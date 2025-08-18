newspaper
Δευτέρα 18 Αυγούστου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

Σημαντική είδηση:
18.08.2025 | 19:55
Συναγερμός για επίθεση στο Κίεβο – Ηχούν σειρήνες αεροπορικής επιδρομής
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΦΩΤΙΕΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΚΑΥΣΩΝΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΓΑΖΑ
# ΣΕΙΣΜΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
# VITA
ΗΠΑ: Ζητούνται «φωτογενή καλαμπόκια» για να πουληθεί η φετινή σοδειά
Οικονομία 18 Αυγούστου 2025 | 20:37

ΗΠΑ: Ζητούνται «φωτογενή καλαμπόκια» για να πουληθεί η φετινή σοδειά

Η κυβέρνηση των ΗΠΑ προβλέπει ρεκόρ για τη φετινή σοδειά στο καλαμπόκι, όμως μερικές φωτογραφίες με «άσχημα καλαμπόκια», που κυκλοφόρησαν στα social media, σπέρνουν την αμφιβολία

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Βλέπεις άσχημα όνειρα; Μπορεί να φταίνε αυτά που τρως

Βλέπεις άσχημα όνειρα; Μπορεί να φταίνε αυτά που τρως

Spotlight

Η κυβέρνηση των ΗΠΑ προβλέπει ρεκόρ για τη φετινή σοδειά καλαμποκιού, αλλά οι φωτογραφίες με άσχημα φυτά και καρπούς που διαδίδονται γρήγορα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έχουν προκαλέσει ανησυχία για την επερχόμενη συγκομιδή.

Οι φωτογραφίες δείχνουν καλαμπόκι χωρίς σπόρους ως αποτέλεσμα της άνισης επικονίασης που προκαλείται από το «σφιχτό περιτύλιγμα με φούντες». Το φαινόμενο αυτό επιτείνει την απογοήτευση των αγροτών που ήδη αντιμετωπίζουν τις χαμηλές τιμές των σιτηρών, το υψηλό κόστος των λιπασμάτων και τις πιο δύσκολες αγορές εξαγωγών λόγω των εμπορικών πολέμων στους οποίους επιδίδεται ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ.

Αναμένεται ρεκόρ υψηλών αποδόσεων σε πολλές αμερικανικές πολιτείες φέτος

Είναι ένα πρόβλημα που δεν είναι άμεσα εμφανές στις άκρες του δρόμου σε τεράστιες εκτάσεις της Μεσοδυτικής Αμερικής, όπου χωράφια με σκούρο πράσινο και ομοιόμορφα ψηλά φυτά καλαμποκιού εκτείνονται μέχρι τον ορίζοντα.

«Αν περνούσατε με το αυτοκίνητο από εκείνο το χωράφι, θα λέγατε, “Ουάου, αυτό το καλαμπόκι φαίνεται υγιές. Αυτό το καλαμπόκι φαίνεται υπέροχο”», δήλωσε ο Dan Quinn , επίκουρος καθηγητής αγρονομίας και ειδικός σε καλαμπόκι επέκτασης στο Πανεπιστήμιο Purdue στην Ιντιάνα. «Τραβάτε μερικά από τα στάχυα και λέτε, “Ω, ουάου, αυτό δεν είναι τόσο καλό”».

Ανιχνευτές καλλιεργειών

Η αγορά σιτηρών αναμένει να κατανοήσει καλύτερα την κλίμακα του προβλήματος αυτή την εβδομάδα. Η ετήσια περιοδεία Pro Farmer Crop Tour, η οποία ξεκινά τη Δευτέρα, θα περιλαμβάνει μια μικρή στρατιά εμπόρων, αναλυτών και δημοσιογράφων που θα ενεργούν ως ανιχνευτές καλλιεργειών, ταξιδεύοντας σε χωράφια από το Οχάιο έως τη Νότια Ντακότα για να καταγράψουν λεπτομερώς την υγεία των καλλιεργειών καλαμποκιού και σόγιας. Θα μετρήσουν το μέγεθος των φυτών και θα παρακολουθούν για ασθένειες των καλλιεργειών, έντομα και ζιζάνια. Οι εκτιμήσεις συλλέγονται και παρεκβάλλονται σε όλη την υπόλοιπη χώρα και συγκρίνονται με τις προβλέψεις του Υπουργείου Γεωργίας των ΗΠΑ .

