε χάπι της ταινίας Matrix για να μας παγιδεύσουν.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Η μετανάστευση εργατικού δυναμικού στην εποχή του λαϊκισμού – Μια σύγκρουση δημογραφίας και πολιτικής
Δημογραφική κρίση 26.10.25

Η μετανάστευση εργατικού δυναμικού στην εποχή του λαϊκισμού – Μια σύγκρουση δημογραφίας και πολιτικής

Πολλές κυβερνήσεις, και ακροδεξιές, στράφηκαν στη λύση που λέγεται προσωρινή μετανάστευση. Συμφωνίες αναπτυσσόμενων και αναπτυγμένων χωρών έρχονται να απαντήσουν στις ανάγκες για εργατικά χέρια.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Κίνα: Άνιση ανάπτυξη και αβεβαιότητες
Γράφημα 26.10.25

Κίνα: Άνιση ανάπτυξη και αβεβαιότητες

Αδύναμη καταναλωτική δαπάνη και επιβράδυνση των επιχειρηματικών επενδύσεων στην Κίνα, με ρυθμό ανάπτυξης στο 4,8% για το τρίτο τρίμηνο

Σύνταξη
Το κραχ του 1929: Από τη Μαύρη Πέμπτη στη Μαύρη Τρίτη και το πάρτι με σαμπάνιες στις 25 Οκτωβρίου
Απληστία και ψευδαισθήσεις 25.10.25

Το κραχ του 1929: Από τη Μαύρη Πέμπτη στη Μαύρη Τρίτη και το πάρτι με σαμπάνιες στις 25 Οκτωβρίου

Το μεγάλο κραχ του χρηματιστηρίου της Νέας Υόρκης αποδόθηκε σε κερδοσκόπους. Μέσα σε ελάχιστες ημέρες, στα τέλη του 1929, τεράστιες αξίες σε μετοχές έκαναν φτερά και ο κόσμος δεν ήταν ποτέ πια ίδιος.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Αργεντινή: «Θα συνεχίσουμε τις μεταρρυθμίσεις», υπόσχεται ο υπερφιλελεύθερος Μιλέι μετά τη σαρωτική νίκη του στις εκλογές
Αργεντινή 27.10.25

«Θα συνεχίσουμε τις μεταρρυθμίσεις», υπόσχεται ο υπερφιλελεύθερος Μιλέι μετά τη σαρωτική νίκη του στις εκλογές

Αυτές οι εκλογές αποτελούν «την επιβεβαίωση της εντολής που λάβαμε το 2023», δήλωσε ο πρόεδρος της Αργεντινής, Χαβιέ Μιλέι, απευθυνόμενος σε υποστηρικτές του στο Μπουένος Άιρες

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ: Μετά το «μούδιασμα» για Παπαβασιλείου, στην αντεπίθεση για τον ΟΠΕΚΕΠΕ – Συνεδριάζει μέσα στην εβδομάδα η γραμματεία της ΚΟΕΣ
Πολιτική Γραμματεία 27.10.25

ΠΑΣΟΚ: Μετά το «μούδιασμα» για Παπαβασιλείου, στην αντεπίθεση για τον ΟΠΕΚΕΠΕ – Συνεδριάζει μέσα στην εβδομάδα η γραμματεία της ΚΟΕΣ

Δεδομένος ο δρόμος της παραίτησης για τον Παπαβασιλείου προκειμένου να μη «θολώσει» το μήνυμα του ΠΑΣΟΚ. Η νέα σύγκρουση για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και η πρώτη συνεδρίαση της ΚΟΕΣ.

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Βροχές και καταιγίδες σε δυτικά, κεντρικά και βόρεια – Ο καιρός την 28η Οκτωβρίου
Πρόγνωση ΕΜΥ 27.10.25

Βροχές και καταιγίδες σε δυτικά, κεντρικά και βόρεια - Ο καιρός την 28η Οκτωβρίου

Σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν από τις πρώτες πρωινές ώρες στο βόρειο Ιόνιο και την Ήπειρο και βαθμιαία στη δυτική Στερεά, τη Μακεδονία και τη Θράκη, σύμφωνα με την πρόγνωση του καιρού από την ΕΜΥ

Σύνταξη
«Nuremberg»: Ο Ράσελ Κρόου ως Χέρμαν Γκέρινγκ στη δίκη που άλλαξε την Ιστορία
«Αρρώστια του κακού» 27.10.25

«Nuremberg»: Ο Ράσελ Κρόου ως Χέρμαν Γκέρινγκ στη δίκη που άλλαξε την Ιστορία

Ο σκηνοθέτης Τζέιμς Βάντερμπιλτ επιστρέφει σε ένα από τα πιο σκοτεινά κεφάλαια του 20ού αιώνα με το «Nuremberg» - μια ταινία-υπενθύμιση πως «ο φασισμός δεν γεννιέται απότομα - γεννιέται όταν οι άνθρωποι σταματούν να αντιδρούν.»

