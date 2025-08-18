Η κυβέρνηση των ΗΠΑ προβλέπει ρεκόρ για τη φετινή σοδειά καλαμποκιού, αλλά οι φωτογραφίες με άσχημα φυτά και καρπούς που διαδίδονται γρήγορα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έχουν προκαλέσει ανησυχία για την επερχόμενη συγκομιδή.

Οι φωτογραφίες δείχνουν καλαμπόκι χωρίς σπόρους ως αποτέλεσμα της άνισης επικονίασης που προκαλείται από το «σφιχτό περιτύλιγμα με φούντες». Το φαινόμενο αυτό επιτείνει την απογοήτευση των αγροτών που ήδη αντιμετωπίζουν τις χαμηλές τιμές των σιτηρών, το υψηλό κόστος των λιπασμάτων και τις πιο δύσκολες αγορές εξαγωγών λόγω των εμπορικών πολέμων στους οποίους επιδίδεται ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ.

Αναμένεται ρεκόρ υψηλών αποδόσεων σε πολλές αμερικανικές πολιτείες φέτος

Είναι ένα πρόβλημα που δεν είναι άμεσα εμφανές στις άκρες του δρόμου σε τεράστιες εκτάσεις της Μεσοδυτικής Αμερικής, όπου χωράφια με σκούρο πράσινο και ομοιόμορφα ψηλά φυτά καλαμποκιού εκτείνονται μέχρι τον ορίζοντα.

«Αν περνούσατε με το αυτοκίνητο από εκείνο το χωράφι, θα λέγατε, “Ουάου, αυτό το καλαμπόκι φαίνεται υγιές. Αυτό το καλαμπόκι φαίνεται υπέροχο”», δήλωσε ο Dan Quinn , επίκουρος καθηγητής αγρονομίας και ειδικός σε καλαμπόκι επέκτασης στο Πανεπιστήμιο Purdue στην Ιντιάνα. «Τραβάτε μερικά από τα στάχυα και λέτε, “Ω, ουάου, αυτό δεν είναι τόσο καλό”».

Different fields, different hybrids, different planting dates. However, all of these are areas where I documented tassel wrapping. Pollination and kernel set issues are definitely showing up across Indiana. @PurdueExtension @PurdueAgronomy @PurdueAg pic.twitter.com/kMoNd8wRvd — Dan Quinn (@PurdueCorn) August 8, 2025

Ανιχνευτές καλλιεργειών

Η αγορά σιτηρών αναμένει να κατανοήσει καλύτερα την κλίμακα του προβλήματος αυτή την εβδομάδα. Η ετήσια περιοδεία Pro Farmer Crop Tour, η οποία ξεκινά τη Δευτέρα, θα περιλαμβάνει μια μικρή στρατιά εμπόρων, αναλυτών και δημοσιογράφων που θα ενεργούν ως ανιχνευτές καλλιεργειών, ταξιδεύοντας σε χωράφια από το Οχάιο έως τη Νότια Ντακότα για να καταγράψουν λεπτομερώς την υγεία των καλλιεργειών καλαμποκιού και σόγιας. Θα μετρήσουν το μέγεθος των φυτών και θα παρακολουθούν για ασθένειες των καλλιεργειών, έντομα και ζιζάνια. Οι εκτιμήσεις συλλέγονται και παρεκβάλλονται σε όλη την υπόλοιπη χώρα και συγκρίνονται με τις προβλέψεις του Υπουργείου Γεωργίας των ΗΠΑ .

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης καλαμποκιού για παράδοση Δεκεμβρίου σημείωσαν άνοδο στην υψηλότερη τιμή της εβδομάδας στο Χρηματιστήριο του Σικάγο τη Δευτέρα.

Η εκτίμηση για απόδοση στο καλαμπόκι

Ο οργανισμός την περασμένη εβδομάδα εκτίμησε μια μέση απόδοση καλαμποκιού 188,8 μπούσελ (σ.σ. 1 μπούσελ ισούται με 36 λίτρα) ανά στρέμμα και παραγωγή 16,742 δισεκατομμύρια , και τα δύο σε ιστορικά υψηλά. Τα στρέμματα που φυτεύτηκαν αυξήθηκαν κατά 7% στο υψηλότερο επίπεδο από το 2012 αυτή την άνοιξη, και οι άφθονες βροχοπτώσεις και η περιορισμένη θερμότητα έδωσαν ώθηση στα χωράφια.

«Με βάση τις συνθήκες μέχρι αυτό το σημείο της σεζόν, δεν προκαλεί έκπληξη το γεγονός ότι αναμένουμε ρεκόρ υψηλών αποδόσεων σε πολλές πολιτείες φέτος», δήλωσε για το καλαμπόκι ο Anthony Prillaman, αναπληρωτής επικεφαλής του κλάδου καλλιεργειών στην Εθνική Υπηρεσία Γεωργικής Στατιστικής του USDA .

Οι αποδόσεις σόγιας αναμένονται επίσης σε επίπεδα ρεκόρ από το αμερικανικό υπουργείο Γεωργίας (USDA), αν και η παραγωγή θα είναι χαμηλότερη αφού οι αγρότες φύτεψαν λιγότερα στρέμματα.

Καλαμπόκι με «σφιχτή φούντα»

Το «σφιχτό τύλιγμα της φούντας» συμβαίνει όταν η φούντα που ρίχνει γύρη στην κορυφή του μίσχου του καλαμποκιού παραμένει σφιχτά τυλιγμένη στα φύλλα, εμποδίζοντας τη γύρη να πέσει πιο εσωτερικά με αποτέλεσμα οι σπόροι του καλαμποκιού συνήθως να χάνονται στη βάση του στάχυου.

Ο Quinn του Purdue δήλωσε ότι το ζήτημα πιθανότατα σχετίζεται με τις μεγάλες διακυμάνσεις της θερμοκρασίας που συνοδεύονται από βροχή, καθώς και με τη γενετική των υβριδίων καλαμποκιού που αναπτύσσουν μεγαλύτερες φούντες και μπορεί να δυσκολεύονται να ξεπροβάλουν από τα φύλλα τους.

Ενώ έχει λάβει κλήσεις από τουλάχιστον οκτώ πολιτείες, συμπεριλαμβανομένων του Κάνσας και του Ιλινόις, σχετικά με το ζήτημα, προειδοποίησε ότι είναι άγνωστο πόσο θα επηρεάσει τις αποδόσεις.

πηγή: ΟΤ