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης καλαμποκιού για παράδοση Δεκεμβρίου σημείωσαν άνοδο στην υψηλότερη τιμή της εβδομάδας στο Χρηματιστήριο του Σικάγο τη Δευτέρα.

Η εκτίμηση για απόδοση στο καλαμπόκι

Ο οργανισμός την περασμένη εβδομάδα εκτίμησε μια μέση απόδοση καλαμποκιού 188,8 μπούσελ (σ.σ. 1 μπούσελ ισούται με 36 λίτρα) ανά στρέμμα και παραγωγή 16,742 δισεκατομμύρια , και τα δύο σε ιστορικά υψηλά. Τα στρέμματα που φυτεύτηκαν αυξήθηκαν κατά 7% στο υψηλότερο επίπεδο από το 2012 αυτή την άνοιξη, και οι άφθονες βροχοπτώσεις και η περιορισμένη θερμότητα έδωσαν ώθηση στα χωράφια.

«Με βάση τις συνθήκες μέχρι αυτό το σημείο της σεζόν, δεν προκαλεί έκπληξη το γεγονός ότι αναμένουμε ρεκόρ υψηλών αποδόσεων σε πολλές πολιτείες φέτος», δήλωσε για το καλαμπόκι ο Anthony Prillaman, αναπληρωτής επικεφαλής του κλάδου καλλιεργειών στην Εθνική Υπηρεσία Γεωργικής Στατιστικής του USDA .

Οι αποδόσεις σόγιας αναμένονται επίσης σε επίπεδα ρεκόρ από το αμερικανικό υπουργείο Γεωργίας (USDA), αν και η παραγωγή θα είναι χαμηλότερη αφού οι αγρότες φύτεψαν λιγότερα στρέμματα.

Καλαμπόκι με «σφιχτή φούντα»

Το «σφιχτό τύλιγμα της φούντας» συμβαίνει όταν η φούντα που ρίχνει γύρη στην κορυφή του μίσχου του καλαμποκιού παραμένει σφιχτά τυλιγμένη στα φύλλα, εμποδίζοντας τη γύρη να πέσει πιο εσωτερικά με αποτέλεσμα οι σπόροι του καλαμποκιού συνήθως να χάνονται στη βάση του στάχυου.

Ο Quinn του Purdue δήλωσε ότι το ζήτημα πιθανότατα σχετίζεται με τις μεγάλες διακυμάνσεις της θερμοκρασίας που συνοδεύονται από βροχή, καθώς και με τη γενετική των υβριδίων καλαμποκιού που αναπτύσσουν μεγαλύτερες φούντες και μπορεί να δυσκολεύονται να ξεπροβάλουν από τα φύλλα τους.

Ενώ έχει λάβει κλήσεις από τουλάχιστον οκτώ πολιτείες, συμπεριλαμβανομένων του Κάνσας και του Ιλινόις, σχετικά με το ζήτημα, προειδοποίησε ότι είναι άγνωστο πόσο θα επηρεάσει τις αποδόσεις.

πηγή:  ΟΤ

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Κόσμος
Τραμπ – Ζελένσκι: «Θέλουμε μια βιώσιμη και μακρόπνοη ειρήνη»

Τραμπ – Ζελένσκι: «Θέλουμε μια βιώσιμη και μακρόπνοη ειρήνη»

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Βλέπεις άσχημα όνειρα; Μπορεί να φταίνε αυτά που τρως

Βλέπεις άσχημα όνειρα; Μπορεί να φταίνε αυτά που τρως

Xρηματιστήριο Αθηνών
Χρηματιστήριο Αθηνών: Απότομη προσγείωση στην αγορά μετά από 9 ημέρες ανόδου

Χρηματιστήριο Αθηνών: Απότομη προσγείωση στην αγορά μετά από 9 ημέρες ανόδου

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Πρωτογενές πλεόνασμα 7,96 δισ. ευρώ στο επτάμηνο – Αυξημένα έσοδα από φόρους
Προϋπολογισμός 18.08.25