Σύνταξη
Τεχνητή νοημοσύνη: Πότε και με ποια ένταση θα έρθει το… «σκάσιμο»
Αυξάνονται οι προειδοποιήσεις 27.10.25

Πότε και με ποια ένταση θα έρθει το... «σκάσιμο» στην τεχνητή νοημοσύνη

«Εντελώς εκτός γραμμής» οι αποτιμήσεις εταιρειών τεχνολογίας - Χαρακτηριστικό «φούσκας» το αφήγημα ότι αυτή τη φορά είναι διαφορετικά, δηλαδή η τεχνητή νοημοσύνη θα αλλάξει ριζικά το οικονομικό τοπίο

Γιώργος Κανελλόπουλος, Λεωνίδας Στεργίου
Αντιφασίστες της Βέρμαχτ: Οι Γερμανοί που πολέμησαν τους Γερμανούς
Μια άλλη Αντίσταση 27.10.25

Αντιφασίστες της Βέρμαχτ - Οι Γερμανοί που πολέμησαν τους Γερμανούς

Η άγνωστη ιστορία του «Πειθαρχικού Τάγματος 999» και στην Ελλάδα - Μεγάλος αριθμός τους αυτομολεί στις δυνάμεις της ελληνικής Αντίστασης και αναπτύσσει αντιφασιστική δράση

Κατερίνα Ροββά
Ο Κιθ Έρμπαν δεν αποκάλυψε τον χωρισμό του με την Νικόλ Κίντμαν στο πλατό του ριάλιτι The Road, λέει διαγωνιζόμενη
«Ένα όνειρο» 27.10.25

Ο Κιθ Έρμπαν δεν αποκάλυψε τον χωρισμό του με την Νικόλ Κίντμαν στο πλατό του ριάλιτι The Road, λέει διαγωνιζόμενη

Η Μπίλι Τζο Τζόουνς δήλωσε στη Daily Mail ότι, ενώ συμμετείχε στο ριάλιτι σόου, το οποίο ακολουθεί 12 μουσικούς καθώς ταξιδεύουν με τον Κιθ Έρμπαν, δεν είχε ιδέα για το τι συνέβαινε στην προσωπική του ζωή.

Σύνταξη
Ορλάντο Φίτζες: «Ο πόλεμος Ευρώπης – Ρωσίας ήδη έχει αρχίσει, είναι υβριδικός»
Παρανοήσεις... 27.10.25

Ορλάντο Φίτζες: «Ο πόλεμος Ευρώπης - Ρωσίας ήδη έχει αρχίσει, είναι υβριδικός»

«Δεν θα έλεγα ότι είμαι αισιόδοξος για ειρήνη στην Ουκρανία ούτε για επιστροφή της Ρωσίας στην ευρωπαϊκή οικογένεια», λέει στα «ΝΕΑ Σαββατοκύριακο» ο Ορλάντο Φίτζες, καθηγητής στο Birbeck του Λονδίνου

Νατάσα Μπαστέα
Νατάσα Μπαστέα
Από τις κέλτικες παραδόσεις στην καταναλωτική κουλτούρα: Πώς άλλαξε το Halloween στο πέρασμα του χρόνου
Go Fun 27.10.25

Από τις κέλτικες παραδόσεις στην καταναλωτική κουλτούρα: Πώς άλλαξε το Halloween στο πέρασμα του χρόνου

«Ζει!» φώναξε ο Δρ. Φρανκενστάιν καθώς το δημιούργημά του ξύπνησε. Όπως και το τέρας του Φρανκενστάιν, οι παραδόσεις όπως το Halloween μπορούν να ζωντανέψουν, να αλλάξουν και να προσαρμοστούν

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σύγχρονος υπόκοσμος – Όταν μέχρι και η άμμος έχει τη μαφία της
«Τρύπια» κλεψύδρα 27.10.25

Σύγχρονος υπόκοσμος – Όταν μέχρι και η άμμος έχει τη μαφία της

Γιατί η άμμος έχει γίνει νέος «χρυσός» για το οργανωμένο έγκλημα, που κλέβει τεράστιες ποσότητες από ακτές, λίμνες και ποτάμια, καταστρέφοντας οικοσυστήματα και κοινότητες παγκοσμίως