Πρωτογενές πλεόνασμα 7,96 δισ. ευρώ στο επτάμηνο – Αυξημένα έσοδα από φόρους

Αφορά το πρωτογενές αποτέλεσμα της Κεντρικής Διοίκησης και όχι στο σύνολο της Γενικής Κυβέρνησης, που περιλαμβάνει και τα δημοσιονομικά αποτελέσματα των Νομικών Προσώπων και των υποτομέων των ΟΤΑ και ΟΚΑ

Σύνταξη
Τσεκούρι σε επιδόματα: Πώς οι ονομαστικές αυξήσεις μισθών οδηγούν σε περικοπές κοινωνικών παροχών
ΟΠΕΚΑ 18.08.25

Τσεκούρι σε επιδόματα: Πώς οι ονομαστικές αυξήσεις μισθών οδηγούν σε περικοπές κοινωνικών παροχών

Τον Ιούλιο του 2025 έλαβαν κοινωνικά επιδόματα από τον ΟΠΕΚΑ περίπου 1,1 εκατομμύρια άτομα, από 1,35 εκατομμύρια το 2023. Σχεδόν 250.000 δικαιούχοι πετάχτηκαν εκτός του συστήματος πρόνοιας.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Αγορά ΙΧ: Μπαράζ εκπτώσεων έως 10.000 ευρώ
Αυτοκίνητο 18.08.25

Αγορά ΙΧ: Μπαράζ εκπτώσεων έως 10.000 ευρώ

Oι μεγαλύτερες προσφορές τρέχουν στην κατηγορία των SUV, οι τιμές των οποίων σχεδόν σε όλες τις αντιπροσωπείες έχουν δεχθεί ένα απλόχερο «ψαλίδι» με στόχο την τόνωση της αγοράς

Νίκος Λιβανός
Η εβδομάδα των 32 ωρών ωφελεί σοβαρά την υγεία, αλλά και την παραγωγικότητα – Τι δείχνει νέα έρευνα
Τετραήμερη εργασία 18.08.25

Η εβδομάδα των 32 ωρών ωφελεί σοβαρά την υγεία, αλλά και την παραγωγικότητα – Τι δείχνει νέα έρευνα

Εκατοντάδες επιχειρήσεις μειώνουν την εργάσιμη εβδομάδα, χωρίς μείωση αποδοχών. Τα αποτελέσματα ειναι θετικά για την υγεία των εργαζομένων και για την παραγωγικότητα. Φυσικά δεν συμβαίνει στην Ελλάδα.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Προσοχή στο χάσμα δεξιοτήτων – Οι εργαζόμενοι μεγαλύτερης ηλικίας υστερούν στην κατάρτιση
Απαιτούνται μέτρα 18.08.25

Προσοχή στο χάσμα δεξιοτήτων – Οι εργαζόμενοι μεγαλύτερης ηλικίας υστερούν στην κατάρτιση

Οι εργαζόμενοι μεγαλύτερης ηλικίας υστερούν στον τομέα της επαγγελματικής κατάρτισης. Ο ΟΟΣΑ υποστηρίζει ότι η μεγαλύτερη έμφαση στην ενίσχυση των δεξιοτήτων τους είναι ζωτικής σημασίας για την αγορά εργασίας

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Μετά τον εμπορικό πόλεμο – Αναδιαμoρφώνοντας τους κανόνες από τα ερείπια του συστήματος
Τέλος εποχής 17.08.25

Μετά τον εμπορικό πόλεμο – Αναδιαμoρφώνοντας τους κανόνες από τα ερείπια του συστήματος

Το παγκόσμιο εμπορικό σύστημα αναπτύχθηκε ως μέρος της πολυμερούς οικονομικής δομής που ηγούνταν οι ΗΠΑ, ξεκινώντας κατά τη διάρκεια του Β' Παγκοσμίου Πολέμου και συνεχίζοντας μέχρι τις αρχές του αιώνα

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Νετανιάχου για την πρόταση εκεχειρίας: Η Χαμάς είναι υπό πίεση – Θα ολοκληρώσουμε τις αποστολές μας
Αδιάλλακτη στάση 18.08.25

Νετανιάχου για την πρόταση εκεχειρίας: Η Χαμάς είναι υπό πίεση – Θα ολοκληρώσουμε τις αποστολές μας

Το Ισραήλ θα ολοκληρώσει τους στόχους του στη Γάζα δήλωσε ο Μπενιαμίν Νετανιάχου, λίγη ώρα αφότου έγινε γνωστό ότι η Χαμάς έχει αποδεχθεί τη νέα πρόταση για εκεχειρία στη Γάζα.

Σύνταξη
Φωτιά: Με «Αχαΐα Pass» τα μέτρα που ανακοινώθηκαν για τους πυρόπληκτους – Η αντίδραση του δήμου Πατρέων
Διαμαρτυρία πυρόπληκτων 18.08.25

Με «Αχαΐα Pass» τα μέτρα που ανακοινώθηκαν για τους πυρόπληκτους - Η αντίδραση του δήμου Πατρέων

Τα μέτρα για τους πληγέντες από τη μεγάλη φωτιά στην Αχαΐα ανακοίνωσε η κυβέρνηση προκαλώντας την άμεση αντίδραση του δήμου Πατρέων που καταγγέλλει «απόλυτη σιωπή της κυβέρνησης για έκτακτη και άμεση χρηματοδότηση».

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
ΠΑΣΟΚ κατά Μητσοτάκη για το ΕΣΥ: «Στην εικονική πραγματικότητα του Μαξίμου, όλα βαίνουν καλώς στην υγεία»
«Καμουφλάζ αποτυχίας» 18.08.25

ΠΑΣΟΚ κατά Μητσοτάκη για το ΕΣΥ: «Στην εικονική πραγματικότητα του Μαξίμου, όλα βαίνουν καλώς στην υγεία»

Επίθεση του ΠΑΣΟΚ στον πρωθυπουργό για την ανάρτησή του σχετικά με το ΕΣΥ. Καλεί τον Κ.Μητσοτάκη να σταματήσει τις «θριαμβολογίες» και να δείξει «πολιτική βούληση για ανασυγκρότηση» του συστήματος.

Σύνταξη
«Να μη φοβάσαι τη ζωή. Προχώρα!»: Η Ζωή Λάσκαρη με δικά της λόγια
Ωραία Ζωή 18.08.25

«Να μη φοβάσαι τη ζωή. Προχώρα!»: Η Ζωή Λάσκαρη με δικά της λόγια

Πώς ζει η Ζωή Λάσκαρη μετά τον θάνατό της; Η απάντηση κρύβεται στα ίδια της τα λόγια: στις αλήθειες, τα πάθη και τις σκέψεις που μοιράστηκε με το κοινό και τους δημοσιογράφους, αποκαλύπτοντας την πραγματική γυναίκα πίσω από τον μύθο της σταρ

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Ξάνθη: Είχαν σταματήσει για τα διόδια τα δύο ΙΧ που παρέσυρε το φορτηγό – Πώς συνέβη το φριχτό τροχαίο στην Εγνατία Οδό
Ελλάδα 18.08.25

Ξάνθη: Είχαν σταματήσει για τα διόδια τα δύο ΙΧ που παρέσυρε το φορτηγό – Πώς συνέβη το φριχτό τροχαίο στην Εγνατία Οδό

Από γάμο στον Έβρο επέστρεφαν τα θύματα του δυστυχήματος στην Εγνατία Οδό στην Ξάνθη - Σώθηκαν δύο μικρά παιδιά από το ένα αυτοκίνητο

Σύνταξη
Τραμπ-Ζελένσκι: Παράλληλοι μονόλογοι απέναντι στους δημοσιογράφους στον Λευκό Οίκο
Ουάσιγκτον 18.08.25

Τραμπ-Ζελένσκι: Παράλληλοι μονόλογοι απέναντι στους δημοσιογράφους στον Λευκό Οίκο

Οι πρώτες δηλώσεις των Τραμπ-Ζελένσκι έδειξαν ότι οι δύο πλευρές, περισσότερο ή λιγότερο επιμένουν στις ίδιες θέσεις που έχουν διατυπώσει μέχρι τώρα για τον πόλεμο στην Ουκρανία.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Όταν τα κόρνερ γίνονται… επιστήμη
On Field 18.08.25

Όταν τα κόρνερ γίνονται… επιστήμη

Η Άρσεναλ έχει πάει σε άλλο επίπεδο, καθώς η ομάδα του Λονδίνου έχει βρει μυθικούς τρόπους για να σκοράρει μετά από εκτελέσεις κόρνερ