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
Το μετέωρο βήμα της κυβέρνησης – Αρρυθμίες, ΟΠΕΚΕΠΕ και τρία «σκιώδη» κόμματα
Ρήγμα 27.10.25

Το μετέωρο βήμα της κυβέρνησης - Αρρυθμίες, σκάνδαλα και τρία «σκιώδη» κόμματα

Η τροπολογία για το μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη λειτουργεί ως μπούμερανγκ για το Μαξίμου την ώρα που έρχεται νέα δικογραφία για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Και ενώ τα σύννεφα μαζεύονται, τρία «σκιώδη» κόμματα δείχνουν ικανά να ανατρέψουν το πολιτικό σκηνικό.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Ο Τραμπ θέλει άμεση κατάπαυση του πυρός λέει ο Ζελένσκι – «Όχι» Λαβρόφ
Κόσμος 27.10.25

Ο Τραμπ θέλει άμεση κατάπαυση του πυρός λέει ο Ζελένσκι – «Όχι» Λαβρόφ

Ο Τραμπ συμφωνεί με την κατάπαυση του πυρός στην Ουκρανία κατά μήκος της τρέχουσας γραμμής του μετώπου, δηλώνει ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, με την Ρωσία να αρνείται μέσω του Σεργκέι Λαβρόφ

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Ελικόπτερο και μαχητικό αεροσκάφος των ΗΠΑ κατέπεσαν στη Νότια Σινική Θάλασσα
Αεροπλανοφόρο Nimitz 27.10.25

Ελικόπτερο και μαχητικό των ΗΠΑ κατέπεσαν στη Νότια Σινική Θάλασσα

Ελικόπτερο Sea Hawk και μαχητικό αεροσκάφος Super Hornet των ΗΠΑ, που είχαν και τα δύο απονηωθεί από το αεροπλανοφόρο Nimitz, κατέπεσαν με διαφορά περίπου μισής ώρας στη Νότια Σινική Θάλασσα.

Σύνταξη
Αργεντινή: Σημαντική νίκη για την παράταξη του Μιλέι στις ενδιάμεσες εκλογές
Ενδιάμεσες εκλογές 27.10.25

Σημαντική νίκη για την παράταξη του Μιλέι

Σημαντική νίκη κατήγαγε η παράταξη του Μιλέι στις ενδιάμεσες εκλογές που διεξήχθησαν στην Αργεντινή, εξασφαλίζοντας 64 έδρες στο Κοινοβούλιο έναντι 31 των Περονιστών.

Σύνταξη
Βενεζουέλα: Στρατιωτικές ασκήσεις των ΗΠΑ στο Τρινιντάντ και Τομπάγκο ως «πρόκληση» για το «ξέσπασμα πολέμου»
Τρινιντάντ και Τομπάγκο 27.10.25

Ασκήσεις - «πρόκληση» των ΗΠΑ για «ξέσπασμα πολέμου» κατά της Βενεζουέλας

Στρατιωτικές ασκήσεις προγραμματίζουν οι ΗΠΑ στο Τρινιντάντ και Τομπάγκο, τις οποίες η Βενεζουέλα καταγγέλλει ως πρόκληση για το ξέσπασμα πολέμου εναντίον της.

Σύνταξη
Ουκρανία: 1 νεκρός και 13 τραυματίες σε ρωσική επίθεση στη Σούμι
Ουκρανικές πηγές 27.10.25

Φονική ρωσική επίθεση στη Σούμι

Ρωσική επίθεση στη Σούμι της Ουκρανίας είχε ως αποτέλεσμα να σκοτωθεί ένας άνθρωπος και να τραυματιστούν άλλοι 13, ανάμεσά τους δύο παιδιά, 8 και 15 ετών, σύμφωνα με ουκρανικές πηγές.

Σύνταξη
Ταρέμι: «Η συνεργασία με τον Ελ Κααμπί πάει καλά – Χαρούμενος για τη νίκη»
Ποδόσφαιρο 27.10.25

Ταρέμι: «Η συνεργασία με τον Ελ Κααμπί πάει καλά – Χαρούμενος για τη νίκη»

Ο Μέχντι Ταρέμι βοήθησε τον Ολυμπιακό να φτάσει σε μια ακόμη νίκη επί της ΑΕΚ τα τελευταία χρόνια και μετά το ματς μίλησε για την επιτυχημένη του συνεργασία με τον Ελ Κααμπί.

Σύνταξη