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Καστοριά: To «κενό» που πιθανόν εκμεταλλεύτηκε ο 28χρονος κρατούμενος για να διαφύγει από το νοσοκομείο
Ελλάδα 18.08.25

To «κενό» που πιθανόν εκμεταλλεύτηκε ο 28χρονος κρατούμενος για να διαφύγει από το νοσοκομείο Καστοριάς

Συναγερμός έχει σημάνει στην αστυνομία στην Καστοριά μετά την απόδραση κρατούμενου από το νοσοκομείο όπου νοσηλευόταν φρουρούμενος. Μεγάλη επιχείρηση για τον εντοπισμό του.

Σύνταξη
Αυτοί είναι οι νέοι κανονισμοί που θα διδάξει ο Λανουά στις ομάδες της Super League
Ποδόσφαιρο 18.08.25

Αυτοί είναι οι νέοι κανονισμοί που θα διδάξει ο Λανουά στις ομάδες της Super League

Το ραντεβού του Λανουά και της ΚΕΔ είναι για την Πέμπτη (21/8), ενώ και σε άλλη ημερομηνία θα γίνει ξεχωριστό μάθημα μόνο στον Ολυμπιακό και μετά στους άλλους Ευρωπαίους (Παναθηναϊκό, ΑΕΚ, ΠΑΟΚ)

Βάιος Μπαλάφας
Η ιστορική βίλα του Βέρντι περιήλθε στην ιδιοκτησία του ιταλικού κράτους – Η νομική διαμάχη με τους κληρονόμους
1848 18.08.25

Η ιστορική βίλα του Βέρντι περιήλθε στην ιδιοκτησία του ιταλικού κράτους – Η νομική διαμάχη με τους κληρονόμους

Ενώ δύο από τους τέσσερις κληρονόμους του Τζουζέπε Βέρντι αποδέχτηκαν την προσφορά του κράτους, η Μαρία Μερσέντες και ο Αντζιόλο Καράρα Βέρντι την απέρριψαν, θεωρώντας το ποσό ανεπαρκές.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Παναιτωλικός και Λεβαδειακός προκρίθηκαν στη League Phase του Κυπέλλου (vid)
Ποδόσφαιρο 18.08.25

Παναιτωλικός και Λεβαδειακός προκρίθηκαν στη League Phase του Κυπέλλου (vid)

Με γκολ του Αγκίρε στο 90+7′ ο Παναιτωλικός πέρασε με 2-1 από την έδρα της Νίκης Βόλου και προκρίθηκε στη League Phase του Κυπέλλου. Πρόκριση με το ίδιο σκορ και για τον Λεβαδειακό στην έδρα του Μακεδονικού.

Σύνταξη
Ο Νίκος Γκάλης στο Νο1 του top10 των σκόρερ στην ιστορία της Εθνικής στα Eurobasket – Η θέση του Σπανούλη
Μπάσκετ 18.08.25

Ο Νίκος Γκάλης στο Νο1 του top10 των σκόρερ στην ιστορία της Εθνικής στα Eurobasket – Η θέση του Σπανούλη

Ο Νίκος Γκάλης στην πρώτη θέση της λίστας με τους κορυφαίους σκόρερ της Εθνικής ομάδας στα Ευρωμπάσκετ - Που βρίσκεται ο νυν προπονητής της «Γαλανόλευκης» Βασίλης Σπανούλης.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Τζέισον Στέιθαμ και Ρόζι Χάντινγκτον-Γουάιτλι: Το ελληνικό καλοκαίρι τους στην Αντίπαρο, μέρος δεύτερο
Ελλάδα για πάντα 18.08.25

Τζέισον Στέιθαμ και Ρόζι Χάντινγκτον-Γουάιτλι: Το ελληνικό καλοκαίρι τους στην Αντίπαρο, μέρος δεύτερο

Το supermodel και πρώην «άγγελος» της Victoria’s Secret, Ρόζι Χάντινγκτον-Γουάιτλι, και ο σύντροφός της, ο σταρ του Χόλιγουντ Τζέισον Στέιθαμ, συνεχίζουν να ψηφίζουν Κυκλάδες για ακόμη ένα καλοκαίρι της ζωής τους

Σύνταξη
Έχει και η Μπιλμπάο…. Γιαμάλ!
On Field 18.08.25

Έχει και η Μπιλμπάο…. Γιαμάλ!

Ο σούπερ σταρ της Μπιλμπάο, Νίκο Γουίλιαμς ήταν απολαυστικός στην μεγάλη νίκη επί της Σεβίλλης και προσφέρει στιγμές απόλυτης μαγείας

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Νορβηγία: Ο γιος της πριγκίπισσας του θρόνου κατηγορείται για τέσσερις βιασμούς
Βαρύ κατηγορητήριο 18.08.25

Νορβηγία: Ο γιος της πριγκίπισσας του θρόνου κατηγορείται για τέσσερις βιασμούς

Ο Μάριου Μπεργκ Χόιμπι, γιος της πριγκίπισσας του θρόνου στην Νορβηγία, είναι αντιμέτωπος με ποινή κάθειρξης έως και 10 ετών. Κατηγορείται για 32 συνολικά αδικήματα, εκ των οποίων τέσσερις βιασμοί.

Σύνταξη
Από το TikTok απευθείας στο λεξικό του Cambridge: Τα «skibidi», «delulu» και «tradwife» ήρθαν για να μείνουν
Slang 18.08.25

Από το TikTok απευθείας στο λεξικό του Cambridge: Τα «skibidi», «delulu» και «tradwife» ήρθαν για να μείνουν

Όπως όλα δείχνουν, οι παλαιότερες γενιές και όσοι απεχθάνονται το TikTok -παρόλο που αγαπούν τα reels του Instagram-, θα πρέπει απλώς να συνηθίσουν λέξεις όπως το skibidi και το delulu.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Must Read
Το σήμα της Πειραιώς, το παζάρι στην Λ. Αθηνών, η βροχή από deals, το νέο σκάνδαλο (;) αλά ΟΠΕΚΕΠΕ, τα σινιάλα σε Θεοδωρικάκο και Τσάφο, το χρυσάφι στους δρόμους

Το σήμα της Πειραιώς, το παζάρι στην Λ. Αθηνών, η βροχή από deals, το νέο σκάνδαλο (;) αλά ΟΠΕΚΕΠΕ, τα σινιάλα σε Θεοδωρικάκο και Τσάφο, το χρυσάφι στους δρόμους

Λειψυδρία: Παρεμβάσεις στα νησιά, νέος ρόλος για ΕΥΔΑΠ και ΕΥΑΘ – Στο Μαξίμου το «εθνικό σχέδιο»

Λειψυδρία: Παρεμβάσεις στα νησιά, νέος ρόλος για ΕΥΔΑΠ και ΕΥΑΘ – Στο Μαξίμου το «εθνικό σχέδιο»

Το Golden Dome Μήλον της Έριδος στο διαζύγιο Τραμπ- Μασκ

Το Golden Dome Μήλον της Έριδος στο διαζύγιο Τραμπ- Μασκ

«Σπίτι μου 2»: Κόβει ταχύτητα το πρόγραμμα – Μειώθηκαν τα στεγαστικά δάνεια

«Σπίτι μου 2»: Κόβει ταχύτητα το πρόγραμμα – Μειώθηκαν τα στεγαστικά δάνεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ο πρίγκιπας George έγινε 12- Τα γενέθλια στην Ελλάδα και όσα αλλάζουν από εδώ και πέρα στη ζωή του

Ο πρίγκιπας George έγινε 12- Τα γενέθλια στην Ελλάδα και όσα αλλάζουν από εδώ και πέρα στη ζωή του

Διαφωνούμε σε όλα – Μπορούμε να είμαστε ευτυχισμένοι;

Διαφωνούμε σε όλα – Μπορούμε να είμαστε ευτυχισμένοι;

Πόσο κοντά είσαι στη μαμά που ονειρεύτηκες να γίνεις;

Πόσο κοντά είσαι στη μαμά που ονειρεύτηκες να γίνεις;

Τα «κρυφά» εισοδήματα στο στόχαστρο της ΑΑΔΕ

Τα «κρυφά» εισοδήματα στο στόχαστρο της ΑΑΔΕ

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Δευτέρα 18 Αυγούστου 2025
Απόρρητο